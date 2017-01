ITALIA

Român condamnat la 30 de ani de închisoare

Cătălin Jitaru, în vârstă de 27 de ani, a primit 30 de ani de detenţie pentru uciderea, pe 30 ianuarie 2010, a adolescentului român George Munteanu, în vârstă de 15 ani, într-un parc din Torino. Fratele lui Cătălin Gitaru, Cosmin, care la acea vreme avea 17 ani, a fost condamnat de Tribunalul pentru Minori, în septembrie, la 15 ani de închisoare, pentru participarea la această crimă. Pe 30 ianuarie 2010, George Munteanu, în vârstă de 15 ani, se afla într-un parc din apropierea casei, împreună cu un prieten, Alex. Au fost abordaţi de doi fraţi, Cosmin şi Cătălin Jitaru, care aveau 17, respectiv 26 de ani, la acea vreme. Potrivit autopsiei, George Munteanu a fost iniţial bătut, iar ulterior înjunghiat în zona gâtului, murind în scurt timp.

FRANŢA

Torturau copii pentru a-i forţa să fure

După aproape trei ani de investigaţii, poliţiştii din Paris au reuşit să anihileze o reţea infracţională ce utiliza metode barbare, liderii, provenind din fosta Iugoslavie, nu ezitau să violeze şi să tortureze copii pentru a-i forţa să fure, în special în metroul capitalei franceze. 19 persoane au fost arestate marţi, în sudul Franţei şi în Italia, informează surse judiciare. Printre cei arestaţi este şi capul acestei reţele criminale, Hamidovic Fehmi, în vârstă de 58 de ani, din fosta Iugoslavie, un veritabil lider al unui clan mafiot. Reţeaua ar fi responsabilă pentru 75% din jafurile în stradă, în metroul din Paris, folosind metode extrem de violente pentru a constrânge minori, în special fete, pentru a fura. Liderul şi locotenenţii săi, dar şi fiul lui Hamidovic, recrutau forţat minori, care, dacă nu furau suficient şi nu aduceau destui bani, erau abuzaţi, inclusiv violaţi. O sută de minori au fost recrutaţi în reţea. Copiii purtau numele şefului Hamidovic, un fel de etichetă pe care liderul a vrut să o stabilească. În 2009, organizaţia criminală a reuşit să strângă peste un milion de euro. Clanul Hamidovic a investit, de asemenea, banii strânşi în maşini de lux, reuşind să-şi facă un mare portofoliu de proprietate, mai spun sursele citate. Pe lângă activităţile sale în Franţa, clanul Hamidovic a reuşit, de asemenea, să achiziţioneze proprietăţi în Italia.

SPANIA

A ucis 11 persoane… din compasiune

Un supraveghetor angajat la o reşedinţă pentru vârstnici în Spania a mărturisit că a ucis, din compasiune, 11 bătrâni instituţionalizaţi, prin otrăvire cu înălbitor, insulină sau cocktailuri de medicamente. Joan Vila, în vârstă de 45 de ani, angajat la o casă de vârstnici din Olot, situat în nord-estul Spaniei, a mărturisit, după arestarea sa din 18 octombrie, uciderea a trei persoane în vârstă, pentru a le opri suferinţa. Marţi, el a mărturisit în faţa unui judecător că a ucis alte opt persoane, a declarat presei locale avocatul îngrijitorului, Carles Monguilod. Avocatul a afirmat că Vila şi-a motivat gestul prin aceea că a ajutat victimele să moară, spunând că acestea erau extrem de dependente şi a vrut să le dea pace. Vila, care are antecedente psihiatrice, a recunoscut că a administrat o supradoză de insulină primelor sale două victime şi apoi a ucis alte şase, cărora le-a dat să înghită un cocktail de medicamente. Medicii casei de îngrijire au conchis că au decedat din cauze naturale. Dar, în luna octombrie, o femeie în vârstă de 85 de ani, rezidentă la casa Caritat, a fost transportată la un spital Olot, unde a murit. Medicii au informat poliţia că femeia a avut arsuri la nivelul gurii şi gâtului. Supraveghetorul, care a fost arestat a doua zi, a mărturisit că a ucis-o pe bătrână, dar şi pe alte două, în octombrie, dându-le să bea înălbitor. El nu a putut explica de ce a folosit această metodă crudă. Bărbatul ar fi ucis nouă femei şi doi bărbaţi, fiind întrebat, potrivit avocatului său, despre un al douăsprezecelea deces suspect. Prima crimă a avut loc în luna august 2009, al doilea a fost comis mai târziu în acelaşi an, iar şase în acest an, a spus avocatul. Joan Vila a spus că, în majoritatea cazurilor, victimele sufereau de boli incurabile într-un stadiu avansat, cum ar fi Alzheimer. În urmă cu zece zile, un judecător a ordonat exhumarea a opt corpuri, în contextul unei anchete privind decesele suspecte din azil. Vila a declarat magistratului că doar şase din cei care au murit au fost victimele sale.

CHINA

Consulul francez la Hong Kong, suspendat pentru două sticle de vin furate

Consulul general francez de la Hong Kong, Marc Fonbaustier, a fost suspendat din funcţie şi rechemat la Paris, după ce ar fi furat două sticle scumpe de vin. Fonbaustier, în vârstă de 46 de ani, ar fi fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce a luat două sticle de vin de Bordeaux de la Hong Kong Country Club, un club exclusivist, scrie ”South China Morning Post”. Oficialii de la Beijing au cerut îndepărtarea sa din funcţie, după ce înregistrările video l-au arătat ascunzând o sticlă de vin în sacou, la clubul prestigios. Autorităţile au lansat o anchetă privind furtul, când Fonbaustier ar fi furat o a doua sticlă de vin de la acelaşi club. Sticlele de vin ar fi valorat mii de dolari. Diplomatul a fost rechemat în ţară în 22 noiembrie. Consulatul francez de la Hong Kong a refuzat să comenteze motivele pentru care Fonbaustier a fost rechemat din funcţie. El a fost înlocuit de adjuncta sa, Agnes Humruzian. Un oficial din Ministerul de Externe de la Paris a declarat că Fonbaustier a fost suspendat pentru că a avut un comportament neadecvat pentru un diplomat francez.

BELGIA

Controale intense la transportul aerian de mărfuri, dar şi în gări

UE trebuie să extindă controalele pentru transportul aerian de mărfuri, dar şi în gări şi mijloacele de transport urban, a apreciat coordonatorul UE pentru lupta antiteroristă, Gilles De Kerchove. Extinderea măsurilor de securitate în transportul aerian îi va determina pe terorişti să caute alte ţinte, afirmă el, într-un raport care va fi prezentat, astăzi, miniştrilor de Interne din ţările UE. Documentul completează un alt raport, elaborat de experţii care au analizat măsurile de extindere a controalelor asupra transporturilor aeriene de mărfuri, după depistarea unei tentative de atentat cu ajutorul unui colet încărcat în Yemen, la bordul unui avion care se îndrepta către SUA. Comisarul european pentru Transporturi, Siim Kallas, a anunţat, pentru începutul anului viitor, o propunere de reglementare a controlului transporturilor aeriene de mărfuri şi al coletelor poştale provenite din ţări din afara UE. CE speră să îmbunătăţească şi eficienţa schimburilor de informaţii între ţări în cazul unor suspiciuni sau ameninţări teroriste. Circa 60% din mărfuri şi colete poştale sunt transportate la bordul unor avioane de linie. Însă nu se pune problema elaborării unei liste negre a aeroporturilor, aşa cum a propus Germania, au declarat, ieri, surse diplomatice. Noile măsuri nu trebuie să ducă la un exces de constrângeri pentru operatori, transportatori şi aeroporturi, au precizat sursele citate. Două colete-capcană provenite din Yemen şi destinate unor lăcaşe de cult evreieşti din SUA au fost interceptate la 29 octombrie, în Marea Britanie şi Dubai. Descoperirea coletelor a declanşat o alertă mondială în legătură cu transporturile aeriene de mărfuri şi mai multe state au suspendat toate transporturile din Yemen.

SPANIA

Arestări la Barcelona

Şapte persoane au fost arestate marţi, la Barcelona, într-o operaţiune împotriva unei celule bănuite că a furnizat documente de identitate false unor organizaţii care au legătură cu reţeaua al-Qaida, a anunţat poliţia spaniolă. Cei şapte suspecţi - şase pakistanezi şi un nigerian - sunt bănuiţi că au furat documente de identitate, pe care le-au trimis în Thailanda, unde au fost falsificate şi livrate unor grupări extremiste, se arată într-un comunicat al poliţiei. Alţi trei suspecţi, doi pakistanezi şi un thailandez, au fost reţinuţi în Thailanda, într-o operaţiune desfăşurată simultan, în cadrul cooperării internaţionale a forţelor de poliţie. Documentele erau destinate în principal grupului islamist pakistanez Lashkar-e-Taiba, acuzat de SUA şi India pentru comiterea atacurilor de la Bombay din noiembrie 2008, soldate cu 166 de morţi. Alte documente au fost trimise grupării de gherilă Tigrii Tamili (LTTE), care au luptat împotriva forţelor guernamentale din Sri Lanka, timp de 30 de ani.