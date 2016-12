BELGIA

Româncă arestată pentru furturi de bijuterii

O româncă de 22 de ani a fost arestată pentru o serie de furturi de bijuterii comise în mai multe oraşe din Belgia, în vreme ce complicele ei este dat în urmărire. Tânăra a fost prinsă vineri, fiind urmărită de poliţiştii din Termonde. Ea este suspectată că ar fi furat bijuterii în localităţile Anvers, Namur, Alost, Ypres şi Saint-Nicolas, din august 2009. Potrivit anchetatorilor, românca şi complicele ei ar fi intrat în mai multe magazine de bijuterii, unde cereau să vadă piese unicat, după care le distrăgeau atenţia vânzătorilor şi dispăreau cu obiectele. Procurorii de caz au informat că prejudiciile sunt considerabile.

MAREA BRITANIE

Arestat pentru că ar fi angajat o româncă minoră

Patronul iranian al unui club de noapte din Marea Britanie a fost arestat pentru că ar fi angajat o româncă minoră, pentru numere de striptease, el fiind cercetat şi pentru acuzaţii de migrare ilegală şi proxenetism. Iranianul, în vârstă de 35 de ani, ar putea fi trimis în judecată pentru trafic de minori. Autorităţile investighează şi statutul său de imigrant, în urma suspiciunilor că acesta nu ar avea drept de şedere în Marea Britanie. Bărbatul este proprietarul clubului de noapte La Salsa din Huddersfield, unde poliţiştii fac verificări în urma unor sesizări potrivit cărora dansatoarele ar efectua numere de striptease complet nud şi ar oferi servicii sexuale contra cost. Potrivit legislaţiei din Marea Britanie, dansatoarele din cluburi de striptease trebuie să rămână parţial îmbrăcate şi să nu aibă contact fizic cu clienţii. Poliţiştii sub acoperire au mers la local, vineri seară şi au raportat că li s-au oferit servicii sexuale în schimbul unor sume de bani. Astfel, la faţa locului s-au deplasat echipaje de poliţie care au audiat cele 14 dansatoare din club, inclusiv pe adolescenta româncă. Aceasta a susţinut că are 21 de ani, dar în urma controlului documentelor de identitate, anchetatorii au descoperit că are 16 ani. Proprietarul clubului a fost arestat, fiind suspectat de trafic de minori şi de persoane, migrare ilegală şi proxenetism.

JAPONIA

Cadavru în trenul de aterizare al unui avion american

Corpul congelat al unui negru a fost găsit în trenul de aterizare al unui avion al companiei americane Delta Airlines, care a aterizat, duminică seara, la Tokyo, de la New York, a anunţat, luni, poliţia. Corpul a fost descoperit de un mecanic de la Aeroportul Internaţional Narita, la scurt timp după aterizarea aeronavei Boeing 777. Omul era mort şi medicii cred că, probabil, a murit din cauza hipotermiei şi a lipsei de oxigen determinate de faptul că aeronava a atins altitudinea de 10.000 de metri, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei Narita. Bărbatul purta o cămaşă cu mâneci lungi şi blugi. ”Nu am gasit niciun paşaport, nicio geantă, niciun obiect personal”, a spus mecanicul, care a adăugat că, dacă a avut vreun bagaj, atunci a căzut când s-a deschis trenul de aterizare deasupra mării, înainte de a ateriza. Poliţia încearcă să identifice bărbatul, împreună cu poliţia din SUA.

RUSIA

Unitate de poliţie rutieră, arestată

Parchetul din regiunea rusă Astrahan a anunţat luni că a arestat o unitate întreagă de poliţie rutieră, membrii ei fiind suspectaţi că luau mită de la şoferi. „Anchetatorii din comisia de anchetă a Parchetului regional au arestat poliţiştii de la trei posturi de control, precum şi pe comandantul companiei 1 a serviciului rutier general din Ministerul de Interne, Arkadi Kirsanov”, potrivit unui comunicat. În urma anchetei deschise în septembrie, s-a stabilit că respectivii poliţişti primeau sistematic mită de la şoferi. Kirsanov primea lunar cel puţin 10.790 de euro, potrivit anchetei. Anchetatorii cer plasarea în detenţie a 13 dintre cei 19 membri ai unităţii. Anunţul intervine în condiţiile în care diverse servicii de poliţie au fost, lunile acestea, în centrul a numeroase scandaluri de corupţie, crime sau falsificări de probe. Preşedintele Dmitri Medvedev a anunţat o amplă reformă în Ministerul de Interne. Potrivit datelor oficiale, mai mult de 5.000 de infracţiuni au fost comise de poliţişti în 2009, cu 11% mai multe decât anul precedent. Dintre acestea, peste 3.000 sunt cazuri de corupţie şi abuz de putere.

SUEDIA

Substanţe toxice în Marea Baltică

Trei containere, inclusiv unul care conţine substanţe toxice, au căzut în Marea Baltică dintr-o navă finlandeză, în largul coastelor Suediei. Paza de Coastă suedeză a început căutarea containerelor, dar deocamdată au fost văzute doar resturi din acestea în apă. Autorităţile maritime cred că materialele din containere fie s-au scufundat, fie au fost duse la ţărm. Celelalte nave au fost avertizate să evite resturile plutitoare. Adâncimea apei în zona în care s-a produs incidentul variază între 60 şi 100 de metri. Agenţia TT a relatat că unul dintre containere conţinea dezinfectant, o substanţă care poate fi periculoasă dacă ajunge în mare. În plus, există şi o altă substanţă care poate avea consecinţe nefaste asupra mediului, precum şi o substanţă inflamabilă. Nava din care au căzut containerele se îndrepta dinspre Rotterdam spre Sankt Petersburg.

ARGENTINA

Nestor Kirchner, operat cu succes

Fostul preşedinte argentinian Nestor Kirchner (2003-2007), soţul preşedintelui actual Cristina Kirchner, a fost operat cu succes, duminică seara, la Buenos Aires. Kirchner a fost operat timp de circa o oră la artera carotidă dreaptă. Echipa medicală a Preşedinţiei a precizat duminică după-amiază că fostul preşedinte, în vârstă de 59 de ani, suferă de o problemă la artera carotidă, care necesita o intervenţie chirurgicală. Învins la alegerile legislative din provincia Buenos Aires, dar ales deputat, Kirchner a demisionat de la conducerea partidului peronist. Dar această demisie a fost refuzată, iar Nestor Kirchner conduce partidul de la putere. El este considerat foarte influent pe lângă soţia sa, care a declanşat, la începutul lui ianuarie, o criză instituţională gravă, concediindu-l pe guvernatorul Băncii Centrale.

BULGARIA

Stare de urgenţă din cauza ninsorilor puternice

Ninsorile puternice au afectat considerabil mai multe regiuni din Bulgaria, autorităţile fiind nevoite să declare, din această cauză, starea de urgenţă. Municipalităţile din nordul şi nord-estul Bulgariei au anunţat că situaţia este perturbată din cauza temperaturilor scăzute şi a ninsorilor puternice. Între cele mai afectate regiuni se numără Ruse, Razgrad, Dulovo, Samuil, Isperih, Tutrakan şi Sitovo. Potrivit site-ului aeroportului din Sofia, au fost amânate numeroase zboruri de la Sofia la Frankfurt, Bruxelles, Paris, Amsterdam, Munchen şi Madrid. Avionele care se deplasau dinspre Atena, Istanbul şi Tel Aviv au aterizat cu mici întârzieri. Pe cuprinsul Bulgariei au avut loc numeroase accidente rutiere, cele mai multe implicând victime. Un tren care făcea legătura între Moscova şi Sofia a deraiat în apropiere de localitatea lui Kurilo. Autorităţile consideră că accidentul s-a produs din cauza ninsorilor. Cei 59 de pasageri ruşi şi bulgari care se aflau în tren sunt în siguranţă. În Sofia, două tramvaie au deraiat, fără a provoca însă victime, în timp ce un autobuz s-a răsturnat pe drumul dintre Sliven şi Iambol, fără ca cineva să fie grav rănit. Potrivit site-ului Novinite.com, o navă a eşuat pe un banc de nisip din golful Burgas din Marea Neagră, după ce ancora sa a fost ruptă de rafalele şi valurile puternice. Nava Irtysh 1 a rămas blocată pe un banc de nisip în zona Capului Foros, luni, la ora locală 06.45 (06.45, ora României). Sute de camioane se află blocate la graniţa cu România, tot din cauza vremii nefavorabile.

POLONIA

A murit primul şef al diplomaţiei postcomuniste

Fostul ministru polonez al Afacerilor Externe, Krzysztof Skubiszewski, primul şef al diplomaţiei poloneze după căderea comunismului, a decedat luni dimineaţă, la vârsta de 83 de ani, a anunţat Ministerul Afacerilor Externe. Expert în drept internaţional, Krzysztof Skubiszewski, a primit, în anul 1989, din partea primului şef al Guvernului comunist polonez, Tadeusz Mazowiecki, sarcina de a reconstrui politica externă a ţării, independentă de Moscova. El şi-a păstrat funcţia până în 1993, în cadrul celor patru guverne succesive din acea perioadă.

ITALIA

Închisoare pentru cei care provoacă avalanşe

Guvernul italian pregăteşte sancţiuni cu închisoarea pentru persoanele care declanşează avalanşe soldate cu morţi, precum şi amenzi de 5.000 de euro pentru schiorii care se aventurează în afara pistelor şi pentru turiştii care străbat trasee în pofida avertizărilor meteo. Guvernul va propune Senatului un amendament la decretul-lege privind situaţiile de urgenţă, aprobat deja de Comisia de Mediu. Amendamentul urmează să fie supus aprobării în sesiune plenară. Deocamdată nu se cunosc detalii despre pedepsele cu închisoarea prevăzute. Decizia intervine în contextul în care opt persoane au murit şi alte câteva zeci au fost rănite din cauza imprudenţei schiorilor care au provocat avalanşe. La sfârşitul lunii decembrie, şeful Protecţiei Civile italiene, Guido Bertolaso, a fost aspru criticat după moartea a patru salvamontişti care căutau doi turişti rătăciţi în zona Trentino (nord).

SUA

Summit pe tema reformei asigurărilor medicale

Preşedintele Barack Obama a propus opoziţiei republicane organizarea unui summit împreună cu majoritatea democrată, în vederea deblocării reformei asigurărilor medicale, marele proiect al preşedinţiei sale. Obama a declarat că va organiza acest summit după vacanţa parlamentară prevăzută la mijlocul lui februarie. Adoptarea unei reforme definitive se loveşte de blocajul a 40 de voturi din 100 de care dispun republicanii în Senat, de la alegerea unui senator conservator, luna trecută, în Massachusetts. Obama şi-a exprimat dorinţa de a extinde asigurarea de sănătate pentru toţi americanii, dintre care peste 30 de milioane nu dispun de niciun fel de asigurare medicală.

AUSTRALIA

Atragerea imigranţilor calificaţi

Ministrul australian al Imigraţiei, Chris Evans, anunţă un proiect pentru atragerea imigranţilor calificaţi. Evans a criticat actualele reglementări în materie de imigraţie, care permit obţinerea dreptului de rezidenţă prin înscrierea la cursuri de gătit sau coafat. Ministrul a precizat că va abroga lista actuală de 106 meserii şi va revizui testul pe bază de punctaj pentru evaluarea imigranţilor. ”Am avut zeci de mii de persoane înscrise la cursuri de gătit, contabilitate sau coafură pentru că acestea erau pe liste, iar aceşti imigranţi au primit drept de rezidenţă”, subliniază Evans. Potrivit lui Chris Evans, noua politică în materie de imigraţie se va concentra pe angajaţi în domeniul sănătăţii, inclusiv medici şi asistente, precum şi pe specialişti în domeniul ingineriei şi mineritului.

GERMANIA

Iarnă grea

Prima putere economică a Europei, Germania, nu reuşeşte, nici în capitala sa, să combată efectele unei ierni deosebit de grele, în contextul unei creşteri majore a numărului de urgenţe medicale şi a unei penurii de sare. ”16 miliarde tone de zăpadă şi gheaţă acoperă Germania”, potrivit ministrului Transporturilor, Peter Ramsauer, care i-a rugat pe cetăţeni să dea dovadă de mai multă răbdare faţă de întârzierile din transporturile publice. ”Această iarnă, cea mai grea după 1987 şi în care s-au înregistrat temperaturi dintre cele mai scăzute după anul 1900, ne învaţă din nou sentimentul de umilinţă în faţa naturii”, a subliniat el. Străzile capitalei, acoperite cu o pătură groasă de zăpadă îngheţată, promit să fie o tortură pentru vedetele de cinema care se vor aventura pe tocuri la cea de-a 60-a ediţie a Berlinalei, care începe joi. Transformate de la Crăciun în adevărate patinoare, trotuarele tratate doar cu nisip şi pietriş din motive ecologice, rămân extrem de alunecoase, inclusiv în locuri intens circulate de turişti, cum ar fi Poarta Brandenburg sau Potsdamer Platz. La Berlin, 18.000 de treceri pentru pietoni au fost deszăpezite manual în această iarnă şi a fost împrăştiat nisip pe străzi, potrivit serviciilor municipale de salubritate (BSR). Dar din anii \'80, proprietarii de imobile nu mai sunt obligaţi să spargă gheaţa din faţa clădirilor lor. Le revine doar datoria de a îndepărta zăpada şi de a împrăştia nisip sau pietriş pe porţiunea lor de trotuar. Însă, mulţi cetăţeni şi-au exprimat nemulţumirea, plângându-se de lipsa de voinţă a vecinilor pentru curăţarea străzilor. În ultimele săptămâni, gunoiul nu a putut fi strâns în anumite locuri, maşinile de salubrizare neputând pătrunde în curţile înzăpezite sau chiar neputându-se apropia de intrarea unor imobile unde zăpada nu a fost înlăturată. Deocamdată, Berlinul nu înregistra o penurie de sare rutieră, contrar altor comune germane care au tras semnalul de alarmă, în timp ce îngheţuri puternice sunt prevăzute în zilele următoare şi sunt aşteptate ninsori la mijlocul săptămânii. La Hamburg, unde o reuniune de criză pe tema îngheţului a fost organizată luni, cetăţenii vor trebui să aştepte până la sosirea la mijlocul lunii februarie a două transporturi de sare venite din Chile şi Maroc.

MAREA BRITANIE

Comandant al Scotland Yard, la închisoare

Un comandat al Scotland Yard a fost condamnat la patru ani de închisoare, pentru că a bătut un om de afaceri în urma unui conflict petrecut într-un bar şi a încercat să inducă în eroare anchetatorii. Comandantul Ali Dizaei (47 de ani) l-a atacat pe omul de afaceri Waad al-Baghdadi într-un bar, în iulie 2008, după care l-a arestat şi a susţinut că cel din urmă l-a lovit. Judecătorul de caz a spus, la pronunţarea sentinţei, că prin decizia sa vrea să le transmită un mesaj poliţiştilor de orice rang că aceştia nu sunt deasupra legii. Dizaei a fost suspendat din funcţie în septembrie 2008, cu salariu plătit integral. Bărbatul a negat toate acuzaţiile împotriva sa. Autorităţile au fost sesizate de Comisia Independentă pentru Reclamaţii Poliţieneşti. Acuzaţiile vizau un incident petrecut într-un bar din Kensington, în 18 iulie 2008. Dizaei, care era îmbrăcat în uniformă, a reţinut un om de afaceri în urma unui conflict avut cu acesta şi a susţinut că cel din urmă l-a lovit. În urma investigaţiilor, anchetatorii au stabilit că Dizaei nu avea motive să-l aresteze pe bărbat. Ulterior, comandantul a susţinut în scris că a fost victima unui atac neprovocat al omului de afaceri.