ITALIA

Româncă extrădată

România a extrădat-o în Italia pe o tânără de 32 de ani, anchetată în cazul asasinării în noiembrie 2008 a proprietarului unui magazin de bijuterii, o crimă atribuită unui grup de români. Tânăra, care lucrase ca menajeră în locuinţa victimei, a fost adusă în cursul nopţii de joi spre vineri pe aeroportul Fiumicino din Roma, unde a fost arestată de carabinieri. Românca este suspectă în cazul asasinării italianului Francesco Lenzi, găsit mort pe 25 noiembrie 2008, în apartamentul său din cartierul roman Axa. Potrivit anchetatorilor italieni, crima a fost comisă de un grup de români. Femeia a fost extrădată din România în baza unui mandat de arestare european, emis în iulie, de Tribunalul din Roma. Anchetatorii cred că femeia, care în acea perioadă lucra ca menajeră în casa victimei, a avut un rol determinant în organizarea jafului şi crimei. Ea le-ar fi permis criminalilor să pătrundă în locuinţă, iar apoi le-a oferit informaţii false anchetatorilor, facilitând dispariţia autorilor. Femeia va fi anchetată pentru crimă, tâlhărie şi complicitate la intrarea prin efracţie într-o locuinţă. În acelaşi caz sunt cercetaţi alţi patru cetăţeni români, dintre care unul se află încă în libertate. Un alt român a fost deja condamnat la 20 de ani de închisoare în acest caz şi se află în detenţie.

SUA

Români acuzaţi de fraudă

Patru români au fost puşi sub acuzare pentru fraude bancare prin skimming, după ce au obţinut ilegal date confidenţiale de pe cardurile mai multor americani, pe care le-au folosit pentru a fura peste 200.000 de dolari, relatează CBS New York. Cei trei bărbaţi şi o femeie au fost acuzaţi de furt calificat, deţinere ilegală de date confidenţiale şi fraude informatice, aceştia reuşind să scoată din conturi peste 200.000 de dolari prin metoda skimming. Poliţiştii americani au spus că acuzaţii au folosit dispozitive montate pe bancomate, care filmau tastatura aparatelor când persoanele introduceau codul PIN al cardurilor şi captau informaţiile confidenţiale ale conturilor. Ulterior, ei foloseau aceste informaţii pentru a crea carduri de cumpărături. Cei patru au fost arestaţi preventiv joi şi puşi sub acuzare. Procurorii şi serviciile secrete americane au început investigaţiile în acest caz încă din noiembrie 2009.

DUBAI

Avion cargo prăbuşit

Un avion cargo s-a prăbuşit, vineri, pe o şosea aglomerată din Dubai, mai multe maşini luând foc, relatează Al Arabiya. Ambulanţele s-au deplasat la faţa locului. Deocamdată se ştie că toţi membrii echipajului au murit, însă nu există informaţii despre eventuale victime la sol şi nici despre tipul sau mărimea avionului. Avionul urma să aterizeze pe Aeroportul Internaţional Dubai, însă o problemă tehnică a dus la prăbuşirea lui.

MAREA BRITANIE

Explozie la un templu

O explozie s-a produs, vineri, la templul Hare Krishna din Leicester, iar pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului, relatează Sky News. O parte importantă a unei proprietăţi de pe strada Thoresby, în North Evington, a fost distrusă de explozie, au declarat surse oficiale din cadrul departamentului de pompieri din Leicestershire. Potrivit unui martor ocular, aparent, nicio persoană nu se afla în templu în momentul exploziei, în pofida unor informaţii anterioare, potrivit cărora mai multe persoane ar fi fost prinse sub dărâmături. Pompierii au utilizat, anterior, echipament special pentru detectare termică. De asemenea, ei au solicitat intervenţia unei unităţi care utilizează câini antrenaţi special, pentru a căuta eventuali supravieţuitori, rămaşi blocaţi sub dărâmături. Cauza exploziei nu a fost, încă, stabilită.

BULGARIA

Cazuri de antrax

Două cazuri de infectare cu antrax au fost semnalate în Bulgaria. Pacienţii, doi bărbaţi, se află în secţia de izolare a spitalului din Ruse. Cei doi, în vârstă de 70, respectiv 32 de ani, s-au îmbolnăvit după ce au sacrificat o capră. Autorităţile veterinare sunt pregătite să vaccineze animalele din zonă, în cazul în care analizele de laborator vor confirma că este vorba despre antrax. Antraxul se transmite de la animale la om, însă bacilul nu este transmisibil şi de la om la om. Acesta poate rămâne însă în sol, timp de o sută de ani.

TURCIA

Militari în carantină

Şase militari americani şi un turc au fost plasaţi în carantină, într-un spital din Istanbul, din cauza descoperirii unui praf suspect într-un colet, la aeroportul Ataturk din acest oraş, a anunţat, vineri, agenţia de presă Anatolia. Praful urma să fie analizat pentru a determina dacă este vorba despre antrax, a precizat agenţia, adăugând că rezultatele analizelor vor fi cunoscute la sfârşitul acestei săptămâni. Militarii americani erau detaşaţi la aeroportul Ataturk din Istanbul, unde erau responsabili cu recepţia pachetelor pentru unitatea lor, aflată în misiune în Turcia, în cadrul NATO. Unul dintre ei a descoperit praful într-un pachet pe care l-a deschis deoarece l-a considerat suspect, potrivit agenţiei Anatolia.

RUSIA

Incendii de pădure mortale

Noile incendii de pădure şi de vegetaţie din Rusia au provocat moartea a cinci persoane în regiunea Volgograd, la 1.000 de kilometri sud-est de Moscova, ele intensificându-se începând de joi, conform unui nou bilanţ anunţat vineri de autorităţile ruse. În plus, 957 de persoane au fost evacuate în această regiune unde 532 de clădiri, dintre care 400 de case de locuit, au fost distruse de flăcări. La Togliatti - important oraş industrial din bazinul Volga, situat tot la o mie de kilometri de Moscova, dar mai la nord - a fost decretată, în noaptea de joi spre vineri, stare de urgenţă, din cauza apropierii incendiilor de această aglomerare urbană. Incendiile de vegetaţie se întind pe aproximativ 200 de hectare la periferia oraşului Togliatti. În această regiune, incendiile de pădure au provocat închiderea în mai multe locuri a şoselei federale care leagă Moscova de Celiabinsk (Ural). Incendiile au reapărut şi în regiunea Saratov, la 720 de kilometri est de Moscova, unde 30 de clădiri, dintre care 20 de case de locuit, au fost distruse. Acesta a subliniat însă că în regiune nu a fost înregistrată nicio victimă. În condiţiile unei răciri a vremii la Moscova, după canicula fără precedent din această vară, temperaturile se situau în ultimele zile în jurul valorii de 40 de grade Celsius în regiunile afectate de incendii. Incendiile de pădure din Rusia au devastat, în această vară, aproximativ un milion de hectare de pădure, au distrus sate întregi şi au provocat moartea a circa 50 de persoane. Incendiile au ameninţat şi mai multe centrale nucleare importante, printre care cea de la Sarov, la aproximativ 500 de kilometri est de Moscova.

SUA

Alertă pe aeroportul din Miami

Aeroportul internaţional din Miami a fost închis temporar, vineri dimineaţă, după descoperirea unui obiect suspect, un pasager fiind reţinut de poliţie, au anunţat oficialii, care au adăugat că aeroportul a fost ulterior redeschis. Aeroportul a fost evacuat aproape în totalitate şi închis timp de mai multe ore, după descoperirea obiectului. Nu se ştie dacă persoana a fost pusă sub acuzare şi ce au descoperit anchetatorii. Autorităţile au redirecţionat avioanele ce urmau să aterizeze către zonele încă funcţionale ale aeroportului.

LIBAN

Explozii într-o clădire

Trei explozii s-au produs, vineri după-amiază, într-o clădire situată în apropierea unei localităţi din sudul Libanului, anunţă un purtător de cuvânt militar, fără a putea spune care sunt cauzele deflagraţiilor. La faţa locului au fost trimise ambulanţe şi pompieri.

ELVEŢIA

Colete cu vitriol pentru bancheri şi afacerişti

Cel puţin nouă bancheri şi oameni de afaceri elveţieni au primit colete-capcană la domicilii, conţinând vitriol, relatează ”Tribune de Geneve”, după ce autorităţile anunţaseră în august că fuseseră primite şase pachete. Poliţia şi justiţia nu au confirmat aceste informaţii. Potrivit publicaţiei citate, patru persoane au fost rănite de substanţa din colete. Pe 26 august, judecătorul Michel Alexandre Graber, anunţa că cel puţin şase bancheri primiseră astfel de colete, trei persoane fiind rănite, inclusiv un copil.

UNGARIA

Deutsche Telekom, investigat pentru corupţie

Procurorii germani investighează grupul Deutsche Telekom, în legătură cu suspiciuni de corupţie în cadrul unor contracte încheiate în străinătate de filiala sa ungară, Magyar Telekom, a anunţat cotidianul german ”Sueddeutsche Zeitung” în ediţia de vineri. Un purtător de cuvânt al grupului german a confirmat această informaţie. Investigaţia vizează opt directori din cadrul Deutsche Telekom, suspectaţi în legătură cu încheierea unor contracte ale filialei Magyar Telekom în Macedonia şi Muntenegru, în 2005. Un raport final al unei investigaţii interne, efectuată de Comisia de Audit din cadrul Magyar Telekom asupra unor contracte, încheiate în decembrie 2009, conchide că filiala a încheiat o serie de contracte, în valoare totală de 31 de milioane de euro, care au ”servit altor scopuri”.

PAKISTAN

Atentat sângeros

Cel puţin 42 de persoane au fost ucise vineri, într-un atentat sinucigaş care a vizat o manifestaţie a minorităţii şiite din Quetta, în sud-vestul Pakistanului, a anunţat poliţia. Bomba a explodat în mijlocul unei manifestaţii anuale a minorităţii şiite (ce reprezintă 20% dintre pakistanezi) împotriva controlului Israelului asupra oraşului Ierusalim şi pentru susţinerea palestinienilor, a explicat Asif Ghafoor, şeful poliţiei din Quetta.

TADJIKISTAN

Atentat sinucigaş

Un atentat sinucigaş cu maşină-capcană la o secţie de poliţie a provocat rănirea a cel puţin 25 de persoane la Hudjand, în nordul Tadjikistanului, anunţă Ministerul tadjik de Interne. ”O maşină plină cu substanţe explozive a fost detonată la o secţie de poliţie. Din primele informaţii reiese că 25 de poliţişti au fost răniţi şi transportaţi la spital”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne. Explozia a avut loc după ce preşedintele ţării, Emomali Rahmon, l-a demis pe şeful serviciilor de securitate, în urma evadării a 25 de militanţi islamişti. Ministerul de Interne anunţase arestarea unuia dintre organizatorii evadării. Este vorba de un fost deţinut de la Guantanamo. Ceilalţi militanţi care au evadat încă sunt daţi în urmărire, iar Tadjikistanul a cerut sprijinul Rusiei şi Afganistanului pentru capturarea lor.

FYROM

Poliţişti ucişi într-un restaurant din Skopje

Trei poliţişti care stăteau la o masă într-un restaurant din capitala Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei (FYROM), Skopje, au fost ucişi joi seară, cu armă automată, de o persoană necunoscută, a anunţat o sursă din poliţie. Printre cei trei funcţionari figura şi un oficial de rang înalt al poliţiei. Cei trei bărbaţi luau cina într-un restaurant cu specific pescăresc, nu departe de centrul oraşului, când agresorul a intrat, în jurul orei 20.00 şi i-a împuşcat cu o mitralieră, omorând unul dintre poliţişti pe loc. Ceilalţi doi au murit la spital, în urma rănilor suferite, a adăugat o sursă din Ministerul de Interne, care a solicitat anonimatul. Agresorul a dispărut la bordul unei maşini. Nicio explicaţie pentru aceste asasinate nu a fost găsită deocamdată.

CANADA

Petrolier eşuat

Un petrolier transportând nouă milioane de litri de motorină a eşuat pe calea maritimă a Pasajului de Nord-Vest, în Oceanul Arctic canadian, a anunţat un purtător de cuvânt al Pazei de Coastă, precizând că nu există deocamdată elemente care să indice o scurgere de combustil. Petrolierul Nanny, al cărui armator este grupul canadian Woodward\'s Oil, terminase de aprovizionat o comunitate puţin numeroasă de inuiţi de pe ţărmurile Mării Beaufort, la aproximativ 250 de kilometri nord de Cercul Polar, când a eşuat pe un banc de nisip. Nava spărgătoare de gheaţă Henry Larsen, a Pazei de Coaste canadiene, a sosit rapid în zonă. Ajutat de elicopterul navei, echipajul a inspectat zona şi nu a remarcat nicio urmă de petrol în apele polare. Pasajul de Nord-Vest, fără gheţari timp de mai multe săptămâni estivale, este văzut de unii specialişti ca o cale maritimă de viitor între Europa şi Asia. De asemenea, vapoarele de croazieră sunt din ce în ce mai numeroase în acest pasaj. Dar săptămâna trecută, un mic pachebot, Clipper Adventurer, s-a lovit de o stâncă necartografiată din acest pasaj, provocând evacuarea celor 110 pasageri şi a echipajului. Mai mulţi ecologişti, inuiţi şi unii aleşi canadieni îşi manifestă cu regularitate preocuparea în legătură cu riscul producerii unei catastrofe ecologice şi umane, în urma naufragiului unei nave comerciale, a unui petrolier sau chiar a unui vapor de croazieră. Spre deosebire de Rusia, care dispune de mai multe baze de-a lungul Pasajului de Nord-Est, Canada nu deţine niciun port în apele de adâncime ale Arcticului. Iar flota sa de nave spărgătoare de gheaţă pare modestă în raport cu întinderea care trebuie supravegheată şi protejată.

SUA

Earl a ajuns în North Carolina

Uraganul Earl a ajuns, vineri, în dreptul coastelor statului North Carolina, viteza rafalelor de vânt fiind mai mare decât cea pevăzută, acesta îndreptându-se, de-a lungul coastei de est, în direcţia Canadei, perturbând planurile de weekend a numeroşi americani. Locuitorii s-au adăpostit în case, iar mii de locuitori din zonă au preferat să părăsească litoralul, unde, vineri, erau valuri înalte de un metru şi jumătate şi precipitaţii la un nivel de până la 15 centimetri. La ora locală 02.00 (09.00, ora României), Centrul Naţional pentru Uragane (NHC) a anunţat că rafalele de vânt aveau o viteză de 170 de kilometri pe oră. Uraganul urma să treacă, vineri, în apropiere de Outer Banks, o barieră de insule de nisip, în largul statului North Carolina, iar ulterior, seara, în apropiere de Massachusetts. Înaintând cu o viteză de 30 de kilometri pe oră, uraganul se afla la 140 de kilometri est-sud-est de Cap Hatteras, în Outer Banks. Earl este cel mai puternic uragan din nord-estul SUA şi New England, de la urgananul Bob, în 1991 şi până în prezent, potrivit meteorologilor.

POLONIA

Noi amănunte despre tragedia de la Smolensk

Guvernul polonez hotărâse ca un ofiţer-navigator rus să nu facă parte din echipajul avionului prezidenţial prăbuşit la Smolensk (Rusia), anunţă procurorul militar care se ocupă de investigaţie. Procurorul Ireneusz Szelag a declarat că decizia de a nu include un ofiţer-navigator rus în echipajul avionului prezidenţial a fost luată de Ministerul polonez al Apărării. Procuratura Militară a intrat în posesia unui document care confirmă că decizia a fost luată de minister, dar încearcă să afle cine este responsabil personal de acest lucru. Avionul prezidenţial polonez a lovit copacii, pe 10 aprilie 2010, în apropierea aeroportului din Smolensk, în condiţii de ceaţă. Toate cele 96 de persoane aflate la bordul avionului, inclusiv preşedintele Lech Kaczynski, au murit în accident. Aproximativ 290 de persoane au fost audiate până acum de procurorii militari, care încearcă să afle şirul evenimentelor petrecute înainte de decolarea avionului, în special calitatea reparaţiilor efectuate în oraşul rus Samara.

PORTUGALIA

105.000 de hectare de păduri şi vegetaţie arse

Incendiile din Portugalia au devastat 105.806 hectare de păduri şi vegetaţie, în perioada ianuarie - august, adică aproape dublu faţă de suprafaţa arsă în aceeaşi perioadă a anului trecut (56.740 de hectare), a anunţat joi Autoritatea Forestieră Naţională (ANF). Peste 81.000 de hectare au fost distruse în cursul lunii august, din cauza condiţiilor meteorologice marcate de o masă de aer cald şi uscat, care a provocat temperaturi ridicate şi valuri de căldură. Conform unui bilanţ al institutului de conservare a naturii şi biodiversităţii (ICNB), incendiile din primele 15 zile ale lunii august au distrus 13.000 de hectare în rezervaţiile naturale Peneda-Geres (nord) şi Serra da Estrela (centru). În 2003 şi 2005, ani nefaşti pentru Portugalia în ceea ce priveşte incendiile, flăcările au distrus 425.000 şi respectiv 338.000 de hectare.

ANP

Acord pentru repararea Bisericii Naşterii Domnului

Autoritatea Naţională Palestiniană (ANP) şi reprezentanţi ai bisericilor greco-ortodoxă, armeană şi catolică au semnat, joi, la Bethleem, în Cisiordania, un acord istoric privind renovarea Bisericii Naşterii Domnului, ridicată pe locul peşterii unde conform tradiţiei a văzut lumina zilei Iisus Hristos. Acordul a fost semnat de ministrul palestinian al Turismului, Ziad al-Bandak, şef al comisiei pentru renovarea bazilicii şi de profesorul italian Remigio Rossi, care conduce echipa internaţională de restaurare, în cadrul unei ceremonii la care a participat şi premierul palestinian, Salam Fayyad. Din partea celor trei biserici, documentul a fost parafat de părintele Pierbattista Pizzaballa, romano-catolic, custode al Ţării Sfinte, patriarhul greco-ortodox Theophilos al II-lea şi reprezentantul patriarhiei armene la Ierusalim, Torkom II Manoogian. Biserica Naşterii Domnului este administrată de Biserica Greco-Ortodoxă, de Biserica Apostolică Armeană şi de Patrarhia Latină, romano-catolică la Ierusalim şi nicio operaţiune nu poate fi efectuată în lipsa unui acord al celor trei coproprietari, menţionează un comunicat al Custodiei Ţării Sfinte. În 2008, preşedintele ANP, Mahmud Abbas, le-a cerut celor trei biserici să convină asupra renovării basilicii din Bethleem, o problemă care le desparte de 200 de ani. Prima fază a lucrărilor va dura aproximativ 150 de zile. Conform unui recent raport al UNESCO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură), acoperişul, a cărui structură datează din secolul al XV-lea, permite pătrunderea apei şi a diferitelor corpuri străine, necesitând reparaţii serioase. Acoperişul este putred şi nu a fost reparat din 1832, conform Custodiei, păzitoare a locurilor sfinte în numele Bisericii Catolice, potrivit unei tradiţii datând din 1219, în epoca cruciaţilor.

INDIA

Omorâţi de muncă

Mai mult de 100 de muncitori şi-au pierdut viaţa în accidente care au avut loc în timpul lucrărilor de construcţii la metroul din New Delhi, potrivit autorităţilor din domeniul transportului subteran. Decesele au fost înregistrate începând din anul 1998, prima linie fiind inaugurată în 2002. Călătorii beneficiază în metrou de aer condiţionat, aceasta fiind o alternativă rapidă la transportul supraaglomerat de suprafaţă. Un purtător de cuvânt, Anuj Dayal, a declarat că majoritatea deceselor au avut loc în accidente rutiere sau de alt tip în jurul şantierelor de construcţii. Doar nouă sau zece muncitori au murit în incidente care au implicat căderea unor structuri de la metrou. Au existat două astfel de incidente de căderi de structuri, a precizat el, adăugând că rata accidentelor de la metroul din New Delhi este scăzută comparativ cu proiecte similare de construcţie din întreaga lume. Potrivit autorităţilor, familiile muncitorilor decedaţi au primit compensaţii în valoare de 15.000 până la 900.000 de rupii (3.000-20.000 de dolari). Accidentele frecvente de la staţiile de metrou din New Delhi au generat temeri privind o posibilă compromitere a standardelor de securitate în graba construirii de noi linii de transport.