SPANIA

Româncă ucisă de iubit

O femeie de 37 de ani, de origine română a fost ucisă în Granadilla de Abona, în Insulele Tenerife, de către iubitul ei, cu 20 de ani mai în vârstă, care a încercat apoi să se sinucidă. Femeia a fost ucisă prin înjunghiere. Ea ar fi fost atacată de iubitul ei, un bărbat în vârstă de 60 de ani din Chile, care, după agresiune ar fi încercat să se sinucidă, tăindu-şi venele. Agresorul a fost internat într-un spital, din cauza rănilor provocate.

MAREA BRITANIE

Român condamnat pentru jaf

Un român care susţine că are 16 ani, dar nu are cum să dovedească, a fost condamnat la şase ani de închisoare, după ce a jefuit o casă din Marea Britanie, i-a sechestrat pe proprietari şi a agresat o femeie. Andrei Vişinel a intrat prin efracţie în casa familiei Topcu, în 2 octombrie 2009, aproape de miezul nopţii. În casă se aflau Claire Topcu şi fiul ei, în vârstă de 9 ani. Vişniel era însoţit de alţi complici, probabil tot români, printre care un bărbat, zis Cioară, care este încă urmărit de poliţiştii britanici. După ce a intrat în dormitorul în care se aflau mama şi fiul, românul s-a luptat cu stăpâna casei până când amândoi au căzut la podea, iar femeia şi-a pierdut cunoştinţa pentru câteva minute. Ulterior, hoţii i-au legat şi pe femeie şi pe copil, ameninţându-l cu un cuţit pe acesta din urmă, pentru a afla unde sunt ascunşi bani. După ce au furat 9.000 de lire sterline, infractorii au distrus sistemul CCTV de supraveghere al casei, pentru a nu fi identificaţi. Claire Topcu şi fiul ei au fost descoperiţi legaţi, de către soţul femeii, când acesta s-a întors de la serviciu. Mama şi copilul au apelat la un psiholog pentru a depăşi traumele suferite, copilul fiind cel mai afectat de incident. Andrei Vişinel, care are un copil de un an şi jumătate cu prietena lui, susţine că are 16 ani, însă procurorii nu au avut cum să dovedească sau să contrazică acest lucru prin acte. El a fost condamnat la şase ani de închisoare.

AUSTRIA

Cinci români reţinuţi pentru tâlhărie

Poliţiştii austrieci au reţinut cinci români suspectaţi că au tâlhărit şi agresat un dealer auto în localitatea Ansfelden din nordul Austriei. Incidentul a avut loc luni, când doi bărbaţi şi o femeie, toţi români, au intrat într-o reprezentanţă auto, sub pretextul că vor să cumpere o maşină second-hand. Românii l-ar fi atacat pe dealer cu un spray paralizant şi l-au lovit în cap, provocându-i răni grave. Ulterior, ei i-au luat banii şi telefonul mobil, apoi au fugit. Poliţiştii au reţinut doi bărbaţi, în vârstă de 34 şi, respectiv, 37 de ani, precum şi femeia care îi însoţea şi care l-a atacat pe dealerul auto cu spray-ul paralizant. Alţi doi români, care i-au aşteptat pe cei trei la intrarea în reprezentanţă, au fost reţinuţi. Angajatul reprezentanţei auto a fost internat în spital.

UNGARIA

Doi tineri şi copiii lor, găsiţi morţi

Un cuplu de tineri de 30 de ani şi copiii acestora au fost găsiţi morţi în apartamentul în care locuiau, în nord-vestul Ungariei. Potrivit poliţiei, tinerii şi cele două fetiţe ale acestora, de 5 şi de 8 ani, locuiau în localitatea Tenyo şi ar fi fost victimele unui asasinat. Tragedia a fost descoperită de o rudă a familiei, care venise în vizită, luni seară. O cunoştinţă a mai arătat că familia a avut o viaţă decentă, ambii părinţi lucrând ca ingineri.

INDIA

Schimburi de focuri lângă sediul agenţiei spaţiale

Mai multe schimburi de focuri au avut loc între forţe de securitate şi două persoane neidentificate, lângă sediul agenţiei spaţiale din Bangalore. Potrivit poliţiei, cei doi bărbaţi au fugit şi nimeni nu a fost rănit. Organizaţia indiană pentru Cercetarea Spaţiului (ISRO) beneficiază de un amplu sistem de securitate, după ce au existat informaţii potrivit cărora sediul ar fi fost vizat de atacuri ale militanţilor. Centrul monitorizează toate misiunile spaţiale, inclusiv prima misiune selenară a Indiei, fără pilot, de anul trecut. Un purtător de cuvânt al ISRO a precizat că forţele de securitate au deschis focul, în timp ce bărbaţii se deplasau, în circumstanţe suspecte, lângă centru. Cei doi au deschis focul cu un pistol, iar forţele de securitate au tras înapoi. Poliţia investighează incidentul şi a declarat că ar fi prematur să afirme că bărbaţii plănuiau un atac asupra centrului.

CHINA

Accident minier

25 de mineri au murit într-un incendiu produs într-o mină care opera ilegal în centrul Chinei, a anunţat municipalitatea din oraşul Zhengzhou, capitala provinciei Henan. Accidentul s-a produs luni seară, când cablurile au luat foc în mină. În subteran se aflau 31 de mineri şi şase au putut fi salvaţi. Trei oficiali din cadrul minei au fost arestaţi, iar bunurile lor au fost confiscate, la fel ca şi cele ale minei. Minele de cărbune din China sunt considerate cele mai periculoase din lume, chiar dacă, potrivit statisticilor oficiale, numărul morţilor a scăzut cu 18% în 2009, ajungând la 2.631, graţie eforturilor întreprinse în ultimii ani pentru ameliorarea progresivă a condiţiilor de securitate. Acest număr reprezintă însă şapte morţi pe zi. Anul cel mai sângeros din acest punct de vedere a fost 2002, cu 6.995 de decese. Una dintre probleme este abundenţa minelor mici, unde condiţiile de siguranţă sunt deplorabile şi care, în general, sunt ilegale. Potrivit oficialilor, 90% din cele peste 10.000 de mine de cărbune din China sunt mine mici. Guvernul susţine că a închis 13.000 de mine din 2005, dar multe se deschid ilegal. Cărbunele furnizează 70% din energia chineză şi producerea acesteia a trecut de la puţin peste un miliard de tone în 1999, la 2,95 miliarde anul trecut.

FRANŢA

Accident anunţat din greşeală

Un mesaj care anunţa producerea unei explozii soldate cu 102 morţi la bordul unui tren de mare viteză din Franţa a fost difuzat din greşeală, ieri, pe site-ul companiei de căi ferate (SNCF) în cadrul unei simulări a unei situaţii de criză, a anunţat purtătorul de cuvânt al SNCF. “O explozie de origine necunoscută a avut loc astăzi (ieri – n.r.) la ora 08.00 (09.00, ora României) la bordul TGV 1234, în apropiere de oraşul Macon”, potrivit mesajului menţinut zeci de minute pe site-ul Societăţii franceze de căi ferate. “Primele estimări ale pompierilor ar indica existenţa a 102 de morţi şi 380 de răniţi. Toate victimele au fost transportate la spitalele din Macon. Echipele de intervenţie sunt la faţa locului, precum şi o celulă de urgenţă formată din medici şi psihologi”, se arată în mesaj. “Se fac des exerciţii pentru situaţii de criză, se simulează crize şi se vor trimite mesaje de informare către public şi comunicate de presă. Azi s-a comis o greşeală, deoarece mesajul a fost publicat pe site-ul sncf.com”, a precizat purtătorul de cuvânt.

PAKISTAN

Un băieţel britanic, răpit la începutul lunii, a fost eliberat

Un băieţel din Mare Britanie, în vârstă de 5 ani, care a fost răpit în urmă cu 12 zile, în Pakistan, a fost eliberat, a anunţat, ieri, un purtător de cuvânt al ambasadei britanice la Islamabad. Sahil Saeed a fost răpit în noaptea de 3 spre 4 martie, de doi bărbaţi înarmaţi care au pătruns prin efracţie şi au jefuit locuinţa bunicii sale din oraşul Jhelum, situat la circa 100 de kilometri sud de Islamabad. Răpirile de copii în vederea obţinerii unei răscumpărări sunt frecvente în această regiune. El era în vacanţă alături de tatăl său, un pakistanez, la locuinţa bunicilor săi. Tatăl copilului a dat asigurări poliţiei că răpitorii i-au cerut o răscumpărare de 10 milioane de rupii (circa 86.000 de euro). Nu au fost oferite detalii despre circumstanţele eliberării sale.

BOSNIA-HERŢEGOVINA

Profesori şi poliţişti arestaţi într-un dosar de prostituţie

Mai multe persoane, printre care poliţişti şi profesori, au fost reţinute ieri, de poliţia bosniacă, în legătură cu un dosar de prostituţie. În cursul operaţiunii, poliţia a percheziţionat 13 case şi a reţinut mai multe persoane. Afacerea vizează traficul cu fiinţe umane în scopul prostituţiei, victima fiind o minoră, a declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului local. Printre persoanele reţinute figurează Camil Durakovici, primarul adjunct din Srebreniţa, precum şi directorul unui centru şcolar ce găzduieşte mai multe gimnazii, în Bratunaci, Nikola Rankici. Ministrul bosniac al Securităţii, Sadik Ahmetovici, a declarat că a fost convocat de poliţie pentru a face o declaraţie. “Nu am fost reţinut. Acum voi face o declaraţie la poliţie. Totul este o mare impostură. Poate că cineva vrea să mă discrediteze în acest mod”, a subliniat el, precizând că singura sa legătură cu respectiva tânără este că anul trecut i-a acordat o bursă de studii. Potrivit agenţiei Srna, o casă aparţinând lui Ahmetovici, lângă Srebreniţa, a fost percheziţionată.

BULGARIA

Bani returnaţi la UE

20 de state europene, printre care Bulgaria, Grecia, Polonia şi Spania, vor trebui să ramburseze Bruxelles-ului 346,5 milioane de euro, cheltuieli agricole necorespunzătoare, a anunţat, ieri, Comisia Europeană. Grecia va trebui să ramburseze 105,5 milioane de euro pentru deficienţele constatate în sistemul de control a bumbacului şi 18,5 milioane de euro pentru măsuri de dezvoltare rurală, deficienţe grave şi persistente în sistemul de control al ajutoarelor pentru dezvoltare rurală. Polonia este criticată pentru diversele deficienţe privind ajutoarele legate de suprafeţe agricole între 2006 şi 2007 şi i se cere să dea înapoi CE 92 de milioane de euro. Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Germania, Finlandanda, Franţa, Marea Britanie, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Slovacia şi Suedia vor trebui, de asemenea, să ramburseze sume, dar mai mici. În bugetul UE (122,937 de milliarde de euro în 2010), Politica Agricolă Comună (PAC) reprezintă cea mai mare parte (peste 40%).

SUA

Seism lângă Los Angeles

Un cutremur de magnitudinea de 4,4 grade a avut loc, ieri, în regiunea oraşului Los Angeles, a anunţat institutul american de geofizică, dar până în momentul de faţă nu au fost semnalate pagube sau victime. Seismul s-a produs la ora locală 04.04 (13.04, ora României) la o adâncime de 18 kilometri, iar epicentrul său s-a situat la doi kilometri de Pico Rivera, într-o suburbie din sud-estul oraşului Los Angeles.

MAREA BRITANIE

BAE ameninţă

Compania BAE Systems a anunţat că ar putea fi nevoită să închidă fabrica de tancuri din Newcastle, dacă un contract pentru construirea de vehicule blindate, în valoare de patru miliarde de lire (4,4 miliarde de euro), va fi acordat unei companii din SUA. Ministerul britanic al Apărării speră să poată comanda cel puţin 750 de vehicule blindate de tip FRES de la compania General Dynamics, în ceea ce ar fi al patrulea contract care ar fi acordat unei companii americane în doar patru luni. BAE spera să obţină contractul de fabricare a vehiculelor blindate pe platforma tancului uşor CV90, avertizând că, în cazul în care contractul cu General Dynamics va fi încheiat, uzina Armstrong Whitworth, cu 450 de angajaţi, ar putea fi închisă. BAE deja a redus personalul de la 1.300 la 800 de angajaţi, iar disponibilizările ar putea continua dacă va fi pierdut contractul FRES.