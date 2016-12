CEHIA

Român condamnat pentru crimă

Înalta Curte de Justiţie din Praga a confirmat, marţi, pedeapsa de 18 ani de închisoare în cazul românului Marius Daniel Rusu, condamnat în octombrie, pentru uciderea unei femei în vârstă de 70 de ani, tentativă de asasinare a unei tinere şi agresarea unei studente. Tribunalul municipal din Praga decisese, în data de 21 octombrie, ca Rusu, în vârstă de 35 de ani, să îşi ispăşească pedeapsa într-o închisoare cu condiţii stricte de securitate, iar după eliberare să fie obligat să părăsească Cehia. Rusu a recunoscut încă de la început comiterea crimei, dar nu şi a tentativei de crimă şi a agresiunii. Cazul lui Marius Daniel Rusu este în atenţia Secţiei Consulare a Ambasadei României la Praga încă din primăvara lui 2009, iar reprezentanţii ambasadei sunt în permanent contact cu cetăţeanul român, pentru a-i acorda asistenţa consulară solicitată.

MAREA BRITANIE

Român amendat pentru insulte antisemite

Un român stabilit în Marea Britanie a fost amendat cu aproape 300 de lire sterline, pe 1 ianuarie, pentru că a adresat insulte antisemite unor tineri şi a scuipat poliţiştii chemaţi la faţa locului. Poliţiştii au fost chemaţi în apropierea unui pub din Londra, la primele ore ale dimineţii de 1 ianuarie, de către doi tineri evrei insultaţi de român şi alţi doi prieteni de-ai acestuia. Tinerii s-au încăierat, însă la apariţia forţelor de ordine, românul şi prietenii săi au încercat să fugă. Tânărul, pe nume Daniel Cader, a fost singurul prins de ofiţeri. El a apărut în faţa instanţei, sâmbătă şi a pledat vinovat. Românul a primit o amendă de 285 de lire sterline şi a petrecut o zi în detenţie.

BULGARIA

Jurnalist ucis în centrul Sofiei

Un controversat jurnalist bulgar de radio şi televiziune, Bobi Ţankov, a fost împuşcat mortal, marţi la prânz, în centrul capitalei bulgare, informaţia fiind confirmată de procurorul şef al Parchetului din Sofia, Nikolai Kokinov. Jurnalistul în vârstă de 30 de ani şi două gărzi de corp care îl păzeau au fost împuşcaţi în apropiere de catedrala St. Nedelia - între strada Samuil şi bulevardul Aleksandr Stamboliski. Cele două gărzi de corp au fost rănite şi transportate la spital, iar informaţiile despre starea lor sunt contradictorii. Unele mijloace de informare în masă susţin că starea lor este bună, în timp ce altele afirmă că unul dintre bărbaţi prezintă răni grave provocate prin împuşcare. Bobi Ţankov publicase recent o serie de articole în câteva tabloide cu tiraj mic în care a afirmat că a fost martor sau implicat direct în tranzacţii importante ale lumii interlope din Bulgaria. Potrivit unor relatări ale presei bulgare, el era pe punctul de a continua activitatea scriitorului bulgar Gheorghi Stoev, care în lucrările publicate a făcut dezvăluiri importante despre crima organizată din Bulgaria. Stoev a fost împuşcat mortal, la Sofia, în aprilie 2008, după ce a publicat mai multe romane cu personaje reale şi fictive din lumea mafiei bulgare, după ce în anii ‘90 a fost el însuşi gangster. Nicio persoană nu a fost condamnată pentru moartea lui Stoev. Numele lui Bobi Ţankov a fost implicat într-un proces ce i-a fost intentat pentru acuzaţia de şantaj. Conform unor informaţii neoficiale, ancheta a vizat existenţa probabilă a unor legături cu unul dintre liderii lumii interlope, Anton Miltenov, asasinat la Sofia, în iulie 2005.

BELGIA

Regina Fabiola, ameninţată din nou cu moartea

Poliţia belgiană a anunţat luni că a lansat o anchetă privind noi ameninţări cu moartea la adresa reginei Fabiola, văduva regelui Baudouin, prin intermediul unei scrisori trimise ziarului ”La Derniere Heure”, la şapte luni după un prim mesaj de acest fel. Anul trecut, expeditorul unei scrisori anonime adresate aceluiaşi cotidian a ameninţat că o va ucide pe regina Fabiola, în vârstă de 81 de ani, cu o arbaletă, de Ziua Naţională a Belgiei, 21 iulie. Autorul îi reproşa fostei regine că a strâns mâna unor dictatori, că l-a otrăvit pe regele Baudouin sau că intră în peştera de la Lourdes pentru a bea apă dintr-un izvor miraculos, înainte de bolnavii care stau la coadă. Un britanic ce locuieşte în Belgia a fost audiat atunci de poliţie, dar a fost pus în libertate ulterior.

CROAŢIA

Atac exploziv dejucat

Un croat a fost împiedicat, marţi, de poliţie să arunce în aer, în apropierea ambasadei Germaniei de la Zagreb, un autoturism plin cu canistre de benzină, însă mobilul actelor sale nu a fost stabilit deocamdată. Incidentul s-a produs la puţin timp după ora locală 07.00 (08.00 ora României), când un bărbat în vârstă de 49 de ani şi-a parcat maşina în apropierea ambasadei şi i-a anunţat pe poliţişti că o va incendia. Autoturismul a fost acoperit cu nisip pentru a împiedica un accident, iar poliţiştii au spart geamurile pentru a-l scoate afară pe agresor. Operaţiunea a durat aproape două ore şi întreg cartierul, unde este situată şi ambasada Marii Britanii, a fost închis circulaţiei.

GERMANIA

Peste 20 de milioane de carduri bancare blocate

Peste 20 de milioane de carduri bancare Eurocheque (EC), reprezentând aproximativ jumătate dintre cardurile distribuite de casele de economii şi băncile regionale germane, nu puteau fi utilizate, marţi, din cauza unei erori informatice în legătură cu anul 2010. De la 1 ianuarie, aproximativ 20 de milioane de carduri EC din totalul de 45 de milioane şi 3,5 milioane de carduri de credit din opt milioane emise de aceste instituţii nu permiteau retragerea de bani de la bancomate în Germania şi în străinătate, potrivit unui comunicat al federaţiei DSGV din acest sector. Pana provine de la o problemă amânată din 2000, anumite cip-uri electronice ale cardurilor neputând recunoaşte anul 2010, se arată în comunicat, care precizează că acest lucru nu cauzează, însă, nicio problemă de securitate. De asemenea, era imposibil să se plătească cu ajutorul acestor carduri în numeroase magazine. Numeroase instituţii erau vizate de această pană, între care bănci private ca Postbank şi Commerzbank.

SERBIA

Plângere împotriva Croaţiei, pentru genocid

Serbia a depus, luni, la Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ) de la Haga, o plângere împotriva Croaţiei, pentru genocid. Guvernul Serbiei a decis în 31 decembrie să supună CIJ un răspuns la plângerea croată şi o contraplângere pentru genocid vizând sârbii, în războiul din 1991-1995. Potrivit ONU, peste 200.000 de sârbi au fugit din Croaţia în 1995, când armata croată a lansat o operaţiune de recucerire a teritoriilor ocupate de minoritatea sârbă din ţară. CIJ, cea mai înaltă instanţă judiciară a ONU, a decis în noiembrie 2008 că este competentă să examineze plângerea depusă în iulie 1999 de Zagreb, pentru genocid şi epurare etnică împotriva Belgradului şi rolului acestuia în războiul de independenţă al Croaţiei, soldat cu circa 20.000 de morţi.

AFGANISTAN

Vizita prinţesei moştenitoare a Suediei

Prinţesa moştenitoare a Suediei, Victoria şi logodnicul ei, Daniel Westling, au vizitat trupele suedeze şi finlandeze ce staţionează în Afganistan. În cadrul vizitei secrete efectuate duminică şi luni, cuplul s-a întâlnit cu genişti, soldaţi şi ofiţeri. Prinţesa a condus, de asemenea, un vehicul blindat. Şeful biroului de presă al Palatului Regal, Nina Eldh, a declarat că vizita a fost ţinută secretă din cauza problemelor legate de securitate. Înainte de a părăsi baza, prinţesa şi-a exprimat speranţa că militarii realizează că ceea ce fac ei contează foarte mult pentru cetăţenii din Afganistan. Mai mulţi militari suedezi şi finlandezi au fost răniţi în atacuri comise în ultimele luni.

FINLANDA

Numărul furturilor din locuinţe, în creştere

Numărul cazurilor de spargeri de locuinţe în Finlanda este în creştere, conform statisticilor poliţiei, unele dintre aceste cazuri făcând parte din categoria intrări prin efracţie cu circumstanţe agravante. Până la sfârşitul lui noiembrie 2009, poliţia a inventariat în jur de 1.500 de cazuri de intrări prin efracţie cu circumstanţe agravante, ceea ce reprezintă cu o treime mai mult decât pe parcursul întregului an 2008. În prezent, poliţia anchetează două serii de intrări prin efracţie în sudul Finlandei, în care hoţii au jefuit zeci de locuinţe. Grupări infracţionale străine au descoperit Finlanda. Beneficiile materiale pot fi mari pentru grupările provenind din Europa de Est, chiar dacă ele pot părea nesemnificative pentru finlandezi, sunt de părere poliţiştii finlandezi.

ALBANIA

Stare de catastrofă naturală din cauza inundaţiilor

Autorităţile albaneze au decretat, marţi, stare de catastrofă naturală în mai multe regiuni din nord-vestul ţării, devastate de inundaţii ce au provocat evacuarea a sute de localnici. În pofida apelurilor repetate ale autorităţilor, majoritatea persoanelor din aceste regiuni refuză să-şi părăsească locuinţele şi să-şi abandoneze animalele. Presa locală a informat marţi că o sută de persoane evacuate luni de armată au revenit marţi în casele inundate. Cel puţin 570 de locuinţe au fost inundate şi alte 200 sunt izolate din cauza creşterii nivelului apelor. Circa 3.500 hectare de teren agricol sunt sub apă şi meteorologii se tem că unele diguri s-ar putea rupe.

MAREA BRITANIE

Ninsori puternice

Ninsorile abundente şi temperaturile negative de până la minus 10 grade au perturbat grav, marţi, sistemul de transporturi din Marea Britanie şi au provocat închiderea unor aeroporturi şi a mai multor sute de instituţii de învăţământ. În nord-estul ţării, aeroporturile din Manchester şi Liverpool au fost închise în cursul dimineţii, în timp ce numeroase zboruri au avut întârzieri sau au fost anulate în întreaga ţară. La Manchester, zeci de mii de elevi au fost nevoiţi să-şi prelungească vacanţa de Crăciun din cauza închiderii unui număr de circa 100 de şcoli. Alte sute de şcoli au rămas închise în Scoţia şi în nordul Angliei, în special în Yorkshire. Scoţia este, de la sfârşitul anului, acoperită, în unele zone, de o pătură groasă de zăpadă. Zborurile din Glasgow şi Edinburgh au avut întârzieri, în timp ce circulaţia feroviară şi rutieră între aceste două oraşe era grav afectată. Căile ferate britanice au anunţat, de asemenea, anularea mai multor trenuri ce făceau legătura între Londra şi Leeds (Yorkshire). În regiunile meridionale, inclusiv în regiunea metropolitană londoneză, termometrul a ajuns sub zero grade, iar agenţiile meteorologice preconizau ninsori abundente şi îngheţ, începând de marţi după-amiază. Valul de frig ar urma să dureze o săptămână. Mai multe lanţuri de supermarketuri au semnalat epuizarea stocurilor de articole de îmbrăcăminte pentru iarnă şi produse de primă necesitate, precum şi nisip pentru pisici, utilizat de unele persoane în locul sării, pentru a lupta împotriva poleiului. Intemperiile şi îngheţul au provocat un adevărat haos în ţară, în preajma Crăciunului, în special prin paralizarea traficului în Eurotunnel, sub Canalul Mânecii, timp de trei zile.

COREEA DE SUD

Zeci de mii de militari şi angajaţi, mobilizaţi în lupta cu zăpada

Zeci de mii de militari şi angajaţi au fost mobilizaţi, marţi, în Coreea de Sud, pentru a da zăpada, după ninsorile abundente care au provocat haos pe şosele şi pe bulevardele din Seul. Stratul de zăpadă măsoară 28 de centimetri la Seul, fiind cele mai abundente ninsori din ultimii 70 de ani. În capitală au fost mobilizate 48.000 de persoane, angajaţi ai statului şi voluntari, care au misiunea de a da zăpada de pe străzi şi trotuare. La nivelul întregii ţări, 19.000 de militari au fost mobilizaţi, iar elicopterele armatei au transportat pături şi alimente în localităţile izolate. Circulaţia rutieră se desfăşoară cu dificultate din cauza zăpezii şi a temperaturilor de minus 10 grade Celsius în capitală şi minus 20 de grade la Cheolwon, la 60 de kilometri de Seul. Traficul aerian era perturbat marţi, după anularea a 90 de zboruri interne.

CHINA

Temperaturi foarte scăzute

Nordul Chinei este afectat de temperaturile foarte scăzute care perturbă transporturile, după ninsorile abundente din ultimele zile. Ninsoarea care a căzut în Beijing, cea mai abundentă din ultimii 59 de ani, a fost urmată de cele mai scăzute temperaturi din ultimele două decenii, respectiv aproape minus 16 grade Celsius. Valul de frig se va menţine până mâine la Beijing, în portul Tianjin şi în Mongolia Interioară, unde mercurul termometrelor ar putea scădea până la minus 32 de grade Celsius. La periferia Beijingului, şoferii au petrecut două zile în maşini, blocaţi de zăpadă pe autostrăzi. Sute de curse aeriene au avut întârzieri sau au fost anulate pe aeroportul din Beijing, iar multe şcoli au fost închise. În Mongolia Interioară, un tren a rămas blocat din cauza zăpezii, 1.400 de călători fiind blocaţi în frig, o noapte întreagă. Aproximativ 2.000 de persoane, poliţişti şi agricultori, au fost mobilizate pentru a degaja zăpada de pe calea ferată între Harbin şi Baotu, în Mongolia Interioară.

BULGARIA

Toate serviciile medicale, contra cost

Cetăţenii bulgari vor fi nevoiţi să plătească, începând de azi, pentru toate serviciile medicale din spitale, inclusiv medicii, dacă fondul naţional de asigurări de sănătate nu alocă sumele solicitate pentru luna noiembrie. Preşedintele asociaţiei medicale bulgare (BMA), Ţvetan Raicinov, a declarat că fondul naţional de asigurări de sănătate nu a alocat fondurile necesare pentru întreţinerea spitalelor şi plata medicilor în luna noiembrie, iar cele mai multe spitale din Bulgaria s-au aflat în imposibilitatea de a plăti personalul. El i-a cerut ministrului bulgar de Finanţe, Simeon Djankov, să ia urgent măsuri, cum a promis. Medicii bulgari au început să fie nemulţumiţi după ce fondul naţional de asigurări de sănătate nu a reuşit să aloce sume pentru plătirea salariilor în noiembrie 2009. Potrivit Novinite.com, numai 30% din suma totală datorată spitalelor a fost plătită pentru acea perioadă.

SPANIA

Cerere Greenpeace

Directorul Greenpeace International, sud-africanul Kumi Naidoo, a cerut din nou, luni, la Madrid, eliberarea celor patru militanţi din cadrul organizaţiei ecologiste arestaţi la 17 decembrie, în timpul Conferinţei de la Copenhaga pe tema schimbărilor climatice. Aceşti militanţi, între care şi directorul Greenpeace Spania, Juan Lopez de Uralde, au afişat o pancartă în timpul unei cine oferite în cadrul conferinţei. O hotărâre în legătură cu eliberarea sau menţinerea lor în detenţie urmează să fie luată mâine. Militanţii organizaţiei au pătruns neinvitaţi, la 17 decembrie, la cina de gală oferită de regina Danemarcei şefilor de stat care au participat la conferinţa asupra modificărilor climatice. În afară de Lopez de Uralde, continuă să fie încarceraţi în regim de izolare, potrivit Greenpeace, norvegiana Nora Christiansen, elveţianul Christian Schmultz şi olandezul Joris Thijssen.

PAKISTAN

Şcoală distrusă de talibani

Presupuşi rebeli talibani au distrus, marţi, o şcoală pentru băieţi dintr-o zonă tribală instabilă din nord-vestul Pakistanului. Un liceu a fost distrus cu explozibil în satul Nawagi din districtul tribal Bajaur, a declarat un oficial administrativ, precizând că 18 din cele 22 de corpuri ale clădirii au fost complet distruse. Poliţia locală şi oficiali din serviciile de informaţii au confirmat aceste informaţii, adăugând că explozia nu s-a soldat cu nicio victimă. Talibanii se opun educaţiei mixte şi militează pentru adoptarea legii islamice unice (sharia). Ei au distrus, în ultimii ani, sute de şcoli, în special pentru fete, în zonele tribale de la frontiera cu Afganistanul, considerat drept principalul lor adăpost. Armata a lansat, în ultimii ani, mai multe ofensive împotriva talibanilor din nord-vestul ţării, inclusiv la Bajaur. Rebelii au replicat printr-un val de atentate ce au provocat moartea a peste 2.800 de persoane în Pakistan, începând din iulie 2007.