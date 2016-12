ITALIA

Român găsit mort

Un cetăţen român în vârstă de 31 de ani a fost găsit mort, luni, într-o parcare din Roma, autorităţile italiene declanşând o anchetă pentru omor calificat. Cadavrul găsit în zona Tiburtino din Roma prezenta urme de leziuni în zona toracelui şi feţei, iar medicii legişti au stabilit că este vorba despre o moarte violentă. Carabinierii au cerut efectuarea unei autopsii. Românul de 31 de ani locuia împreună cu fratele său şi cumnata într-o clădire abandonată. Fratele românului este cel care a găsit cadavrul în parcare, el declarând că nu mai avea nicio veste despre victimă de sâmbătă.

BULGARIA

Cetăţeni români eliberaţi

Procurorii din Veliko Târnovo cer menţinerea în detenţie a directorului Rompetrol Bulgaria, Sorin Octavian Nichita, şi a celuilalt român, Ionuţ Pânzaru, acuzaţi de vătămare şi obstrucţionarea activităţii agenţilor de poliţie. Directorul Rompetrol Bulgaria, Sorin Octavian Nichita, împreună cu un alt român, Ionuţ Pânzaru, au fost puşi sub acuzare în Bulgaria şi au fost arestaţi pentru 72 de ore, după ce au intrat într-un conflict cu membrii dispozitivului de securitate al preşedintelui Parlamentului bulgar. Ambasada României la Sofia a transmis, luni dimineaţă, o notă verbală către MAE bulgar cerând eliberarea directorului Rompetrol Bulgaria şi a celuilalt român. În cele din urmă instanţa a decis eliberarea celor doi cetăţeni români după plata unei cauţiuni. Cei doi români sunt acuzaţi de vătămare şi obstrucţionarea intervenţiei agenţilor de poliţie. Bărbaţii au fost reţinuţi la Arbanasi, în apropiere de Veliko Târnovo, în noaptea de vineri spre sâmbătă, când au intrat într-un conflict cu membrii gărzii de securitate a preşedintelui Parlamentului bulgar, Ţeţka Ţaceva. Cele două persoane, aflate în stare de ebrietate, ar fi încercat să intre în restaurantul Winepalace, care era rezervat pentru Ţeţka Ţaceva şi organizatorii şi oaspeţii oficiali ai festivalului Stage of the Ages, ce se desfăşoară la Veliko Târnovo. După ce le-a fost refuzat accesul în restaurant, cei doi români ar fi atacat gărzile de securitate ale preşedintei Parlamentului, care au chemat poliţia.

CHINA

Furie oarbă

Un chinez care conducea un excavator a omorât 11 persoane şi a rănit alte 30 în urma unei dispute cu un client. Li Xianliang, 38 de ani, angajat la un depozit de cărbuni din Nanzuo, provincia Hebei din nord, a omorât duminică un client al firmei în urma unei dispute. Autorităţile locale au precizat că Li Xianliang era sub influenţa băuturilor alcoolice în momentul producerii faptei, dar nu au menţionat în cel fel a fost omorât clientul. Bărbatul s-a urcat apoi în excavator, l-a pornit şi a omorât pe loc şapte persoane şi a distrus tot ce a întâlnit în cale, zeci de maşini, camioane şi alte vehicule, precum şi câteva magazine.

MAREA BRITANIE

Suspect de crimă

Un paramedic britanic a fost găsit nevinovat de uciderea fiului său, în vârstă de trei luni, însă instanţa a decis că acesta i-a produs bebeluşului răni grave, anterior decesului. Gavin Gibbs, în vârstă 41 de ani, din localitatea Erith din Kent, a fost achitat şi de acuzaţiile privind faptul că şi-ar fi agresat fiica, sora geamănă a bebeluşului care a murit. Gavin Gibbs a pledat nevinovat în faţa acuzaţiilor de crimă, în octombrie 2008. Procurorii au arătat, în cadrul procesului, că bărbatul a şoptit vorbe de vinovăţie când medicii l-au deconectat de la aparate pe Charlie, fiul său în vârstă de trei luni, însă Gavin Gibbs a susţinut că îi cerea fiului său iertare pentru că nu a putut să-l salveze. Suspectul le-a spus magistraţilor că fiul său a căzut, în casa familiei şi că el a încercat să-l resusciteze. Copilul a murit două zile mai târziu, la spital. Gavin Gibbs a spus că bebeluşul era foarte agitat, ducând la căderea lui din pat, dar a negat că l-ar fi agresat pe el sau pe sora lui geamănă.

SUA

Accident aviatic

Trei persoane au murit după prăbuşirea unui avion-cargo Fairchild C-123 în Parcul Naţional Denali din Alaska. Accidentul s-a produs duminică. După prăbuşire, avionul a luat foc în Parcul Naţional Denali din statul american Alaska. Şi miercurea trecută, un avion militar de transport C-17 s-a prăbuşit la baza aeriană Elmendorf din Anchorage, în Alaska, cei patru membri ai echipajului pierzându-şi vieţile în accident.

PAKISTAN

Inundaţii catastrofale

Aproximativ 2,5 milioane de persoane sunt afectate de inundaţii în Pakistan, a anunţat luni Comitetul internaţional al Crucii Roşii (CICR). Inundaţiile provocate de ploile musonice torenţiale au provocat moartea a peste 1.100 de persoane în Pakistan şi au afectat până la 2,5 milioane de persoane în toată ţara de săptămâna trecută. În regiunile cele mai afectate, sate întregi au fost devastate subit de torenţii de apă, Crucea Roşie subliniind că milioane de persoane au pierdut totul.

CANADA

Incendii de pădure

Sute de incendii de pădure erau active ieri în vestul Canadei, unde un avion Canadair s-a prăbuşit, cu doi membri de echipaj la bord, a declarat o sursă din cadrul echipelor de salvare. Un elicopter a fost trimis în zona producerii accidentului, în apropiere de Lytton, la nord-est de Vancouver, în Columbia Britanică, potrivit aceleiaşi surse, dar nu a reuşit să se apropie din cauza incendiilor. Avioane-cisternă, elicoptere şi alte aparate de zbor susţineau acţiunea a o mie de pompieri mobilizaţi pe teren, pentru a lupta împotriva celor 318 focare de incendii declanşate între Kamloops şi Cariboo. Această regiune este afectată frecvent de incendii de pădure, din cauza secetei. Ordine de evacuare sau alerte au fost decretate în şase locaţii ale provinciei.

RUSIA

Un terorist renunţă

Liderul gherilei cecene, Doku Umarov, şi-a anunţat decizia de renunţa la postul de „emir al Caucazului” şi şi-a numit succesorul, într-o înregistrare video realizată de Kavkaz.tv şi postată duminică seară pe site-ul Youtube.com. „Am decis în unanimitate că îmi voi părăsi postul azi”, a declarat Doku Umarov, alias Abu Ussman, care a revendicat atentatele de la Moscova din luna martie. Noul lider al grupării rebele islamiste Emiratul Caucazului va fi Aslambek Vadalov, „mai tânăr şi mai energic”. SUA au anunţat la sfârşitul lunii iunie măsuri financiare împotriva lui Doku Umarov, în vârstă de 46 de ani, secretarul de Stat Hillary Clinton menţionându-l în cadrul unui decret prezidenţial vizând „teroriştii şi cei care susţin teroriştii şi acţiunile lor”.

GRECIA

Revenire la normalitate

Grecia a revenit, luni, la normalitate, odată cu restabilirea practic în totalitate a aprovizionării cu combustibil, după şapte zile de grevă în care s-au aflat 33.000 de transportatori. Surse din cadrul sindicatelor transportatorilor au afirmat că, spre sfârşitul zilei de luni, regiunea Atenei va fi aprovizionată în proporţie de 80%, în timp ce restul de 20% va beneficia de combustibil marţi. Transportatorii, care se opuneau liberalizării monopolului profesiei lor, au stabilit cu Guvernul să suspende greva, în schimbul anulării sancţiunilor ce urmau să fie aplicate de executiv pentru că nu au respectat dispoziţia legală, emisă miercuri, de a reveni la lucru. S-a stabilit reînceperea dialogului cu privire la detaliile legate de impozite şi de securitatea socială în perioada de tranziţie spre liberalizarea completă, într-un interval de trei ani. Lipsa de combustibil a creat probleme serioase pentru sutele de mii de turişti care se aflau în Grecia în vârful sezonului estival, deoarece nu au putut să circule deloc şi nici să revină în ţările lor cu maşina. Printre sectoarele cele mai afectate de grevă s-au numărat producătorii de caise, care au văzut cum le-au putrezit 50.000 de tone de fructe din cauza lipsei transportului.

OLANDA

Guvern minoritar

Olanda pare că va avea unul dintre cele mai conservatoare guverne din istoria sa. Liberal-conservatorii au fost de acord să formeze alături de creştin-democraţi, de centru-dreapta, un Guvern minoritar, susţinut de partidul extremist al lui Geert Wilders. După aproximativ două luni de negocieri, fără rezultat, între toate partidele importante olandeze, trei formaţiuni par că s-au coalizat, duminică. Însă, această formulă pare că nu va oferi Partidului Libertăţii niciun post în Guvern, în pofida faptului că formaţiunea va susţine o coaliţie minoritară. În schimbul acestei susţineri din partea formaţiunii antiislamiste, de extremă dreapta, condusă de Geert Wilders, celelalte două partide au căzut de acord să susţină măsuri suplimentare de control în domeniul imigraţiei şi un program privind securitatea publică.

RUSIA

Întârzieri

Ancheta privind cauzele prăbuşirii avionului prezidenţial polonez la Smolensk, pe 10 aprilie, stagnează din cauză că Rusia întârzie trimiterea documentelor, informează ziarul polonez „Gazeta Wyborcza”, citând surse din cadrul investigaţiei. Reprezentantul polonez Edmund Klich a trimis o scrisoare comisiei ruse de anchetă. Potrivit publicaţiei, este vorba de documente ce ar putea confirma sau exclude coresponsabilitatea părţii ruse în accident, din cauza echipamentelor aeroportului din Smolensk, acţiunilor controlorilor de trafic ruşi sau procedurilor de zbor din Rusia. Procurorul-general din Polonia, Andrzej Seremet, anunţa săptămâna trecută că Varşovia încă aştepta răspunsul justiţiei ruse la cererile de asistenţă juridică. Ieri şi premierul polonez Donald Tusk a luat atitudine reliefând că ţara sa aşteaptă explicaţii din partea oficialilor de la Moscova cu privire la întârzierile documentelor.

MAREA BRITANIE

Dosare revizuite

Autorităţile britanice vor reexamina vizele acordate studenţilor extracomunitari după ce numărul acestora a crescut cu o treime anul trecut, ajungând la 300.000 de persoane. Cifrele oficiale arată că numărul studenţilor extracomunitari care vin să studieze în Marea Britanie a crescut cu 75.000 de persoane în ultimul an. Potrivit cifrelor Ministerului de Interne, 313.011 studenţi extracomunitari au venit să studieze în Marea Britanie în ultimul an, aducând cu ei alte 31.385 de persoane. Studenţii extracomunitari sunt consideraţi o sursă importantă de venituri în Marea Britanie într-o perioadă de reduceri în bugetul educaţiei. Fostul guvern laburist britanic a cheltuit zeci de milioane de lire sterline acordându-le stimulente imigranţilor clandestini pentru a părăsi ţara. Documente ale Ministerului britanic de Interne arată că 13 milioane de lire au dispărut, iar oficialii din cadrul instituţiei nu au nicio explicaţie.