MAREA BRITANIE

Incendiu la o uzină chimică

Un incendiu a izbucnit, în noaptea de duminică spre luni, la o uzină chimică din Huddersfield, iar populaţiei i s-a cerut să stea la adăpost, relatează Sky News. Mai mult de 120 de pompieri au petrecut noaptea de duminică spre luni luptând cu flăcările în oraşul din West Yorkshire. Persoanele care locuiesc în apropiere au fost avertizate că stea la adăpost şi să contacteze imediat serviciile medicale, dacă se simt rău. Şase şcoli au fost închise luni. Un purtător de cuvânt a declarat că s-a folosit spumă pentru stingerea incendiilor, iar luni, flăcările erau deja sub control. Cauza incendiului nu a fost încă stabilită

JAMAICA

Stare de urgenţă

Autorităţile jamaicane au decretat stare de urgenţă în capitala Kingston, după ce susţinătorii unui cap mafiot căutat de SUA au atacat comisariate de poliţie şi au izolat o porţiune a oraşului. Două comisariate au fost evacuate după ce au fost atacate cu cocteiluri Molotov. Membrii bandelor au izolat o zonă mare din capitală - vestul oraşului - folosind maşini, saci cu nisip şi sârmă ghimpată. SUA încearcă să obţină extrădarea mafiotului Christopher Dudus Coke. Anul trecut, acesta a fost pus sub acuzare pentru conspiraţie în vederea distribuirii de marijuana şi cocaină şi conspiraţie pentru trafic cu arme. Vineri, premierul jamaican, Bruce Golding, a spus că cetăţenii ar trebui să lase instanţele să se ocupe de chestiunile de extrădare. Duminică seară, Golding a anunţat o reuniune de urgenţă a Cabinetului, ca răspuns la valul de violenţe. Starea de urgenţă s-a extins şi în St Andrew, zonă de lângă Kingston. Departamentul de Stat american a informat că monitorizează situaţia. Coke a fost pus sub acuzare în august, de procuratura din New York, pentru conducerea unui grup internaţional de crimă organizată, cunoscut drept Shower Posse. Departamentul de Stat american a emis un avertisment de călătorie pentru Jamaica.

YEMEN

Americani răpiţi

Doi turişti americani, soţ şi soţie, împreună cu ghidul şi şoferul lor, ambii yemeniţi, au fost răpiţi în regiunea Bani Mansur din Yemen, la circa 70 de kilometri distanţă la vest de capitala Sanaa. Mai mulţi bărbaţi înarmaţi şi mascaţi i-au răpit, potrivit martorilor oculari. Autorităţile yemenite au anunţat că răpitorii au precizat deja suma pentru care cei patru pot fi răscumpăraţi. În Yemen, turiştii sunt deseori în pericol din cauza grupărilor înarmate care îşi procură bani din răpiri şi răscumpărări. În general, viaţa ostaticilor nu este pusă în pericol.

CHINA

Eliberate după un an de sechestrare

Reparând un televizor, a descoperit, în interiorul acestuia, un bilet cu o cerere disperată de ajutor. Aşa au fost descoperite două fete răpite în urmă cu un an. Protagonistul acestui incident ca-n filme este un depanator radio-tv, pe nume Wuhan, care a găsit biletul pe care era scris mesajul “Ajutor, suntem închise de un an” dar şi adresa şi un număr de telefon. Poliţiştii au descoperit la faţa locului două fete aproape dezbrăcate, cu lanţuri la picioare. Răpitorul le lăsase câte ceva de mâncare şi apă, însă respectivele au fost norocoase că au fost descoperite, întrucât răpitorul lor fusese închis cu câteva zile în urmă, tot sub acuzaţia de lipsire de libertate, într-un alt dosar.

RUSIA

Loterie pentru finanţarea forţelor militare

Ministerul rus al Apărării a propus înfiinţarea unei noi loterii de stat pentru finanţarea forţelor militare, relatează RIA Novosti. Ministerul Apărării speră să strângă 96,3 milioane de dolari în cadrul a 16 loterii de stat. Ministerul a prezentat cererea la cel de Finanţe, cel pentru Dezvoltare Economică şi Afaceri Interne. Ministerul Apărării ar urma să primească 10% din cele 30 de miliarde de ruble obţinute în urma vânzării de bilete în 20.000 de sedii loto din ţară.

POLONIA

Bilanţ tragic

Bilanţul inundaţiilor din Polonia a ajuns la 15 morţi, potrivit celor mai recente date anunţat de poliţie. Autorităţile le cer persoanelor aflate în zone cu grad ridicat de risc să accepte evacuarea. Situaţia s-a deteriorat sâmbătă, după ce un afluent al râului Oder a inundat oraşul Wroclaw din sud-vestul Poloniei, unde inundaţiile devastează deja bazinul Vistulei. La Varşovia, nivelul fluviului Vistula a atins 7,8 metri, ceea ce reprezintă un record în ultimii 60 de ani, celula de criză le-a cerut locuitorilor din cartierele aflate de-a lungul fluviului să fie pregătiţi pentru evacuare. În acest context, un consilier al premierului Tusk a anunţat că Polonia va cere lansarea mecanismului european de solidaritate, în cazul în care pagubele din cauza inundaţiilor vor depăşi 2,1 miliarde de euro. De altfel, Bruxellesul a declanşat deja, săptămâna trecută, mecanismul de protecţie civilă, pentru a ajuta Polonia să facă faţă inundaţiilor.

ISRAEL

Închisoare pe viaţă pentru divulgarea de secrete militare

O fostă membră a armatei israeliene este judecată cu uşile închise, începând de luni, fiind acuzată că a transmis documente militare clasificate unui reporter ”Haaretz”. Potrivit acuzării, în cursul stagiului militar ca funcţionar în biroul şefului regiunii militare centrale, generalul Yair Navweh, Anat Kamm a strâns circa 2.000 de documente, unele top secret, le-a copiat pe CD-uri şi în calculatorul ei personal, apoi le-a transmis reporterului ”Haaretz”, Uri Blau, care a folosit unele dintre documente pentru articole publicate în ”Haaretz”. Cele două CD-uri originale făcute de Kamm nu au fost găsite. Kamm este acuzată de spionaj cu circumstanţe agravante şi furnizarea de informaţii secrete cu intenţia de a leza securitatea statului, act pasibil de închisoare pe viaţă. Avocatul ei, Avigdor Feldman, a declarat că femeia nu a răspuns acuzaţiilor ce au fost formulate împotriva ei. În cursul anchetei, Kamm a recunoscut unele aspecte ale acuzaţiilor.

AUSTRALIA

Diplomat israelian expulzat

Australia a anunţat că va expulza un oficial de la ambasada israeliană, după ce a aflat că statul israelian se află în spatele falsificării unor paşapoarte folosite în asasinarea cadrului Hamas din Dubai. Ministrul de Externe, Stephen Smith, a spus că Australia rămâne un prieten al Israelului, dar niciun guvern nu poate tolera abuzarea paşapoartelor sale. Smith a precizat că o anchetă legată de modul în care s-au folosit paşapoarte false de către echipa ce l-a asasinat pe liderul Hamas în ianuarie, în Dubai, a indicat că documentele erau falsificate. Calitatea foarte bună a paşapoartelor falsificate indică implicarea unor servicii de informaţii străine. ”Aceste investigaţii au făcut guvernul să-şi dea sema că în mod clar Israelul este reponsabil pentru falsificarea acestor paşapoarte”, a spus Smith, precizând că nu este prima dată când Israelul face un astfel de lucru, dar preferând să nu vorbească despre alte ocazii. Ministerul israelian de Externe s-a declarat dezamăgit. Suspecţii din dosarul asasinării lui Mahmud al-Mabhuh au folosit identităţile a 12 britanici, precum şi a unor francezi, germani, irlandezi şi australieni. Mossad-ul este în general acuzat în legătură cu asasinarea cadrului Hamas, dar Israelul continuă să nege.

GERMANIA

Elicopter prăbuşit

Patru persoane au murit duminică, după ce elicopterul la bordul căruia se aflau s-a prăbuşit în Thuringia, în estul Germaniei, a anunţat un purtător de cuvânt al poliţiei germane. Elicopterul s-a prăbuşit în apropierea unei autostrăzi şi este complet distrus. Pilotul aparatului era un bărbat în vârstă de 49 de ani, iar cea mai tânără dintre victime avea 22 de ani. Cauzele accidentului nu au fost încă stabilite.

CHINA

Tragedie rutieră

Cel puţin zece persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 43 au fost rănite în urma unei coliziuni dintre două autobuze, care s-a produs luni dimineaţă, în China. Autobuzele, din care unul transporta 55 de persoane, iar celălalt 28, s-au ciocnit pe o autostradă din oraşul Hechi, provincia Guangxi. Incidentul a avut loc în jurul orei 02.00 dimineaţa. Poliţia efectuează cercetări pentru a stabili cauza accidentului. Până în prezent s-a stabilit că niciunul dintre cele două autobuze intrate în coliziune nu era supraîncărcat. O altă coliziune care s-a produs duminică, între un camion şi un autobuz, în provincia de nord-est Liaoning, a provocat moartea a 32 de persoane şi rănirea altor 24. Potrivit poliţiei, camionul a intrat pe contrasens şi a lovit în plin autobuzul, luând foc în urma impactului.

RUSIA

Peste 1.000 de incendii de vegetaţie

Peste 1.000 de incendii de vegetaţie au izbucnit în Rusia, săptămâna trecută, flăcările cuprinzând în total o suprafaţă de aproape 25.000 de hectare, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului pentru Situaţii de Urgenţă. ”În total, în timpul săptămânii 17-24 mai, am înregistrat 1.084 de incidendii acoperit o suprafaţă de 24.874 de hectare”, a spus oficialul. El a adăugat că anul acesta, 8.909 de incendii de vegetaţie au izbucnit, distrugând o suprafaţă totală de aproape 150.000 de hectare. Oamenii de ştiinţă de la NASA au avertizat că anul 2010 ar putea fi cel mai cald din istoria înregistrată.