GERMANIA

Tragedie pe aeroport

O tânără a fost ucisă şi cel puţin alte cinci persoane au fost rănite, ieri dimineaţă, când un autobuz a intrat într-un grup de persoane la aeroportul din Frankfurt. Autovehiculul a lovit grupul, aparent format din persoane care lucrează la aeroport, în timp ce acestea aşteptau într-o staţie de autobuz, a precizat purtătorul de cuvânt al poliţiei, Manfred Fuellhardt. Operatorul aeroportului, Fraport, a informat că autobuzul implicat în accident deservea lucrătorii de la aeroport, nu publicul general. Două dintre persoanele rănite se află în stare gravă. Şoferul autobuzului a fost transportat la spital, după ce a suferit un şoc. Deocamdată nu se cunosc cauzele accidentului dar un purtător de cuvânt al poliţiei a declarat că este posibil ca şoferul să-şi fi pierdut cunoştinţa. Postul public Hessischer Rundfunk a relatat că persoanele lovite aşteptau într-o staţie în zona de cargo a companiei Lufthansa. Nu se ştie dacă la bordul autobuzului se aflau deja pasageri în momentul accidentului.

MAREA BRITANIE

Arestat după ce a ars un Coran în stradă

Un britanic a fost arestat după ce a ars un exemplar al Coranului în plină stradă, în oraşul Carlisle, strigând cuvinte jignitoare la adresa religiei musulmane, în faţa unui public numeros. Incidentul a avut loc miercuri, în centrul oraşului Carlisle. Bărbatul, în vârstă de 32 de ani, a dat foc Coranului, după care l-a aruncat la pământ şi a fugit. Ofiţerii l-au prins ulterior pe britanic. Incidentul vine după ce controversatul pastor american Terry Jones a spus că este dezamăgit că a fost exclus din biserică, în urma planurilor sale de a arde copii ale Coranului în 11 septembrie, ziua atacurilor al-Qaida din SUA. El a insistat că nu este împotriva musulmanilor sau a Islamului, ci doar împotriva elementelor radicale ale Islamului. De altfel, lui Terry Jones i s-a refuzat şi accesul pe teritoriul Marii Britanii.

UCRAINA

Explozii puternice

Două puternice explozii au zguduit, ieri, între 04:37 şi 05:00 (ora României), centrul oraşului Makeevka din estul carbonifer al Ucrainei. Autorităţile ucrainene iau în calcul mai multe piste, inclusiv varianta unui posibil atac terorist, deşi varianta criminală pare la prima vedere cea mai plauzibilă, comentează Interfax-Ukraina. La locul celor două deflagraţii, comise la o distanţă de 600 de metri una de alta, prima în faţa unui centru comercial, cea de-a doua la intrarea în clădirea întreprinderii de stat Makeevugol, o echipă mixtă a poliţiei şi Ministerului pentru Situaţii de Urgenţă de la Kiev se ocupă de cercetări. Ministrul ucrainean adjunct de Interne, Vasili Farînik, a declarat presei că în apropiere de locul deflagraţiilor a fost găsit un plic cu un bileţel în care autorul sau autorii actului criminal pretindeau o sumă mare de bani, până ieri la ora 17:00, ameninţând că, în caz contrar, vor comite alte cinci deflagraţii, inclusiv în sediul Consiliului Municipal. Potrivit acestuia, sumele sunt pretinse unor persoane cunoscute în oraş, dar nu se ştie dacă acestea fac parte din lumea interlopă. ”Ne-am săturat până în gât de actualul regim. Cerem 4 milioane de euro. Dispozitive explozive au fost amplasate în interiorul a două clădiri oficiale”, scrie în biletul cu revendicări. Nicio persoană nu a murit şi nu a fost rănită în cele două explozii, dintre care una a avariat faţa clădirii Makeevugol, iar cea de-a doua se pare că a fisurat o conductă de gaze. Plicul cu bileţelul conţinând revendicările autorilor a fost descoperit, potrivit poliţiei ucrainene, lângă sediul Consiliului Municipal, situat la 50 de metri de sediul companiei de extracţie a cărbunelui Makeevugol.

IRAK

Ziaristă ucisă

Noi violenţe s-au produs ieri, în Irak. Un kamikaze a detonat dispozitivul exploziv existent la bordul autovehiculului pe care îl conducea, la intrarea principală a unei secţii de poliţie din centrul oraşului Baaquba, capitala provinciei Diyala, la câteva sute de metri de o bază a forţelor de securitate vizată miercuri de un atac similar. O ziaristă, care lucra pentru ziarul “Iraq al-Moustaqal”, şi-a pierdut viaţa în explozie, alături de doi poliţişti. 30 de persoane, între care şapte poliţişti, au fost rănite. Fost bastion al-Qaida, provincia Diyala, cu capitala la Baquba, se confruntă şi acum cu violenţe interconfesionale de proporţii, motiv pentru care continuă să fie considerată unul din cele mai periculoase locuri din Irak. Tot ieri, două atentate cu bombă au fost comise lângă oraşul irakian Karbala şi s-au soldat cu cel puţin 45 de morţi şi peste 130 de răniţi. Atentatele au fost comise pe două drumuri folosite de pelerini care participau la festivalul musulman şiit. Violenţa s-a redus în ultimii ani în Irak, dar atacurile continuă.

ESTONIA

Turist rus, ucis de un sloi de gheaţă

Un turist de 29 de ani a fost ucis, miercuri, de un sloi de gheaţă căzut de pe un acoperiş, în capitala estoniană Tallinn, au anunţat autorităţile sanitare. Omul a murit la spital, după ce a fost grav rănit de sloiul de gheaţă. În acest an, mai multe accidente de acest tip au avut loc în Tallinn, ca urmare a căderilor neobişnuite de zăpadă urmate de încălzirea vremii. Un reporter a fost, de asemenea, rănit de o bucată de gheaţă căzută tot în oraşul vechi, el supravieţuind datorită camerei foto. Autorităţile estoniene au făcut apel la toţi proprietarii să degajeze în mod regulat zăpada de pe acoperiş dar şi acest exerciţiu poate fi periculos. De exemplu, o persoană de 26 de ani a murit săptămâna trecută, după ce a căzut de pe acoperiş.

SUA

Poveste cu final fericit

O tânără răpită în 1987, când era bebeluş, dintr-un spital din New York, a rezolvat singură cazul său şi şi-a reîntâlnit mama. Carlina White a fost răpită dintr-un spital din Harlem, în 4 august 1987, când avea numai 19 zile. Ea fusese internată de mama sa, Joy White, pentru că avea febră. Joy White s-a întors la spital la două ore după ce îşi internase fiica, dar a descoperit că aceasta fusese răpită. Au existat informaţii că o femeie îmbrăcată în uniformă de asistentă ar fi luat copilul şi ar fi ieşit din clădire. Deşi cazul a ocupat prima pagină a ziarelor, anchetatorii nu au reuşit să îl rezolve. Crescută ca Nejdra Nance, în Connecticut, tânăra care are în prezent 23 de ani a avut întotdeauna sentimentul că nu face parte din familie şi şi-a început propria anchetă. Carlina a remarcat că nu seamănă cu niciuna dintre rudele sale şi a suspectat că femeia care a crescut-o folosea un card de securitate socială fals. În cele din urmă, ea a contactat centrul naţional pentru copiii dispăruţi şi exploataţi şi a descoperit pe site o fotografie a unui copil despre care a crezut că este ea. Centrul a ajutat-o pe tânără, care şi-a sunat mama biologică în 4 ianuarie. Testele ADN au confirmat săptămâna aceasta că tânăra este fiica lui Joy White. Poliţia o anchetează în prezent pe femeia care a crescut-o pe Carlina.

RUSIA

Reţinuţi la miting

Aproximativ 20 de persoane au fost reţinute la Moscova, miercuri seara, în timpul unei manifestaţii în memoria unui avocat şi unei jurnaliste ucişi în urmă cu doi ani. Circa 1.000 de persoane, majoritatea tineri care aveau pancarte cu fotografiile celor două victime, s-au adunat la locul crimelor, în centrul Moscovei. Poliţia a anunţat că 21 de persoane au fost reţinute, în special cele care purtau cagule. Mitinguri au avut loc şi în alte oraşe, în principal la Sankt-Petersburg şi Ekaterinburg. Avocatul Stanislav Markelov şi jurnalista Anastasia Baburova au fost asasinaţi în ianuarie 2009 în timp ce se îndreptau spre metrou, după o conferinţă de presă. Stanislav Markelov era cunoscut în Rusia pentru asistenţa juridică oferită victimelor operaţiunilor ruse din Cecenia, dar şi jurnaliştilor Anna Politkovskaia, asasinată în 2006 şi Mihail Beketov, rănit grav în 2008. Doi tineri prezentanţi ca fiind membri ai unui grup ultranaţionalist - Nikita Tikhonov şi Evghenia Hasis - sunt judecaţi pentru aceste crime.

BELGIA

Preot expulzat

Preotul catolic Eric Dejaeger, dat în urmărire de Canada, pentru abuzuri asupra copiilor, a fost expulzat miercuri din Belgia, ţara sa natală. Născut în Belgia, Eric Dejaeger a plecat în anii ‘70 în Canada, pentru a converti populaţiile inuite la creştinism. Inculpat pentru violarea a opt copii, a fost condamnat, la 5 aprilie 1990, la cinci ani de închisoare în această ţară, fiind eliberat după 18 luni. După ce alte nouă victime au depus plângeri în 1990, preotul a fugit în Belgia, stabilindu-se la Blanden. În 2001, Interpol difuzase un prim aviz de căutare, dar Eric Dejaeger nu a fost extrădat pentru că are cetăţenie belgiană. În septembrie 2010, părintele Dejaeger s-a prezentat voluntar la Parchetul din Louvain (Flandra), fiind interogat de poliţia locală. Între timp, Parchetul din Louvain a descoperit că preotul optase pentru cetăţenia canadiană, fără a informa autorităţile belgiene, pierzând astfel naţionalitatea belgiană. Paşaportul preotului expirase în 1997, astfel că se afla ilegal pe teritoriul belgian, drept consecinţă autorităţile hotărând expulzarea lui.

MAREA BRITANIE

Traficanţi de ţigări est-europene, condamnaţi

Nouă membri ai unei reţele de traficanţi de ţigări de provenienţă est-europeană, care au colaborat cu mafia italiană, pentru a introduce produsele de contrabandă în Marea Britanie, au fost condamnaţi la închisoare de instanţa britanică. Traficanţii introduceau ţigările în Marea Britanie, odată cu transporturi de legume, suc de portocale sau mâncare pentru câini. Procurorii estimează că gruparea a prejudiciat statul britanic cu zece milioane de lire sterline. Peter Vyse (54 de ani), liderul grupării, a fost condamnat la şapte ani de închisoare pentru orchestrarea întregii acţiuni, el primind sentinţa maximă pentru această infracţiune. Bărbatul călătorea în mod constant în România şi Grecia, pentru a organiza transporturile. El se întâlnea adesea şi cu membrii clanului Prudentino din sud-estul Italiei, care sprijineau gruparea. Poliţiştii de frontieră au capturat, în perioada noiembrie 2007 - iunie 2008, peste opt milioane de ţigări de contrabandă aparţinând reţelei. Autorităţile sunt de părere că membrii reţelei au făcut cel puţin alte zece transporturi de câte 40 de milioane de ţigări în decurs de opt luni. Ţigările ar fi provenit din fabrici din R. Moldova şi Ucraina, tranzitând România şi Grecia. Astfel, Dennis Lynch (44 de ani) a fost condamnat la trei ani şi jumătate de închisoare, Dean Grainger (32 de ani) la trei ani şi patru luni, Michael Sharpe (49 de ani) a fost închis pentru doi ani, David Colakovic (29 de ani) a fost condamnat la patru ani de închisoare, Paul Tucker (50 de ani) a fost condamnat la doi ani, Stephen Eley (48 de ani) tot la doi ani, iar Terrance Boreham (48 de ani) la patru ani şi jumătate. Un alt membru al grupării, Sean Pickering (40 de ani) a primit o pedeapsă de un an de închisoare cu suspendarea executării pedepsei, timp de doi ani şi va face 150 de ore de muncă în folosul comunităţii. Louise Thurston (37 de ani), o britanică stabilită în Atena, care a înfiinţat trei firme fantomă în folosul grupării, a primit o pedeapsă de doi ani şi patru luni de închisoare. Paul Lynch (46 de ani) îşi va afla sentinţa în luna februarie.

GERMANIA

Rebeliune la bordul unei nave

Elevi ai unei Şcoli de ofiţeri a Marinei germane sunt acuzaţi de rebeliune la bordul unei nave, după moartea unui coleg, informează presa germană. O comisie de anchetă a Ministerului Apărării a fost constituită în acest caz şi a ajuns, ieri seară, la bordul navei Gorch Fock, la Ushuaia, în sudul Argentinei, unde nava face escală. Decesul elevului-cadet, care avea 25 de ani, s-a produs în noiembrie, în timp ce nava Gorch Fock făcuse o escală în portul Salvador de Bahia (nord-estul Braziliei). Deputatul Helmut Königshaus a declarat că, în urma incidentului, mai mulţi elevi au refuzat să urce pe catargul de 27 de metri. Comandantul navei, căpitanul Norbert Schatz, ar fi ameninţat că îşi va trimite elevii înapoi în Germania, urmând să îi declare inapţi să devină ofiţeri. Patru elevi au fost acuzaţi de instigare la rebeliune. Ulterior, cei 70 de elevi au fost trimişi cu avionul în Germania.

CHINA

Mine naţionalizate

China a trecut sub controlul statului 11 mine de metale rare, o mişcare care potrivit analiştilor ar putea conduce la creşterea preţurilor pentru elementele utilizate la producţia mp3 player-elor şi a automobilelor hibride. Ministerul chinez al Resurselor Naturale a precizat că naţionalizarea celor 11 mine, care se găsesc în provincia estică Jiangxi, este menită să întărească protecţia şi dezvoltarea rezonabilă a sectorului. China, ţară care produce peste 95% din metalele rare ale lumii, a înăsprit controlul asupra acestor metale, prin reducerea cotelor la export, majorarea taxelor la export şi închiderea minelor poluante. Toate aceste decizii au dat naştere la îngrijorări în străinătate că China abuzează de poziţia sa dominantă pe piaţa celor 17 metale rare utilizate la producţia unor echipamentele avansate de genul televizoare cu ecran plat sau automobilelor hybride. În schimb, Beijingul a dezminţit că acţiunile sale au o motivaţie politică, insistând că deciziile sale au la bază protecţia mediului înconjurător.

ITALIA

Reţea destructurată

Poliţia italiană a descoperit o centrală a hackerilor, arestând o persoană la Roma şi efectuând, în colaborare cu autorităţile române, zeci de percheziţii în Italia şi România, informează ziarul ”La Repubblica”. Potrivit anchetatorilor, reţeaua se ocupa cu monitorizarea sistemelor de securitate informatică ale unor instituţii bancare, reuşind să sustragă şi să comercializeze parole de acces ale clienţilor băncilor. Procurorii italieni au anunţat arestarea principalului suspect, considerat creierul reţelei infracţionale. Suspectul arestat este un italian în vârstă de 57 de ani, care are antecedente penale şi care tocmai revenise în Italia. În plus, sunt cercetate în stare de libertate alte 13 persoane. În cadrul operaţiunii, care a necesitat cooperarea autorităţilor române, au fost efectuate 15 percheziţii în Italia şi România.

IRLANDA

Alegeri anticipate

Alegerile legislative vor avea loc la 11 martie în Irlanda, a anunţat, ieri, premierul Brian Cowen. Într-o intervenţie susţinută în faţa Dail, Camera Inferioară a Parlamentului irlandez, Cowen şi-a declarat intenţia de a dizolva Parlamentul, în scopul organizării de alegeri legislative vineri, 11 martie. Cowen a fost constrâns să anunţe, în noiembrie, organizarea alegerilor anticipate, la o dată neprecizată, după o solicitare venită din partea ecologiştilor, membri-cheie ai coaliţiei aflate la putere. Ecologiştii au vrut să protesteze faţă de decizia lui Cowen de a cere ajutor străin pentru a face ordine în finanţele publice ale ţării. Dublin a încheiat, în noiembrie, un plan de salvare internaţional în valoare de 85 de milioane de dolari, în colaborare cu UE şi FMI. Această decizie a fost percepută ca o ”umilire a populaţiei irlandeze”.

GRECIA

Greva continuă

Sindicatele majoritare elene au convocat pentru ieri o grevă de patru ore care a afectat sectorul serviciilor şi transportul urban şi feroviar, în semn de protest faţă de măsurile de austeritate promovate de Guvern. Pentru a-şi reduce deficitul bugetar, Grecia a redus salarii şi pensii, a mărit impozite şi a reformat piaţa muncii. Circa 600 de funcţionari publici şi din sectorul privat au manifestat paşnic în cursul dimineţii, în apropiere de tribunalul din Atena, unde se examinează mii de cazuri de contracte temporare care au ajuns la termen şi a căror prelungire se solicită. Protestele de ieri au afectat activitatea birourilor de servicii publice, grădiniţe, ministere şi serviciile de asigurări sociale. Pe de altă parte, farmaciile din capitală au fost închise pentru a doua zi, în semn de protest faţă de decizia Guvernului de a desfiinţa monopolul profesional cu privire la o sută de activităţi, incluzând şi farmaciile şi s-au format cozi lungi în puţinele farmacii care au rămas de gardă. Medicii din spitalele publice au participat la o grevă de 24 de ore împotriva reducerilor din sector şi au acordat îngrijiri numai în cazurile urgente. Sindicatul funcţionarilor publici a convocat o grevă de 24 de ore pentru data de 10 februarie, împotriva reducerii pensiilor şi salariilor.

MACEDONIA

Credit de precauţie

Fondul Monetar Internaţional a anunţat miercuri că a acordat o linie de credit de precauţie /LCP/ în valoare de 475,6 milioane de euro pe doi ani Macedoniei. FMI a precizat că Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, aşa cum este ea recunoscută la Naţiunile Unite, nu va putea să scoată în primul an decât maximum 396,4 milioane de euro. Valoarea fondurilor disponibile va fi ridicată la 475,6 milioane de euro în al doilea an. Potrivit FMI, LCP este destinată ţărilor membre cu fundamente solide ce au antecedente bune de punere în aplicare a unor politici sănătoase.

COLUMBIA

Captură record de droguri

Poliţia columbiană a confiscat 7,5 tone de marijuana în centrul ţării, fiind vorba de o încărcătură care aparţinea gherilei Farc, potrivit unui anunţ făcut miercuri. Potrivit poliţiei, drogurile aparţineau lui Wilson Valderrama, alias El Medico, unul dintre cei mai puternici membri. Farc (Forţele armate ale revoluţionarilor din Columbia, marxişti), care numără între 9.000 şi 11.000 de combatanţi, este activ în aproape jumătate din Columbia şi se finanţează în parte din traficul de droguri. În 4 ianuarie, poliţia anunţase confiscarea a patru tone de marijuana în sud-estul ţării. În perioada ianuarie - noiembrie 2010 au fost capturate 200 de tone de droguri, în creştere cu 38% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.

SUA

Operaţiuni contra clanurilor mafiote

Agenţi FBI şi ai poliţiei au declanşat operaţiuni împotriva unor clanuri interlope din New York, New Jersey şi Rhode Island, fiind emise mandate de arestare pentru cel puţin 100 de persoane, informează ”New York Times”. Descinderile au început ieri dimineaţă, vizând persoane implicate în activităţi interlope şi chiar funcţionari corupţi. Printre persoanele arestate se numără aproximativ 25 de membri ai clanurilor mafiote din New Jersey şi New England, precum şi zeci de complici ai acestora. Acuzaţiile se referă la omoruri, percepere de taxe de protecţie, extorsiune şi chiar jocuri de noroc neautorizate. La operaţiune au participat agenţi FBI, precum şi angajaţi ai serviciilor locale de intervenţie din Manhattan, Brooklyn, Newark, Providence şi Rhode Island.

GEORGIA

Confruntări între poliţie şi refugiaţi

Confruntări între poliţia georgiană şi refugiaţii din regiunile separatiste Osetia de Sud şi Abhazia au avut loc ieri, în timp ce autorităţile au decis să îi expulzeze din locuinţele pe care le ocupau la Tbilisi, pentru a-i muta în afara capitalei. Aceste ciocniri au avut loc la Bagebi, la periferia capitalei. Peste 500 de familii de refugiaţi, care ocupau mai multe imobile la Tbilisi au fost obligate să le părăsească, potrivit autorităţilor. Peste 250.000 de persoane au fost nevoite să îşi părăsească locuinţele în timpul războaielor civile din republicile separatiste Abhazia şi Osetia de Sud, la începutul anilor \'90, precum şi în urma conflictului ruso-georgian din august 2008, pentru controlul Osetiei de Sud. Aproximativ 100.000 dintre aceşti refugiaţi au venit la Tbilisi, instalându-se mai ales în clădiri administrative neocupate şi cămine pentru tineri, potrivit autorităţilor.