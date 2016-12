AUSTRIA

Români arestaţi

Doi tineri români care au furat aproximativ 750 de kilograme de metale în valoare de 18.000 de euro au fost prinşi la graniţa austro-ungară şi arestaţi. Poliţiştii de frontieră austrieci i-au reţinut pe cei doi, în vârstă de 18, respectiv 22 de ani, în urma controlului autovehiculului lor, duminică. Românii furaseră metalele, în valoare de 18.000 de euro, dintr-o fabrică. Numărul cazurilor de furturi de metale a crescut alarmant în Austria, în ultimii ani, precizează ”Austrian Independent”. Cele mai afectate sunt fabricile din regiunea Styria şi de la periferia Vienei.

FRANŢA

Un adolescent român a încercat să lovească un poliţist

Un adolescent român, în vârstă de 16 ani, care în decurs de un an a fost cercetat pentru 16 infracţiuni în Franţa şi Italia, a fost arestat de autorităţile franceze după ce a încercat să lovească un poliţist cu maşina, informează ”Le Figaro”. Tânărul a fost arestat sâmbătă, în Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis). Poliţistul pe care a vrut să-l calce cu maşina a reuşit să se ferească şi a scăpat nevătămat. Românul a încercat să fugă de la locul faptei şi să abandoneze maşina dar a fost prins. El le-a spus, apoi, poliţiştilor că a încercat să-l calce pe ofiţeri pentru că acesta îl urmărea, de mai multe zile, pentru infracţiuni la regimul drogurilor. Adolescentul este cunoscut de poliţişti, săvârşind 16 infracţiuni în decurs de un an, în Franţa şi Italia.

SUA

Moartea l-a scăpat de... condamnarea la moarte

Un deţinut american, condamnat la moarte în urmă cu peste 30 de ani, pentru răpire şi omor, a murit, luni, în celula sa din penitenciarul din Dallas, cel mai probabil din cauza multiplelor afecţiuni pe care le avea. Ronald Chambers (55 de ani) a fost găsit mort în celula sa, luni dimineaţă, medicii pronunţându-l decedat pe loc. Chambers avea 19 ani când, împreună cu Clarence Ray Williams, i-a răpit pe Mike McMahon şi pe prietena sa dintr-o parcare a unui club de noapte din Dallas, apoi i-a dus pe malul unui râu şi, după ce le-a furat bunurile, i-a împuşcat. Femeia a supravieţuit şi le-a povestit ofiţerilor că ea şi prietenul ei nu au murit după primul atac armat, însă Chambers s-a întors la McMahon şi l-a lovit de mai multe ori în cap cu puşca, pentru ca acesta să moară. În decembrie 1975, Chambers a fost găsit vinovat pentru omor calificat şi a fost condamnat la moarte. Decizia a fost contestată în repetate rânduri, iar în 2007 curtea supremă a trimis dosarul înapoi la instanţa din Texas, care urma să-l examineze în primăvara anului 2011. Autorităţile statului american Texas au executat cei mai mulţi condamnaţi, începând din 1976, dintre toate statele din SUA.

INDIA

Imobil prăbuşit

Cel puţin 64 de persoane au fost ucise şi 80 rănite în prăbuşirea, luni seară, a unui imobil dintr-un cartier foarte populat din capitala indiană New Delhi, a anunţat, ieri, poliţia, în contextul în care operaţiunile de căutare continuau printre dărâmături. Proprietarul imobilului, un om de afaceri local care deţine o fabrică de ciment, a fost arestat şi inculpat pentru omor involuntar, a precizat poliţia din New Delhi. Imobilul situat în cartierul Laxmi Nagar s-a prăbuşit în jurul orei locale 20:15, luni seară. Un al cincilea etaj fusese adăugat construcţiei, dar nu a fost terminat, conform localnicilor. Imobilul s-a prăbuşit ca un castel de cărţi. Am văzut oameni care se ţineau de bucăţi din perete. Alţii vroiau să sară dar nu puteau, alţii erau prinşi sub dărâmături. Imobilul se afla în apropierea fluviului Yamuna, care a ieşit din matcă în septembrie şi la începutul lui octombrie, din cauza ploilor musonice puternice.

RUSIA

Avion ieşit de pe pistă

În timpul aterizării pe aeroportul din Novâi Urengoi (Siberia de Vest), un avion Yak-42D al companiei aeriene Gazpromavia a ieşit de pe pistă. Ca urmare a accidentului, aripa stângă a aparatului a fost avariată, însă niciunul din cei 96 de pasageri nu a fost rănit. Incidentul s-a produs luni după-amiază, în condiţii meteorologice nefavorabile. Avionul efectua un zbor pe ruta Ufa - Moscova - Novâi Urengoi (ţinutul autonom Yamalo-Neneţk). În cazul incidentului a fost creată ad-hoc o comisie de anchetă, care în prezent cercetează cauzele celor întâmplate, urmând să evalueze şi pagubele produse în urma avarierii aparatului.

BULGARIA

Maşina şefului Oficiului Vamal de la aeroportul din Sofia a explodat

Maşina şefului Oficiului Vamal de la aeroportul din Sofia a explodat, ieri dimineaţă, însă nicio persoană nu a fost rănită în incident. Incidentul care a vizat vehiculul Audi A4 al lui Pavel Mancenko a avut loc în faţa casei acestuia din Sofia. Nicio persoană nu a fost rănită în incidentul care este investigat de Ministerul de Interne. ”Probabil este vorba de o acţiune de intimidare”, a declarat ministrul bulgar de Interne, Ţvetan Ţvetanov. De curând, 320 de kilograme de aur, 20 de argint şi unul de platină au fost furate dintr-un depozit al Agenţiei Vamale situat în incinta aeroportului din Sofia, şase suspecţi fiind arestaţi în acest caz.

FRANŢA

Jaf violent la Paris

Doi locatari dintr-un imobil din Paris au fost, luni seară, victimele unui furt din domiciliu cu violenţă, incident rar în capitala Franţei, comis de patru persoane cu cagule, au precizat, ieri, surse din poliţie. Potrivit anchetei preliminare, încredinţate poliţiei judiciare din districtul 1, presupuşii autori au agresat o femeie dintr-un imobil situat pe strada Sourdière, din apropierea Muzeului Louvre, în jurul orei 20.00. Ei au sechestrat-o şi au obligat-o să le dea numărul cardului bancar pentru a retrage o sumă de bani. Ei au furat şi obiecte hi-fi de la femeie, fiind suspectaţi că au comis aceleaşi fapte la un alt locatar, care locuieşte cu un etaj mai jos. Potrivit poliţiei, cazurile de jaf la domiciliu sunt rare în capitala Franţei, fiind comise mai degrabă în cabane sau în case izolate.

INDONEZIA

Seism puternic

Un cutremur cu magnitudinea de 5,9 grade pe Scara Richter a zguduit, ieri, partea orientală a Indoneziei, informează agenţia spaniolă de presă EFE, potrivit căreia nu au fost semnalate victime şi nu a fost emisă vreo alertă de tsunami. Seismul s-a produs la o adâncime de 15 kilometri, iar epicentrul său a fost situat la 198 kilometri vest de insula Irian Jaya şi la 264 kilometri de Papua-Noua Guinee. Autorităţile indoneziene continuă lucrările de reconstrucţie după distrugerile provocate la 25 octombrie de un seism de 7,5 grade care a provocat un tsunami, în urma căruia au murit cel puţin 448 de persoane. La 26 decembrie 2004, un seism de 9,1 grade a zguduit insula Sumatra, provocând un tsunami care a ucis peste 226.000 de persoane.

ISRAEL

Şapte seisme în două zile

Şapte cutremure, cu magnitudinea cuprinsă între 2,9 şi 3,6 grade pe Scara Richter, au fost resimţite în ultimele două zile în Galileea Superioară, în nordul Israelului. Cutremurul produs ieri, la ora 04.32 (04.32 ora României), în apropiere de graniţa cu Libanul a avut magnitudinea cea mai mare şi a fost resimţit de locuitorii din oraşul Tiberias, situat la aproximativ zece kilometri depărtare. Cutremure de intensitate mai mică au afectat regiunea, luni, dar nicio persoană nu a fost rănită. Cel mai important cutremur produs recent în Israel este cel din 1927, cu magnitudinea de 6,2, soldat cu moartea a 500 de persoane şi rănirea altor 700. În medie, Israelul se confruntă cu un cutremur devastator o dată la 80 de ani, iar acesta poate provoca numeroase victime sau pagube materiale. Cea mai mare îngrijorare în Israel este producerea unui cutremur puternic în timpul orelor de serviciu. Multe dintre şcolile şi spitalele din Israel sunt construite înaintea introducerii unor norme de construcţie care să ia în considerare efectele seismice. Aproximativ 50.000 de clădiri rezidenţiale din Israel nu întrunesc noile norme şi s-ar putea prăbuşi în cazul unui cutremur.

CHINA

Reţinuţi pentru incendiu

Poliţia chineză a reţinut opt persoane pe care le interoga, ieri, la o zi după incendiul unui bloc-turn de locuinţe, cu 28 de etaje, în centrul oraşului Shanghai, în care au murit cel puţin 53 de persoane şi care ridica numeroase întrebări asupra securităţii. În timp ce primele elemente ale anchetei păreau să acuze sudorii, existau părinţi care căutau, în continuare, zeci de dispăruţi, iar unii, furioşi, denunţau lipsa securităţii în China. Poliţia a anunţat că a reţinut opt persoane, în urma acestei tragedii, în care au fost, de asemenea, rănite 70 de persoane. O listă afişată într-un centru de ajutor pentru supravieţuitori anunţa că locuitorii din aproximativ 50 de apartamente erau daţi dispăruţi. Zeci de pompieri, aproximativ 60 de vehicule de luptă contra incendiilor şi trei elicoptere au reuşit, luni, după patru ore şi jumătate, să localizeze incendiul şi să salveze aproximativ 100 de persoane. Potrivit ”Global Times”, la momentul tragediei, în imobil se aflau peste 180 de persoane.

POLONIA

Grevă în instanţă

Procurorii din Polonia au fost, ieri, în grevă, protestând faţă de un plan care prevede disponibilizări, în timp ce judecătorii intenţionează să înceteze lucrul astăzi, timp de două zile. Guvernul de la Varşovia intenţionează să disponibilizeze aproximativ 1.000 de angajaţi din sistemul judiciar. Uniunea Procurorilor şi Angajaţilor Procuraturii a trimis cartonaşe roşii premierului Donald Tusk. Potrivit asociaţiei sindicale, numărul procurorilor este foarte mic în comparaţie cu cel al cazurilor. Procurorii vor relua greva vineri, acţiunile de protest blocând, practic, sistemul judiciar polonez, toată săptămâna.

UCRAINA

Proteste... fiscale

Mii de proprietari ai unor companii mici sau mijlocii din Ucraina au protestat la Kiev şi în alte oraşe faţă de ”teroarea fiscală”, în timp ce deputaţii examinează un controversat proiect fiscal. Este vorba de cea mai importantă mobilizare antiguvernamentală de la alegerea în februarie a preşedintelui Viktor Ianukovici, acuzat că face presiuni asupra companiilor. La Kiev, zeci de mii de manifestanţi s-au adunat în faţa Parlamentului, strigând ”Ruşine!” şi ”Jos puterea”. La Harkiv, în centrul ţării, peste 5.000 de proprietari de firme s-au adunat în faţa administraţiei regionale, iar mai multe companii de taxi au intrat în grevă. La Doneţk, fieful lui Ianukovici, câteva sute de persoane au participat la proteste. Proprietarii companiilor mici şi mijlocii au protestat de mai multe ori în ultimele luni faţă de modificarea codului fiscal. Mediile de afaceri, opoziţia şi analiştii au criticat prevederile noului cod, subliniind să sunt sporite presiunile asupra companiilor mici şi mijlocii.

GERMANIA

Criza pensiilor

Patronatul german a respins iniţiativa Confederaţiei germane a sindicatelor (DGB) privind evitarea majorării vârstei de pensionare la 67 de ani prin creşterea cu 0,6% a contribuţiei la fondul de pensii. Ministrul federal al Muncii, Ursula von der Leyen, a respins la rândul său propunerea sindicală, considerând-o nedreaptă pentru tinerele generaţii. Preşedintele DGB, Michael Sommer, a afirmat că nu trebuie să se mărească vârsta de pensionare, ci cotele pentru pensii. Creşterea vârstei de pensionare cu doi ani este chiar ilegală, în contextul marelui număr de şomeri, a avertizat Michael Sommer, care a cerut ca această măsură să fie îngheţată.

BULGARIA

Fost procuror, implicat în două asasinate

Fostul procuror bulgar Nikola Filcev este implicat în asasinarea unei avocate şi a unui procuror, în 2000 şi 2003, afirmă ministrul bulgar de Interne, Ţvetan Ţvetanov. ”Una dintre ipoteze este că fostul procuror-şef Nikola Filcev şi Aleksei Petrov, fost membru al Agenţiei de Stat pentru Securitatea Naţională (DANS), au decis eliminarea procurorului Nikolai Kolev şi a avocatului Nadejda Georgieva”, a declarat Ţvetan Ţvetanov. Avocata Nadejda Georgieva a fost asasinată în locuinţa sa din Sofia, în februarie 2000. Potrivit martorilor, avocata primise 150.000 de dolari pentru a-i oferi ca mită lui Filcev pentru a opri investigaţia care viza o companie de pescuit. Însă Georgieva nu a oferit banii, iar procurorul a ucis-o. Nikolai Kolev a fost adjunct al procurorului general din Bulgaria, în perioada 1994 - 1997. În ianuarie 2001, a fost destituit din funcţia de procuror al Curţii de Casaţie şi pensionat. În urma unui apel în justiţie a fost repus în funcţie. Kolev l-a acuzat public pe procurorul-şef că suferea de probleme psihice şi comisese acte ilegale. A fost vizat de o serie de acuzaţii după aceste declaraţii şi se temea să nu fie omorât. Pe 28 decembrie 2002, a fost împuşcat mortal în faţa locuinţei sale.