TURCIA

Fără vize pentru români

Cetăţenii români care doresc să călătorească în Turcia pentru o perioadă de până la 90 de zile nu mai au nevoie, începând de la 7 ianuarie, de viză de intrare, anunţă Ministerul de Externe. Măsura este valabilă pentru cetăţenii români posesori de paşapoarte simple, iar intrarea în Turcia se face, astfel, doar în baza paşaportului valabil. MAE recomandă cetăţenilor români care doresc să călătorească în Turcia să deţină pe lângă paşaport şi cartea de identitate, unde sunt precizate date suplimentare de identificare. Au existat cazuri în care cetăţeni români aflaţi pe teritoriul Republicii Turcia au fost reţinuţi de poliţia locală, din cauza unor coincidenţe de nume cu ale unor persoane care au comis infracţiuni pe teritoriul acestui stat. În plus, Ministerul de Externe recomandă cu insistenţă cetăţenilor români să nu plece la drum în afara graniţelor României fără a avea încheiate asigurarea medicală, de viaţă şi de călătorie.

GROENLANDA

Diplomat rus, dispărut

Un diplomat rus a dispărut în Groenlanda, la începutul anului, iar operaţiunile pentru căutarea sa au fost sistate la patru zile de la începerea lor, a anunţat, luni, Ministerul rus de Externe. Autorităţile daneze au înştiinţat, sâmbătă, ambasada Rusiei de la Copenhaga despre oprirea căutărilor angajatului consulatului rus din oraşul Frankfurt, Adel Borisov, dat dispărut în Groenlanda. Ambasada rusă de la Copenhaga a demarat o anchetă alături de autorităţile din Groenlanda, cerând furnizarea tuturor informaţiilor despre operaţiunea de căutare a diplomatului rus, efectuată în Groenlanda. Diplomatul Adel Borisov, în vârstă de 24 de ani, care este angajat al Consulatului rus din Frankfurt am Main, a sosit în Groenlanda cu ocazia vacanţei de Anul Nou. La 3 ianuarie, diplomatul nu s-a mai întors la hotelul unde era cazat după ce s-a plimbat într-un cartier al oraşului Kulusuk.

AFGANISTAN

Militari NATO, ucişi

Şase militari din cadrul forţei NATO din Afganistan, între care cel puţin trei americani şi un francez, au fost ucişi luni, în sudul şi în estul acestei ţări, a anunţat NATO. Într-un prim incident, trei militari americani au fost ucişi în luptă, în sudul Afganistanului. Un subofiţer francez a fost, de asemenea, ucis de insurgenţi în provincia Kapisa, la nord-est de Kabul. În acelaşi incident, un ofiţer francez a fost grav rănit. ISAF a anunţat în cursul serii că un militar din cadrul NATO murise din cauza rănilor, în est. O sursă din cadrul NATO, sub protecţia anonimatului, a dat asigurări că este vorba despre ofiţerul francez rănit. Această informaţie nu a putut fi confirmată imediat în mod oficial, nici de ISAF şi nici de forţele armate franceze. Un al şaselea militar din cadrul NATO a fost ucis de explozia unei bombe artizanale în sud.

LIBAN

Tiruri împotriva avioanelor israeliene de vânătoare

Armata libaneză a utilizat artileria antiaeriană, luni, împotriva a patru avioane de vânătoare israeliene care survolau sudul Libanului, la joasă altitudine, încălcând spaţiul aerian al Libanului. Potrivit unui corespondent al AFP în regiune, avioanele israeliene de vânătoare de tip Phantom au fost vizate de circa 70 de ori. Armata libaneză a menţionat încălcările aproape cotidiene ale spaţiului său aerian de către Israel. Ea deschide focul rar împotriva aparatelor de zbor israeliene, doar atunci când acestea se află în raza artileriei sale. Un purtător de cuvânt al Forţei Interimare ONU în Liban (FINUL) a declarat că aceste survolări constituie o încălcare a rezoluţiei 1.701 a Consiliului de Securitate, care a pus capăt unui război devastator între Israel şi mişcarea şiită Hezbollah, în vara anului 2006. Israelul afirmă că survolarea teritoriului libanez este necesară pentru a supraveghea contrabanda de arme a Hezbollah, care încalcă aceeaşi rezoluţie.

KUWAIT

Alertă cu bombă la Bursă

O alertă falsă cu bombă a determinat, luni, închiderea şi evacuarea imobilului în care se află sediul Bursei din Kuwait. Alerta a fost lansată în urma unui apel telefonic anonim, după închiderea şedinţei Bursei din Kuwait, dar cum clădirea are numeroase birouri, poliţia a preferat să o evacueze. Colonelul Mohammad Hachem, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, a anunţat, luni seară, încetarea cercetărilor şi a precizat că a fost vorba despre o alertă falsă. El a declarat că serviciile din cadrul ministerului erau în măsură să demaşte autorul acestei alerte false.

GRECIA

Misiune FMI la Atena

FMI a anunţat că trimite, astăzi, o echipă la Atena, la solicitarea Guvernului grec, care are nevoie de asistenţă tehnică pentru a face faţă celui mai mare deficit bugetar din zona euro. Guvernul premierului George Papandreou a anunţat un program economic de reformă, încercând să convingă Comisia Europeană şi investitorii că poate să limiteze deficitul public, ajuns la 12,7% din PIB în 2009, cel mai înalt nivel din UE. Papandreou a dat asigurări că deficitul va coborî în acest an la 8,7% din PIB şi la cel mult 3% în 2012, cu un an mai devreme decât intenţiona anterior. Grecia a respins, însă, speculaţiile din presă în legătură cu necesitatea unui eventual plan de salvare pentru a face faţă deficitului, iar directorul adjunct al FMI, John Lipsky, a afirmat săptămâna trecută că “Grecia este un membru al FMI în situaţie bună”.

SERBIA

Noi negocieri în problema Kosovo

Guvernul sârb va propune, anul acesta, iniţierea de noi negocieri pe tema Kosovo. “Au fost iniţiate proceduri pentru convocarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate ONU imediat după anunţarea deciziei Curţii Internaţionale de Justiţie”, precizează cotidianul “Blic”. “Vor fi demarate acţiuni rapide în scopul realizării de progrese în negocierile între Belgrad şi Priştina”, scrie “Blic”, apreciind că în lipsa unor noi tratative, obiectivul Serbiei de aderare la UE nu va fi posibil.

NORVEGIA

Exporturile de gaze, afectate de temperaturi

Temperaturile scăzute au afectat, luni, exporturile de gaze naturale ale Norvegiei, al doilea exportator de gaze din lume, anunţă compania norvegiană Gassco. Depunerea de gheaţă pe instalaţii obligă compania britanico-olandeză Shell să suspende producţia în Marea Norvegiei. Din aceleaşi cauze, uzina de tratare a gazelor de la Kaarstoe, în sud-vestul Norvegiei, se confruntă cu dificultăţi, de sâmbătă. Luni la prânz, producţia a fost reluată la nivelul de două-treimi. Potrivit Gassco, Norvegia este al doilea exportator mondial de gaze naturale, după Rusia. În 2008, Norvegia a exportat 95 de miliarde de metri cubi de gaz, în special spre Marea Britanie, Germania, Franţa, Olanda, Belgia, Italia şi Spania.

PORTUGALIA

Numeroase vehicule, blocate

Numeroase autoturisme, autocare şi camioane au fost blocate, luni, din cauza zăpezii şi poleiuluim în nordul şi centrul Portugaliei, numeroase drumuri fiind închise. În regiunea Guarda, 44 de pasageri la bordul a trei autocare au fost evacuaţi duminică seara, în timp ce alţii au preferat să petreacă noaptea la bordul vehiculelor. Numeroşi şoferi de autoturisme şi autocare au fost blocaţi câteva ore în vehicule. Luni dimineaţă, aproximativ 50 de drumuri naţionale şi provinciale erau închise sau impracticabile în districtele Vila Real, Bragance, Braga, Porto, Aveiro, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Leiria şi Portalegre, după ninsorile abundente. Din cauza vremii nefavorabile, mai multe şcoli şi creşe au fost închise în regiunile Trancoso, Covilha şi Castelo Branco.

MEXIC

Val neobişnuit de frig

Un val neobişnuit de frig s-a înregistrat în cea mai mare parte a Mexicului, provocând moartea a nouă persoane de la începutul anului, în principal în nordul ţării, obişnuit mai mult să lupte împotriva caniculei, a anunţat ministrul Sănătăţii, Jose Angel Cordova. Potrivit acestuia, jumătate dintre victime au murit de hipotermie şi celelalte au decedat în urma intoxicării cu monoxid de carbon, din cauza dispozitivelor defectuoase de încălzire din locuinţele lor. În statul Chihuaha, de la frontiera cu SUA, unde este cald în cea mai mare parte a anului, mercurul termometrelor a coborât până la minus 6,6 grade, luni, în timp ce un alt stat din nord, Coahuila, a înregistrat temperaturi de minus 8,5 grade. În afară de nord, centrul şi estul ţării au fost de asemenea afectate de acest val de frig polar, care a provocat ninsori pe alocuri şi care ar putea să se prelungească şi în următoarele 48 de ore. Vineri, aceste condiţii neobişnuite au provocat închiderea aeroportului internaţional Saltillo, care a fost redeschis sâmbătă. Zece din cele 32 de state ale ţării au decis să suspende cursurile în şcoli.

CHINA

Un nou val de frig

Nordul Chinei se confruntă, de luni, cu un nou val de frig, în contextul în care furnizarea de energie se face deja cu dificultate, temperaturile ajungând la minus 35 de grade în Heilongjiang, o provincie din extrema nord-estică. La Beijing sunt prognozate temperaturi de până la minus 15 grade, aproape la fel de scăzute ca acelea de săptămâna trecută (-16,7 grade), cele mai scăzute înregistrate în capitala chineză din 1971. Frigul şi zăpada căzută în primele zile ale lui 2010 au perturbat deja, în mare măsură, transporturile în unele provincii şi au generat creşterea preţului la cărbune, cea mai importantă resursă pentru producţia chineză de electricitate. În nordul ţării, preţul cărbunelui a crescut cu 15% faţă de luna trecută. Creşterea consumului de energie electrică împreună cu dificultăţile transportării acestei materii prime au determinat impunerea unei raţii de energie electrică în unele regiuni ale ţării. În altă ordine de idei, închiderile provizorii ale minelor, din motive de securitate, în principala provincie producătoare de cărbune, Shanxi (nord), au agravat situaţia. Potrivit agenţiei China Nouă, apele maritime din nordul şi estul Chinei sunt blocate de o calotă neobişnuită de gheaţă, care perturbă transportarea către sud a huilei produse în nord.