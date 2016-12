SUA

Inundaţii catastrofale

Cel puţin 11 persoane şi-au pierdut viaţa în statul american Tennessee, din cauza inundaţiilor. Cinci victime provin din comitatul Davidson, în care este inclusă şi capitala statului, Nashville. Ploile au dus la închiderea unor autostrăzi interstatale, au determinat mii de persoane să-şi părăsească locuinţele, au dus la evacuarea unor hoteluri şi aziluri şi au acoperit de ape străzile şi parcările din Nashville. Duminică noaptea, mai multe vehicule au fost blocate de ape pe autostrada interstatală 40. Autorităţile au recuperat cadavre dintr-o casă inundată din Nashville şi dintr-un vehicul răsturnat care plutea pe o stradă inundată, în timp ce doi tineri sunt daţi dispăruţi. Duminică noaptea, autorităţile depuneau eforturi să evacueze peste 500 de persoane blocate într-o clădire din nordul oraşului Nashville. Potrivit primarului Karl Dean, peste 600 de persoane au fost salvate la acest sfârşit de săptămână în Nashville, unde şcolile au fost închise luni, iar transportul public a fost suspendat. Inundaţiile au provocat, duminică, întreruperea furnizării de curent electric la 36.000 de case din jurul oraşului.

MEXIC

60 de morţi într-o săptămână

Războiul dintre bandele de narcotraficanţi mexicani a provocat, în ultima săptămână, moartea a 62 de persoane la Ciudad Juarez. Oraşul mexican amintit, aflat în zona de frontieră cu SUA, are o populaţie de 1,3 milioane de locuitori şi este considerat unul dintre cele mai periculoase locuri de pe planetă! Numai sâmbătă şi duminică s-au înregistrat 25 de victime ale confruntărilor dintre clanurile rivale de traficanţi de stupefiante.

INDIA

Pakistanez vinovat de implicare în atentatele de la Bombay

Un pakistanez de 22 de ani, singurul supravieţuitor al comando-ului islamist acuzat că a comis atentatele de la Bombay, soldate cu 166 de morţi în noiembrie 2008, a fost găsit, luni, vinovat de omor şi acte de război împotriva Indiei, de un tribunal special.

GRECIA

Trenuri româneşti afectate de greva feroviarilor eleni

CFR Călători a anunţat luni că două trenuri internaţionale vor fi afectate de greva personalului feroviar elen din 5 mai, respectiv Rapidul 463 Bucureşti Nord – Sofia– Kulata –Thessaloniki şi Rapidul 462 Thessaloniki – Kulata – Sofia – Bucureşti Nord. Astfel, trenul Rapid 463 Bucureşti Nord – Sofia– Kulata –Thessaloniki, cu plecare în data de 4 mai, din Bucureşti Nord, va fi anulat pe parcurs elen, Kulata – Thessaloniki şi va circula numai pe distanţa Bucureşti Nord (pl.12.24) – Sofia – Kulata (sos. 02.25). De asemenea, trenul Rapid 462 Thessaloniki – Kulata – Sofia– Bucureşti Nord, cu plecare în data de 5 mai, din Thessaloniki, va circula numasi pe distanţa Kulata (pl. 03.50) – Sofia – Bucureşti Nord (sos. 18.30) şi va fi anulat pe parcurs elen, Kulata –Thessaloniki. Înainte de efectuarea călătoriei, pasagerii pot solicita informaţii despre circulaţia trenurilor internaţionale la staţiile şi agenţiile CFR, la numerele de telefon: 021/319 95 65/ interior 134.608; 134.615 (casa internaţională staţia Bucureşti Nord), 021/314.55.28 (Agenţia de voiaj CFR nr. 1 - Brezoianu).

ELVEŢIA

Desfăşurarea armatei la frontiere

Un partid de extremă-dreapta din Elveţia, Mişcarea Cetăţenească din Geneva (MCG), cere desfăşurarea armatei la frontiera dintre Franţa şi Geneva, pentru a face faţă creşterii infracţionalităţii. MCG, care critică în mod regulat venirea imigranţilor în Elveţia, a depus o rezoluţie la parlamentul local, pentru ca soldaţii să patruleze în cursul nopţii, pentru a compensa lipsa de mijloace acordate de stat corpului de grăniceri. ”Statul nu oferă suficiente mijloace corpului de grăniceri, care nu mai este în măsură să asigure numeroasele sale sarcini”, a explicat formareţiunea. În condiţiile în care la frontiera elveţiană nu sunt suficienţi grăniceri, iar legea din cantonul Geneva este laxă, MCG a cerut ajutorul armatei pentru cel puţin şase luni.

BULGARIA

Fost ministru acuzat de abuz de putere

Procuratura din Sofia l-a pus, luni, sub acuzare, pe fostul ministru al Agriculturii, Valeri Ţvetanov, pentru abuz de putere, într-un dosar privind schimburi de terenuri. Ţvetanov, ministru în din partea partidului minorităţii turce, Mişcarea pentru Drepturi şi Libertăţi, în precedentul Cabinet condus de Serghei Stanişev, este acuzat că a păgubit statul bulgar cu aproximativ 100.000 de euro. Ţvetanov a semnat ordine ce permiteau schimburi de terenuri, chiar şi după impunerea unui moratoriu asupra lor, ceea ce a dus la risipă de proprietate aflată sub răspunderea sa. Duminică, premierul Boiko Borisov a declarat că jumătate dintre miniştrii fostului cabinet sunt cercetaţi penal. Înainte de a părăsi puterea, cele trei partide din coaliţia de centru-stânga au votat în Parlament o lege a amnistiei, pentru ca niciun membru al cabinetului Stanişev să nu ispăşească vreo sentinţă pentru faptele săvârşite în timpul mandatului.

R. MOLDOVA

Poliţişti puşi sub acuzare

11 poliţişti moldoveni au fost suspendaţi din funcţie şi anchetaţi în legătură cu moartea tânărului Valeriu Boboc în evenimentele din aprilie 2009, a anunţat, luni, ministrul de Interne, Victor Catan. Acesta a declarat că cei 11 poliţişti au fost suspendaţi după ce au fost făcute publice imaginile de la protestele din noaptea de 7 spre 8 aprilie din Piaţa Marii Adunări Naţionale. Potrivit ministrului, o parte dintre cei 11 poliţişti sunt anchetaţi penal şi se află în arest, iar alţii figurează ca martori în dosarul uciderii lui Boboc. Catan a promis că va face publice detalii pentru fiecare caz în parte, în cursul acestei zile, când va fi oficial finalizată ancheta şi a dat asigurări că poliţiştii nevinovaţi vor fi repuşi în funcţie. Ministrul Victor Catan anunţa, în urmă cu o lună, că 20 de poliţişti bănuiţi de maltratarea protestatarilor după violenţele din 7 aprilie au fost suspendaţi din funcţie, iar printre aceştia s-ar afla şi cei care l-au ucis pe Valeriu Boboc. Tânărul a decedat în noaptea de 7 spre 8 aprilie, în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău. Prima versiune a fost că moartea a survenit în urma intoxicării cu un gaz necunoscut, însă expertiza internaţională a demonstrat că Boboc a fost ucis în bătaie. Imaginile date publicităţii la începutul lui aprilie de primarul Chişinăului, Dorin Chirtoacă şi de preşedintele interimar, Mihai Ghimpu, au arătat că tânărul a fost batut cu picioarele de poliţişti, până a murit, apoi a fost urcat într-o maşină Niva şi aruncat în curtea Spitalului de Urgenţă. Până în prezent, procurorii de la Chişinău au pus sub acuzare, în acest caz, un singur poliţist, deşi martorii spun că tânărul a fost bătut de cel puţin cinci-şase oameni ai legii.

FRANŢA

Creşterea vârstei de pensionare

Un proiect de reformă a sistemului de pensii din Franţa, propus de preşedintele Nicolas Sarkozy, prevede o creştere graduală a vârstei de pensionare, astăzi fixată la 60 de ani. Proiectul prevede pensionarea la vârsta de 61 de ani din anul 2015, la 62 de ani din anul 2020 şi la 63 de ani din 2030.

LETONIA

Salarii publicate de un hacker

Un hacker leton a spart fişierele administraţiei fiscale naţionale şi a publicat pe internet salariile şi primele primite de diverşi directori din sectorul de stat, în condiţiile în care ţara a fost afectată grav de criza financiară mondială. Pentru unii, el este un Robin Hood, în timp ce pentru alţii este doar un hacker enervant, care nu are nimic nou de spus. Hacker-ul, care îşi spune Neo, după numele personajului principal din filmul science-fiction The Matrix, susţine că a furat milioane de dosare de la fisc. El a publicat pe internet detalii financiare despre mai multe subsidiare ale companiei energetice naţionale Latvenergo, inclusiv despre primele de plecare primite, în 2009, de unii responsabili, a căror sumă a atins şi de cinci ori salariul anual. Aceste documente arată că reducerile drastice de cheltuieli implementate de Letonia, din cauza recesiunii severe, nu au fost echitabile, potrivit hacker-ului. Premierul Valdis Dombrovskis a minimalizat presupusul şoc al dezvăluirilor privind primele de plecare. Neo ar fi profitat, în ultimele trei luni, de deficienţele sistemelor de securitate şi ar fi obţinut peste 7,5 milioane de documente de la fisc. Ministerul de Finanţe a lansat măsuri disciplinare vizând trei dintre directorii de IT, iar poliţia a lansat o anchetă penală, care nu a dat încă rezultate. Economia letonă, care a crescut după aderarea la UE, în 2004, se confruntă în prezent cu cea mai profundă criză după desprinderea de Uniunea Sovietică, în 1991. Economia ţării s-a contractat în 2009 cu 18%. Riga a impus o serie de măsuri de austeritate, după ce a primit un ajutor în valoarea de 7,5 miliarde de euro de la FMI şi de la UE, la sfârşitul anului 2008. Astfel, statul a redus salariile din sectorul bugetar în medie cu 11%, în 2009.

NEPAL

Proteste maoiste

Luni, pentru a doua zi consecutiv, capitala nepaleză Katmandu a fost paralizată de o grevă generală organizată la chemarea reprezentanţilor opoziţiei maoiste. Circulaţia a fost blocată pe principalele artere rutiere, iar activitatea comercială şi transportul în comun din capitală au fost întrerupte. Nici şcolile şi birourile administraţiei locale nu au funcţionat luni la Katmandu. Maoiştii cer demisia guvernului şi înlocuirea acestuia cu o coaliţie de uniune naţională, în scopul blocării adoptării noii constituţii şi accelerării procesului de pace început în anul 2006.