ITALIA

Români arestaţi pentru droguri

Trei români şi doi sud-americani au fost arestaţi pe aeroportul Fiumicino din Roma, în timp ce încercau să introducă în Italia zece kilograme de cocaină adusă din America Latină. Drogurile erau ascunse în sticle de Whisky, în cutii de ciocolată, de brânzeturi şi în consola unui joc video. Traficanţii au fost depistaţi cu ajutorul câinilor utilitari ai Gărzii Financiare italiene, în cursul controlului efectuat la sosirea pe aeroport. Analizele chimice au confirmat că traficanţii transportau 50.000 de doze de cocaină (zece kilograme), valoarea de piaţă a drogurilor ridicându-se la 1.800.000 de euro. Cei cinci traficanţi - trei români şi doi sud-americani - veneau de la Caracas (Venezuela) şi Buenos Aires (Argentina), fiind suspectaţi de apartenenţă la reţele latino-americane de trafic de droguri. Suspecţii au fost arestaţi şi transferaţi la închisoarea Civitavecchia, situată la nord de Roma. Pe 24 decembrie, o româncă a fost arestată în oraşul italian Brescia, după ce în maşina cu care se deplasa au fost găsite 5,2 kilograme de heroină pură.

POLONIA

Omorâţi de avalanşă

O avalanşă a provocat, miercuri, moartea a două persoane şi rănirea altor trei, în munţii Tatra din sudul Poloniei. Avalanşa s-a produs în masivul Rysy (2.499 de metri), o zonă foarte vizitată de turişti. Un accident similar a provocat moartea a opt persoane în ianuarie 2003.

GERMANIA

Autobuze vandalizate

Poliţia berlineză a anchetat, miercuri, un atac misterios, comis de un grup de infractori bănuiţi că aparţin extremei stânga şi care au avariat 23 de autobuze la Berlin, deţinute de o companie care a încheiat un contract cu Ministerul Apărării. Un grup de infractori a pătruns, în noaptea de luni spre marţi, într-un garaj de autobuze din cartierul Treptow, situat în estul capitalei, a spart numeroase geamuri cu ajutorul ciocanelor şi a golit extinctoarele de incendiu în interiorul vehiculelor. Au mai fost avariate un autoturism particular şi un camion. Compania, care estimează valoarea reparaţiilor la peste 50.000 de euro, a fost avertizată de poliţie, în toamnă, că un cotidian de extremă stânga pune accent pe faptul că unele dintre autobuzele pe care le administrează au fost folosite la transportul militarilor care au participat la ceremonii oficiale în această vară. Pe de altă parte, pentru a doua noapte consecutiv, o agenţie de plasare a forţei de muncă din Berlin a fost vizată de un dispozitiv incendiar. La fel ca şi în noaptea precedentă, atacul nu a provocat pagube. Pe ziduri au fost pictate sloganuri politice. Mişcarea de extremă stânga tinde să devină mai violentă în Germania, susţin experţii, însă pagubele continuă să aibă o amploare foarte redusă în comparaţie cu ceea ce se constată, de exemplu, în Franţa. La Berlin, în primele nouă luni ale anului au fost incendiate 260 de vehicule.

INDIA

Incendiu suspect

Două persoane au murit în oraşul indian Trombay, în urma unui incendiu izbucnit la un laborator chimic al Centrului de Cercetare Atomică Bhabha (BARC), după ce instituţia a fost ameninţată cu atentate de serviciile de informaţii pakistaneze şi chineze. Incendiul s-a declanşat în interiorul laboratorului, autorităţile nereuşind să determine până în prezent cauza izbucnirii acestuia. Potrivit serviciilor indiene de informaţii, complexul nuclear a primit ameninţări cu atentate din partea serviciilor pakistaneze şi indiene de informaţii, active în India. Cetăţenii indieni sunt nemulţumiţi din cauza incapacităţii autorităţilor de a asigura securitatea instalaţiilor nucleare existente şi de sustragerea terenurilor fermierilor săraci pentru a îndeplini cerinţele americanilor şi francezilor în privinţa noilor parcuri nucleare.

ISRAEL

Nou atac cu grenadă

O grenadă a fost lansată, miercuri dimineaţă, împotriva domiciliului lui Jaber Hammoud, primarul localităţii arabe israeliene Kfar Sajoukh din Galileea, în nordul Israelului. “Era ora locală 01.30 când o grenadă a aterizat în salonul nostru, la un metru de dormitor. Pagubele sunt enorme, dar obiectivul celor responsabili de acest atac era clar să mă ucidă”, a declarat Hammoud. El a precizat că în ultimele săptămâni au fost proferate ameninţări împtoriva diverşilor edili municipali, iar vehiculele unora dintre colegii lor au fost incendiate. Luni seara, o grenadă a fost lansată împotriva domiciliului lui Ramez Jeraisi, primarul comunist al oraşului Nazaret, principala localitate arabă israeliană din Galileea, rănind-o pe una dintre gărzile sale de corp. Poliţia consideră aceaste incidente ca fiind foarte grave şi a deschis o anchetă.

SERBIA

La un pas de coliziune aeriană

Un avion al companiei Air France şi unul israelian au fost la un pas de a se ciocni deasupra Belgradului, din cauza instrucţiunilor greşite primite din partea controlorului de trafic sârb, incidentul fiind cercetat de autorităţile sârbe şi israeliene. Avionul aparţinând companiei israeliene El Al, care se deplasa, luni, către New York, a evitat, în ultimul moment, o coliziune frontală cu o aeronavă a companiei Air France. În urma anchetei s-a stabilit că în timpul zborului deasupra capitalei sârbe, luminile de alarmă din cabinele ambelor avioane au început să clipească. Aparatul El Al şi-a redus rapid altitudinea şi în acelaşi timp a efectut un viraj brusc, reuşind să evite coliziunea cu avionul francez. El Al a confirmat detaliile incidentului şi a subliniat că vieţile pasagerilor nu s-au aflat în pericol în niciun moment. Săptămâna trecută, un avion El Al care zbura din Israel la Cairo a fost obligat să se întoarcă, din cauza unei defecţiuni a flapsurilor de la aripi. În aceeaşi zi, o pasăre a avariat motorul unui aparat El Al care decola de la Mumbai spre Tel Aviv. Pilotul zborului LY072 a decis să nu rişte şi a aterizat din nou la Mumbai.

RUSIA

Peste 1.000 de victime ale poleiului

Peste 1.000 de persoane au fost rănite din cauza poleiului de pe străzile din Moscova, în ultimele 24 de ore, a declarat, miercuri, o sursă din serviciile de urgenţă din capitala rusă. “Există un număr colosal de apeluri, iar răniţii trebuie să aştepte ore în şir sosirea echipelor de intervenţie”, potrivit sursei. “Peste 500 de persoane au consimţit să ofere informaţii în ceea ce le priveşte, pentru a putea depune oficial plângere la primărie faţă de funcţionarea serviciilor locale”, a afirmat angajatul serviciilor de urgenţă. În realitate, numărul răniţilor este mult mai mare, dar unii preferă să se adreseze policlinicilor de cartier sau să nu ceară ajutor. Poleiul a fost provocat de cele mai abundente ninsori din această perioadă din ultimii 20 de ani, a explicat şeful serviciilor meteorologice din capitala rusă.

AUSTRIA

German căutat de FBI, arestat

Un german căutat de FBI sub acuzaţia că ar fi furnizat arme chimice Iranului a fost arestat în Austria. Prezentat sub numele de Peter W., bărbatul de 67 de ani era dat în urmărire de 21 de ani. Germanul este acuzat de SUA că a furnizat Iranului, în anii ‘80, 115 tone de produse chimice din categoria gazelor neurotoxice cu efecte letale. Suspectul a fost arestat în localitatea Hall, în regiunea Tyrol, pe 28 decembrie. Peter W. călătorea în Austria cu un paşaport fals irlandez. Se credea în siguranţă în Austria, fiind surprins de arestare. Operaţiunea a fost rezultatul colaborării brigăzii criminale austriece, poliţiei locale şi autorităţilor americane. Peter W., care se afla în Austria cu familia, este în prezent deţinut la Innsbruck. Justiţia austriacă va decide dacă va fi extrădat în SUA. Suspectul fusese arestat în Croaţia, în 1994, dar tribunalul l-a eliberat din lipsă de probe.

AUSTRALIA

Locuinţe distruse de incendii

Aproximativ 40 de case au fost distruse de incendiile care afectează fermele situate la nord de oraşul australian Perth. Premierul statului, Colin Barnett, a instituit starea de dezastru natural, deblocând fonduri de urgenţă pentru persoanele sinistrate. Incendiile au distrus deja 13.400 de hectare de teren. Incendiile de vegetaţie sunt frecvente în Australia, în această perioadă, iar experţii au avertizat că situaţia va fi mai gravă anul acesta, din cauza temperaturilor în creştere şi a secetei. Două incendii puternice au izbucnit marţi după-amiază în districtele Toodyay şi Badgingarra, situate la nord de Perth. Autoritatea pentru stingerea incendiilor a anunţat că cel puţin 37 de case au fost distruse, majoritatea în Toodyay, la 80 de kilometri nord-est de Perth, unde au fost mobilizaţi sute de pompieri. De altfel, trei pompieri au primit îngrijiri medicale pentru intoxicare cu fum şi expunere la temperaturi foarte ridicate.

SUA

Măsuri de securitate de Revelion

Măsurile de securitate vor fi consolidate la New York, de Revelion, dar tradiţionala coborâre a enormului glob strălucitor care marchează ultimul minut din an şi lansarea de confetti vor avea loc, ca de obicei, în Times Square. Rucsacurile şi alcoolul vor fi interzise în piaţa situată în apropierea Broadway-ului, unde zeci de mii de turişti şi de trecători asistă în mod tradiţional la marcarea ultimului minut din an, în timp ce un enorm glob strălucitor, confecţionat din mii de oglinzi, este coborât lent. Poliţişti în civil sau în uniformă, camere de supraveghere şi echipaje pentru detectare de material radioactiv sau biologic vor fi mobilizate cu ocazia sosirii Noului An, având în vedere faptul că New York este ţinta numărul unu pentru terorişti în SUA. Până în prezent nu a fost semnalată nicio ameninţare specifică, dar evenimentul, întotdeauna difuzat în direct de televiziuni, are loc la doar câteva zile după tentativa eşuată a unui tânăr nigerian de a arunca în aer un avion al companiei americane Northwest Airlines, care asigura o cursă între Amsterdam şi Detroit. Temperatura foarte scăzută din ultimele zile ar urma să crească uşor, iar joi seara este anunţată ninsoare abundentă. Coborârea globului este o tradiţie de o sută de ani la New York, iar în acest an, la eveniment va fi afişată o banderolă cu inscripţia “Să fim curajoşi”. În oraşul care nu doarme niciodată vor avea loc petreceri toată noaptea. Unul dintre cele mai celebre restaurante din New York, Tavern on the Green din Central Park, va sărbători Anul Nou pentru ultima dată şi va fi închis a doua zi, din cauza falimentului. De asemenea, Mariah Carey va întâmpina noul an la Madison Square Garden. Anul 2009 se încheie cu o veste bună, rata infracţionalităţii în New York nu a mai fost de mult la un nivel atât de scăzut. Potrivit statisticilor, în 2009 s-au înregistrat 461 de crime, faţă de 2.245 în 1990.

POLONIA

Despăgubiţi pentru un hotel demolat

Familia aristocratică poloneză Czetwertynski, al cărei palat din centrul Varşoviei a fost demolat în 1963, pentru construirea clădirii ambasadei americane, a primit, marţi, o despăgubire în valoare de 1,35 milioane de euro. Tribunalul regional din Varşovia, sesizat de ducii Albert şi Michal Czetwertynski, a decis că Trezoreria poloneză trebuie să îi despăgubească pe aceştia, însă sentinţa poate fi atacată în apel. În cadrul unei proceduri administrative separate, familia Czetwertynski solicită despăgubiri şi pentru teren, pe care autorităţile comuniste poloneze l-au cedat guvernului american, în 1956. Conform acordului încheiat atunci, SUA au obţinut concesiunea pe 80 de ani a terenului şi hotelului particular care fuseseră confiscate de stat după cel de-al Doilea Război Mondial. Regimul comunist polonez se angajase şi să scutească autorităţile americane de orice posibilă revendicare privind proprietatea. În 1963, hotelul a fost demolat, în locul său fiind construită o clădire modernă, folosită ca sediu al ambasadei americane. Familia Czetwertynski a organizat, în ultimii ani, mai multe manifestaţii în faţa ambasadei, solicitând despăgubiri pentru proprietatea confiscată.