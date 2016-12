RUSIA

Atac sângeros în Daghestan

Opt persoane şi-au pierdut viaţa şi patru au fost rănite, joi, în Daghestan, când un vehicul cu muncitori care reparau o antenă de televiziune a fost aruncat în aer, a anunţat poliţia locală. Postul de televiziune a fost atacat, iar ofiţeri de poliţie ar fi fost ţinte ale atacului.

VENEZUELA

Platformă de extracţie a gazelor naturale, scufundată

O platformă de extracţie a gazelor naturale s-a scufundat în Marea Caraibelor, în largul coastelor Venezuelei, anunţă, pe contul de Twitter, preşedintele venezuelan, Hugo Chavez. Ministerul venezuelean al Energiei a dat asigurări că accidentul nu prezintă niciun risc pentru mediu. Potrivit lui Chavez, toţi cei 95 de muncitori au fost evacuaţi de pe platforma Aban Pearl înainte de scufundarea acesteia, joi dimineaţă. Proprietarul platformei, compania Aban Offshore Ltd, a anunţat că nu se ştie cu certitudine ce s-a întâmplat, precizând însă că platforma se înclinase. Preşedintele companiei, Gopal Dupalkrishnan, a declarat că platforma semiflotantă fusese contractată de Guvernul Venezuelei. Platforma era utilizată pentru extracţia de gaze în zona Mariscal Sucre, în nord-estul regiunii Sucre. Ministrul venezuelean al Energiei, Rafael Ramirez, a declarat că va fi declanşată o anchetă în acest caz.

KOSOVO

Refugiaţi sârbi atacaţi

Mai mulţi refugiaţi sârbi care se întorceau în localitatea Zac din estul Kosovo au fost vizaţi de focuri de armă. Incidentul s-a înregistrat miercuri noapte. Nicio persoană nu a fost rănită, a informat, joi, poliţia din Kosovo. Un purtător de cuvânt a spus că tabăra a fost vizată de tiruri de la distanţă mare, în timp ce patrulele KFOR şi KPS erau acolo. O anchetă a fost demarată. Anterior, etnicii albanezi au atacat cu pietre corturile în care locuiesc sârbii. Albanezii spun că printre sârbii respectivi figurează criminali de război.

GERMANIA

Ruşi eliberaţi

Poliţia germană a eliberat doi ruşi reţinuţi pe aeroportul din Berlin Tegel, fiind suspectaţi că vor să deturneze un zbor către Moscova. O femeie i-a auzit pe cei doi bărbaţi, în vârstă de 49, respectiv 26 de ani, vorbind în rusă la aeroport şi a crezut că aceştia discutau planuri pentru deturnarea cursei către Moscova. Femeia a sesizat forţele de ordine, care i-au reţinut pentru interogare. “Incidentul s-a încheiat atunci când oficiali în aviaţie de la Berlin au confirmat statutul de piloţi al ruşilor reţinuţi pe aeroport. După aceea, poliţia şi-a cerut scuze şi i-a eliberat”, a anunţat compania Orenburg Airlines, la care lucrează cei doi ruşi.

LIBIA

Bilanţ tragic

70 de olandezi au murit în urma prăbuşirii la Tripoli a avionului Airbus A330, a anunţat, joi, Francesco Mascini, purtătorul de cuvânt al Ministerului olandez de Externe. Bilanţul precedent indica 62 de victime olandeze. Avionul companiei Afriqiyah avea ruta Johannesburg - Londra, cu escală la Tripoli. El a explodat în momentul aterizării. Există un singur supravieţuitor, un băieţel. La bord se aflau 93 pasageri şi 11 membri ai echipajului. Băieţelul olandez, singurul supravieţuitor al accidentului aviatic de la Tripoli, în care au murit 103 persoane, se afla, joi, în stare stabilă. Copilul a fost supus mai multor intervenţii chirurgicale la picioare. Prezenta fracturi simple, dar şi duble, a declarat medicul care a supervizat îngrijirea băieţelului. Singurul supravieţuitor al accidentului aviatic este în vârstă de 9 ani, prenumele lui este Ruben şi este originar din Tilburg (sudul Olandei), a anunţat, joi dimineaţa, Ministerul olandez de Externe. Ruben va fi repatriat în Olanda imediat ce starea sa de sănătate va permite acest lucru.

EGIPT

American arestat pentru deţinere ilegală de arme

Un pasager care zburase de la New York în Egipt a fost arestat pe aeroportul din Cairo, după ce autorităţile au descoperit în bagajul său două pistoale de nouă milimetri şi muniţie. Pasagerul călătorise la bordul cursei 986 a Egypt Air, care decolase de pe aeroportul internaţional JFK din New York. Pasagerul se numeşte Mohamed Ibrahim şi este un profesor de botanică american de origine egipteană, care predă la o universitate din SUA. Legea americană prevede că un pasager are dreptul să transporte arme de foc în bagajele predate, dacă anunţă compania aeriană. Companiile aeriene sunt responsabile pentru a se asigura că documentele necesare sunt completate. Un oficial din Administraţia americană pentru Securitatea Transporturilor (TSA) a declarat că armele nu au fost declarate. TSA ar fi verificat bagajele pasagerului pentru explozibili, dar nu şi arme de foc, deoarece pasagerii nu au acces la ele în timpul zborului şi nu prezintă o ameninţare imediată pentru securitate. Dacă autorităţile descoperă arme sau muniţie împachetate necorespunzător, anunţă compania aeriană. De asemenea, Guvernul poate amenda o societată de aviaţie sau un pasager, dacă nu au fost luate măsurile corespunzătoare pentru declararea unei arme. Nu se ştie încă dacă pasagerul arestat la Cairo sau compania Egypt Air vor fi amendaţi.

RUSIA

Condamnat pentru spionaj în favoarea SUA

Un tribunal din Moscova a condamnat, joi, un bărbat, la patru ani de detenţie pentru spionaj în favoarea SUA. Ghenadi Sipacev a fost condamnat pentru că ar fi transmis în 2008 SUA hărţi militare secrete ruse. Pentagonul ar fi folosit aceste documente în calibrarea sistemelor americane de rachete. Însă, pentru că Sipacev a colaborat activ cu serviciile ruse de securitate în timpul anchetei, pedeapsa sa a fost redusă la patru ani de detenţie. ”Sipacev a colaborat activ cu anchetatorii şi a permis descoperirea infracţiunilor comise de alte persoane, evitându-se astfel alte probleme pentru securitatea externă a Rusiei”, potrivit verdictului.

SUA

129 de milioane de dolari pentru lupta împotriva petei de petrol

Preşedintele american, Barack Obama, ar fi cerut, miercuri, Congresului, cel puţin 129 de milioane de dolari, pentru a lupta împotriva petei de petrol din Golful Mexic. Din cei 129 de milioane de dolari, 100 de milioane vor fi acordaţi Pazei de Coastă. Banii ar urma să fie luaţi din fondul de reacţie la deversările de petrol, la care contribuie companiile petroliere. Restul de 29 de milioane vor fi alocaţi Departamentului de Interne, pentru inspecţii suplimentare, studii şi alte activităţi care sunt considerate în afara celor recuperabile de la părţi sau din fond, a explicat preşedinţia americană. Confruntându-se cu riscul pierderii de capital politic şi nemulţumit de cele trei săptămâni fără rezultate, Obama a trimis, miercuri, cei mai buni experţi din domeniu pentru a ajuta BP să găsească o soluţie pentru a opri scurgerea de petrol. Secretarul pentru Energie, Steven Chu, laureat al premiului Nobel pentru Fizică şi secretarul de Interne, Ken Salazar, s-au întâlnit anterior cu ingineri şi directori ai BP, la sediul companiei de la Houston (Texas). Societatea petrolieră şi Congresul nu au stabilit încă ce a provocat explozia platformei Deepwater Horizon, în 20 aprilie, ce s-a soldat cu 11 morţi.

BULGARIA

Spitale mai puţine cu 70%

Ministrul bulgar al Sănătăţii, Anna-Maria Borisova a anunţat joi că va reduce numărul spitalelor din ţară de la 400 la 130. Însă, ministerul nu va închide niciunul dintre centrele medicale existente. Astfel, cele 270 de spitale vizate de măsură vor fi transformate în centre post-tratament şi centre de îngrijire. Borisova a afirmat şi că noul minister va lucra la o nouă metodologie pentru stabilirea salariilor în sectorul medical. Unele dintre criterii vor fi nivelul de dificultate a muncii şi calificările necesare. Săptămâna trecută, ministrul a prezentat priorităţile sale, printre care introducerea unui card naţional de sănătate şi îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă. De asemenea, autorităţile vor restructura instituţiile de reglementare a distribuţiei de medicamente şi produse medicale. Nominalizarea lui Borisova în funcţia de ministru al Sănătăţii a fost aprobată de Parlament la sfârşitul lunii aprilie, după ce predecesorul său, Bojidar Nanev, a demisionat pe fondul acuzaţiilor de corupţie.

THAILANDA

Violenţe la Bangkok

Consilierul militar al protestatarilor din Bangkok a fost rănit în ciocnirile înregistrate în cartierul de afaceri, joi, marcate de focuri de armă şi explozii. Cămăşile Roşii protestează de mai multe săptămâni, cerând dizolvarea imediată a Parlamentului. Khattiya Sawasdipol a fost rănit grav în apropiere de tabăra protestatarilor. El gestiona securitatea în tabăra ocupată de mii de persoane. Guvernul thailandez îl acuză de implicare în atacuri cu grenade ce au rănit peste 100 de oameni. În urma ciocnirilor din cartierul de afaceri au fost rănite mai multe persoane.