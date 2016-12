FRANŢA

Grupul Renault, condamnat după sinuciderea unui angajat ce urma să fie transferat în România

Producătorul francez de automobile Renault a fost condamnat, joi, pentru “eroare impardonabilă”, după sinuciderea în 2006 a unui salariat ce urma să fie transferat în România. Firma Renault a fost dată în judecată de văduva salariatului decedat în urmă cu trei ani, la sediul său Technocentre din localitatea Guyancourt, departamentul Yvelines. Potrivit reclamantei, soţul său se temea că nu s-ar ridica la înălţimea exigenţelor tot mai mari ale angajatorului său. El şi-a pus capăt zilelor după ce a fost anunţat că va fi transferat în România. “Este o dramă care a şocat pe toată lumea la Renault. Cu tot respectul pe care îl avem pentru durerea văduvei şi deci pentru demersul său judiciar, am crezut că am dovedit în dosar că elementele erorilor impardonabile nu au fost stabilite”, a adăugat el. Grupul are la dispoziţie o lună pentru a face apel.

BELGIA

Manifestaţia feroviarilor din 12 ţări UE

Angajaţii din domeniul transporturilor feroviare din 12 ţări europene au fost îndemnaţi să protesteze joi, la Bruxelles, faţă de liberalizarea transportului feroviar de mărfuri la nivel european. Manifestaţia a avut loc în momentul în care miniştrii Transporturilor din ţările UE s-au întâlnit la Bruxelles. Concomitent cu acest miting, organizat de federaţia europeană a angajaţilor din domeniul transporturilor (ETF), anumite sindicate, în special din Belgia, au cerut întreruperea activităţii. ETF a anunţat într-un comunicat că această manifestaţie reprezintă ”un preaviz de grevă simbolic”, în vederea unor acţiuni de anvergură la nivel european prevăzute în primăvara anului viitor. ETF a denunţat diminuarea semnificativă a numărului locurilor de muncă în acest domeniu, din cauza liberalizării şi restructurării sectorului.

BULGARIA

Grevă la o fabrică de armament

Sute de angajaţi ai unei importante fabrici de armament din Bulgaria, VMZ Sopot, se aflau, joi, în a doua zi de grevă, pentru că nu şi-au mai primit salariile în ultimele trei luni, această companie de stat fiind afectată din cauza unor datorii şi riscând falimentul. Angajaţii afirmă că nu au suficienţi bani să îşi trimită copiii la şcoală şi să îşi achite împrumuturile. Firma are datorii de peste 51 de milioane de euro, dintre care jumătate faţă de stat şi jumătate faţă de alte companii private. Primarii Naiden Naidenov, din Karlovo (centru) şi Veselin Licev, din Sopot (centru), de unde provin majoritatea angajaţilor VMZ Sopot, au declarat că susţin greva acestora şi au transmis o scrisoare tuturor instituţiilor de stat din domeniu, în care cer Guvernului, Agenţiei pentru Securitatea Statului (DANS) şi procuraturii să intervină pentru anchetarea şi stabilirea cauzelor care au dus societatea în pragul falimentului. VMZ Sopot, care are în continuare 3.700 de angajaţi, a fost creată în 1936, în timpul regimului comunist a fost transformată într-o unitate industrială la scară largă, iar în ultimii ani s-a confruntat cu probleme financiare.

ISRAEL

Boicotarea produselor britanice

Ieri, 40 de deputaţi israelieni din totalul de 120 au ameninţat că le vor cere israelienilor să boicoteze produsele britanice, ca acţiune de protest faţă de o măsură a Londrei ce vizează exporturile provenind din coloniile evreieşti. Aceşti parlamentari, provenind atât din cadrul majorităţii, cât şi al opoziţiei, au semnat o petiţie iniţiată de deputata Ronit Tirosh. Petiţia va fi transmisă de preşedintele Knessetului (Parlamentul israelian), Reuven Rivlin, omologului său britanic, a precizat Tirosh, membră a formaţiunii Kadima, principalul partid de opoziţie. Relaţiile între Israel şi Marea Britanie traversează o perioadă de tensiuni alimentate de cazul emiterii de către un tribunal britanic a unui mandat de arestare pe numele fostului ministru israelian al Afacerilor Externe, Tzipi Livni, în baza unei legi controversate asupra crimelor de război.

SUA

Acordul de neproliferare cu Rusia, amânat

SUA şi Rusia nu vor încheia, până la sfârşitul anului, la un acord privind un tratat de reducere a arsenalelor lor nucleare, care să succeadă START, a anunţat un oficial american. Negocierile, în curs de desfăşurare, purtate la Geneva vor continua până la Crăciun, apoi se vor întrerupe pentru sărbători şi vor fi reluate în ianuarie, a precizat el. Casa Albă a anunţat marţi că acordul vizat, care pare să se apropie de finalizare, nu va putea fi semnat la Copenhaga, în contextul conferinţei privind clima. Potrivit oficialului, o întrevedere bilaterală ar putea avea loc în capitala daneză între preşedintele american, Barack Obama şi cel rus, Dmitri Medvedev.

COREEA DE SUD

Tragedie rutieră

Miercuri, 17 persoane au murit şi alte 14 au fost rănite într-un accident de autocar produs în sudul Coreei de Sud, a anunţat, joi, poliţia. Autocarul, care transporta 31 de persoane, majoritatea cu vârste de circa 70 de ani, a părăsit carosabilul şi a căzut de pe drumul de munte. Turiştii se întorceau de la un centru Spa din oraşul Gyeongju, situat la 370 de kilometri sud-est de Seul. Potrivit poliţiei, bilanţul ar putea creşte deoarece numeroşi pasageri au fost grav răniţi.

MEXIC

Liderul unui cartel de droguri, asasinat

Arturo Beltran Leyva, liderul unuia dintre marile carteluri de droguri din Mexic, a fost ucis, împreună cu patru asociaţi, într-o confruntare cu armata. Beltran Leyva a fost ucis în confruntările intense între presupuşi membri ai grupării din care face parte şi militari mexicani, în zona Cuernavaca, situată în apropiere de Ciudad de Mexico. Patru asociaţi ai lui Leyva au fost, de asemenea, ucişi în confruntări, unul omorându-se când a fost înconjurat de armată. Trei militari au fost răniţi în explozia unei grenade. Cartelul fraţilor Beltran Leyva s-a constituit după destrămarea clanului Sinaloa, condus de Joaquin Chapo Guzman, evadat în 2001 şi aflat în topul miliardarilor alcătuit de revista ”Forbes”. Alfredo Beltran Leyva, fratele lui Arturo, a fost arestat în ianuarie 2008.

GRECIA

Proteste faţă de măsurile de austeritate

Mii de salariaţi greci au răspuns, joi, apelului la grevă al sindicatelor apropiate Partidului Comunist şi stângii radicale, pentru a protesta faţă de planul de austeritate al Guvernului socialist, menit să scoată ţara din criză. Peste 60 de reuniuni ale greviştilor s-au desfăşurat în principalele oraşe ale ţării, pentru a marca acest prim test pentru Guvernul socialist aflat la putere de la 4 octombrie şi care se confruntă cu o criză financiară fără precedent. Greva nu a provocat perturbări ale traficului terestru sau aerian, cele mai importante două confederaţii sindicale, GSEE (600.000 de membri), privată şi ADEDY (200.000 de membri), publică, ambele conduse de socialişti, nu s-au alăturat acestui protest.

SPANIA

Seism puternic

Un seism cu magnitudinea de 6,3 grade pe Scara Richter s-a produs joi, în largul Peninsulei Iberice. Cutremurul a fost resimţit în Portugalia şi în Maroc. Până în acest moment nu au fost semnalate victime sau pagube materiale. Epicentrul seismului, care a avut loc la ora locală 02.37 (03.37, ora României), a fost localizat în Oceanul Atlantic, la 100 de kilometri sud-vest de Capul Sfântul Vincenţiu din Portugalia, iar hipocentrul, la o adâncime de 58 de kilometri. Potrivit presei spaniole, cutremurul a fost resimţit în oraşele Sevilla, Cordoba şi Huelva.

SERBIA

Protestele şoferilor

Belgradul şi alte 19 oraşe din Serbia s-au confruntat cu blocaje ale traficului, joi, din cauza grevei organizate de şoferii de taxi şi companiile de transport. Mai multe sute au protestat la Belgrad faţă de introducerea registrelor fiscale în afacerile pe care le desfăşoară. Şoferii de taximetre din Belgrad şi companiile de transport au organizat un marş de protest din patru puncte de plecare şi având ca destinaţie finală sediul Guvernului sârb din strada Nemanjina. rotestatarii sunt nemulţumiţi de obligativitatea de a introduce registre fiscale începând cu 1 ianuarie 2010. Pentru că nu au ajuns la un acord la întâlnirea avută miercuri seara cu ministrul Comerţului, Slobodan Milosavljevic, şoferii au decis să continue protestele. Pe lângă solicitarea de a amâna cu doi ani introducerea reglementărilor fiscale, ei doresc şi eliminarea şoferilor de taxi care nu sunt înregistraţi, stabilirea unor tarife minime pentru transportul cu taxiumetrele, introducerea unor reglementări în acest sector de transport şi posibilitatea de a achiziţiona toate tipurile de combustibili ecologici la preţuri mai mici.

PAKISTAN

Decret anulat

Curtea Supremă de Justiţie din Pakistan a anulat decretul privind amnistierea lui Asif Ali Zardari, în prezent preşedinte al ţării şi a unor miniştri, deschizând calea judecării acestora pentru acte de corupţie, situaţie care ar putea destabiliza un guvern deja contestat. Asif Ali Zardari rămâne deocamdată protejat de imunitatea prezidenţială. Însă, anularea decretului care afectează peste 8.000 de personalităţi politice şi din mediile de afaceri va permite redeschiderea procedurilor judiciare împotriva unor apropiaţi ai şefului statului. Opoziţia a anunţat că în cazul anulării decretului de amnistiere va intenta recurs împotriva imunităţii prezidenţiale, invocând faptul că alegerea sa a fost neconstituţională. Potrivit opoziţiei, Zardari, care a stat la închisoare 11 ani pentru deturnare de fonduri publice, era ineligibil înainte de decretul din 2007. Decretul de amnistiere fusese emis în octombrie 2007, de fostul preşedinte Pervez Musharraf, care dorea să se alieze cu fostul premier Benazir Bhutto, soţia lui Zardari. Bhutto şi Zardari erau acuzaţi de deturnări de fonduri şi acte de corupţie comise în perioada în care Bhutto a fost prim-ministru, din 1988 până în 1990 şi din 1993 până în 1996. După asasinarea lui Bhutto în cursul unui miting electoral pe 27 decembrie 2007, Zardari a plecat în exil, fiind ales, în 2008, preşedinte al Pakistanului.

BULGARIA

23 de suspecţi arestaţi pentru răpirile din ultimii doi ani

Ieri, 23 de persoane au fost arestate în cadrul unei operaţiuni a poliţiei împotriva unei reţele de răpitori. ”Sunt persoane foarte arogante, imprudente, cu cazier, unele au făcut închisoare pentru jaf sau tentativă de crimă şi Dumenzeu ştie din ce motive au fost eliberate pentru bună-purtare. Există dovezi incontestabile că această bandă este responabilă de răpirile din ultimii doi ani”, a declarat ministrul bulgar al Justiţiei. Numele celor arestaţi nu au fost date publicităţii.