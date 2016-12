ITALIA

Român mort într-o explozie la o fabrică de artificii

Un muncitor român şi un italian au murit într-o explozie care a avut loc, ieri dimineaţă, la o fabrică de artificii din provincia siciliană Catania. Potrivit presei italiene, explozia a avut loc la ora 9.30, la fabrica de artificii Pirotehnica Etnea, la periferia localităţii Santa Venerina. Doi muncitori au murit şi altul a fost rănit în deflagraţia care a fost urmată de un incendiu. La faţa locului au fost trimise echipaje ale pompierilor, poliţiei şi serviciilor medicale. Muncitorul român care a decedat este Petru M., în vârstă de 39 de ani. Italianul Giuseppe A., în vârstă de 75 de ani, este al doilea muncitor mort în explozie. A fost rănit Gaetano Spina, de 45 de ani, fiul proprietarului fabricii de artificii. Muncitorul rănit a fost transportat de urgenţă la un centru pentru tratarea arsurilor din localitatea Cannizzaro di Catania, fiind în stare gravă. Deocamdată nu se cunosc cauzele producerii tragediei.

MAREA BRITANIE

Român traficant de copii, arestat

Un traficant român de copii, stabilit în Marea Britanie, împreună cu familia sa, alături de care ducea un stil de viaţă luxos, a fost arestat în Londra, fiind suspectat că a adus în ţară o ”armată” de minori pe care i-a obligat să cerşească sau să se prostitueze. Nelu Stoian, de 28 de ani, beneficia de ajutor social în valoare de 30.000 de lire sterline pe an, în Marea Britanie. El a fost arestat duminică noaptea, în urma unei razii a ofiţerilor Scotland Yard şi urmează să fie dus în faţa instanţei, astăzi. Acţiunea poliţiştilor britanici a fost demarată în urma unui pont primit de la poliţiştii români. Alerta ar fi menţionat că bărbatul aducea în Marea Britanie copii, unii chiar şi în vârstă de 3 ani, pe care îi punea să cerşească sau să fure din buzunare sau magazine. Totodată, alţi minori erau obligaţi să se prostitueze. Ofiţerii Scotland Yard au găsit opt copii în casa lui Stoian, cinci ai lui, iar trei ai partenerei sale, Mirabela Stanciu. Un vecin de-ai românilor le-a spus poliţiştilor că, în urmă cu o zi, a văzut în jur de 20 de copii în casa acestora. Bărbatul a adăugat că toţi copiii erau foarte mici. Familia lui Stoian are două maşini şi o camionetă în Marea Britanie. Membrii familiei primesc în jur de 15.000 de lire sterline pe an pentru locuinţă, precum şi alte 15.000 de lire pentru creşterea copiilor.

AFGANISTAN

Poliţişti omorâţi

Trei poliţişti afgani au fost ucişi ieri, într-un atentat comis în districtul Spin Boldak. La sfârşitul săptămânii trecute, 17 persoane au murit într-un atac comis în aceeaşi zonă. Un vehicul-capcană a lovit o maşină de patrulare a poliţiei, trei agenţi pierzându-şi viaţa, a declarat generalul Abdul Raziq, şeful poliţiei de frontieră din provincia Kandahar. Atentatul a fost revendicat de purtătorul de cuvânt al talibanilor, Yusuf Ahmadi. Insurgenţii au revendicat şi atacul de vineri. Provincia Kandahar, unde se află Spin Boldak, este unul din principalele bastioane ale rebeliunii afgane. În ultima vreme, violenţele s-au intensificat în provincia Kandahar.

IRAN

Catastrofă aeriană

Un avion de pasageri iranian, cu 105 persoane la bord, s-a prăbuşit duminică, în nord-vestul Iranului, provocând moartea a cel puţin 77 de persoane. Cel puţin 26 de persoane au fost rănite, iar unele sunt în stare critică. În total, 105 persoane - 93 de pasageri şi 12 membri ai echipajului - se aflau la bordul Boeingului 727, au anunţat autorităţile. Toţi membrii echipajului şi-au pierdut viaţa. Din fericire, avionul nu a explodat la impact, iar accidentul este posibil să fi avut loc atunci când avionul se apropia deja de destinaţie şi de sol, a afirmat şeful serviciilor iraniene pentru situaţii de urgenţă. Accidentul a avut loc în apropiere de la Orumiyeh, un oraş din provincia muntoasă Azarbaijan, situat la 700 de kilometri nord-vest de Teheran. Avionul IranAir, un Boeing 727, decolase de la Teheran cu o oră întârziere şi s-ar fi prăbuşit din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. Anchetatorii iranieni au găsit, ieri, cutia neagră a avionului de pasageri. Iranul a cunoscut mai multe catastrofe aeriene în ultimii zece ani. Flota sa aeriană, civilă şi militară, este învechită şi îi lipseşte o bună întreţinere, din cauza sancţiunilor impuse de SUA în anii \'80, după revoluţia islamică şi luarea de ostatici la ambasada SUAdin Teheran. Bilanţul cel mai grav s-a înregistrat în februarie 2003, când un avion transportând membri ai Gardienilor Revoluţiei s-a prăbuşit, iar cele 302 persoane de la bord şi-au pierdut viaţa. La 24 iulie 2009, un Iliuşin a ieşit de pe pistă şi a lovit un zid la aterizarea la Mashhad, accidentul soldându-se cu 16 morţi. La 15 iulie în acelaşi an, 168 de persoane şi-au pierdut viaţa în urma prăbuşirii unui Tupolev-154 al Caspian Airlines. În septembrie 2006, 29 de persoane au murit după ce un avion a ieşit de pe pistă, tot la aterizarea pe aeroportul din Mashhad. La sfârşitul anului 2006, un avion militar iranian s-a prăbuşit la decolarea de pe aeroportul din Teheran. 39 de persoane şi-au pierdut viaţa, între care 30 de membri ai Gardienilor Revoluţiei. În decembrie 2005, un Lockheed C-130 s-a prăbuşit într-o zonă locuită, imediat după decolarea de la Teheran. Au murit 108 persoane.

GERMANIA

Inundaţii după zăpezi

Treizeci de localităţi au fost inundate în vestul Germaniei, din cauza topirii bruşte a zăpezii. Un sportiv a fost găsit înecat pe râul Enz. Râurile Rin, Mosel şi Enz au inundat peste 30 de oraşe din vestul Germaniei. În zonele inundate, străzile au devenit râuri, iar apa a intrat în mai toate clădirile. Nivelul apei a crescut fără oprire în ultimele zile, iar experţii au avertizat că ar putea ajunge până la opt metri. Viiturile au fisurat mai multe baraje. Locuitorii din zonă spun că astfel de inundaţii au loc în fiecare an, după topirea zăpezilor. Autorităţile locale nu au făcut încă o estimare a pagubelor, pentru că aşteaptă ca apele să se retragă.

SUA

Furtună de zăpadă

O puternică furtună de zăpadă a pus stăpânire pe sudul SUA. Mii de zboruri au fost anulate, drumurile au devenit impracticabile şi sute de maşini au rămas blocate în nămeţi. Iar acesta este doar începutul. Avertizările meteorologice vizează zece state din sudul ţării. Autorităţile din Louisiana, Georgia şi Alabama au declarat stare de urgenţă şi le-au cerut oamenilor să nu plece la drum până când nu va trece furtuna. În oraşul american Atlanta, mai multe şcoli au fost închise, după ce vremea a dat peste cap traficul rutier. Situaţia este la fel de gravă şi pe aeroporturi. Sute de zboruri de pe aeroportul internaţional din Atlanta au fost anulate duminică, iar oficialii se tem că alte cel puţin 1.600 vor fi anulate astăzi.

MEXIC

Masacrul drogurilor

Mexicul a cunoscut un weekend însângerat, cu un bilanţ provizoriu de 47 de morţi în statele Guerrero şi Chihuahua, prin asasinate atribuite războiului între carteluri pentru controlul traficului de droguri. În celebra staţiune balneară de pe coasta mexicană a Pacificului, Acapulco, au fost comise vineri seara şi sâmbătă 27 de omoruri, adevărate execuţii, potrivit directorului poliţiei statului Guerrero. Printre aceste victime figurează 15 bărbaţi decapitaţi, ale căror corpuri şi capete au fost abandonate în noaptea de vineri spre sâmbătă lângă un supermagazin. Şapte dintre persoanele decapitate la Acapulco au fost identificate. Printre ele figurează şi doi minori de 17 ani. Potrivit cotidianului ”Reforma”, mesaje semnate Joaquin ”El Chapo Guzman”, şeful cartelului din Sinaloa, stat de pe coasta Pacificului, au fost găsite lângă cadavre. ”El Chapo”, dat în urmărire din 2001, este căutat asiduu, atât de autorităţile mexicane, cât şi de cele din SUA. Acestor victime li s-au adăugat şase persoane executate cu glonţ în interiorul unui taxi la Acapulco, precum şi alte patru ucise în două incidente separate sâmbătă. Alte trei asasinate au fost descoperite duminică, două prin împuşcare şi unul prin decapitare, ceea ce ridică bilanţul provizoriu al weekend-ului la Acapulco la 30 de morţi. În statul Chihuahua au fost descoperite 17 persoane asasinate, dintre care 14 în oraşul Ciudad Juarez, cel mai violent din Mexic.

AUSTRALIA

Inundaţii catastrofale

Ploile torenţiale care au provocat grave inundaţii în nord-estul Australiei au ajuns, ieri, la Brisbane, al treilea mare oraş al ţării, în timp ce situaţia din zonele afectate ale statului Queensland se înrăutăţeşte. De la emiterea alertei, cele două milioane de locuitori din Brisbane au început să-şi protejeze locuinţele cu saci de nisip, mai ales în zonele mai joase. Autorităţile au avertizat populaţia să rămână acasă şi să evite şoselele până la trecerea furtunii. Patru persoane au murit de la Crăciun şi 11 din luna noiembrie, din cauza furtunii. Inundaţiile au acoperit parţial localitatea Gypmie şi au întrerupt furnizarea de energie electrică în unele zone din Sunshine Coast, din cauza revărsării râului Mary. În alertă se află şi Gold Coast, ale cărei plaje sunt pline de turişti în această perioadă a anului. Premierul australian, Julia Gillard, a avertizat sâmbătă că va fi nevoie de sute de milioane de dolari pentru a înlătura efectele inundaţiilor, cele mai mari din ultimele cinci decenii. Guvernul a deblocat până acum patru milioane de dolari, pentru a ajuta 200.000 de persoane care au avut de suferit în urma intemperiilor şi a aprobat un fond special de aproape 77 milioane de dolari pentru administraţiile municipale. Furtunile au lăsat în urmă 4.000 de persoane evacuate, 1.200 de locuinţe acoperite de ape şi aproape 11.000 deteriorate în Queensland.

CHILE

Seism moderat

Un cutremur cu magnitudinea de 5,9 grade pe Scara Richter s-a produs ieri dimineaţă, într-o regiune din centrul Chile, a anunţat Serviciul Geofizic american USGS. Epicentrul seismului, care s-a produs la ora locală 03:02 a fost localizat la 132 km vest de oraşul Talca, la o adâncime de 25 de km. Nu există deocamdată informaţii despre posibile victime sau distrugeri materiale. În februarie anul trecut, această ţară latino-americană a fost lovită de un cutremur devastator de 8,8 grade pe Scara Richter, soldat cu peste 500 de morţi şi importante pagube materiale. De atunci, în centrul şi sudul Chile se înregistrează o activitate seismică neobişnuită, aici s-au produs circa 1.000 de cutremure, dintre care 200 de mare magnitudine.

GERMANIA

Smartphone ce permite identificarea unui ou cu dioxină

O companie germană a lansat o aplicaţie care permite introducerea codului unui ou într-un dispozitiv smartphone, pentru a se afla dacă este contaminat cu dioxină. Compania Barcoo este specializată în fabricarea de dispozitive pentru scanarea codurilor de bare. În condiţiile în care ouăle au doar serii de identificare, Barcoo a creat o aplicaţie care va permite identificarea gratuită a produselor contaminate. Autorităţile germane au publicat seriile produselor care provin din fermele unde există suspiciuni de contaminare. Dispozitivul va stabili şi dacă produsul este sau nu ecologic. Aproximativ 3.000 de ferme germane afectate de scandalul contaminării cu dioxină îşi vor relua activităţile, a anunţat, ieri, Ministerul Agriculturii din landul Saxonia Inferioară. Vor mai rămâne închise 1.470 de ferme dintre cele 4.400 vizate de interdicţiile iniţiale, comunică Ministerul Agriculturii din Saxonia Inferioară.