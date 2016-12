AUSTRIA

Români împuşcaţi la Viena

Doi români au fost răniţi în Austria, într-o altercaţie în care au fost implicate mai multe persoane, unul dintre răniţi fiind în stare gravă, a declarat Petru Stamatescu, ataşat de presă la ambasada României de la Viena. Potrivit sursei citate, a avut loc o altercaţie în care au fost implicate zece persoane, s-au auzit patru focuri de armă şi, în urma acestor evenimente, doi cetăţeni români au fost răniţi. Unul dintre aceştia este în stare gravă la spital, fiind împuşcat în zona inimii, în timp ce celălalt este în stare bună, aflându-se în afara oricărui pericol. Potrivit lui Stamatescu, până în prezent nu au fost făcute arestări, iar autorul nu a fost identificat. Oficialul român a declarat că acest caz este urmărit în continuare, iar ambasada nu a fost deocamdată înştiinţată oficial. Presa austriacă a relatat că este vorba despre doi tineri români : Alexandr P, de 22 de ani, şi Nicola S., de 23 de ani. De asemenea, o parte din presa austriacă a publicat informaţii potrivit cărora unul dintre cei doi răniţi ar fi fost recent eliberat pe cauţiune din închisoare.

ITALIA

Prostituate românce expulzate

Cel puţin 51 de românce acuzate de practicarea prostituţiei au primit ordine de expulzare, în urma unei razii efectuate de poliţia din Roma. 82 de prostituate originare din Europa de Est au fost identificate în cursul raziei efectuate de poliţia italiană în zonele Salaria, Prenestina, Prati Fiscali şi Primavera, situate în nordul capitalei Italiei. Poliţia, în colaborare cu Oficiul pentru Imigraţie, a emis ordine de expulzare pe numele a 37 de românce care practicau prostituţia, în timp ce alte 14 tinere aveau deja astfel de ordine, însă nu fuseseră puse în aplicare.

VENEZUELA

Accident aviatic

Un avion al companiei aeriene naţionale venezuelene Conviasa s-a prăbuşit, ieri, în apropiere de localitatea Puerto Ordaz din sud-estul ţării, la scurt timp după decolare. La bord se aflau 47 de persoane şi cel puţin 22 de persoane au supravieţuit în urma prăbuşirii, a anunţat Protecţia Civilă locală.

MAREA BRITANIE

Director de companie şi fiica sa, înjunghiaţi în casă

Un director de companie şi fiica sa în vârstă de 16 ani au fost găsiţi morţi în casa lor, a doua zi după o petrecere de aniversare în familie, a relatat, ieri, “The Independent”. Poliţia a fost chemată, sâmbătă, la casa din Essex, unde a fost găsit Costas Pierides (48 de ani) şi fiica sa, Margaret (16 ani), ambii înjunghiaţi. Omul de afaceri era deja mort, iar la scurt timp şi adolescenta a decedat, după ce a fost transportată la spital. Duminică, poliţia a anunţat că anchetează împrejurările în care cei doi au murit, investigaţiile relevând că adolescenta a avut o relaţie cu probleme cu tatăl său, însă, în ultima perioadă, lucrurile păreau a fi intrat în normal. Cu doar câteva ore înainte de moartea ei, adolescenta a postat un mesaj pe Facebook: “Ce fată specială sunt eu! Ei bine, tatăl meu spune aşa, oricum”. Împreună cu mama ei Bernadette, două surori mai mici şi doi fraţi, Margaret şi tatăl ei, care a condus propria sa companie de ambulanţă privată, tocmai se întorseseră dintr-o vacanţă în Grecia.

RUSIA

Oficial ucis în Daghestan

Un oficial de rang înalt responsabil cu lupta împotriva terorismului în Caucazul rusesc a fost ucis duminică, vehiculul său fiind vizat de focuri de armă trase de persoane necunoscute în Daghestan, a anunţat Ministerul local de Interne. Persoane necunoscute au deschis focul asupra maşinii lui Gapal Gadjiev, şeful departamentului de luptă împotriva extremiştilor din Ministerul de Interne pentru Caucazul de Nord, care conducea prin capitala Daghestanului, Mahacikala. Ofiţerul a murit pe loc în urma rănilor multiple suferite, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului local de Interne. Pe de altă parte, opt presupuşi rebeli, între care şi o femeie, au fost ucişi în asaltul asupra casei în care se aflau, la Mahacikala. Conform Comitetului Naţional Antiterorist, asaltul a fost dat duminică, în urma unor informaţii obţinute de FSB (Serviciul Federal de Securitate), după atacuri comise împotriva unor reprezentanţi ai statului sau ai forţelor de ordine. Caucazul de Nord este destabilizat de la cele două războaie declanşate de armata rusă în 1994, în Cecenia, care au devastat mica republică separatistă, provocând propagarea unei rebeliuni devenite islamiste. Două atentate sinucigaşe cu maşină-capcană au avut loc, în decurs de o săptămână, în regiune. În noaptea de 4 spre 5 septembrie, o maşină condusă de un kamikaze a fost aruncată în aer în timp ce încerca să pătrundă într-o unitate militară din Daghestan, deflagraţia provocând moartea a patru militari şi rănirea altor 35. O maşină-capcană condusă tot de un atacator sinucigaş a fost detonată joi, într-o piaţă din Vladikavkaz, în Osetia de Nord, singura republică din Caucazul de Nord cu o populaţie majoritar creştină. Atentatul s-a soldat cu 17 morţi şi peste 150 de răniţi.

LIBIA

Pescador italian, atacat cu focuri de armă

Un pescador italian a fost vizat, în cursul nopţii de duminică spre luni, de focuri de armă trase de o vedetă rapidă libiană, în Marea Mediterană, însă incidentul nu s-a soldat cu victime, informează “La Repubblica”. Incidentul s-a produs la 31 de mile marine (aproximativ 55 de kilometri) de localitatea libiană Al Zawara, în Golful Sirt, o zonă în care Libia revendică drepturi exclusive de pescuit. Deocamdată nu se ştie dacă pescadorul italian se afla la pescuit în această zonă sau doar naviga. La bordul pescadorului italian se aflau zece persoane, inclusiv trei marinari de origine tunisiană. Niciun membru al echipajului nu a fost rănit în incidentul armat, iar nava italiană a reuşit să evite abordarea şi să ajungă în portul insulei italiene Lampedusa. Autorităţile italiene au declanşat o anchetă în acest caz.

FILIPINE

Bebeluş în pubela unui avion aterizat la Manila

Un bebeluş a fost găsit în pubela toaletei unui avion care aterizase, duminică, în capitala filipineză, Manila, medicul aeroportului fiind alertat, iar micuţul, aflat într-o bună stare de sănătate, a fost dus la spital. O echipă de curăţenie a găsit copilul în avionul companiei Gulf Air din Bahrain. Copilul, un băiat botezat Jorge Francis, a fost dus la spital pentru investigaţii şi a fost declarat apt înainte de a fi dat la serviciile sociale, care vor încerca să identifice părinţii.

SUEDIA

Incident feroviar

16 persoane au fost rănite, dintre care una grav, când un tren de mare viteză de tip X2000, care făcea legătura între Stockholm şi Malmoe, a lovit, duminică seara, un excavator, în apropiere de Kimstad, în estul ţării. Circumstanţele exacte ale coliziunii sunt încă necunoscute, dar potrivit purtătorului de cuvânt al poliţiei din comitatul Oestergoetland, trei vagoane au fost avariate de şoc. Trenul transporta aproximativ 250 de pasageri, iar pe şinele de cale ferată erau în curs lucrări.

ITALIA

Proteste ale profesorilor, elevilor şi studenţilor

Prima zi a noului an şcolar a fost marcată de proteste în mai multe regiuni din Italia, profesorii, elevii şi studenţii fiind nemulţumiţi de planul de reformă propus de ministrul Învăţământului, Mariastella Gelmini. Noul an şcolar a început ieri, în regiunile Lazio, Calabria, Lombardia, Piemonte, Umbria, Molise, Friuli Venezia Giulia, Valle d\'Aosta şi Veneto. În provincia Trento, activitatea didactică a început pe 9 septembrie, iar mâine vor începe şcolile în Toscana, Sardinia şi Campania. Până pe 20 septembrie, când va suna primul clopoţel şi în Puglia, Abruzzo şi Liguria, toţi elevii italieni vor fi din nou în clase. Este vorba de opt milioane de copii şi peste 700.000 de profesori. Începerea noului an şcolar nu este însă lipsită de incidente. Planul de reformă propus de ministrul Învăţământului este contestat de profesori, studenţi şi elevi, care intenţionează să continue acţiunile de protest. Aproximativ 4.000 de perofesori (2.500 potrivit autorităţilor) au ieşit în stradă în oraşul sicilian Messina, protestând faţă de planul de reformă care prevede reducerea numărului suplinitorilor, limitarea la 30% a proporţiei copiilor străini în clase şi modificarea planului de învăţământ. De cealaltă parte a Strâmtorii Messina, aproximativ 300 de suplinitori veniţi din Puglia, Basilicata şi Campania s-au solidarizat blocând temporar gara locală şi îmbarcarea în feriboturile spre Sicilia. Elevii şi studenţii au protestat, ieri după-amiază, faţă de scăderea calităţii învăţământului italian. Pe fondul nemulţumirilor, ministrul Învăţământului, Mariastella Gelmini, a ales să inaugureze noul an şcolar la Policlinica Gemelli din Roma.

ISRAEL

Haos pe aeroportul Ben Gurion

O grevă parţială a provocat haos pe aeroportul internaţional Ben Gurion, ieri, pasagerii neputând să îşi ridice bagajele, relatează Ynet. Greva parţială a fost decretată după ce negocierile pe tema salariilor şi pensiilor cu Ministerul Trezoreriei şi Transportului au eşuat. Decolările şi aterizările au fost perturbate. Avioanele puteau ateriza, dar pasagerii nu îşi puteau lua bagajele. O mică revoltă a izbucnit pe aeroport, după ce sute de persoane care reveneau din pelerinajul anual la Uman au aflat că nu îşi vor putea ridica bagajele. Mai mulţi au început să strige “Ruşine!” şi au început să danseze lângă rampa pentru bagaje. Nu au fost efectuate arestări.

GRECIA

Greva transportatorilor

Proprietarii de autocamioane de mare tonaj şi de camioane-cisternă din Grecia au început, ieri, o nouă grevă pe durată nelimitată, după cea din luna iulie, pentru a protesta împotriva liberalizării prevăzute a sectorului. “În urma adunării generale de sâmbătă de la Salonic, am decis în unanimitate să declanşăm, luni, o grevă pe perioadă nelimitată”, a declarat preşedintele Federaţiei elene a Transportatorilor Internaţionali, Apostolos Kenanidis, anunţând marşuri la Atena şi Salonic. Membrii federaţiei cer respingerea proiectului de lege privind liberalizarea sectorului, ceea ce ar însemna deschiderea completă a acestuia către concurenţă, în termen de trei ani. Transportatorii consideră injustă reducerea prevăzută a numărului de licenţe. Măsura este inclusă în planul de redresare financiară convenit de Guvernul socialist grec cu FMI şi UE, în schimbul împrumutului de 110 miliarde de euro pe trei ani, menit să scoată ţara din criză. În luna iulie, o grevă de mai multe zile a Federaţiei Transportatorilor a perturbat puternic inclusiv sectorul turismului, principala sursă de venit la bugetul ţării.

UNGARIA

Grevă de avertisment a piloţilor de la Malev

Piloţii din cadrul companiei ungare Malev au participaz, ieri, la o grevă de avertisment, între orele 10.00 şi 12.00, a anunţat Uniunea Sindicală Hunalpa. Pe timpul grevei, piloţii au participat la un miting, în faţa Terminalului 1 al Aeroportului Ferihegy, dar acţiunea a fost astfel organizată încât să producă un minim de întârzieri. Greva reprezintă o acţiune de protest faţă de eşecul unor negocieri asupra contractului colectiv de muncă al piloţilor. Hunalpa nu a iniţiat negocieri în cadrul unui efort de creştere a salariilor, ci se opune amendării contractului colectiv, care, din această lună, prevede o reducere a salariilor piloţilor cu 20%. Celălalt scop al negocierilor a fost introducerea în contractul colectiv a unor reglementări privind plata orelor suplimentare şi timpul de odihnă, care să pună capăt unor practici ilegale din partea companiei.

SPANIA

Reţea de trafic de heroină dezmembrată

O reţea internaţională care introducea heroină în Spania şi care era cunoscută ca fiind una dintre cele mai importante din ultimii ani a fost dezmembrată prin arestarea a zece persoane şi confiscarea a 30 de kilograme de droguri, a anunţat, ieri, poliţia spaniolă. “Madridul era centrul nevralgic din care capul reţelei organiza activităţile colaboratorilor în Iran, Irak, Senegal, Ghana şi Portugalia”, a explicat poliţia, într-un comunicat. Responsabilii reţelei au fost arestaţi atunci când încercau să fugă spre o altă ţară a UE. În total, poliţia a făcut zece arestări şi a confiscat 30 de kilograme de heroină în Catalonia şi Insulele Canare. Organizaţia era instalată în insula Gran Canaria, unde primea instrucţiuni de la capul reţelei, domiciliat în Madrid. Odată importat în Spania, drogul a fost distribuit între diferite regiuni ale ţării. Cea mai importantă captură de heroină în Spania a fost înregistrată în august 2008, prin descoperirea a peste 316 kilograme sosite pe un iaht, în apropiere de Barcelona. Spania este, în mod tradiţional, una dintre cele mai mari porţi de intrare în Europa a haşişului provenit din Magreb şi a cocainei provenind din America Latină.

BULGARIA

Tone de anhidridă acetică, confiscate la graniţă

Peste zece tone de anhidridă acetică, folosită pentru sinteza heroinei, au fost confiscate la graniţa bulgaro-turcă, maşina ce transporta marfa având plăcuţe de înamtriculare croate, a informat, ieri, ministrul de Interne al Bulgariei. Sursa citată a precizat că aceasta este cea mai mare cantitate de anhidridă acetică confiscată vreodată în Bulgaria. Potrivit documentelor, maşina transporta role de hârtie, însă între acestea au fost găsite recipientele cu compusul chimic. Ministrul bulgar de Interne, Ţvetan Ţvetanov, a adăugat că operaţiunea a fost organizată de către Europol, DEA (Drug Enforcement Administration), împreună cu serviciile maghiare, române şi bulgare.

JAPONIA

Incident cu o navă chineză

Echipajul unui trauler chinez - inspectat în 7 septembrie şi reţinut de autorităţile japoneze într-o zonă a Mării Chinei Orientale revendicată de ambele ţări - a fost eliberat ieri, dar căpitanul a rămas în detenţie, a anunţat Guvernul nipon. Cei 14 membri ai echipajului navei de pescuit vor fi trimişi în China printr-un avion charter, iar nava va fi de asemenea restituită, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Yoshito Sengoku. Căpitanul traulerului, Zhan Qixiong, în vârstă de 41 de ani, a rămas însă la dispoziţia justiţiei japoneze, deşi Beijingul ceruse în mai multe rânduri şi eliberarea sa. “Vom cerceta acest caz ca pe unul penal, pe baza legii japoneze”, a subliniat Sengoku. El a precizat că un nou echipaj va veni din China pentru a repatria nava. Cei 14 marinari lucrau la bordul vasului de pescuit care a intrat în coliziune cu două nave de patrulare nipone, marţi, 7 septembrie, în apropierea unui grup de insuliţe numite Senkaku în limba japoneză şi Diaoyu în chineză, aflate la jumătatea distanţei între Taiwan şi Okinawa. Controlate de Tokyo, dar revendicate de China şi Taiwan, aceste insuliţe nelocuite au provocat adesea tensiuni în regiune. Faptele au degenerat în incident diplomatic. Guvernul chinez l-a convocat de patru ori pe ambasadorul Japoniei la Beijing şi a amânat discuţii diplomatice prevăzute cu Tokyo. Beijingul a avertizat, de asemenea, că incidentul ar putea avea un impact grav asupra relaţiilor sino-japoneze.

SUA

Igor, uragan de categoria a patra

Uraganul Igor s-a intensificat duminică, în Oceanul Atlantic şi a trecut la categoria 4 pe Scara Saffir-Simpson, cu cinci trepte, a anunţat Centrul Naţional american pentru Uragane (NHC), cu sediul la Miami, acesta menţionând rafale de vânt cu viteza de până la 215 kilometri pe oră. Potrivit unor previziuni, uraganul urmează să devină şi mai puternic, în următoarele 48 de ore. De asemenea, uraganul, care se deplasa către vest, cu 22 de kilometri la oră, urmează ca astăzi să se orienteze spre vest-nord-vest.

PERU

Seism moderat

Un seism moderat, cu magnitudinea de 5,9, a fost înegistrat ieri dimineaţă, în sudul Peru-ului, potrivit Institutului american de Geofizică (USGS). Epicentrul seismului, produs la ora locală 02.15, a fost localizat în munţi, la 123 kilometri nord-vest de Juliaca şi 168 km la sud-est de oraşul Cuzco. USGS nu a menţionat producerea de victime sau de potenţiale pagube.