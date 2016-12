RUSIA

Atentat sângeros

Trei persoane au fost ucise şi cel puţin alte şapte rănite într-o explozie produsă în oraşul Stavropol din sudul Rusiei, au anunţat, miercuri, autorităţile, citate de RIA Novosti. Un oficial a spus că o bombă a explodat la 15 metri de o sală de concerte din centrul oraşului.

GERMANIA

Alertă din cauza inundaţiilor din Polonia

Nivelul de alertă privind inundaţiile a fost ridicat, miercuri, în landul Brandenburg, situat la graniţa cu Polonia, unde nivelul râului Oder şi al afluentului său Neisse a crescut mai mult decât se prevăzuse, au anunţat autorităţile. Nivelul alertei a crescut de la nivelul unu la doi şi trei în unele localităţi germane, din cauza inundaţiilor care afectează de nouă zile Polonia, potrivit centrului de prevenire a inundaţiilor din Frankfurt pe Oder (est). Există patru praguri de alertă. Începând de la al treilea nivel sunt luate măsuri de supraveghere permanentă a digurilor. Autorităţile se aşteaptă să decreteze nivelul maxim de alertă în următoarele zile, în Germania, fără a exista, în schimb, temeri privind producerea de inundaţii importante, deoarece, după cele din 1997, au fost renovate digurile. Inundaţiile din Polonia, provocate de creşterea nivelului apelor în bazinul râului Vistula şi Oder, au provocat moartea a 15 persoane.

JAMAICA

Cel puţin 60 de morţi în violenţe

Cel puţin 60 de persoane au murit în Jamaica, după ce mii de poliţişti şi soldaţi înarmaţi au luat cu asalt fieful unui mafiort căutat de SUA. Forţele de securitate, vizate de atacuri ale rebelilor loiali mafiotului Christopher Dudus Coke, au lansat, marţi, un asalt în vestul capitalei Kingston. În a treia zi de violenţe, persoane înarmate au construit baricade din sârmă ghimpată şi maşini distruse, pe străzi secundare. Coke nu a fost capturat încă, în pofida raidului în fieful său, a declarat ministrul pentru Securitate Naţională. În apropiere de Hannah Town, baricadat, unde au avut loc lupte între forţele de ordine şi rebeli şi unde o secţie de poliţie a fost incendiată duminică, medicii de la spitalul Kingston încearcă să îşi trateze pacienţii cât pot de bine, dar nu mai există suficient sânge pentru transfuzii, a declarat ministrul Sănătăţii. Totul a pornit de la decizia de extrădare a lui Coke în SUA. Coke, care afirmă că este un om de afaceri corect, este susţinut de mulţi dintre localnicii săraci din Kingston, care îl văd drept un binefăcător şi au jurat să îl apere. Justiţia americană îl acuză că este unul dintre cei mai periculoşi mafioţi ai planetei. Duminică noapte, doi ofiţieri de poliţie au fost ucişi şi alţi şase au fost răniţi în ciocniri lângă aeroportul internaţional de lângă Kingston.

FRANŢA

Fiul unui europarlamentar, acuzat că şi-a violat fratele mai mic

Fiul unui europarlamentar francez este acuzat că şi-a violat de mai multe ori fratele mai mic, când ambii erau minori, relatează “The Telegraph”. Guillaume de Villiers, de 31 de ani, este acuzat că şi-a violat fratele mai mic, Laurent, de 25 de ani, în perioada ianuarie 1995 - decembrie 1996, când ambii erau minori. Cei doi sunt fiii vicontelui Philippe Le Jolis de Villiers de Saintignon, în vârstă de 61 de ani, un aristocrat eurosceptic care conduce micul partid Mişcarea pentru Franţa şi este europarlamentar al regiunii Vendee din vestul Franţei. Guillaume de Villiers, căsătorit şi care are trei copii, neagă acuzaţiile fratelui său, făcute publice prima dată în urma unei plângeri oficiale în 2006. El se confruntă acum cu un proces, după ce un magistrat a decis vineri că există un caz solid. Vicontele, care are şapte copii, a candidat de două ori la preşedinţia Franţei. În afara Franţei, este cunoscut pentru legătura sa cu mişcarea Libertas care se opune extinderii UE.

MAREA BRITANIE

Răniţi de turbulenţe

Zece persoane au fost rănite, după ce avionul la bordul căruia se aflau şi care circula pe ruta Londra - Los Angeles a trecut printr-o zonă cu turbulenţe, a anunţat o purtătoare de cuvânt a companiei United Airlines. Avionul a fost redirecţionat către Montreal, în Canada. Zborul 935, un Boeing 777, a decolat de pe aeroportul internaţional Heathrow din Marea Britanie, având la bord trei piloţi, 12 însoţitori de bord şi 196 de pasageri. Aparatul a trecut printr-o zonă cu turbulenţe puternice deasupra Oceanului Atlantic şi a aterizat pe aeroportul Pierre Elliott Trudeau din Montreal. Persoanele rănite - nouă pasageri şi un membru al echipajului - au fost duse la un spital din capitala Quebecului. Restul şi-au reluat călătoria către Los Angeles cu un avion trimis de la Chicago. Avionul care a trecut prin zona cu turbulenţe urmează să fie inspectat pentru posibile daune.

ITALIA

Plan de austeritate

Guvernul italian a aprobat măsuri de austeritate în valoare de de 24 de mliarde de euro, pentru perioada 2011 - 2012, pentru a linişti investitorii. Acest anunţ înscrie Italia în rândul ţărilor din Zona Euro care au anunţat reduceri de cheltuieli, într-un efort de a reduce diferenţa dintre cheltuieli şi venituri. Guvernele danez şi britanic au mai anunţat, săptămâna aceasta, proiecte de reducere a cheltuielilor. Italia va scădea salariile din domeniul public şi va îngheţa angajările. De asemenea, pensiile de stat şi cheltuielile publice ar urma să fie vizate. În plus, autorităţile plănuiesc reducerea evaziunii fiscale. Aceste reduceri reprezintă circa 1,6% din Produsul Intern Brut (PIB). Deşi Italia este considerată de economişti mai solidă decât Spania sau Portugalia, care au anunţat, în urmă cu două săptămâni, măsuri similare, este în continuare una dintre verigile slabe ale Zonei Euro. Unii muncitori italieni au început deja să protesteze. La Roma, angajaţii institutului italian pentru dezvoltarea profesională şi pregătirea muncitorilor (ISFOL) au organizat proteste faţă de reduceri. Guvernul speră să reducă deficitul sub 3% din PIB până în 2012, de la 5,3% în prezent, pentru a menţine încrederea investitorilor internaţionali şi a împiedica răspândirea unei crize în stil elen.

SPANIA

Parlamentarii îşi reduc salariile cu 10%

Liderii partidelor reprezentate în Parlamentul spaniol au fost de acord în unanimitate, marţi, să reducă salariile deputaţilor cu 10%, relatează presa internaţională. În prezent, salariul unui deputat spaniol este de 3.126 de euro. Cei care au venituri suplimentare din rolurile pe care le au în Parlament sau ca purtători de cuvânt ai partidelor vor fi vizaţi de o reducere cu 12%, iar salariul preşedintelui Camerei Deputaţilor va scădea cu 15%. De asemenea, liderii au fost de acord să suspende toate călătoriile oficiale în străinătate care nu sunt necesare, pentru a scădea cheltuielile, în cadrul măsurilor de austeritate impuse de Guvern. La rândul lor, primarii spanioli şi alţi oficiali locali aleşi au decis marţi să îşi reducă salariile cu între 0,25% şi 15%. Reducerile salariale vor viza şi judecătorii, a anunţat, marţi, preşedintele Consiliului Judiciar General (CGPJ) Carlos Divar. Reducerea ar putea fi între 8% şi 10%. Judecătorii spanioli câştigă în prezent circa 125.000 de euro pe an. Acordul ar urma să fie votat astăzi. Guvernul socialist al premierului Jose Luis Rodriguez Zapatero a aprobat, săptămâna trecută, un pachet de măsuri de austeritate, care include o reducere cu 5% a salariilor din sectorul bugetar, suspendarea ajustărilor la inflaţie pentru majoritatea pensiilor şi anularea alocaţiilor pentru naşterea sau adopţia unui copil. Potrivit Executivului, măsurile vor reduce cheltuielile bugetare cu peste 18 miliarde de dolari în perioada 2010-2011 şi vor ajuta Spania să îşi îndeplinească obiectivul de a-şi reduce deficitul bugetar, în prezent mai mare de 11% din PIB, la 3% din PIB până în 2013.

ISLANDA

Un partid care mizează pe umor, favorit în alegeri

O formaţiune politică ce mizează pe umor, numită Cel mai bun partid, este favorită înaintea alegerilor locale din Reykjavik. Potrivit sondajului, Cel mai bun partid este susţinut de 43% dintre alegătorii din capitala Islandei. Cei şase principali candidaţi ai Celui mai bun partid sunt Jon Gnarr, comedian, Einar Orn Benediktsson, muzician, Ottar Proppe, muzician, Elsa Yeoman, Karl Sigurdsson şi Eva Einarsdottir. Pe listă urmează un arhitect şi un alt muzician. Cel mai bun partid are un program care amestecă discursul anti-elite şi soarta urşilor polari. Într-o înregistrare postată pe YouTube, Jon Gnarr foloseşte melodia Tinei Turner “Simply the Best” pentru a prezenta argumentele de campanie. “Un urs polar pentru Zoo!”, “Disneyland la Vatnsmyri” - aeroportul din capitală - sau “Interziceţi drogurile în Parlament până în 2020!”. Partidul are însă şi o latură serioasă, atacând politicienii şi bancherii, acuzaţi că au dărâmat economia Islandei, ruinată de prăbuşirea băncilor în octombrie 2008.

SUA

Şi-a acuzat camarazii că, sub influenţa drogurilor, au ucis civili afgani

Un soldat american care şi-a acuzat mai mulţi camarazi că au consumat droguri a fost bătut, după care, în spital fiind, i-a denunţat în legătură cu uciderea a trei civili în sudul Afganistanului, relatează portalul 7sur7. Soldatul a fost bătut după ce le-a raportat autorităţilor cazurile de consum de droguri. În timp ce se refăcea în spital, a relatat despre presupusa implicare a camarazilor săi în moartea a trei civili afgani, au spus oficiali americani. Soldatul a fost aproape omorât în bătaie, a spus o sursă. Responsabili din Apărare au declarat că ancheta vizează cel puţin zece membri ai brigăzii americane a forţelor terestre Stryker, desfăşurată din vara lui 2009 în Kandahar. Un soldat a fost plasat în detenţie în acest dosar.

JAPONIA

Seism puternic

Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 pe Scara Richter s-a produs ieri în Japonia, potrivit institului american de geofizică USGS. Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, la 235 kilometri est de oraşul Naha, de pe insula Okinawa şi la 1.440 de kilometri sud-vest de Tokyo. Autorităţile nu au emis alertă de tsunami. Cutremurul a avut loc la ora locală 17.53 (11.53 ora României).