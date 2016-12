ITALIA

Cinci români morţi într-un accident rutier

Cinci tineri români au murit într-un accident rutier care a avut loc, joi seara, în provincia italiană Cremona, pe şoseaua care face legătura între localităţile Genivolta şi Soresina. Maşina în care se aflau cei cinci români a pătruns pe sens opus pentru o depăşire şi s-a lovit frontal cu un alt autoturism. Toţi cei cinci români au murit pe loc, iar şoferul celuilalt vehicul a fost rănit. Din cauza impactului, maşina românilor a fost proiectată peste gardul metalic de protecţie de pe marginea drumului şi s-a răsturnat de câteva ori. Doi dintre români au fost aruncaţi din vehicul, murind pe loc, iar ceilalţi trei au fost scoşi morţi de echipele de descarcerare. Cei cinci români aveau vârste cuprinse între 25 şi 30 de ani, locuind în provinciile Cremona şi Bergamo din regiunea Lombardia (nordul Italiei). Potrivit poliţiei, accidentul s-a produs din cauza depăşirii neregulamentare şi vitezei excesive pe un carosabil umed.

SUA

Avion întors din drum

Un avion al companiei aeriene Emirates, care se pregătea să decoleze de pe aeroportul JFK din New York cu destinaţia Dubai, a fost constrâns să se întoarcă din drum, joi, autorităţile americane vrând să controleze identitatea unora dintre pasageri. Avionul avea la bord un pasager care este posibil să figureze pe lista celor cărora le este interzisă călătoria cu avionul, dar după verificări, acesta a putut să plece la bordul aeronavei respective. Incidentul este relevant pentru psihoza care s-a accentuat în SUA după atentatul eşuat din Times Square de sâmbătă. O urmărire contracronometru a permis arestarea luni a unui suspect, un american de origine pakistaneză, Faisal Shahzad, în momentul în care acesta era pe punctul de a pleca spre Dubai, la bordul unui avion Emirates, de pe aeroportul JFK. Joi dimineaţa, aeroportul internaţional din Seattle, statul Washington, a fost evacuat pentru scurt timp. Agenţia care se ocupă de securitatea aeriană (TSA) anunţase că a fost nevoită să evacueze o parte din aeroport după ce a descoperit o valiză din care ieşea fum, în zona pentru bagaje, care nu este deschisă publicului, a aeroportului. “Totul este în regulă. Totul a revenit la normal”, a declarat ulterior o purtătoare de cuvânt a autorităţilor aeroportuare. Miercuri seara, poliţia new-yorkeză a evacuat, pentru scurt timp, un important pod din oraş şi a trimis geniştii să inspecteze un camion suspect în care nu a fost găsit însă explozibil. Administraţia pentru securitate aeriană le-a cerut companiilor aeriene să consulte la fiecare două ore - şi nu la 24 de ore - lista care include aproximativ 2.500 de nume de pasageri care au primit intedicţie de a călători cu avionul.

RUSIA

Piraţi somalezi eliberaţi de nevoie

Ministerul rus al Apărării a anunţat vineri că a eliberat un grup de piraţi somalezi, arestaţi în Golful Aden, de forţele sale navale, după ce au capturat un petrolier rus. ”Eliberarea este legată de imperfecţiunile legislaţiei internaţionale care nu permite reţinerea lor”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării, Aleksei Kuzneţov. O purtătoare de cuvânt a Ministerului Apărării a confirmat informaţia, dar a refuzat să ofere mai multe precizări. Petrolierul rus MV Moskovski Universitet, capturat miercuri de piraţii somalezi în Golful Aden, a fost eliberat în urma unei operaţiuni militare lansate joi, de o navă de război rusă. Piraţii au fost capturaţi în timpul unui asalt al forţelor de pe nava de război rusă Mareşal Şapoşnikov, care se afla în acest culoar maritim foarte frecventat.

UNGARIA

Extrădarea fiicei unui fost ministru

Autorităţile italiene au cerut Ungariei să o extrădeze pe Györgyi Keleti, fiica fostului ministru al Apărării, György Keleti, suspectată de favorizarea prostituţiei. Poliţia ungară a reţinut-o pe Keleti pentru câteva ore, după care a eliberat-o. Ungaria a refuzat cererea de extrădare, în condiţiile în care este urmărită şi în justiţia ungară, în acelaşi dosar, a spus avocatul său. El a adăugat că femeia este nevinovată. Keleti este acuzată că a ajutat prostituate să publice anunţuri pentru servicii sexuale în Italia, începând din 2006. Tatăl său a fost ministru al Apărării între 1994 şi 1998.

CHINA

Intemperii mortale

Tornada şi ploile torenţiale care au afectat, săptămâna aceasta, sudul Chinei au provocat moartea a cel puţin 51 de persoane, iar câteva zeci de mii au rămas fără adăpost, potrivit informaţiilor publicate vineri de presa oficială. Bilanţul ar putea să mai crească, deoarece 11 persoane sunt date dispărute şi 190 au fost rănite în intemperiile violente din noaptea de miercuri spre joi. Autorităţile preconizează noi precipitaţii abundente la sfârşitul săptămânii. Majoritatea victimelor s-au înregistrat la Chongqing, o municipalitate cu 31 de milioane de locuitori din sud-vestul ţării. Tornada care a afectat Chongqing, joi, în jurul orei 2.00 (miercuri, 21.00, ora României), însoţită de averse de grindină, a provocat moartea a 29 de persoane, rănirea a 190, a avariat case, culturi agricole, a provocat alunecări de teren şi a lăsat 70.000 de persoane fără adăpost, conform Ministerului pentru Afaceri Civile. Autorităţile au evaluat pierderile economice directe la circa 420 de milioane de yuani (48 de milioane de euro). În provincia Hunan, situată în apropiere, ploile puternice au provocat alunecări de teren, cinci persoane fiind ucise şi 380.000 fiind afectate în total. Dintre acestea, 21.000 au rămas fără locuinţe. În Jiangxi şi Guizhou, două provincii din apropiere de Hunan, 13 persoane au murit, în special în urma alunecărilor de teren. Spre sud, în Guangdong, patru persoane au fost ucise şi câteva mii de hectare de recolte distruse.

TURCIA

Coliziune feroviară

Două trenuri de pasageri s-au ciocnit joi, în nord-vestul Turciei, provocând rănirea a 32 de persoane. O femeie însărcinată figurează printre persoanele rănite în acest accident produs la Kocaeli, un oraş situat în apropiere de Istanbul, a declarat guvernatorul provinciei. Coliziunea s-a produs atunci când unul dintre ultimele vagoane ale unui tren care mergea de la Adapazari la Istanbul a deraiat în jurul orei locale 19.40, lovind o garnitură ce se deplasa pe aceeaşi rută dar în sens invers. Accidentele de tren sunt frecvente în Turcia, ţară a cărei reţea feroviară este învechită. Unul dintre cele mai grave accidente s-a soldat cu moartea a 37 de persoane, la 22 iulie 2004. Douăzeci de zile mai târziu, o altă coliziune a provocat moartea a opt persoane şi rănirea altor câtorva zeci.

SUA

Lupta cu mareea neagră

British Petroleum a început, vineri, operaţiunile pentru fixarea unui container peste ţeava fisurată din care se scurge petrol în Golful Mexic. Procesul greoi de coborâre şi fiaxare a containerului ar urma să continue în weekend. Această tehnică nu a mai fost folosită niciodată la o adâncime de peste 1.500 de kilometri. ”Dacă totul se va derula conform planului, ar trebui să încep procesul de tratare a fluidului şi pune capăt scurgerii în apă, luni”, a explicat directorul de operaţiuni al BP, Doug Suttles. Miza este mare atât pentru compania petrolieră, cât şi pentru locuitorii de pe coasta Louisianei, care trăiesc din perscuit. 11 muncitori au murit când o platformă petrolieră deţinută de British Petroleum (BP) a explodat în apropiere de Louisiana, la 20 aprilie. O conductă de petrol de pe fundul oceanului prezintă scurgeri în trei locuri, iar zilnic sunt deversaţi 795.000 de litri de ţiţei în golf. Zece zone de faună sunt în calea petei de petrol. În faţa acestui dezastru, autorităţile din Louisiana au decis să trimită deţinuţi pentru a ajuta la curăţarea zonei de coastă. În plus, statele Alabama şi Mississippi au decretat şi ele starea de urgenţă. Din puţul fisurat se scurg în continuare aproape 600 de metri cubi de petrol pe zi în Golful Mexic. Eforturile de a ţine situaţia sub control nu au avut deocamdată succes. Pata de petrol are un diametru de peste 95 de kilometri şi ameninţă coastele statelor Louisiana, Mississippi şi Alabama, dar şi o parte din Florida, potrivit autorităţilor, care explică faptul că suprafaţa petei este egală cu cea a statului Delaware.

NORVEGIA

Combaterea infracţionalităţii stradale

România şi Norvegia au avut, la Oslo, în perioada aprilie-mai, prima acţiune operativă comună vizând combaterea infracţionalităţii stradale în care sunt implicaţi cetăţeni români aflaţi în Norvegia. Poliţiştii români au participat împreună cu colegii norvegieni la activităţi specifice pe teren şi au obţinut rezultate concrete. Acţiunea a facilitat, de asemenea, schimbul de experienţă la nivelul autorităţilor poliţieneşti din cele două ţări asupra metodelor şi practicilor de combatere a infracţionalităţii stradale. Poliţiştii români şi reprezentantul Directoratului norvegian al Poliţiei au efectuat o vizită la ambasada României din Oslo, unde au discutat cu ambasadorul României în Norvegia, Cristian Istrate şi cu ataşatul de afaceri interne al ambasadei, prilej pentru partea română de a reitera disponibilitatea de cooperare cu Norvegia, în baza acordului semnat în 2008 şi a înţelegerilor realizate la nivelul conducerilor poliţiei române şi norvegiene, informează MAE.