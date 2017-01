ITALIA

Român omorât

Un român de aproximativ 20 de ani a fost împuşcat mortal în Sicilia, iar autorităţile italiene au dat în urmărire doi suspecţi. Incidentul a avut loc duminică seara, în faţa barăcii unde românul locuia împreună cu familia sa, în apropierea gării din Barcellona Pozzo di Gotto (provincia siciliană Messina). Focurile de armă au fost trase de un individ care se deplasa pe un scuter împreună cu un complice. Cei doi au reuşit să fugă şi sunt căutaţi de autorităţile italiene. Martore la incident au fost trei românce care locuiesc în aceeaşi baracă.

Două surori românce au murit iar un alt român a fost rănit într-un accident rutier produs în sudul Italiei, în regiunea Calabria. Româncele G.L. şi M.L., de 20 şi 23 de ani, au murit pe loc, iar alţi doi tineri, între care un român, au fost grav răniţi în accident. Se pare că cele două tinere se deplasau, împreună cu un alt român, la bordul unui autoturism marca BMW 320, care, din motive încă necunoscute, s-a lovit cu un Fiat Punto. Din cauza impactului violent, cele două tinere au murit imediat, în timp ce românul care se afla la volanul BMW-ului şi un italian de 23 de ani aflat în Fiat au fost răniţi.

PAKISTAN

Baie de sânge

Cel puţin 40 de persoane au fost ucise, ieri, într-un atac sinucigaş comis în nord-vestul Pakistanului. Atacul a vizat biroul administraţiei locale, unde avea loc o reuniune între funcţionari şi şeful unei miliţii locale care se opune talibanilor, la Ghalalnai, capitala districtului tribal Mohmand. Teroriştii-kamikaze au venit cu motociclete şi au încercat să pătrundă în incinta clădirii administrative. Primul s-a aruncat în aer la intrare, iar al doilea în interiorul clădirii. În clădire erau aproximativ 100 de persoane. Districtul Mohmand, situat la aproximativ 175 de kilometri nord-vest de Islamabad, este unul dintre fiefurile Mişcării Talibanilor din Pakistan (TTP), afiliată reţelei al-Qaida. Pe 9 iulie, cel puţin 105 persoane au murit într-un atac sinucigaş comis la Mohmand. TTP a decretat, în vara anului 2007, războiul sfânt islamic (jihadul) împotriva Islamabadului, pentru susţinerea acordată războiului împotriva terorismului iniţiat de SUA. În ultimii trei ani, aproximativ 4.000 de persoane au murit în Pakistan, în cel puţin 422 de atentate. De cele mai multe ori, teroriştii atacă instalaţii militare sau secţii de poliţie, precum şi instituţii centrale şi locale. În zonele tribale pakistaneze sunt şi numeroşi talibani afgani care luptă împotriva celor 150.000 de militari străini staţionaţi în Afganistan. Avioane fără pilot americane efectuează aproape zilnic raiduri în zonele tribale situate la frontiera dintre Afganistan şi Pakistan.

COLUMBIA

Îngropaţi de vii

Circa 200 de persoane ar fi fost îngropate de o alunecare de teren care a acoperit, duminică, zece case ale unui cartier din Medellin, oraş situat la 400 km nord-vest de Bogota, potrivit estimărilor făcute de membri ai echipelor de intervenţie din Crucea Roşie. Până în prezent, doar trei dintre cele 200 de persoane înghiţite de vii de valul de pământ au fost regăsite în viaţă, a declarat un înalt responsabil al Crucii Roşii columbiene. Echipele de salvare încearcă să descopere alţi supravieţuitori sub dărâmături. Alunecarea de teren s-a produs în jurul orei locale 14, în sectorul La Gabriela din nordul oraşului Medellin. Columbia cunoaşte, de la începutul anului, ploi de intensitate istorică, soldate cu moartea a circa 170 de persoane şi 1,5 milioane de sinistraţi.

PORTUGALIA

Un avion a pierdut mai multe piese în zbor

Un avion de linie a pierdut, ieri, mai multe piese, în timp ce survola o periferie a Lisabonei, avariind cel puţin o maşină, au anunţat pompierii din comuna Almada, situată la sud de capitala portugheză. Incidentul, care s-a produs în jurul orei 11.45, nu a rănit pe nimeni, a declarat comandantul pompierilor din acest oraş. Potrivit postului de televiziune SIC, este vorba despre un avion al companiei TAAG din Angola. Această informaţie nu este confirmată oficial. Purtătorul de cuvânt al administraţiei aeroporturilor portugheze, ANA, a declarat însă că un Boeing 777 al companiei TAAG a aterizat de urgenţă după ce a fost nevoit să se întoarcă din drum din cauza unei probleme tehnice. Acest avion al TAAG, care se deplasa între Lisabona şi Luanda, a decolat din capitala portugheză la ora 11.11. Aterizarea de urgenţă a avut loc fără incidente, dar o anchetă va fi deschisă automat, a precizat purtătorul de cuvânt al ANA, Rui Oliveira.

MUNTENEGRU

Asistenţă NATO împotriva inundaţiilor

Guvernele din Muntenegru şi Albania au cerut, duminică, ajutorul NATO, pentru combaterea efectelor inundaţiilor puternice care au afectat zeci de mii de locuitori din Peninsula Balcanică. Mai multe regiuni din Albania, Muntenegru, Bosnia şi Herţegovina, precum şi din Serbia şi Croaţia au fost lovite, la sfârşitul lunii noiembrie şi începutul lunii decembrie, de inundaţii severe, ca urmare a topirii zăpezilor şi a ploilor abundente. În urma deversării celui mai mare lac din regiune, Skadar (Shkoder) şi a ieşirii unor râuri din albie au fost inundate mii de case, zeci de mii de hectare de teren agricol, drumuri, poduri, fabrici şi alte utilităţi. Soldaţii şi poliţia evacuează, în prezent, din zona dezastrului, mii de oameni şi animale. Mulţi însă refuză să plece din regiunile inundate, în pofida lipsei de apă potabilă şi de energie electrică. Alţii, în schimb, şi-ar dori să plece, dar nu pot, fiind izolaţi de ape. Balcanii se confruntă pentru a doua oară în acest an cu inundaţii severe. În ianuarie, ţările din regiune au suferit un dezastru, în urma topirii zăpezii şi a ploilor torenţiale.

ISRAEL

Bilanţ tragic

Bilanţul celui mai grav incendiu din istoria statului evreu a sporit, ieri, la 42 de morţi, ca urmare a decesului şefei poliţiei din Haifa, Ahuva Tomer, au anunţat surse oficiale locale. Subcomisarul Ahuva Tomer, de 52 de ani, al cărui autovehicul însoţea un autobuz de penitenciar surprins de flăcări, a decedat la spitalul Rambam din Haifa. Potrivit unui nou bilanţ, incendiul a costat viaţa a 42 de persoane: 37 de membri ai administraţiei penitenciare, trei ofiţeri de poliţie, un pompier şi un voluntar de 16 ani. Şeful serviciilor de pompieri, Shimon Romah, a anunţat, duminică după-amiază, stingerea focului care a durat 76 de ore, graţie în special intervenţiei a aproximativ 30 de avioane şi elicoptere străine.

AUSTRALIA

Inundaţii devastatoare

Mii de australieni au fost evacuaţi din casele lor în New South Wales, din cauza inundaţiilor provocate de cele mai importante ploi în ultimii 36 de ani. Râurile s-au revărsat în regiunea Wagga din sudul statului, inundând străzile oraşelor şi satelor şi antrenând închiderea mai multor autostrăzi. Circa 3.000 de case sunt considerate izolate şi 1.500 au fost evacuate, potrivit serviciilor de intervenţii în cazuri de urgenţă ale acestui stat australian. Acestea sunt cele mai grave inundaţii în această regiune din 1974. Precipitaţii sunt aşteptate în continuare în această săptămână, iar autorităţile supraveghează îndeaproape situaţia. Inundaţiile ar putea provoca pierderea unei mari părţi din recolte în această regiune în care agricultorii tocmai au traversat un deceniu de secetă.

FRANŢA

Intoxicaţi cu monoxid de carbon în biserică

Zeci de persoane au fost intoxicate cu monoxid de carbon, după ce au asistat, duminică, la un concert dintr-o biserică din Saône/Loire, a informat, ieri, ”Le Figaro”. Cele 35 de persoane s-au întors acasă după concert, iar seara s-au prezentat la Spitalul Autun, cu dureri de cap şi vărsături. 27 de persoane au fost spitalizate la Autun iar alte victime au fost trimise la Nevers, Decize şi Dijon. În total, 35 de persoane au fost spitalizate, potrivit jandarmeriei. Duminică seară, pompierii au făcut cercetări în biserică, unde au constatat un nivel inexplicabil de ridicat al monoxidului de carbon. O defecţiune la sistemul de încălzire ar putea fi cauza. Potrivit jandarmeriei, în acest caz a fost demarată o anchetă.

GRECIA

Confruntări între poliţişti şi tineri la Atena

Confruntări între zeci de tineri şi poliţişti au izbucnit ieri, în centrul Atenei, la începutul unei manifestaţii a liceenilor şi profesorilor, în memoria unui adolescent ucis de un poliţist în urmă cu doi ani. Măsuri speciale de securitate au fost luate în centrul capitalei Greciei, unde circulaţia rutieră a fost interzisă, în vederea manifestaţiilor organizate de studenţi, sindicate şi grupări de stânga, în memoria lui Alexis Grigoropoulos, ucis la vârsta de 15 ani, pe 6 decembrie 2008, la Atena. Această dramă a declanşat, la vremea respectivă, inedite proteste urbane în toată ţara, timp de peste o lună, contribuind la radicalizarea tinerilor greci. Ajunşi în apropierea sediului Parlamentului, protestatarii au devastat un hotel de lux, pe care l-au atacat inclusiv cu sticle incendiare. Forţele de ordine au intervenit rapid împotriva demonstranţilor. Incidentele au loc într-un context social tensionat de grava criză economică traversată de Grecia şi de măsurile de austeriate adoptate pentru a lupta contra deficitelor publice.

SPANIA

Stare de alertă prelungită

Şeful Guvernului spaniol, Jose Luis Rodriguez Zapatero, a declarat ieri că o decizie privind prelungirea stării de alertă decretată la sfârşitul săptămânii trecute, ca răspuns la greva controlorilor de trafic aerian, va fi luată în funcţie de evoluţia circumstanţelor. Guvernul spaniol a decretat, sâmbătă, starea de alertă, pentru o durată de 15 zile. Aceasta este prima declaraţie publică a premierului spaniol de la greva ilegală a controlorilor de trafic aerian care a fost declanşată vineri seara. Starea de alertă, o măsură fără precedent în 35 de ani de democraţie, a fost decretată pentru a pune capăt grevei ce a paralizat traficul aerian în toată ţara, timp de 24 de ore. În virtutea acestei măsuri, controlul aerian a fost plasat sub autoritatea armatei şi au fost iniţiate proceduri disciplinare împotriva greviştilor care se opun voinţei Guvernului de a limita avantajele particulare de care beneficiază cei 2.300 de controlori spanioli de trafic aerian.

ITALIA

Şofer drogat criminal

Şapte ciclişti amatori au fost ucişi şi alţi patru au fost răniţi, duminică, de un şofer marocan drogat şi fără permis, accidentul avânt loc în Calabria, în localitatea Lamezia Terme. Potrivit poliţiei, cicliştii au fost loviţi de o maşină condusă de un marocan, care a pierdut controlul vehiculului, după o depăşire, pe un drum în zona Catanzaro. Fără a fi capabil de a opri, şoferul a acroşat bicicliştii, sfârşind într-un şanţ. Rănit fiind, marocanul a fost pus sub acuzare pentru omor şi a fost plasat sub arest la spital. Testele efectuate au relevat faptul că şoferul era sub influenţa cannabisului la momentul accidentului. Marocanul avea retras de şapte luni permisul de conducere, pentru neglijenţă. Oraşul Lamezia Terme va fi în doliu în ziua în care va avea loc înmormântarea, potrivit unei decizii a municipalităţii.

RUSIA

Sateliţi căzuţi în ocean

Trei sateliţi ruşi care urmau să fie plasaţi pe orbită au căzut, duminică, în Oceanul Pacific, la 1.500 de kilometri de Hawaii, iar acest eşec a fost cauzat de erori de programare, a declarat, ieri, o sursă din cadrul industriei spaţiale ruse. Racheta transportând trei sateliţi care urmau să echipeze sistemul rus de navigaţie prin satelit Glonass nu s-a putut plasa corect pe orbită, după decolarea sa de pe cosmodromul rus Baikonur din Kazahstan, a declarat grupul aerospaţial rus RKK Energhia. Cei trei sateliţi de tip Glonass-M, având o greutate de 1,4 tone, urmau să completeze constelaţia sistemului, conceput de Rusia pentru a rivaliza cu sistemul de navigaţie american GPS şi viitorul sistem european Galileo. Preşedintele rus, Dmitri Medvedev, a ordonat procurorului general al Rusiei, Iuri Ceaika, să demareze o anchetă pentru a stabili cauzele incidentului şi a găsi persoanele responsabile. Ministerul rus al Apărării a dat asigurări că acest accident nu pune sub semnul întrebării funcţionarea sistemului existent. Acest eşec constituie însă o înfrângere gravă pentru Rusia. Premierul Vladimir Putin a transformat dezvoltarea sistemului Glonass într-o miză strategică, pentru a asigura independenţa tehnologică a ţării sale. El anunţase în aprilie că Rusia va lansa, în 2010, şapte noi sateliţi Glonass, care vor permite acoperirea întregului teritoriu al planetei, aducând la 27 sau 28 numărul aparatelor operaţionale. Premierul declarase atunci că Rusia va cheltui pentru aceste lansări 1,7 miliarde de ruble (40 de milioane de euro) în 2011, după ce în 2010 cheltuise două miliarde de ruble şi în 2009 2,5 miliarde.