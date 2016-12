AUSTRIA

Presupusul agresor al unei românce, identificat

Poliţia din Viena l-a identificat pe presupusul agresor al româncei incendiate la Viena, duminică. Purtătoarea de cuvânt a poliţiei, Manuela Vockner, a declarat că martorii oculari l-au identificat pe Adrian B. N. ca fiind autorul atacului. El a stropit-o pe Florentina M, de 35 de ani, cu un lichid inflamabil şi i-a dat foc în faţa clubului Fantastic din Viena. Vockner a spus că este posibil ca bărbatul să fie deja în străinătate. Poliţia nu este încă sigură dacă ceilalţi bărbaţi cu care acesta se afla în faţa clubului pot fi consideraţi complici. Poliţia este nesigură şi în legătură cu motivul atacului şi nu poate confirma zvonurile potrivit căreia ar fi vorba despre o răzbunare. Vockner a spus că victima, aflată în comă artificială într-un spital din Viena, este în continuare în stare critică. Ea a suferit arsuri în zona feţei, pe braţe şi piept.

SPANIA

Copii britanici morţi într-o cameră de hotel

Doi copii britanici, de 1, respectiv 3 ani, au fost găsiţi morţi într-o cameră a hotelului Miramar din Costa Brava, în nord-estul Spaniei. Mama copiilor - un băiat şi o fetiţă - este interogată de poliţia locală. Potrivit unui jurnalist britanic din Spania, se pare că mama a fost cea care a sunat la poliţie. Cauza deceselor nu este cunoscută. Ambasada britanică din Madrid a informat că a fost deschisă o anchetă.

CEHIA

Inundaţii mortale

Cel puţin nouă persoane şi-au pierdut viaţa în inundaţiile provocate de ploile puternice din ultimele zile, care afectează mai multe ţări din centrul şi estul Europei, unde mii de oameni au rămas fără locuinţe. Meteorologii cehi vorbesc despre cele mai grave inundaţii ale Europei de est din ultimii opt ani. Sudul Poloniei, nordul Slovaciei, aproape jumătate din Cehia, regiuni din Ungaria şi Serbia se află în prezent sub ape, după două zile de ploi torenţiale. Nici Bulgaria nu a scăpat de intemperii. Situaţia cea mai gravă se înregistrează în Polonia, unde cinci oameni au murit luaţi de ape şi aproape 1.000 au fost evacuaţi de autorităţi. Muzeul de la Auschwitz a fost închis, iar în capitala istorică a ţării, Cracovia, s-a decretat starea de urgenţă. Guvernul a trimis în zonă peste 8.000 de militari echipaţi cu vehicule amfibii, pentru construirea digurilor şi intervenţii de urgenţă în cazul altor localităţi sinistrate. În Cehia, o femeie în vîrstă a fost luată de torenţii care i-au distrus casa. Trupul ei a fost găsit fără suflare la cîţiva kilometri mai departe. Numeroase localităţi au rămas complet izolate şi fără electricitate, iar cîteva magistrale de cale ferată au fost rupte de torenţi. Situaţia este dramatică şi în nordul Ungariei, unde ploile torenţiale au forţat evacuarea a peste 2.000 de oameni. Luat de torenţi, un bărbat a murit strivit de zidul casei sale. De asemenea, în Serbia, două persoane şi-au pierdut viaţa în inundaţiile produse în sudul ţării, unde autorităţile spun că situaţia este catastrofală, nu mai există electricitate, comunicaţii telefonice sau apă curentă. Peste 300 de oameni au fost evacuaţi din această zonă. Meteorologii afirmă că ploile torenţiale continuă în ritmuri asemănătoare pînă mâine în Europa Centrală şi de est, ceea ce înseamnă că şi pagubele materiale şi bilanţul victimelor ar putea creşte.

AFGANISTAN

Militari americani ucişi

Cinci militari americani au fost ucişi într-un atentat cu maşină-capcană ce a vizat un convoi NATO la Kabul. Încă un militar a fost ucis, dar naţionalitatea sa nu este cunoscută. Au fost ucişi şi 12 civili afgani. Atentatul a provocat avarierea a 20 de vehicule, inclusiv maşini din convoiul NATO. Acest atac - cel mai grav împotriva trupelor NATO din Kabul, din septembrie încoace - intervine în pofida eforturilor sporite ale autorităţilor afgane de a intercepta potenţialii atacatori.

RUSIA

Suhoi Superjet-100 pentru preşedinţie

Kremlinul intenţionează să achiziţioneze avioane prezidenţiale de tip Suhoi Superjet-100. Avionul Superjet-100 al companiei Suhoi va fi folosit pentru nevoile preşedinţiei, precizează Vladimir Kozhin, responsabil de achiziţii la preşedinţia Rusiei. Proiectul Superjet-100 se referă la avioane de clasă medie destinate transportului de pasageri, proiectul fiind dezvoltat în cooperare cu firme americane şi europene precum Boeing, Snecma, Thales, Messier Dowty, Liebherr Aerospace şi Honeywell. “Imediat ce avionul va ieşi din linia de producţie, suntem pregătiţi să îl cumpărăm pentru necesităţile preşedinţiei”, subliniază Kozhin.

COREEA DE SUD

Dovezi concludente

Coreea de Sud dispune de dovezi concludente care demonstrează că scufundarea unei nave militare în martie a fost provocată de o torpilă nord-coreeană, această concluzie rezultând în urma analizării epavei, informează agenţia Yonhap. O echipă internaţională de anchetă creată după scufundarea la 26 martie a navei Cheonan urmează să prezinte concluziile mâine. Guvernul de la Seul a promis “un răspuns energic”, dacă se va dovedi că Phenianul este responsabil de explozia care a provocat moartea a 46 de militari sud-coreeni. “Analiza bucăţilor metalice şi a urmelor de explozibil descoperite pe nava Cheonan ne-a permis să obţinem dovezi concludente că a avut loc un atac cu torpilă nord-coreean”, precizează surse militare sud-coreene. Urmele de explozibil au o compoziţie similară cu substanţele identificate într-o torpilă nord-coreeană descoperită acum şapte ani. Presa sud-coreeană susţine că au fost descoperite şi fragmente aparţinând propulsorului unei torpile.

CHINA

Afacerist condamnat pentru mită

Huang Guangyu, care era, în 2008, cel mai bogat om din China, a fost condamnat la 14 ani de detenţie, după ce a fost găsit vinovat de luare de mită, folosire de informaţii privilegiate şi practici de afaceri ilegale, relatează BBC. De asemenea, Huang a fost amendat cu 88 de milioane de dolari. Chinezul şi-a construit afacerea în valoare de mai multe miliarde de dolari aproape din nimic, după ce a renunţat la şcoală în urmă cu aproape 30 de ani. Compania sa a crescut şi a deschis un lanţ de peste 1.300 de magazine în China, al doilea ca mărime din ţară. Potrivit BBC, investiţiile îndrăzneţe în proprietăţi l-au ajutat pe Huang să îşi construiască o avere estimată între 2,7 miliarde de dolari şi 6,3 miliarde în momentul arestării. În 2008, Huang ocupa primul loc în topul cel mai bogaţi oameni din China, realizat de revista “Hurun”, dar câteva luni mai târziu a fost arestat. El a fost acuzat de manipularea acţiunilor a două companii listate pe bursă - Sanlian Commercial Co şi Beijing Centergate Technologies Co. De asemenea, Gome Appliances Co, o subsidiară a companiei fondate de Huang, a fost acuzată de dare de mită. Ramificaţiile acestui dosar par să fi afectat şi un număr de personalităţi din lumea politică. Astfel, presa a evocat implicarea fostului primar al Shenzhen, Yu Zongheng, demis în iunie 2009 şi a unui ministru adjunct pentru Securitate Publică.

POLONIA

Demisia comandantului forţelor aeriene

Comandantul forţelor aeriene poloneze, generalul Krzysztof Zaleski, numit în funcţie după accidentul aviatic din Smolensk, a demisionat. Informaţia a fost confirmată de şeful biroului de presă al Ministerului Apărării, Wieslaw Grzegorzewski. Zaleski a preluat funcţia după accidentul din Smolensk, în care a murit comandantul forţelor aeriene, Andrzej Błasik. Până atunci, Zaleski fusese adjunctul acestuia. Grzegorzewski a refuzat să dea detalii despre această demisie.

GRECIA

Scandal fiscal

Un secretar de Stat în Ministerul grec al Culturii şi Turismului şi-a dat demisia, pe fondul acuzaţiilor că soţul său nu ar fi plătit taxe în valoare de milioane de euro, în condiţiile în care Guvernul desfăşoară o campanie împotriva evaziunii fiscale. “Premierul Giorgios Papandreou a acceptat demisia secretarului de Stat pentru Cultură şi Turism, Antzela Guerekou, pe care aceasta a prezentat-o din cauza delicateţii situaţiei”, se arată într-un comunicat al Guvernului. Guerekou nu a vrut ca Guvernul să fie afectat de întrebări privind taxele soţului său, se adaugă în text. Demisia intervine după ce cotidianul “Eleftherotypia2 a dat publicităţii, luni, un articol în care scrie că soţul lui Guerekou, Tolis Voskopoulos, un cântăreţ şi actor cunoscut în ţară, nu şi-a plătit taxele timp de mai mulţi ani şi datorează Guvernul circa cinci milioane de euro. Grecia, care a fost de acord să facă reduceri mari de cheltuieli şi să crească taxele pentru a obţine asistenţă UE şi FMI, şi-a luat angajamentul de a rezolva problema evaziunii fiscale în ţară.