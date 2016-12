UNGARIA

Microbuz din România accidentat

O persoană a murit, iar alte patru au fost rănite, una fiind în stare gravă, după ce un microbuz înmatriculat în România s-a lovit cu un camion, vineri dimineaţă, în vestul Ungariei. Potrivit poliţiei, în microbuz se aflau opt cetăţeni români şi moldoveni. Accidentul s-a produs pe autostrada M7, în apropierea localităţii Balatonfenyves.

MAREA BRITANIE

Incendiu la aeroport

Un incendiu a izbucnit, vineri, într-un depozit al aeroportului londonez Heathrow, unde au fost mobilizaţi aproximatv 100 de pompieri. Incendiul ar fi izbucnit din cauza unui elevator dintr-un depozit Servisair. Nicio persoană nu a fost rănită în incendiu, dar martorii oculari susţin că au auzit mai multe explozii. Pe de altă parte, circa 2.000 de persoane au fost evacuate, în noaptea de joi spre vineri, dintr-una dintre cele mai aglomerate staţii din Londra, Liverpool Street, în urma unui incendiu. Potrivit Brigadei de Pompieri din Londra, 1.000 de pasageri au fost evacuaţi din staţia feroviară principală, iar alţi 1.000 din staţiile de metrou, după ce un restaurant la luat foc. Circa 40 de pompieri s-au luptat cu flăcările. Potrivit informaţiilor disponibile, nimeni nu a fost rănit. Se pare că un tub de ventilaţie dintr-unul dintre restaurantele aflate în staţie a luat foc.

COREEA DE NORD

Un deţinut american a încercat să se sinucidă

Un cetăţean american deţinut în Coreea de Nord pentru presupusa pătrundere ilegală în această ţară a încercat să se sinucidă, informează agenţia oficială KCNA. Aijalon Gomes, care ispăşeşte o pedeapsă de opt ani de muncă silnică pentru pătrundere ilegală pe teritoriul nord-coreean, a fost internat într-o unitate medicală, în urma tentativei de suicid. KCNA atribuie incidentul unui ”puternic sentiment de culpabilitate, dezamăgire şi descurajare în legătură cu atitudinea administraţiei americane, care nu a luat nicio măsură pentru eliberare”. Ambasada Suediei, reprezentând interesele americane în Coreea de Nord, s-a interesat de starea pacientului.

RUSIA

Sectă anihilată

Poliţia a anihilat o sectă formată din aproximativ 100 de persoane, condusă de un fost psihiatru, care organiza orgii. Adepţii Fundaţiei pentru Evoluţia Sinelui erau încurajaţi şi supuşi presiunii psihologice pentru a avea raporturi sexuale fără limită, unii cu alţii, inclusiv în prezenţa minorilor, au declarat anchetatorii din regiunea Orenburg. Liderul acestui grup este un psihiatru, Viaceslav Vesnin. Site-ul Lifenews.ru a publicat o înregistrare video confiscată de poliţie care prezintă o tânără dezbrăcându-se în timpul unui dans în faţa unui tânăr, în timp ce mai mulţi copii recită poeme obscene în aplauzele adulţilor. În total, 108 persoane au fost arestate în timp ce se reuniseră pentru o sesiune. O anchetă este în curs pentru atentat la pudoare şi organizarea unei mişcări ce aduce atingere drepturilor cetăţenilor. În Rusia, numărul sectelor a crescut după căderea URSS, în 1991. Între 2007 şi 2008, un cult creştin ortodox a petrecut opt luni într-un buncăr subteran, crezând că sfârşitul lumii se apropie. În Siberia, Visarion, un fost poliţist care se prezenta ca reîncarnarea lui Iisus a reunit în jurul lui mii de credincioşi.

BULGARIA

Intemperii pe litoral

Regiunile din estul Bulgariei, în special litoralul Mării Negre, au fost afectate de precipitaţii abundente, iar meteorologii avertizează că astfel de fenomene vor continua. În ultimele 12 ore, a plouat în continuu în regiunea Şabla, înregistrându-se 70 de litri pe metrul pătrat. În Varna, temperaturile au scăzut sub 19 grade Celsius şi a plouat în continuu, ore întregi. Pompierii au fost solicitaţi pentru ridicarea a numeroşi copaci doborâţi de vânt pe soseaua care face legătura între Şabla şi Fara. Pe acelaşi drum au fost salvaţi pasagerii unui vehicul ungar ce rămăsese blocat din cauza intemperiilor. Potrivit serviciului bulgar de meteorologie, ploile şi furtunile vor continua în estul Bulgariei.

NORVEGIA

Alertă falsă la Oslo

Poliţia norvegiană a blocat, vineri dimineaţă, timp de câteva ore, o zonă din centrul capitalei Oslo, după descoperirea unei genţi abandonate în apropiere de clădirea unde se află biroul premierului, însă conţinutul acesteia s-a dovedit a fi inofensiv. Forţele de ordine au intrat imediat în stare de alertă, la o zi după arestarea în Norvegia şi Germania a trei persoane bănuite că ar avea legături cu al-Qaida şi că ar fi pregătit acte teroriste. Un purtător de cuvânt al poliţiei a declarat că geanta suspectă conţinea rufe murdare şi alte obiecte inofensive şi că aceasta aparţinea, probabil, unei persoane drogate.

CROAŢIA

Greva personalului navigant

Zborurile companiei Air Croatia au fost perturbate, vineri, de greva personalului navigant, iar o treime dintre cursele aeriene, naţionale şi internaţionale, au fost anulate. 33 dintre cele 96 de zboruri Air Croatia programate vineri au fost anulate din cauza grevei care va dura până marţi. Sindicatul personalului navigant reproşează companiei o administrare defectuoasă şi denunţă politica acesteia faţă de angajaţi. Pe durata grevei, Air Croatia a angajat personal navigant de la companii precum CSA (Cehia), Malev (Ungaria) şi BH Airlines (Bosnia). Potrivit Air Croatia, greva provoacă pierderi de un milion de dolari pe zi. Informaţiile referitoare la cursele aeriene anulate din cauza grevei sunt disponibile pe site-ul www.croatiaairlines.com.

CHINA

Nou lot de lapte contaminat cu melamină

Autorităţile chineze au confiscat 76 de tone de lapte contaminat cu melamină, la doi ani după ce un lot similar a provocat moartea a şase sugari, a anunţat, vineri, presa chineză. Laptele contaminat a fost descoperit în provincia Gansu, după ce analizele efectuate pe mostre din acest lot au indicat niveluri de melamină până la 500 de ori mai mari decât nivelul permis. Melamina este o substanţă chimică toxică, folosită în mod ilegal pentru a simula un aport de proteine suplimentar în laptele praf. Presa chineză a afirmat că doi membri ai conducerii unei fabrici din provincia Gansu au fost arestaţi, iar autorităţile au descoperit loturi de lapte praf contaminat şi în provincia Jilin. La sfârşitul anului trecut, în mai multe provincii chineze au fost descoperite loturi de lapte praf contaminat care ar fi trebuit distruse încă din 2008. Scandalul izbucnit cu doi ani în urmă, în China, a creat o adevărată psihoză, obligând autorităţile să retragă de pe piaţa internă şi internaţională cantităţi importante de lapte praf dar şi produse care conţineau lapte praf. Şase bebeluşi au murit după după ce au consumat lapte contaminat, iar alţi 300.000 s-au îmbolnăvit, unii suferind complicaţii renale grave din cauza ingerării de melanină, utilizată în mod curent pentru producerea de adezivi şi îngrăşămintele chimice. 21 de persoane au fost judecate pentru implicarea în activităţi de trafic cu lapte contaminat, descoperite în 2008, imediat după Jocurile Olimpice de la Beijing. Doi dintre acuzaţi au fost condamnaţi la moarte şi executaţi.

PAKISTAN

Baie de sânge

Cel puţin 50 persoane au murit şi alte 100 au fost rănite, vineri, în urma unui atentat sinucigaş comis asupra unui birou al administraţiei locale din satul Yakaghund din nord-vestul Pakistanului. Atentatul sinucigaş a vizat un birou al administraţiei locale, care distribuia scaune cu rotile. Atacul sinucigaş a avut loc la Yakaghund, un sat situat în districtul tribal Mohmand, aflat în apropiere de graniţa cu Afganistanul, într-o zonă considerată un adevărat bastion al talibanilor pakistanezi şi combatanţilor străini din al-Qaida. Bomba a fost detonată de un kamikaze pe o motocicletă, în faţa sediului administraţiei, în timp ce numeroase persoane aşteptau la rând să primească scaunele cu rotile.

IRAN

Lapidare anulată

Iranul a anulat lapidarea unei femei condamnate pentru adulter, după ce cazul a declanşat reacţii internaţionale. Potrivit informaţiilor transmise de autorităţile judiciare competente din Iran, Sakineh Mohammadi-Ashtiani nu va fi lapidată, anunţă un oficial iranian. Comunicatul nu precizează dacă femeia, în vârstă de 43 de ani, va fi graţiată sau va fi executată prin spânzurare. Potrivit organizaţiei Amnesty International, femeia a fost condamnată în 2006 sau 2007 şi deja a primit 99 de lovituri de bici. Lapidarea programată vineri fusese deja condamnată în principal de SUA şi Marea Britanie. Ministrul britanic de Externe, William Hague, aprecia că sentinţa este specifică Evului Mediu. ”Lapidarea este o formă de tortură. Este un act barbar şi odios”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american, Mark Toner.

SUA

Incidente în Oakland

Incidente s-au înregistrat în Oakland, California, după ce un poliţist surprins de camere în timp ce împuşca un afroamerican neînarmat a fost exonerat. Fostul agent de securitate din transport Johannes Mehserle a fost condamnat doar pentru omucidere involuntară în legătură cu moartea lui Oscar Grant, de 22 de ani. Grant a fost împuşcat în timp ce stătea întins pe burtă, iar incidentul aminteşte de cazul Rodney King din 1992. Cel puţin cinci trecători au înregistrat incidentul petrecut de Revelion, în 2009. Imaginile au fost prezentate la televizor şi pe internet. În cele două săptămâni până la arestarea lui Mehserle s-au înregistrat numeroase incidente - magazine au fost avariate, maşini au fost incendiate şi protestatarii s-au bătut cu poliţiştii. Agentul a povestit la proces că răspunsese unui apel legat de o bătaie în desfăşurare. El a ajuns la faţa locului şi a încercat să îl imobilizeze pe Grant. A început să se lupte cu acesta şi, temându-se că bărbatul avea o armă, Mehserle a vrut să folosească arma Taser cu şocuri electrice, dar, în loc să o scoată pe aceasta, a scos pistolul şi l-a împuşcat pe Grant. El va face doi până la patru ani de închisoare. Joi noapte, numeroase persoane au ieşit în stradă, au aruncat cu pietre şi au dat foc unor tomberoane. Forţele de ordine au fost desfăşurate în număr mare pe străzile din Oakland. Guvernatorul Arnold Schwarzenegger a lansat un apel la calm. Juriul a decis că Mehserle nu a intenţionat să îl ucidă pe Grant, dar comportamentul său a fost atât de neglijent, încât a fost criminal. Juriul a fost format din opt femei şi patru bărbaţi şi niciunul nu s-a înregistrat pe formular, în dreptul rasei, ca fiind afroamerican.

MAREA BRITANIE

Adolescenţi asasini

Trei adolescenţi au fost puşi sub acuzare în Marea Britanie, pentru înjunghierea unui copil, în timp ce acesta pleca de la şcoală, tinerii urmând a fie judecaţi pentru lovituri cauzatoare de moarte şi crimă. Un tânăr a fost pus recent sub acuzare în Marea Britanie, acesta fiind acuzat de uciderea lui Zac Olumegbon, în vârstă de 15 ani, înjunghiat de cei trei tineri care urmează să fie judecaţi de un tribunal pentru minori. Tânărul de 16 ani pus recent sub acuzare a fost judecat vineri, la instanţa pentru minori din Sutton, unde a răspuns pentru încă o acuzaţie de vătămarea corporală gravă a unui tânăr de 14 ani, prieten al victimei. Victima, Zac Olumegbon, a decedat din cauza mai multor lovituri de cuţit. Zac a fost tăiat la nivelul feţei, în urmă cu o săptămână, când minorul părăsea incinta şcolii din zona West Norwood, sudul Londrei. Potrivit primelor cercetări, cel puţin patru persoane au fost implicate în agresiune. Doi tineri cu vârste de 16 şi 17 ani au fost deja puşi sub acuzare pentru uciderea lui Zac şi au compărut deja în faţa instanţei, miercuri. Alţi doi adolescenţi, tot de 16 şi 17 ani, au fost eliberaţi pe cauţiune, însă detectivii continuă cercetările în acest caz.