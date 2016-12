PAKISTAN

Baie de sânge

Peste 50 de credincioşi, între care 11 copii, au fost ucişi vineri, în timpul rugăciunii, de o bombă detonată de un kamikaze într-o moschee din nord-vestul Pakistanului. Autorul atacului a detonat bomba pe care o purta asupra lui în mijlocul credincioşilor reuniţi pentru marea rugăciune de vineri, într-o moschee din Akhurwall, un sat situat în apropiere de Peshawar. Aproximativ 3.800 de persoane au fost ucise de la începutul verii lui 2007 în toată ţara, într-un val de peste 400 de atentate şi atacuri, în principal sinucigaşe, comise de talibanii pakistanezi aliaţi cu al-Qaida şi de grupările aliate. Atentatul de vineri a fost comis în districtul Darra Adam Khel, unde se desfăşoară o operaţiune militară împotriva insurgenţilor extremişti. Atacatorii sinucigaşi vizează în special clădiri oficiale şi ale forţelor de securitate dar în ultimele luni au atacat din ce în ce mai des civilii, inclusiv în locurile sfinte ale minorităţilor religioase din Pakistan, cum ar fi şiiţii şi sufiţii, consideraţi eretici de către talibani, sunniţi radicali. La 3 septembrie, aproximativ 60 de persoane au fost ucise şi peste 200 rănite într-un atentat sinucigaş care a vizat o reuniune şiită la Quetta. La 2 iulie, un dublu atentat sinucigaş a provocat moartea a 42 de persoane în mausoleul unui sfânt sufit plin cu pelerini în Lahore. La 7 octombrie, nouă persoane au murit într-un dublu atentat sinucigaş comis într-un mausoleu sufit la Karachi, în sudul ţării. Talibanii, care au jurat credinţă al-Qaida, au decretat, în vara lui 2007, jihad Islamabadului, pentru susţinerea războiului împotriva terorismului al Washingtonului. Fieful lor, zonele tribale din nord-vest, de la frontiera cu Afganistanul, a devenit principalul sanctuar din lume al oficialilor şi combatanţilor al-Qaida dar şi o bază din spatele frontului pentru talibanii afgani.

CUBA

Tragedie aeriană

Un avion de linie cubanez, care făcea legătura între Santiago de Cuba (extremitatea de est a insulei) şi Havana s-a prăbuşit joi, cu 68 de persoane la bord, dintre care 28 de străini. Pilotul a anunţat o situaţie de urgenţă, înainte de a pierde contactul cu turnul de control, după care avionul s-a prăbuşit în provincia Sancti Spiritus din centrul ţării, potrivit autorităţilor care nu au dat bilanţul victimelor şi nici nu au precizat naţionalitatea pasagerilor. O comisie a fost creată pentru a ancheta asupra acestui lamentabil accident, potrivit Institutului aeronautic civil cubanez care a subliniat că avionul a decolat pe o vreme proastă. O alertă a fost decretată mai înainte, joi, în zona de est a Cubei, ca urmare a avansării furtunii tropicale Tomas în Marea Caraibilor, între Haiti şi punctul extrem de est al Cubei. Ultima prăbuşire a unui avion cubanez s-a produs în martie 2002. Un avion Antonov-2, ce făcea naveta între Cienfuegos şi staţiunea balneară Cayo Coco din centru, s-a prăbuşit, ucigând cele 16 persoane la bordul său, dintre care şase turişti canadieni, patru britanici şi doi germani.

SUA

Panică la Centrul de Cercetare Glenn al NASA

Un test de securitate efectuat la Centrul de Cercetare Glenn al NASA din statul american Ohio a provocat, vineri, un scurt incident, după apariţia unor informaţii publice privind prezenţa unei persoane înarmate. Nicio persoană înarmată nu s-a aflat la centrul de cercetare situat în apropierea Aeroportului Internaţional Cleveland Hopkins din Ohio şi nicio persoană nu a fost în pericol, a declarat o purtătoare de cuvânt a NASA, Katherine Trinidad. Ea menţionase anterior informaţii neconfirmate privind prezenţa unei persoane înarmate în centru. Purtătoarea de cuvânt a NASA, Lisa Malone, de la Centrul Spaţial Kennedy, a declarat că birourile NASA din ţară nu ştiau nimic despre un exerciţiu de securitate. Centrul, denumit după fostul astronaut şi senator John Glenn, este implicat în cercetări privind numeroase proiecte ale NASA. Aproximativ 3.000 de persoane lucrează acolo. În aprilie 2007, un inginer al NASA a împuşcat mortal un alt inginer, apoi s-a împuşcat şi el, la Centrul Spaţial Johnson din Houston, Texas.

FRANŢA

Grenadă pentru ora de istore

Un elev de 8 ani din Franţa a adus la şcoală o grenadă, pentru ora de istorie, iar unitatea de învăţământ a intrat în alertă şi, din motive de precauţie, instituţia a fost evacuată, potrivit ediţiei electronice de vineri a cotidianului “Le Figaro”. Aproximativ 300 de elevi au fost mutaţi într-o sală, sub pază, în timp ce pirotehniştii au intervenit. A fost prea multă teamă nejustificată, pentru că s-a dovedit a fi vorba de o grenadă demilitarizată şi, deci, inoperantă. Băiatul o împrumutase de la bunicul său, pentru a o arăta colegilor la ora de istorie. Elevii s-au întors după o oră în şcoală.

BULGARIA

Colet suspect

Serviciile poştale din Bulgaria au fost plasate, vineri, în cel mai înalt grad de alertă, după ce poliţia bulgară a interceptat un pachet suspect adresat ambasadei Israelului la Sofia. Oficiile poştale au fost solicitate să verifice coletele primite, iar angajaţii să dea dovadă de o vigilenţă sporită la manevrarea lor. “Acesta este cel mai înalt nivel de alertă şi securitate din oficiile poştale. Situaţii de urgenţă impun măsuri de urgenţă”, a apreciat ministrul Transporturilor, Aleksandr Ţvetkov. Alerta din Bulgaria intervine în condiţiile unui val de colete-capcană descoperite în această săptămână, în Grecia. Ambasada Bulgariei la Atena s-a numărat printre destinatarii acestor colete-capcană.

DANEMARCA

Falsă alertă cu bombă

Echipele pirotehnice au fost chemate la ambasada Germaniei din Copenhaga, după primirea unui colet suspect, însă alerta a fost anulată după ce s-a stabilit că pachetul nu conţinea substanţe explozive. Poliţia verificase pachetul, inclusiv cu câini de serviciu, dar nu reuşise să stabilească dacă existau sau nu substanţe explozive, astfel că fuseseră chemaţi pirotehnicienii. Echipele pirotehnice au stabilit că în colet erau CD-uri. Deocamdată nu se ştie cine este expeditorul pachetului suspect. Din cauza incidentului, sediul ambasadei şi clădirile din împrejurimi fuseseră evacuate. Incidentul intervine după ce 14 colete-capcană, dintre care unul adresat ambasadei Franţei la Atena au fost expediate aproape simultan, la începutul săptămânii, din Grecia, către ambasade străine de la Atena, precum şi unor lideri europeni. Autorităţile elene au decis miercuri să suspende serviciile de curierat pentru destinaţii străine, în vederea efectuării de verificări, reluându-le abia vineri.

TURCIA

Fuga de cancer

Mii de persoane vor fi mutate din mai multe sate din centrul Turciei, după ce s-a constatat că jumătate dintre decesele din această zonă au fost provocate de o formă rară de cancer, cauzată de minerale din sol. Localitatea Tuzkoy, situată în regiunea Cappadocia, a fost supranumită “satul cancerului”. În 2004, aproximativ 250 de familii au fost mutate în case noi, iar cei 2.350 de locuitori rămaşi urmează să fie mutaţi în curând. Autorităţile intenţionează să demoleze vechiul sat şi să îl acopere cu pământ, dar deocamdată nu există un plan concret în acest sens. Numeroşi localnici au murit de mezoteliom, o formă de cancer care afectează pieptul sau abdomenul. Cazuri similare au fost semnalate şi în satele vecine Sarihidir şi Karain. “Numărul cazurilor de mezoteliom din Tuzkoy a fost de 600 - 800 de ori mai mare decât normal”, explică Murat Tuncer, membru al departamentului guvernamental pentru tratarea cancerului. 48% din cazurile de decese din cele trei sate au fost cauzate de mezoteliom.

MEXIC

Şase americani ucişi

Şase cetăţeni americani au fost ucişi în decurs de o săptămână, în oraşul mexican Ciudad Juarez, la frontiera cu SUA, a anunţat diplomaţia americană. Moartea a doi studenţi americani, marţi, a ridicat la şase totalul persoanelor împuşcate mortal începând de săptămâna trecută, a anunţat purtătorul de cuvânt Philip Crowley. Ambasada SUA în Mexic şi presa locală au anunţat, miercuri, decesul unui cetăţean american, în timpul unui atac în care a murit şi un student mexican. La sfârşitul săptămânii trecute, trei americani, dintre care un minor, au fost ucişi de un grup armat în acest oraş, care a fost teatrul mai multor confruntări sângeroase între cartelurile de droguri. Rivalitatea lor şi confruntările cu forţele de ordine au provocat moartea a peste 2.600 de persoane în 2009 şi a circa 2.500 în acest an. Printre victime se află 84 de americani, a anunţat, joi, Departamentul american de Stat.

COSTA RICA

Înghiţiţi de pământ

20 de persoane au murit, iar alte 12 sunt date dispărute în Costa Rica, în urma unei alunecări de teren provocată de precipitaţiile abundente, anunţă serviciile de intervenţie. O alunecare de teren a afectat 27 de case în localitatea Escazu, la şapte kilometri sud-vest de San Jose. Căutările continuă pentru găsirea a 12 persoane date dispărute. Sezonul ploios (mai-noiembrie) a fost extrem de violent, anul acesta, în toată America Centrală, înregistrându-se 400 de morţi, dintre care 274 doar în Guatemala. La Escazu (Costa Rica), casele au fost acoperite de un val de noroi şi pietre. Valul de noroi a acoperit doar o parte a localităţii Escazu, o zonă unde trăiesc familii modeste. Partea în care sunt vile de lux ale străinilor şi reşedinţele ambasadorilor nu este afectată. Autorităţile din Costa Rica au suspendat cursurile la şcolile din regiunea metropolitană a oraşului San Jose.

PAKISTAN

Avion prăbuşit

Un avion de mici dimensiuni al unei companii private s-a prăbuşit vineri, la Karachi, în sudul Pakistanului şi toate cele 21 de persoane aflate la bord au decedat, a anunţat aviaţia civilă. Posturile de televiziune au difuzat imagini cu carcasa aparatului de zbor, ruptă în două, cu partea din spate a fuzelajului aproape intactă. Resturi încă fumegânde erau răspândite pe o suprafaţă de zeci de metri, într-o zonă care pare a fi industrială. Accidentul a fost cauzat de o avarie, pilotul semnalase turnului de control, la scurt timp după decolare, că unul dintre motoare avea o pană. Avionul companiei private pakistaneze de curse charter JS Air transporta angajaţi ai ENI şi s-a prăbuşit la periferia oraşului Karachi, la scurt timp după decolare. Aparatul de zbor, un turbopropulsor al constructorului american Beechcraft, transporta angajaţii către un puţ de petrol de la Bhit Shah, când s-a prăbuşit în apropiere de un cartier rezidenţial de la periferia oraşului Karachi, capitala economică a Pakistanului. Nu există informaţii privind identitatea sau naţionalitatea victimelor, dar poliţia a precizat că sunt în principal pakistaneze. Un oficial din cadrul ENI de la Karachi a confirmat telefonic că aparatul de zbor transporta şi angajaţi ai grupului italian, dar nu le-a precizat nici numărul, nici identitatea sau naţionalitatea. La 28 iulie, un Airbus A321 al companiei private Airblue s-a prăbuşit pe dealurile din apropierea capitalei Islamabad şi niciuna dintre cele 152 de persoane aflate la bord nu a supravieţuit. Ancheta în acest caz este încă în curs de desfăşurare, pentru a fi stabilite cauzele accidentului.

FRANŢA

Coliziune la sol între două avioane

Un avion Airbus A380 al Air France se află pe aeroportul Roissy Charles-de-Gaulle din 30 octombrie, după un acroşaj la sol cu un Airbus A330 al aceleeaşi companii, a anunţat, joi, o purtătoare de cuvânt a firmei franceze. Avionul este imobilizat pentru 15 zile, pentru a se realiza reparaţiile necesare indicate de constructorul european, a declarat purtătoarea de cuvânt, confirmând o informaţie apărută în cotidianul ”La Tribune”. ”Acroşajul a avut loc la 30 octombrie pe aeroportul Roissy. Vârful aripii unui Airbus A330 aflat în mişcare s-a lovit de coada avionului A380 care era oprit”, a precizat ea. Acest incident nu are nimic de-a face cu avarierea motorului avionului Airbus A380 al companiei australiene Qantas, care a condus, joi, la aterizarea de urgenţă a acestuia în Singapore, a adăugat ea. Cele două avioane care s-au lovit la 30 octombrie, la Roissy, nu aveau pasageri la bord şi nimeni nu a fost rănit. În urma incidentului, Air France, care deţine patru avioane A380, a menţinut zborurile cu acest tip de avioane către Tokyo şi Johannesburg. În schimb, cursele cu destinaţia New York sunt efectuate în prezent cu un Boeing 777-300.

SINGAPORE

Încă o aterizare de urgenţă Qantas

Un Boeing 747-400 al companiei australiene Qantas a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgenţă, vineri, în Singapore, după o avarie la motor, a anunţat o purtătoare de cuvânt a societăţii. Avionul 747-400 a aterizat fără probleme pe aeroportul Changi din Singapore. Acest incident intervine după avarierea motorului unui avion Airbus A380, tot al companiei australiene Qantas, care a condus, joi, la aterizarea de urgenţă a acestuia în Singapore.

SUA

Cu ambulanţa la vot

O ambulanţă din SUA s-a abătut de la traseu, pentru a-i permite unui bătrân în vârstă de 83 de ani să voteze. Charles Gorby, un fost medic aflat acum la pensie, a declarat că nu a mai pierdut nicio ocazie de a vota după ce a a revenit din al II-lea Război Mondial. Carole Lieblein, un angajat al secţiei de votare, a declarat că echipajul ambulanţei nu ştia cu exactitate cum trebuie să procedeze. A venit ambulanţa, iar echipajul a spus că un domn din maşină doreşte să voteze, îşi aminteşte Lieblein. După ce preşedintele secţiei de votare a acceptat, bătrânul a fost coborât pe o targă şi a fost dus în cabina de vot.

GEORGIA

Cetăţeni ruşi arestaţi

”Moscova este profund indignată de arestarea unor cetăţeni ruşi în Georgia şi condamnă această acţiune, pe care o consideră o provocare la adresa Rusiei”, a declarat, vineri, o sursă din Ministerul rus de Externe. Anterior, Ministerul georgian de Interne anunţase că a anihilat o importantă reţea de spionaj în favoarea Rusiei. Evident, acţiunea a avut loc înaintea summit-ului Rusia-NATO de la Lisabona şi a summit-ului OSCE de la Astana, pentru a atrage cât mai multă atenţie asupra Georgiei şi pentru a afecta imaginea Rusiei, potrivit sursei citate.