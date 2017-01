SPANIA

Victimă de origine română

O fetiţă româncă de 11 ani a murit în Spania după ce a căzut într-un tomberon de gunoi şi s-a asfixiat. Incidentul s-a petrecut în localitatea Albacete. Poliţia a fost alertată de mai multe persoane care au declarat că fetiţa lua îmbrăcăminte din gunoi, sub supravegherea unui adult. La faţa locului s-au deplasat membrii de la serviciul de intervenţie şi de descarcerare. Copilul a fost scos, însă a murit câteva ore mai târziu, la spital.

TURCIA

Atentat la Istanbul

Patru persoane au murit şi alte 12 au fost rănite în explozia unei bombe care a vizat un autobuz cu militari şi civili, la periferia oraşului Istanbul, în cusul zilei de ieri. Bomba a fost detonată de la distanţă, în timp ce vehiculul trecea prin districtul Halkali. Armata turcă a efectuat recent raiduri împotriva ţintelor Partidului Muncitoresc din Kurdistan şi a spus ieri că a ucis şapte rebeli în nordul ţării. Ulterior, atentatul a fost revendicat de gruparea TAK, care a revendicat în trecut mai multe atentate produse la Istanbul. Autorităţile turce afirmă că această organizaţie serveşte ca reprezentant al rebeliunii armate kurde a Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), atunci când acesta comite atentate susceptibile să genereze dezaprobarea populaţiei, mai ales atunci când sunt ucişi civili. PKK susţine că organizaţia este formată din elemente incontrolabile care au părăsit partidul.

FRANŢA

Incident armat

Două persoane au fost ucise şi trei au fost rănite într-un incident armat petrecut în cursul nopţii de luni spre marţi, la Paris. Poliţia analizează ipoteza unei reglări de conturi, însă astfel de incidente sunt destul de rare în capitala Franţei. Potrivit primelor elemente ale anchetei, un grup de persoane a fost atacat cu arme automate de indivizi care au fugit şi care încă nu au fost identificaţi. Incidentul a avut loc în arondismentul XVIII, în nordul Parisului. Un vehicul care probabil a fost utilizat de autorii atacului a fost găsit incendiat în suburbia Blanc-Mesnil.

JAPONIA

Atac la o fabrică

Un fost angajat al constructorului japonez de maşini Mazda, nemulţumit pentru că a fost concediat, a atacat, luni dimineaţă, una dintre uzinele companiei, rănind 11 persoane şi provocând moartea uneia. Toshiaki Hikiji, în vârstă de 42 de ani, a intrat cu o maşină Mazda într-un grup de muncitori, la schimbarea turelor la uzina Ujina din apropiere de oraşul Hiroshima. El s-a predat câteva ore mai târziu, fără a opune rezistenţă, după ce a sunat poliţia pentru a anunţa unde se află. Potrivit poliţiei locale, Hikiji a lovit două persoane pe şoseaua din faţa intrării dinspre est a fabricii, înainte de a intra cu maşina în complex, unde a accidentat alţi oameni. Hiroshi Hamada, în vârstă de 39 de ani, a murit pe loc, iar o altă persoană se află în stare gravă. Poliţia l-a arestat pe Hikiji, care stătea în maşină. Autorităţile au găsit asupra sa şi un cuţit cu lama de 19 centimetri, pe care bărbatul a declarat că intenţiona să îl folosească drept armă. Motivul atacului nu este clar, dar incidentul se adaugă anxietăţii din Japonia privind potenţialele efecte devastatoare ale concedierilor şi restructurărilor companiilor, care au devenit obişnuite după prăbuşirea acestei economii. Anul trecut, Guvernul a avertizat corporaţiile japoneze că rata foarte mică a infracţionalităţii din ţară va creşte, dacă patronii vor pune profitul mai presus de binele angajaţilor.

SUA

Tornadă în Wisconsin

Cel puţin cinci case au fost complet distruse şi alte mii de locuinţe au rămas fără curent electric în sudul statului american Wisconsin, în urma unei tornade puternice, în noaptea de luni spre marţi. Cele mai multe pagube au fost înregistrate în Eagle, un sat cu o populaţie de aproximativ 1.700 de persoane, în sudul statului Wisconsin, potrivit autorităţilor. Una dintre casele distruse a fost cea a şefului departamentului de pompieri din satul Eagle, Justin Heim. Mai multe persoane au fost rănite uşor, dar nu a existat niciun deces.

CONGO

Tragedie feroviară

Cel puţin 60 de persoane şi-au pierdut viaţa într-un accident de tren care a avut loc în sudul Republicii Congo. Patru vagoane de tren pline cu pasageri au căzut într-o vale, în noaptea de luni spre marţi, a precizat purtătorul de cuvânt al companiei feroviare al cărei tren a deraiat. Potrivit postului naţional de radio, alte 300 de persoane au fost rănite. Trenul plecase din oraşul de coastă Pointe-Noire şi se îndrepta spre capitala Brazzaville în momentul deraierii. Oficiali ai armatei şi ai Crucii Roşii s-au deplasat imediat la locul accidentului pentru a acorda ajutor victimelor trenului cunoscut sub numele de Ocean. Căile Ferate Congo Ocean (CFCO), o reţea care se întinde pe circa 510 kilometri în întreaga ţară, a mai avut dificultăţi în ultimii ani, din cauza trenurilor şi a liniilor vechi. Preşedintele congolez, Denis Sassou-Nguesso, a precizat că Guvernul va avea o şedinţă specială pentru a discuta despre accident.

BRAZILIA

Bilanţ tragic

Cel puţin 39 de persoane şi-au pierdut viaţa, 1.000 sunt date dispărute, iar circa 100.000 au rămas fără adăpost, după mai multe zile de ploi abundente ce au provocat inundaţii în nord-estul Braziliei. Peste 1.600 de kilometri de drumuri au fost acoperite de apă, ceea ce întârzie livrarea ajutoarelor către zonele afectate. Situaţia s-a înrătutăţit după ce barajul Bom Conselho din statul Pernambuco a cedat, iar mai multe oraşe au fost inundate. Oficiali din Protecţia Civilă au declarat că inundaţiile din unele zone au fost atât de grave încât populaţia nu poate să călătorească decât cu barca. Serviciile de intervenţie în situaţii de urgenţă foloseşte elicopterele la operaţiunile de evacuare. În Pernambuco, cinci membri ai aceleeaşi familii s-au înecat, după ce nivelul apei a crescut foarte repede. Oraşul Quebrangulo din statul Alagoas s-ar afla sub apă în propoţie de 80%, ceea ce a dus la evacuarea a mii de persoane. Armata şi marina contribuie la eforturile de salvare, în special trimiţând pături, aşternuturi, perne şi alte materiale în zonele afectate. În 2009, inundaţiile din aceeaşi regiune s-au soldat cu moartea a 44 de persoane, iar sute de mii oameni au fost nevoiţi să îşi părăsească locuinţele.

RUSIA

Bani pentru informatori

Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB) va oferi recompense persoanelor care furnizează informaţii despre activităţi teroriste, scrie cotidianul ”Kommersant”. Un proiect de lege iniţiat de directorul FSB, Aleksander Bortnikov, prevede că pot fi oferite recompense în bani pentru orice informaţie despre activităţi teroriste. Recompensele vor fi acordate doar dacă informaţiile oferite conduc la arestarea unui terorist sau la evitarea unui atentat. Textul nu precizează valoarea sumelor oferite, precizând însă că recompensele vor fi calculate în mod individual, în funcţie de valoarea informaţiilor şi de rezultate.

BULGARIA

Creşte vârsta de pensionare

Bulgaria va creşte, din 1 iulie 2011, vârsta de pensionare cu trei ani, a anunţat, ieri, ministrul pentru Servicii Sociale, Totiu Mladenov. Astfel, femeile vor trebui să muncească timp de 37 de ani înainte de a ieşi la pensie, iar bărbaţii 40 de ani. Oamenii care continuă să muncească după ce trec de vârsta legală de pensionare vor primi câte 3% în plus la pensie pentru fiecare an suplimentar. Cei care au ajuns la vârsta de pensionare, adică 60 de ani pentru femei şi 63 de ani pentru bărbaţi, dar au lucrat numai timp de 34, respectiv 37 de ani, vor avea dreptul să se retragă, dar pensia lor va fi redusă cu 2,4% pentru fiecare an nelucrat. Mladenov a anunţat şi că Guvernul va mări pensia în 2011, precizând că anul acesta nu este prevăzută nicio indexare, din cauza crizei economice.

SUA

Arestat din cauza nevestei

O femeie din SUA i-a scris preşedintelui Barack Obama în ianuarie, cerându-i ajutorul pentru că soţul ei risca deportarea în ţara natală Camerun, dar, în loc să fie ajutat, bărbatul a fost ridicat de autorităţi. Hervé Fonkou Takoulo, soţul lui Caroline Jamieson, risca deportarea, după eşuarea unei tentative de obţinere a azilului politic în urmă cu zece ani. Un judecător a emis un ordin de deportare după ce cei doi s-au căsătorit. După ce el şi Caroline s-au căsătorit în 2005, Takoulo a cerut Cartea Verde în baza căsătoriei cu un cetăţean american. Legile imigraţiei cer ca ordinul de deportare să fie ridicat înainte ca respectivul cuplu să-şi pledeze cazul în faţa autorităţilor. Femeia nu a primit nicun răspuns de la biroul lui Obama, în schimb a primit de la oficialii pentru imigraţie. Aceştia s-au postat în faţa apartamentului celor doi, la 3 iunie, în timp ce bărbatul se pregătea să plece la sală. Jamieson a spus că ofiţerii l-au încolţit pe soţul ei şi l-au întrebat dacă el i-a scris preşedintelui. Ofiţerii au explicat că scrisoarea le-a fost adusă la cunoştinţă, iar administraţia Obama vrea ca ei să rezolve rapid problema. Soţul ei a fost ridicat de autorităţi. În următoarele săptămâni, Caroline le-a scris mai multor politicieni, a primit răspunsuri, dar niciunul nu a dus nicăieri. Până la urmă a fost eliberat, iar eliberarea nu a fost justificată în niciun fel de către autorităţi. Bărbatul trebuie acum să poarte o brăţară electronică de monitorizare, cât timp cazul îi este revizuit. Cuplul urmărise ascensiunea lui Obama în politică din 2004. “Simteaţm o legătură specială cu el, pentru că avea o moştenire culturală similară cu soţul meu”, a spus Caroline.