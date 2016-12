ITALIA

Români morţi într-un accident

În noaptea de duminică spre luni, cel puţin trei cetăţeni români, două femei şi un bărbat, au murit pe o autostradă din nord-estul Italiei, după ce microbuzul la bordul căruia se aflau, înmatriculat în Austria, s-a ciocnit cu un camion, în apropierea oraşului Treviso. Potrivit poliţiei rutiere italiene, camionul şi microbuzul se deplasau în direcţia Trieste. Este vorba de un microbuz de nouă locuri înmatriculat în Austria, la bordul căruia erau cetăţeni români. Doi români au murit pe loc, iar al treilea la spitalul din Treviso.

BULGARIA

Parfumuri de contrabandă în tir românesc

Vameşii bulgari din Lesovo au confiscat, în weekend, peste 10.000 de parfumuri de contrabandă, a peste 50 de mărci cunoscute, descoperite într-un TIR înregistrat în România, ce venea dinspre Turcia. Autovehiculul ce transporta parfumurile urma să ajungă în România. Parfumurile erau ascunse în compartimente secrete din podeaua TIR-ului. Valoarea totală a mărfurilor confiscate depăşeşte 150.000 de euro. Şoferul TIR-ului, un bucureştean de 42 de ani, a fost audiat de autorităţile bulgare, care au întocmit acte premergătoare urmăririi penale. În ultimele luni, vameşii din Lesovo au confiscat aproape 90.000 de parfumuri, în valoare de peste patru milioane de euro.

GRECIA

Atentat la Atena

Un adolescent de 15 ani a murit şi o fetiţă de 10 ani a fost grav rănită, duminică, în urma exploziei unei bombe în faţa şcolii de formare a funcţionarilor din Atena. Mama copiilor a fost şi ea rănită în explozie. Potrivit primelor informaţii, familia, de origine afgană, trecea prin faţa clădirii în momentul în care bomba de mare putere a explodat la ora locală 22.50 (22.50 ora României), în cartierul popular Patissia, în vestul capitalei elene. Niciun apel telefonic nu a avertizat în legătură cu această explozie. Băiatul a fost ucis pe loc, în timp ce fata a fost transportată în stare critică la un spital din apropiere. Potrivit primelor elemente ale anchetei, familia căuta în fiecarea seară în pubelele din acest cartier. Probabil tânărul a descoperit şi a deschis sacul în care se afla bomba care a explodat. Ultimul atentat care a provocat victime a avut loc în octombrie 2009, la Atena, când şase poliţişti au fost răniţi într-un atac asupra unui comisariat. Aceste atentate sunt adesea revendicate de organizaţii extremiste, dintre care cele mai active sunt grupările Conspiraţia celulelor de foc, Secta revoluţionară şi Lupta revoluţionară (EA). Considerată ca fiind cea mai periculoasă, gruparea EA a fost plasată pe lista organizaţiilor teroriste a UE şi a SUA.

MAREA BRITANIE

Adolescenţi în instanţă

Luni, 12 tineri britanici au fost prezentaţi în faţa unei instanţe pentru minori din Marea Britanie, fiind principalii suspecţi în cazul înjunghierii unui copil de 15 ani în staţia de metrou Victoria din Londra. Victima, Sofyen Belamouadden, din Acton-vestul Londrei, a fost înjunghiat de mai multe ori, în timpul agresiunii de joia trecută. Atacul a pornit încă de pe scările ce duceau în staţie şi s-a încheiat într-o sală de legătură între Circle şi linia Districtului Tube. Sofyen, elev la şcoala Henry Compton din Fulham, vestul Londrei, a fost dus de urgenţă la spitalul central londonez, dar în scurt timp a decedat. Raportul medico-legal efectuat la morga Westminster arată că decesul elevului a survenit din cauza multiplelor înjunghieri. Poliţia a pus sub acuzare 12 tineri, patru în vârstă de 16 ani, iar alţi opt de 17 ani.

GERMANIA

Indemnizaţii pentru foştii deportaţi

Foşti deportaţi din timpul celui de-al Doilea Război Mondial au solicitat indemnizaţii de la compania germană de căi ferate Deutsche Bahn, pe care o consideră moştenitoarea Reichsbahn din epoca naziştilor. “Descendenţii istorici ai Deutsche Reichsbahn trebuie în sfârşit să îşi asume datoriile morale şi financiare”, se arată într-o declaraţie semnată la Varşovia de aproximativ zece asociaţii ruse, poloneze, ucrainene şi belaruse ale victimelor regimului nazist. “Suntem supravieţuitorii transporturilor morţii. Deutsche Reichsbahn era plătită pentru fiecare kilometru al drumului nostru către deportare, încarcerare şi moarte. Ea s-a îmbogăţit pe seama crimelor în masă”, au scris semnatarii acestui text. Semnatarii au cerut opiniei publice germane şi internaţionale să ia partea supravieţuitorilor şi să se pronunţe în favoarea reconcilierii şi justiţiei. Acest apel îl urmează pe cel lansat în ianuarie, de o asociaţie de deportaţi polonezi, în care se reclama din partea Deutsche Bahn un ajutor umanitar pentru membrii săi. Potrivit estimărilor unei asociaţii germane numite Trenul Memoriei (în germană Zug der Erinnerung), trenurile germane din perioada celui de-al Doilea Război Mondial au încasat echivalentul a cel puţin 445 de milioane de euro, prin participarea lor la deportarea a mii de persoane către lagărele de concentrare naziste.

CHINA

Muncitori condamnaţi

Trei muncitori chinezi şi unul australian au fost condamnaţi de o instanţă din China la pedepse între şapte şi 14 ani de închisoare, după ce au fost judecaţi pentru mită şi transmitere de secrete comerciale. Trei angajaţi ai companiei Rio Tinto au fost condamnaţi la câte 14 ani de închisoare, în vreme ce muncitorul australian a primit zece ani de detenţie pentru aceleaşi acuzaţii.

SUA

Securitate sporită

Poliţia din New York a intensificat, luni, măsurile de securitate la metrou, după dublul atentat sinucigaş care a avut loc la Moscova. Poliţia a subliniat că New York-ul nu este deocamdată vizat de nicio ameninţare concretă şi că aceste măsuri sunt luate doar din precauţie. După atentatele de la 11 septembrie, numărul agenţilor în uniformă a crescut vizibil la metroul din oraş, iar câini dresaţi să detecteze explozibili şi-au făcut apariţia. În plus, agenţii de poliţie şi-au multiplicat controalele în rândul pasagerilor. Dublul atentat comis luni la metroul din Moscova s-a soldat cu cel puţin 38 de morţi şi 65 de răniţi, potrivit ministrului rus pentru Situaţii de Urgenţă, Serghei Şoigu. Autorităţile ruse au afirmat că atacurile au fost comise de două femei kamikaze, apropiate de grupări rebele din Caucaz.

FRANŢA

Peste 110 persoane reţinute la Paris

Duminică, 110 persoane au fost reţinute la Paris, în cadrul unei manifestaţii împotriva condiţiilor de încarcerare din închisoarea Sante, singurul penitenciar situat în capitala franceză. Sindicatul Sud Etudiant a anunţat într-un comunicat că reţinerile au fost efectuate cu ocazia unui concert organizat după manifestaţie, la care au fost prezente 150 de persoane, pentru a denunţa condiţiile din închisorile din Franţa. Membrii sindicatului au declarat că este vorba despre un ”concert manifestaţie”, organizat de diferite asociaţii anticarcerale, care au adunat circa 200 de persoane. Aceştia au negat că au aruncat proiectile împotriva poliţiei.

TRANSNISTRIA

Alegeri validate

Comisia Electorală Centrală transnistreană a validat alegerile locale din această regiune, la scrutinul de duminică prezentându-se 43% dintre alegători, cu mult peste pragul de 25%. Comisia a anunţat într-un comunicat că pentru obţinerea celor 323 de mandate în consiliile orăşeneşti şi raionale au candidat 680 de persoane, iar pentru cele 603 mandate în consiliile săteşti s-au confruntat 882 de candidaţi. Pentru cele 84 de funcţii de primari au candidat 193 de persoane. Nivelul prezenţei la vot a depăşit în toate localităţile pragul de 25%. O prezenţă de peste 50% a alegătorilor a fost înregistrată la alegerile din raioanele Camenca şi Grigoriopol, în Raionul Slobozia participând la vot 47,1% dintre persoanele cu drept de vot, în Rîbniţa prezenţa fiind de 45,3%, în Dubăsari de 43,4%, iar la Tiraspol de 42%. O rată mai redusă a participării s-a înregistrat la Tighina (Bender), unde s-au prezentat la urne 34,8% dintre alegători, motiv pentru care un referendum privind instalarea unui monument dedicat unui general rus, fost comandant al Armatei a 14-a a Rusiei, a fost invalidat. Pentru validarea acestui referendum era nevoie de prezenţa a cel puţin 50% dintre alegători. Preşedintele Comisiei Electorale Centrale a citat, între neajunsurile înregistrate în aceste alegeri, erori în baza electorală de date şi cazuri de interzicere a prezenţei unor observatori la numărarea voturilor. Potrivit unor date preliminare, partidul Obnovlenie, care deţine majoritatea în Sovietul Suprem, a acumulat cele mai multe voturi. Formaţiunea a obţinut 35 din cele 41 de mandate ale noului Consiliu din Tiraspol, 22 din cele 35 de mandate în Consiliul Tighina şi 48 din 92 de mandate în Consiliul Rîbniţa. În aceste trei oraşe locuieşte peste 70% din populaţia Transnistriei.