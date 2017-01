MAREA BRITANIE

Român în arest prelungit

Poliţia a prelungit din nou, ieri, mandatul de arestare emis pe numele românului în vârstă de 53 de ani suspectat de uciderea unui conaţional de 45 de ani, în Sussex, al cărui cadavru a fost găsit duminică, în apropiere de Chichester, cu răni de cuţit.

Slovenia

Autocar cu români, jefuit

Un autocar plin cu români care se întorceau din Italia a fost jefuit ieri, în Slovenia. Hoţii au furat din bagajele călătorilor nu mai puţin de 5.000 de euro. Autocarul s-a oprit într-o parcare din Slovenia, pentru ca şoferii să mănânce, iar între timp călătorii au coborât. Oamenii spun că au fost abordaţi de trei bărbaţi şi o femeie îmbrăcaţi la costum, care le-au cerut să le arate biletele. Iniţial, li s-a spus că este vorba de o promoţie în urma căreia vor câştiga o sută de euro, dacă au bilet. Călătorii au urcat în autocar pentru a aduce biletele, timp în care cei patru hoţi au putut observa unde îşi ţin aceştia banii şi actele. Atacatorii le-au smuls apoi genţile. Se pare că una dintre femei a fost lovită cu pumnii în timpul jafului.

ITALIA

Asasinate

Patru bărbaţi au fost arestaţi marţi, de către carabinieri, pentru uciderea unui cioban şi a celor patru fii ai săi, în apropierea unei ferme din Filandari, Calabre, aceştia certându-se pe terenuri şi având şi divergenţe personale. Printre cei patru bărbaţi, toţi complici şi acuzaţi de omucidere multiplă, este şi Vangeli Ercole, un agricultor care a mărturisit că l-a ucis cu o armă de foc pe Domenico Fontana, de 61 de ani şi pe cei patru fii ai săi - Pasquale, de 37 de ani, Pietro, de 36 de ani, Emilio, de 32 de ani şi Giovanni, de 19 ani. ”Am fost constant intimidat şi am îndurat multe din partea familiei Fontana. Tatăl meu a fost pălmuit chiar de unul dintre ei. Într-un final, nu am mai suportat”, a spus bărbatul de 42 de ani, invocând încălcarea proprietăţii şi faptul că i-au fost tăiaţi copaci de pe terenul lui. Avocatul lui Ercole Vangeli, Domenico Talotta, a invocat de asemenea, contextul local. „În Filandari, societatea este într-un eşec total, iar teritoriul nu este controlat de nimeni, implicarea statului lipsind în totalitate. Episoade ca acesta sunt la ordinea zilei, dar adesea, oamenii nu le denunţă”, a spus avocatul, care este un fost primar în Filandari. Acesta a exemplificat cu o situaţie personală, maşina sa fiind stropită cu acid, cu câteva zile în urmă. Ercole Vangeli a spus că a acţionat singur, dar potrivit anchetatorilor, cel puţin doi oameni au participat la masacru, căci au fost folosite două arme: una de 9 mm şi alta de 7,65 mm. Pe de altă parte, trei dintre victime au fost ucise în faţa fermei, în timp ce ceilalţi doi au fost omorâţi în interiorul unui coteţ de păsări, aflat în cealaltă parte a fermei.

RUSIA

Avion militar prăbuşit

Un avion militar s-a prăbuşit în centrul Rusiei, provocând moartea a cel puţin 12 persoane, a anunţat, ieri, Ministerul Apărării din Rusia. Avionul, un Antonov An-22, avea la bord şase membri ai echipajului şi încă un echipaj de rezervă, de aceeaşi mărime. Echipele de salvare nu au găsit supravieţuitori. Epava avionului a fost descoperită ieri dimineaţă, în regiunea Tula din centrul ţării, la circa 250 de kilometri sud de Moscova. Avionul dispăruse de pe radare marţi, în jurul orei locale 21.30. Cauza accidentului nu este cunoscută, dar este posibil să fi fost vorba de o problemă la motor. Avionul, care fusese dat în folosinţă în 1974, zbura de la Voronej la Tver atunci când s-a prăbuşit. Aparatul Antonov An-22 este cel mai mare avion cu elice comercial din lume şi poate transporta până la 290 de soldaţi.

AFGANISTAN

Militar britanic omorât

Un soldat britanic, expert în dezamorsarea minelor, a fost ucis marţi, în sudul Afganistanului, în timp ce îşi îndeplinea misiunea, a anunţat Ministerul britanic al Apărării. Acest deces ridică la 248 numărul militarilor britanici ucişi în această ţară, de la declanşarea intervenţiei forţelor aliate, în octombrie 2001. Soldatul şi-a pierdut viaţa în districtul Lashkar Gah din provincia Helmand, în timp ce participa la deminarea unui drum. Contingentul britanic în Afganistan, cu un efectiv de 9.500 de militari, este desfăşurat în special în această provincie.

BULGARIA

Omorât de gripă porcină

O persoană a murit în Bulgaria, în urmă cu două sau trei săptămâni, în urma infectării cu gripă porcină, a anunţat consultantul naţional pe probleme de epidemiologie, Mira Kojuharova. Potrivit expertei, trei persoane au fost infectate cu virusul A(H1N1), dintre care una a murit. Celelalte două sunt în stare bună. Ea a subliniat că cele trei cazuri au fost confirmate în laborator, dar a refuzat să precizeze în ce oraş a decedat bulgarul. ”Bulgaria este atât de mică şi călătorim atât de mult încât nu contează oraşul de unde provenea victima. Faptul că existenţa virusului a fost dovedită înseamnă că circulă în societatea bulgară şi peste tot în emisfera nordică”, a spus Kojuharova. Potrivit ei, nu există motive pentru a declara o epidemie în Bulgaria şi pentru a fi luate noi măsuri. Însă, experta a subliniat că virusul circulă în aproape toate ţările europene. Mai multe persoane au murit la sfârşitul anului trecut, în Bulgaria, în urma infectării cu virusul gripei porcine. La nivel mondial, numărul victimelor a fost de mii de persoane.

GERMANIA

Elicopter prăbuşit

Trei persoane au fost rănite, dintre care două grav, după ce un elicopter care se pregătea să înlăture zăpada strânsă pe acoperişul unui centru comercial din Germania s-a prăbuşit, a anunţat, ieri, poliţia. Pilotul, în vârstă de 47 de ani şi co-pilotul, în vârstă de 33 de ani, au fost grav răniţi, în timp ce un angajat al centrului comercial, care se afla în elicopter, a fost rănit uşor, potrivit unui purtător de cuvânt al poliţiei din Iena. Incidentul a avut loc la periferia oraşului Iseerstedt. Cauza accidentului produs marţi după-amiază nu este cunoscută încă. Elicopterul era folosit pentru înlăturarea zăpezii de pe acoperiş. Ninsori abundente au avut loc, în ultimele săptămâni, în Germania, perturbând transporturile.

SUA

Bagaj explodat pe aeroport

O geantă plină cu muniţie a explodat marţi, pe un aeroport din Miami, dar nimeni nu a fost rănit, a anunţat FBI, precizând că proprietarul genţii a fost arestat şi pus sub acuzare. Potrivit autorităţilor, incidentul, survenit în momentul descărcării bagajelor, nu are legătură cu terorismul. În geantă se aflau sute de gloanţe. Unul dintre ele a explodat, probabil din cauza mişcării, ceea ce a provocat o reacţie în lanţ şi explozia celorlalte. Proprietarul genţii, un cetăţean american născut în Jamaica, a fost pus sub acuzare pentru transportul de materiale periculoase. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la cinci ani de detenţie. Avionul, care decolase din Boston, a aterizat pe aeroportul internaţional din Miami în jurul orei locale 11.30. Aparatul, un Boeing 737, avea la bord doi piloţi, patru însoţitori de bord şi 148 de pasageri. Incidentul a provocat întârzieri ale altor patru curse. În prezent rămân semne de întrebare privind cum a reuşit pasagerul să treacă o geantă plină cu explozibili prin controalele din aeroporturi.

VIETNAM

Marinari dispăruţi

11 marinari vietnamezi au fost daţi dispăruţi, după ce cargoul lor a naufragiat în Marea Chinei de Sud, din cauza rafalelor de vânt violente, a declarat, ieri, un oficial din serviciile de salvare. Alţi 12 marinari au fost recuperaţi de pescari vietnamezi, după ce cargoul Van Don-2 a naufragiat marţi, la aproximativ 400 de kilometri de provincia Ba Ria-Vung Tau. Acest vapor de 6.900 de tone, de la Compania de Transporturi Maritime din provincia Quang Ninh, transporta material pentru producţia de fier şi se deplasa din Malaezia către oraşul vietnamez Ho Chi Minh (fost Saigon).

KAZAHSTAN

Aterizare de urgenţă

Un avion de transport militar american a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgenţă, ieri, în Kazahstan, din cauza unei probleme de motor, fără a provoca rănirea vreunei persoane. Un Hercules C-130, cu 300 de militari la bord, a aterizat de urgenţă la Almati, principalul oraş din Kazahstan. Nimeni nu a fost rănit în incidentul provocat de o pană survenită la unul dintre motoarele aparatului. Oficialii americani urmează să decidă dacă avionul va fi reparat pe loc sau dacă vor trimite un alt avion care să transporte personalul militar.

VATICAN

Pachet suspect la ambasada SUA

Un pachet suspect a fost descoperit ieri, la ambasada SUA de la Vatican. Echipe de genişti din cadrul forţelor de carabinieri au fost trimise imediat la faţa locului. Ulterior, carabinierii au anunţat că pachetul suspect nu conţinea decât documente. Un pachet care conţinea explozibili a fost descoperit luni, la ambasada elenă de la Roma, iar două colete-capcană au explodat joi, la ambasadele elveţiană şi chiliană de la Roma, provocând rănirea a două persoane. Atentatele de joi au fost revendicate de Federaţia Anarhistă Informală (FAI) într-un mesaj trimis ambasadei chiliene: ”Să distrugem acest sistem de dominaţie. Trăiască FAI, trăiască anarhia. FAI, celula revoluţionară Lambros Fountas”. Mişcarea anarhistă a mai revendicat în trecut şi alte acţiuni violente în Italia. În 2003, o grupare anarhistă a detonat două bombe la Bologna, în apropiere de locuinţa lui Romano Prodi, în acea perioadă preşedinte al Comisiei Europene. În anii următori, reprezentanţi ai mişcării anarhiste au fost implicaţi în mai multe confruntări cu forţele de ordine italiene.

ITALIA

Alerta... gunoaielor

Autorităţile din Neapole iau măsuri pentru a evita producerea unor incendii de proporţii în noaptea de Anul Nou, când petardele ar putea declanşa aprinderea tonelor de deşeuri aflate încă pe străzi. ”Pe străzi se află 1.400 de tone de gunoaie, care prezintă un adevărat risc de incendiu”, a declarat, ieri, directorul Serviciului de Igienă al oraşului, Paolo Giacomelli. Echipaje de pompieri vor stropi cu apăgunoaiele, mâine seară, astfel încât acestea să fie cât mai puţin inflamabile. Nivelul de alertă este maxim la Neapole, iar muncipalitatea a hotărât, în plus, să aloce resurse suplimentare pentru curăţarea străduţelor înguste din centrul oraşului. În pofida promisiunilor repetate ale autorităţilor locale şi ale Guvernului, oraşul Neapole este, în continuare, invadat de gunoaie, de mai multe săptămâni. Premierul italian, Silvio Berlusconi, promisese, la sfârşitul lunii noiembrie, că problema deşeurilor va fi rezolvată în termen de 15 zile. Comisia Europeană a somat Guvernul italian, la 26 noiembrie, să aplice un nou plan de tratare a deşeurilor în regiunea Neapole, sub ameninţarea unor sancţiuni financiare. Guvernul italian a adoptat, la 18 noiembrie, un decret menit să accelereze procedurile administrative pentru construirea de centre de tratare şi de incinerare a gunoaielor. Dar Neapole nu reuşeşte, de mai multe săptămâni, să se debaraseze de deşeuri, din cauza manifestaţiilor şi protestelor locuitorilor din zonele aflate în apropierea gropilor de gunoi, care se opun extinderii acestora. Criza gunoaielor din 2007-2008, reflectată pe larg de presa internaţională, a contribuit la victoria lui Silvio Berlusconi în alegerile legislative din 2008 şi la revenirea sa la putere. În acea perioadă, autorităţile au promis că vor construi incineratoare, care nu au fost însă date în exploatare până în prezent. În opinia unor experţi, vor fi necesari cel puţin trei ani pentru finalizarea construirii instalaţiilor necesare pentru eliminarea gunoaielor de pe străzile din Neapole.

SUEDIA

Suspect de crime de război arestat

Un bărbat a fost arestat Suedia, fiind suspectat de crime de război în timpul războiului din Bosnia, din 1992-1995, au anunţat, ieri, poliţia şi procurorii. Bărbatul nu este cetăţean suedez, iar Bosnia a emis un mandat internaţional de arestare pe numele său. Suspectul, care are între 40 şi 50 de ani, s-ar fi aflat în Suedia din 2009. Nu au fost oferite detalii despre presupusele crime de război, dar autorităţile bosniace au fost informate în legătură cu arestarea. Bărbatul urmează să fie audiat astăzi. În 2008, Suedia a înfiinţat o unitate specială de poliţie însărcinată cu urmărirea şi anchetarea suspecţilor de război.

DANEMARCA

Arestaţi pentru plănuirea unui atac terorist

Cinci persoane bănuite că pregăteau un atac terorist asupra ziarului danez ”Jyllands-Posten”, la Copenhaga, au fost arestate în Danemarca şi Suedia, au anunţat, ieri, serviciile de informaţii din cele două ţări. Cotidianul danez a provocat controverse şi un val de proteste în ţările musulmane, după ce a publicat, în 2005, un set de caricaturi cu profetul Mahomed. Un atentat sinucigaş eşuat, comis la Stockholm, în data de 11 decembrie, a provocat moartea unei persoane, autorul atacului exprimându-şi astfel nemulţumirea faţă de prezenţa suedeză în Afganistan, dar şi faţă de sprijinul acordat desenatorului Lars Vilks, autorul uneia dintre caricaturile cu Mahomed.

IRLANDA DE NORD

Fără apă curentă

Aproximativ 40.000 de persoane dintr-o populaţie de 1,8 milioane, au rămas fără apă curentă, de mai multe zile, în Irlanda de Nord, unde numeroase conducte de canalizare s-au spart, odată cu dezgheţul produs după o perioadă cu temperaturi negative, a anunţat, ieri, o sursă oficială. Unele municipalităţi distribuiau gratuit apă, generând cozi de aşteptare lungi şi au deschis centre unde populaţia poate face duş. Apa distribuită trebuie adeseori fiartă înainte de a fi consumată.

RUSIA

Concediaţi pentru un eşec spaţial

Preşedintele rus, Dmitri Medvedev, a concediat doi oficiali de rang înalt din industria spaţială şi l-a criticat pe directorul Agenţiei Spaţiale ruse, după eşecul plasării pe orbită, la începutul lui decembrie, a trei sateliţi de comunicare, a anunţat, ieri, Kremlinul. Vicepreşedintele conglomeratului spaţial RKK Energia, Viaceslav Filin şi vicepreşedintele Agenţiei Spaţiale ruse (Roskosmos), Viktor Remişevski, au fost concediaţi, în timp ce directorul Roskosmos, Anatoli Perminov, a fost mustrat. Cei trei sateliţi lansaţi la 5 decembrie, de o rachetă rusă Proton, au căzut în Oceanul Pacific, după eşecul plasării lor pe orbită. Pierderea acestor sateliţi ai sistemului de comunicare rusesc Glonass a fost cauzată de o supraîncărcare cu carburant a lansatorului Proton, potrivit comisiei de anchetă. Sistemul Glonass a fost creat de complexul militaro-industrial sovietic în anii \'80. Rusia a decis să dezvolte acest program în sfera civilă, pentru a concura sistemul american GPS şi viitorul program Galileo.

SPANIA

515 ani de închisoare

Doi membri ai organizaţiei separatiste basce ETA au fost condamnaţi la câte 515 ani de închisoare fiecare, pentru explozia în mai 2008 a unei furgonete-capcană, care s-a soldat cu moartea unei persoane. Cei doi, Arkaitz Goikoetxea Basabe şi Aitor Cotano Sinde, au fost declaraţi vinovaţi de asasinat terorist, potrivit verdictului dat de cea mai înaltă instanţă spaniolă. În practică, pedepsele efective cu închisoarea se limitează la 40 de ani în Spania, pentru crime cu caracter terorist. Un al treilea membru al ETA a fost condamnat, în acelaşi dosar, la opt ani de închisoare, pentru colaborare cu o organizaţie teroristă. Pe 14 mai 2008, un comando al ETA a produs explozia unei furgonete-capcană, noaptea, în faţa cazărmii Gărzii Civile din Legutiano (Ţara Bascilor). În explozie a murit un agent de 41 de ani şi alte patru persoane au fost rănite. Prin acea acţiune, organizaţia ETA a încercat să provoace pagube personale şi materiale la o cazarmă în care se găseau 29 de persoane, dintre care cinci copii şi o adolescentă de 18 ani, arată instanţa judecătorească. Considerată de UE ca organizaţie teroristă, ETA este considerată vinovată de moartea a 829 persoane în cei peste 40 de ani de violenţe pentru independenţa Ţării Bascilor.