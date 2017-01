SPANIA

Români închişi pentru uciderea unui preot

Un cuplu de români acuzaţi de uciderea unui preot misionar spaniol, în vârstă de 75 de ani, au fost condamnaţi la un total de 28 de ani de închisoare, femeia inculpată în proces având şi o relaţie sexuală cu victima, timp de doi ani. Preotul a fost găsit mort în casa lui, în aprilie 2007. Cuplul Marius Neacşu şi Ramona Mona Streche a fost găsit vinovat de crimă. Salvador Fernández Ciller a fost misionar în America de Sud, timp de mai mulţi ani, înainte de a se întoarce în Murcia, în sud-estul Spaniei. El a fost apoi preot paroh la două biserici din regiune, după care a ieşit la pensie. Marius Neacşu a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru crimă şi tâlhărie, iar iubita sa, Ramona Streche, a fost condamnată la opt ani de închisoare. Potrivit presei spaniole, românca a fost obligată să participe la uciderea preotului şi a acţionat din frică faţă de partenerul ei. Documentele instanţei spaniole descriu faptele acuzatului principal drept brutale. El şi-a atacat victima cu un ciocan, lovindu-l în repetate rânduri cu obiectul în cap. Potrivit motivării deciziei instanţei, Neacşu ar fi fost prieten cu preotul, de doi ani, la momentul crimei şi ar fi primit bani de la victimă în schimbul unor servicii sexuale. Instanţa a reţinut că românul a vrut mai mulţi bani de la preot, astfel că a plănuit tâlhăria în timpul căreia victima a murit.

ITALIA

Fetiţă româncă moartă

O fetiţă născută prematur, fiica unei românce, a murit în sudul Italiei după ce fusese plimbată de la un spital la altul, procurorii italieni declanşând o anchetă în acest caz. Fetiţa se născuse la începutul lunii decembrie, în localitatea Cetraro din regiunea italiană Calabria. Dat fiind că naşterea a fost prematură, fetiţa a fost transferată la spitalul din oraşul Cosenza. În cursul zilei de marţi, fetiţa fusese externată din spitalul din Cosenza, după ce medicii stabiliseră că poate merge acasă. Copilul, fiica unei românce în vârstă de 18 ani, a murit miercuri, în casa familiei. Procurorii italieni au declanşat o anchetă în acest caz şi au cerut efectuarea unei autopsii pentru a se stabili cauzele decesului.

MAREA BRITANIE

Român inculpat pentru crimă

Gheorghe Badea, în vârstă de 53 de ani, lucrător la o fermă, a fost inculpat, miercuri, pentru uciderea unui conaţional, duminică, în Sussex. Tasin Sugaip, în vârstă de 45 de ani, a murit din cauza rănilor de cuţit multiple pe care le avea în piept. Cadavrul lui a fost descoperit la o seră din Batchmere, în apropiere de Chichester, West Sussex, la ora 00.20 GMT. Sugaip venise din oraşul său natal Tulcea, pentru a vizita Marea Britanie. Soţia acestuia şi fiica în vârstă de 19 ani au ajuns în Marea Britanie pentru a ajuta poliţia în cadrul anchetei şi pentru a-l identifica în mod oficial.

GRECIA

Explozie la Atena

O bombă a explodat, ieri, în faţa unui tribunal din capitala Greciei, Atena, după ce în prealabil, un apel telefonic de avertisment a permis evacuarea zonei, a anunţat o sursă din poliţie. Deflagraţia a produs pagube materiale la două tribunale administrative din centrul Atenei. Poliţia a anunţat că explozia s-a produs la orele 08:20. O persoană a sunat la un ziar şi la un post privat de televiziune, pentru a anunţa existenţa unei bombe. Explozia a spart ferestre, a distrus maşini şi a produs un nor de fum vizibil în întreg oraşul. Deflagraţia nu a fost revendicată. Grupuri militante greceşti şi-au intensificat atacurile în ultimii doi ani. Aproape în acelaşi timp, o bombă a explodat în faţa Ambasadei Greciei la Buenos Aires, provocând, de asemenea, pagube materiale însă nu şi victime. Guvernul elen a condamnat cu vehemenţă atentatul împotriva unui tribunal din Atena, denunţându-l ca pe un ”act ce vizează terorizarea democraţiei şi a cetăţenilor greci”. Autorii îşi vor primi pedeapsa, au promis guvernanţii de la Atena. La rândul său, ministrul Justiţiei, Harris Kastanides, a asigurat că ”democraţia nu se va lăsa terorizată”.

BELGIA

Incendiu la o mănăstire

Un incendiu puternic s-a declanşat, miercuri seara, la mănăstirea belgiană din Rochefort, cunoscută pentru berea sa, dar fără să provoace victime. Potrivit agenţiei Belga, aproximativ 70 de metri de clădire erau în flăcări, în jurul orei 19.20 dar pompierii estimau că au făcut tot ceea ce este necesar pentru a împiedica extinderea incendiului. Partea mănăstirii care adăposteşte cazanele cu bere şi biblioteca ar trebui să nu fie afectată de flăcări. Incendiul s-ar fi declanşat din cauza unei probleme la un generator electric, a explicat primarul din Rochefort, François Bellot. Călugării se pregăteau să ia cina în momentul în care s-a declanşat incendiul şi li s-a cerut să iasă imediat din mănăstire. În prezent nu mai este nimeni în clădire, a precizat el. Mănăstirea Notre-Dame-de-Saint-Remy a fost înfiinţată în secolul al XIII-lea şi produce, de la sfârşitul secolului al XIX-lea, o bere brună preparată de călugări şi denumită Rochefort. Un număr de 35 de persoane lucrează aici, zilnic.

SUA

Jaf inedit

Un bărbat înarmat şi purtând o mască având figura secretarului de Stat american, Hillary Clinton, a jefuit o bancă din orăşelul Sterling, în statul Virginia. Bărbatul a reuşit să plece cu o sumă de bani, dar valoarea daunelor nu a fost dezvăluită.

RUSIA

1,37 miliarde de euro pentru două nave franceze Mistral

Construcţia de către şantierele navale franceze a două nave de război de tip Mistral, pentru armata rusă, va costa Moscova în total 1,37 de miliarde de euro, a declarat, ieri, o sursă apropiată dosarului. Preşedinţia franceză a anunţat la 24 decembrie că şantierele navale franceze DCNS şi STX şi cele ruse OSK vor construi în comun două nave de tip Mistral, în conformitate cu un acord între Paris şi Moscova, care ar putea fi prelungit prin fabricarea a două nave suplimentare. Costul unei a treia şi a patra nave de acest tip va depinde, în fiecare caz în parte, de şantierele navale alese. Mistral este o navă de război polivalentă, care poate transporta elicoptere şi tancuri sau poate găzdui un spital de campanie. Furnizarea unei astfel de nave Rusiei constituie o premieră pentru o ţară membră NATO. Ea a generat criticile SUA, precum şi ale unora dintre aliaţii occidentali, precum ţările baltice sau Georgia.

AUSTRALIA

Mii de persoane ar putea fi evacuate din cauza inundaţiilor

Mii de persoane din nord-estul Australiei se pregătesc să fie evacuate din cauza inundaţiilor fără precedent, anunţă autorotăţile australiene. Premierul statului australian Queensland, Anna Bligh, a avertizat că problemele provocate de inundaţii ar putea dura câteva zile sau chiar câteva săptămâni, sute de persoane fiind adăpostite în centre speciale. Ploile torenţiale care afectează regiunea agricolă şi minieră din statul Queensland sunt provocate de ciclonul Tasha. Cea mai mare parte a localităţii Emerald ar putea fi inundată după ce apa râului din apropiere a atins un nivel-record. Cadavrul unui bărbat de 50 de ani, care s-a înecat, a fost găsit în apropierea oraşului Cairns. Până în prezent, peste 1.000 de locuitori au fost evacuaţi din zece localităţi, cu ajutorul elicopterelor armatei. Compania minieră Rio Tinto a decretat starea de forţă majoră în patru mine, în timp ce culturile de bumbac şi sfeclă de zahăr sunt sub ape. Numeroase regiuni din Queensland au decretat starea de dezastru natural. Autorităţile au avertizat că, din cauza inundaţiilor, rechini şi chiar crocodili au fost scoşi din habitatele naturale, riscând să pună în pericol persoanele care intră în mare. Numeroase rute feroviare şi şosele au fost afectate de inundaţii, iar aeroportul Rockhampton ar putea fi închis.

MUNTENEGRU

Alt premier

Parlamentul din Muntenegru a aprobat numirea lui Igor Luksici în funcţia de premier al ţării. Luksici, în vârstă de 34 de ani, îi urmează în funcţie lui Milo Djukanovici, care a demisionat săptămâna trecută. Djukanovici a fost liderul cu cel mai lung mandat din Balcani. Noul premier a fost de două ori vicepremier şi de patru ori ministru de Finanţe.

SUEDIA

Sentinţă exemplară

Fostul lider neonazist suedez Anders Hogstrom a fost condamnat la doi ani şi opt luni de închisoare pentru instigare la furtul inscripţiei ”Arbeit macht frei” din fostul lagăr de la Auschwitz-Birkenau. Anders Hogstrom, în vârstă de 34 de ani, pledează vinovat. Va executa pedeapsa în Suedia, conform unui acord cu justiţia suedeză. \" Inscripţia metalică pe care scrie ”Arbeit macht frei” a fost furată în decembrie 2009 şi găsită trei luni mai târziu. Furtul a provocat reacţii atât în Polonia şi Israel, cât şi în rândurile foştilor deportaţi. În perioada 1940 - 1945, regimul nazist german a exterminat la Auschwitz-Birkenau 1,1 milioane de persoane, dintre care mai mult de un milion erau evrei.

SUA

Haos asumat

Primarul New York-ului, Michael Bloomberg, şi-a asumat răspunderea pentru răspunsul ineficient al serviciilor municipale faţă de ninsorile care au îngropat oraşul sub un strat gros de zăpadă şi care, după trei zile, continuă să fie un coşmar pentru mulţi dintre locuitorii săi. Bloomberg a recunoscut într-o conferinţă de presă că este profund nemulţumit de modul cum au acţionat serviciile oraşului şi a semnalat că răspunsul acestora a fost mult mai slab decât cu ocazia ninsorilor care s-au abătut asupra regiunii în anii anteriori. Departamentul de pompieri a confirmat că pe timpul ninsorilor de duminică şi luni dimineaţă a primit peste 4.000 de apeluri, ceea ce a provocat cea mai mare desfăşurare de efective de după 11 septembrie 2001. Printre tragediile semnalate de presa locală se numără cea a unui bebeluş care s-a născut la intrarea într-o clădire din Brooklyn, după ce mama a aşteptat mai bine de nouă ore sosirea unei ambulanţe. Bebeluşul nu a supravieţuit şi a murit la spitalul la care a fost dus în final împreună cu mama sa. Pe de altă parte, cele trei aeroporturi care deservesc New York-ul întâmpină greutăţi în revenirea la normalitate după trei zile de la viscolul care le-a obligat să anuleze circa 10.000 de curse aeriene.

COLUMBIA

Captură record de droguri

Poliţia columbiană a făcut o captură record de cocaină, peste şase tone, în Portul Buenaventura, la aproximativ 550 de kilometri de Bogota, au anunţat, miercuri, autorităţile. Drogurile, a căror valoare poate este estimată la 195 de milioane de dolari, au fost descoperite în trei containere care urmau să fie încărcate pe vapor şi trimise în Guatemala, apoi în SUA. Încărcătura, una dintre cele mai importante confiscări din 2010, din Columbia, ar aparţine lui Daniel ”Nebunul” Barrera, cel mai căutat dintre traficanţii columbieni, după moartea, anunţată tot miercuri, a lui Pedro Guerrero, cunoscut sub numele de Cuchillo, în urma unei operaţiuni din sud-estul Columbiei. Columbia este, alături de Peru, unul dintre principalii producători mondiali de cocaină, cu o producţie anuală estimată la aproximativ 400 de tone, în 2009, potrivit ONU.