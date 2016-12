BULGARIA

Incident dureros

Un şofer român de autocar a rupt, în mod accidental, degetele unui vameş bulgar, la Punctul de trecere Kulata, la frontiera cu Grecia. În urma unui control asupra acestui autocar cu numere de înregistrare româneşti, care venea dinspre Grecia şi se îndrepta spre România, vameşii bulgari au stabilit că şoferul nu a prezentat licenţa de transport internaţion al. Încercând să scoată autocarul în afara carosabilului, pentru a permite circulaţia celorlalte vehicule, şoferul român a strivit, în mod accidental, degetele ofiţerului bulgar din cadrul serviciului de vamă. Poliţia din oraşul bulgar Petrici a demarat o anchetă asupra acestui incident. Oficiali din cadrul filialei din Blagoevgrad a Agenţiei bulgare Administraţia Automobilelor au confirmat lipsa licenţei de transport internaţional şi au constatat în mod oficial această încălcare.

SUA

Escroci români

O româncă le-a furat americanilor 800.000 de dolari. Femeia, împreună cu alţi doi complici, sunt acuzaţi că ar fi deturnat banii dintr-un joc de bingo. Participanţii credeau că fondurile strânse în urma jocului vor ajunge la organizaţii patronate de Biserica Ortodoxă Română. Cu banii deturnaţi, românca şi alţi doi complici au reuşit să construiască o vilă impunătoare şi să îşi cumpere mai multe maşini. Cei mai mulţi păcăliţi sunt imigranţi din America Latină. Cu toţii erau atraşi de câştigurile destul de consistente. Oamenii credeau că banii strânşi din joc merg la organizaţii de caritate. Proprietara casei nici nu bănuia că adresa îi era folosită pentru o escrocherie. Românca Daniela Rădulescu a fost acuzată de înşelătorie. Femeia le spunea celor păcăliţi că este reprezentanta Bisericii Ortodoxe Române. Alături de ea va fi judecat şi creierul afacerii, un grec de 62 de ani, alături de un alt bărbat, care se ocupa de securitatea companiei. Din 2007 până acum, cei trei au câştigat din această escrocherie 830.000 de dolari.

R. MOLDOVA

Un singur candidat

Preşedintele interimar al R. Moldova, Mihai Ghimpu, nu exclude ca Alianţa pentru Integrare Europeană să participe la alegerile prezidenţiale cu un singur candidat, o decizie finală urmând să fie luată însă în curând. Marţi, liderul Alianţei Moldova Noastră, Serafim Urechean, a declarat că şi-ar dori ca Alianţa să vină cu un candidat unic, dar nu a precizat un nume. Anterior, liderul democrat Marian Lupu a afirmat că va candida la eventualele alegeri prezidenţiale. Şi liberal-democraţii au subliniat de mai multe ori că vor avea propriul candidat.

RUSIA

Ajutor nerambursabil

Comisia Europeană a deblocat un ajutor nerambursabil în valoare de 89.589 de euro pentru a ajuta Rusia să facă faţă consecinţelor incendiilor de pădure, care, potrivit unor estimări, au produs pagube în valoare de apoximativ 12 miliarde de euro. Ajutorul va fi utilizat de Crucea Roşie pentru a achiziţiona pături, detergenţi, veselă de unică folosinţă, truse de igienă şi porţii de hrană pentru 1.700 de familii din zone rurale aflate în regiunile Voroneţ, Belgorod, Ivanovo, Kirov, Nijni Novgorod şi Moscova. Un oficial al UE la Moscova a declarat că acest ajutor nerambursabil face parte dintr-un fond internaţional mai mare, destinat eforturilor Crucii Roşii şi că suma respectivă a fost solicitată în mod expres, ca ajutor nerambursabil. Suma va fi utilizată, de asemenea, pentru finanţarea unor unor vacanţe de odihnă pentru copii şi pompieri, în afara Rusiei. Autorităţile ruse au început să evalueze impactul economic al dezastrului. Datele preliminare arată că Produsul Intern Brut al Rusiei va scădea, în 2010, cu aproximativ 12 miliarde de euro.

INDIA

Accident rutier

Cel puţin 37 de persoane, în majoritate femei, şi-au pierdut viaţa, ieri, când un camion supraîncărcat a părăsit şoseaua şi s-a prăbuşit într-un defileu în nordul Indiei. Circa 70 de persoane erau înghesuite în partea din spate a camionului când acesta a ieşit de pe şosea şi s-a prăbuşit în prăpastie la o adâncime de 200 de metri în Himachal Pradesh, la circa 180 de kilometri de capitala acestui stat, Shimla. Printre victime se află 21 de femei, nouă bărbaţi şi şapte copii. Multe victime erau rude. Cel puţin 25 de persoane au fost rănite.

ITALIA

Imigranţi ilegali

Circa 120 de imigranţi clandestini provenind din Irak şi Afghanistan au ajuns, ieri, la bordul unui yaht de lux în Calabre, în sudul Italiei, potrivit noilor metode adoptate de către contrabandişti pentru a scăpa de controale, a precizat Paza de Coastă italiană. Doi ucrainieni au fost arestaţi şi anchetatorii vor stabili dacă ei vor fi judecaţi pentru trafic de persoane. Imigranţii, toţi sănătoşi, au fost transferaţi spre un centru de primire de lângă Riace, în apropiere de punctul din peninsula italiană unde au debarcat. Potrivit Pazei de Coastă, oamenii au fost transportaţi cu yahturi sau cu ambarcaţiuni de mici dimensiuni pentru a trece neobservaţi. Yachtul, care transporta 50 de bărbaţi şi în jur de 70 de femei şi copii, majoritatea kurzi, venea din Turcia. Până anul trecut, cea mai mare parte a imigranţilor clandestini debarcau pe insuliţe mici din apropierea Siciliei dar, după încheierea în 2009 a unui acord între Italia şi Libia, sosirile imigranţilor au scăzut cu 90%, potrivit Guvernului italian.

COREEA DE NORD

Materiale interzise

Coreea de Nord a reuşit să îşi procure materiale interzise ce pot fi utilizate pentru lansarea de rachete cu rază lungă de acţiune, în pofida unui embargo al ONU şi SUA. Pentru a eluda embargo-ul impus de ONU transferului de arme către regimul comunist, oficialii de la Phenian folosesc documente false. Coreea de Sud a arătat dovezi cu privire la un export către Phenian de materiale care ar putea fi folosite la fabricarea de arme de distrugere în masă trecând prin China şi alte ţări. Oficialii sud-coreeni au descoperit că o companie chineză falsificase documente pentru a putea să exporte materiale de măsurare cu destinaţia Coreea de Nord, în luna aprilie. Acest echipament ar putea să fie utilizat pentru rachete cu rază lungă de acţiune. SUA au adoptat în iulie noi sancţiuni împotriva regimului de la Phenian.

SUA

Descoperire macabră

Două schelete de copii sau de fetuşi au fost descoperite, marţi seară, în pivniţa unui imobil din Los Angeles, înveliţi în ziare datând din 1933 şi 1935. Rămăşiţele au fost descoperite într-o ladă de către administratorul clădirii, care datează din anii `20, situată în centrul Los Angeles-ului, a declarat locotenentul Wes Buhrmester din cadrul poliţiei din Los Angeles. Cele două schelete, care erau puse în două sacoşe de piele, erau înfăşurate în ediţii din 1933 şi 1935 ale publicaţiei „The Los Angeles Times”, cel mai mare cotidian de pe Coasta de Vest a SUA. Lada mai conţinea şi multe alte obiecte de epocă, precum îmbrăcăminte, fotografii, cărţi, brelocuri şi cioturi de bilete pentru Jocurile Olimpice din 1932, care s-au organizat în Los Angeles. Resturile mumificate au fost încredinţate Institutului Medico-Legal din Los Angeles pentru analiză, iar poliţia a promis o anchetă minuţioasă pentru a reconstitui povestea celor două schelete.

EMIRATELE ARABE UNITE

În faţa justiţiei

Erik Prince, proprietarul firmei private de securitate Xe, fostă Blackwater, a părăsit SUA pentru a merge în Abu Dhabi, potrivit unor documente judiciare. Implicat în mai multe procese, dintre care unul civil intentat de doi foşti angajaţi ai Blackwater, în timpul uraganului Katrina, apoi în Irak, Erik Prince s-a instalat la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, înainte de 15 august, dată la care copiii săi au început şcoala. Cei doi foşti angajaţi acuză Blackwater că a fraudat statul federal american, principalul său angajator, întreprinderea facturând, potrivit reclamanţilor, servicii pe care nu le presta. La cererea acestor reclamanţi care doreau să îl vadă depunând mărturie, aşa cum era prevăzut, în faţa tribunalului înainte de plecarea sa, judecătorul însărcinat cu acest dosar, Thomas Rowles Jones, i-a cerut săptămâna trecută lui Erik Prince să se prezinte la 23 august 2010, la Abu Dhabi, pentru ascultarea depoziţiei sale sau la o altă dată, în alt loc, dacă părţile se pun de acord, înainte de data de 3 septembrie 2010. Fostul membru al Navy Seal, forţele speciale ale marinei americane, şi apropiat al Partidului Republican, Erik Prince, de 51 de ani, a fondat în 1997 Blackwater USA, devenită cea mai mare întreprindere de securitate privată folosită de SUA în Irak. Blackwater a fost implicată într-un scandal când cinci dintre agenţii săi au fost acuzaţi de justiţia americană că au tras asupra unor civili irakieni dezarmaţi, în timpul unui schimb de focuri soldat cu 17 morţi, la 16 septembrie 2007 la Bagdad. Doi foşti angajaţi ai unei filiale sunt în prezent judecaţi pentru omor într-un tribunal din Norfolk, statul Virginia, fiind acuzaţi că au ucis doi civili afgani la Kabul în 2009.

PAKISTAN

Ajutor suplimentar

Secretarul de Stat american va anunţa astăzi un ajutor american suplimentar pentru Pakistan cu prilejul unei reuniuni în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) consacrate mijloacelor de a ajuta ţara devastată de inundaţii fără precedent. Hillary Clinton va susţine un discurs în cadrul Adunării Generale a ONU, din New York, privind situaţia umanitară creată de inundaţiile din Pakistan. Cu prilejul acestei deplasări la New York, Hillary Clinton va avea o întrevedere cu secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, şi cu ministrul pakistanez al Afacerilor Externe, Shah Mehmud Qureshi. SUA au anunţat că au donat până în prezent 90 de milioane de dolari Pakistanului cu titlu de ajutor pentru victimele inundaţiilor. Alte milioane de dolari au ajuns în Pakistan sub forma donaţiilor în natură şi a asistenţei tehnice.

ISRAEL

Suspecţi de furt

Doi militari israelini, suspectaţi că au furat calculatoare şi telefoane mobile de la bordul unui vapor al flotilei interceptate, la 31 mai, de commando-uri israeliene în largul coastelor Fâşiei Gaza, au fost arestaţi. Un militar, suspectat că a vândut computerele furate, a fost arestat luni, împreună cu alţi trei militari, care au cumpărat obiectele furate vândute. Un sublocotenent care a comandat una dintre unităţile israeliene care a avut aces la unul dintre vapoarele din cadrul flotilei ancorate în portul Ashdod, în sudul Israelului, după ce nava a fost imobilizată, a fost, de asemenea, arestat. Potrivit anchetatorilor, ofiţerul ar fi furat patru, până la şase laptopuri, pe care le-a vândut militarului arestat, care a vândut, de asemenea, acest material, altor trei militari, cu două luni în urmă. Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat că \"poliţia militară a deschis o anchetă. Pentru moment nu s-a stabilit că furtul ar fi avut loc la bordul unui vapor al flotilei.

SUA

Termen depăşit

Francezul Zacarias Moussaoui, condamnat în 2006, în SUA, la închisoare pe viaţă pentru complicitate la atentatele de la 11 septembrie, a lăsat să treacă data-limită până la care putea face apel la Curtea Supremă, conform unor documente din justiţie. Fără o surpriză procedurală, condamnarea sa devine astfel definitivă. O curte de apel americană i-a autorizat pe cei şapte avocaţi ai singurei persoane condamnate până în prezent pentru responsabilitatea sa în atentate să se retragă din dosar. În cererea lor, adresată Curţii la începutul lunii august, avocaţii explică faptul că data-limită până la care Zacarias Moussaoui putea sesiza cea mai înaltă instanţă americană a expirat la 30 iulie. Zacarias Moussaoui ispăşeşte o pedeapsă cu închisoarea pe viaţă fără posibilitate de eliberare condiţionată, într-o închisoare de maximă securitate din Colorado. Considerat drept cel de-al 20-lea pirat al aerului şi membru revendicat al reţelei al-Qaida, bărbatul a fost arestat cu câteva săptămâni înainte de atentatele de la 11 septembrie 2001, care au provocat moartea a aproape 3.000 de persoane.

FRANŢA

Captură de canabis

Aproximativ 590 de kilograme de răşină de canabis, în valoare de 1,2 milioane de euro, au fost confiscate în timpul unui accident de circulaţie banal, petrecut pe autostrada A 10 Lusignan, şoferul fiind arestat preventiv. Descoperirea a fost făcută, marţi, în jurul orei 8.30 de către echipajul de serviciu de pe autostradă care s-a deplasat la locul unui accident de circulaţie pe direcţia Bordeaux-Paris. Echipajul a găsit la faţa locului o furgonetă care se prăbuşise în şanţ după ce a lovit parapetul. Conducătorul auto era sănătos, prezentând câteva zgârieturi pe braţ. Jandarmii au descoperit deasupra podelei maşinii 18 valize marocane ascunse, apoi au mai găsit o alta ascunsă în interiorul maşinii sub prosoape. După ce au făcut un control amănunţit, jandarmii au identificat mai multe instalaţii specifice transportului de stupefiante. Potrivit calculelor făcute de anchetatori, drogurile capturate ar valora în jur de 1,2 milioane de euro. Aceasta este a treia confiscare de canabis importantă de la începutul anului.

POLONIA

Documente noi

Autorităţile ruse au predat, ieri, Poloniei, noi documente legate de ancheta asupra prăbuşirii aeronavei prezidenţiale poloneze, la 10 aprilie, la Smolensk în vestul Rusiei, în urma căreia nu au existat supravieţuitori, a anunţat Aleksandr Zviaguinţev, un reprezentant al Parchetului. Acesta a declarat că a transmis 11 volume de documente referitoare la anchetă unei delegaţii poloneze conduse de procurorul-şef militar al Poloniei, Krzysztof Parulski. Aleksandr Zviaguinţev a precizat că aceste documente conţin, între altele, copii după procesele-verbale cu declaraţiile martorilor oculari ai prăbuşirii, concluziile medicilor legişti şi fotografii ale obiectelor găsite la locul accidentului. Alte documente urmează să fie remise Varşoviei până la sfârşitul lunii. Avionul de tip Tu-154, care-l transporta pe preşedintele polonez, Lech Kaczynski, dar şi alţi demnitari polonezi, s-a prăbuşit în timp ce încerca să aterizeze, în condiţii meteorologice nefavorabile, de ceaţă deasă, pe un aerodrom militar, în apropiere de Smolensk. În accident au murit toţi cei 96 de ocupanţi ai aeronavei prezidenţiale.

SUA

Străini expulzaţi

Aproape 400.000 de străini au fost expulzaţi din SUA în 2009, dintre care aproape 130.000 au comis încălcări ale legii, potrivit unui raport publicat de Departamentul de Securitate Internă. 128.000 dintre aceştia au avut de-a face cu justiţia, pentru fapte mergând de la traficul de droguri şi până la simple încălcări ale legislaţiei rutiere. Cea mai mare parte a străinilor expulzaţi în cursul anului fiscal, care a început la 1 octombrie 2008 şi s-a încheiat la 30 septembrie 2009, au fost mexicani (72%), urmaţi de departe de guatemalezi (7%) şi hondurieni (7%). În aceeaşi perioadă de timp, 613.000 străini erau încarceraţi în SUA, dintre care 86% mexicani. Numărul de expulzări în 2009 a constituit un record pentru al şaptelea an consecutiv. Comunitatea hispanică şi mai multe organizaţii neguvernamentale au denunţat intensificarea expulzărilor, subliniind că acestea duc la separarea familiilor şi au cerut administraţiei Obama să le suspende, în aşteptarea amplei reforme a imigraţiei promise. Administraţia americană doreşte să reglementeze situaţia celor aproximativ 11 milioane de imigranţi fără documente legale, majoritatea latino-americani, care trăiesc în ţară, dar reforma se loveşte în Congres de o puternică opoziţie conservatoare.