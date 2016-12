FRANŢA

Români prinşi

Trei români cu vârste între 22 şi 28 ani au fost arestaţi în Franţa, fiind acuzaţi că au furat două tone de radiatoare şi alte două tone de piese din alamă. Jandarmii din Léguevin au observat, în timpul patrulării, în parcarea hipermarketului Carrefour, o furgonetă, iar în urma verificărilor au descoperit că maşina fusese furată la sfârşitul lunii noiembrie, din departamentul Aude. Cei trei ocupanţi ai furgonetei au intrat în hipermarket şi, după un timp, au ieşit cu multă discreţie, doi fiind prinşi când încercau să se ascundă în spatele unei movile de pământ. În maşină au fost găsite două tone de radiatoare de maşini, amestecate cu două tone de piese de alamă. Anchetatorii au stabilit că acestea fuseseră furate de la o fierărie din Mazeres, în departamentul Ariege. Cei trei sunt cetăţeni români, cu vârste de 22, 26 şi, respectiv, 28 de ani, şi nu au domiciliu stabil. Aceştia au fost arestaţi de autorităţile franceze.

RUSIA

Accident aviatic

Un avion privat s-a prăbuşit în regiunea Celiabinsk din Urali, provocând moartea celor opt persoane aflate la bord, a anunţat duminică serviciul local de intervenţie. Aparatul de tip SM-92T s-a prăbuşit duminică dimineaţa, la circa 12 kilometri de centrul administrativ al regiunii Celiabinsk. La bordul avionului se aflau opt persoane, pilotul şi şapte paraşutişti, a precizat Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă, adăugând că în urma accidentului nu există supravieţuitori. A fost declanşată o anchetă pentru a stabili cauzele prăbuşirii aparatului.

BULGARIA

Trafic perturbat

Ninsorile abundente de sâmbătă, însoţite de vânt puternic, au perturbat traficul şi alimentarea cu energie electrică în mai multe zone din Bulgaria. Cele mai importante căderi de zăpadă au fost înregistrate în estul şi sudul Bulgariei, iar alimentarea cu energie sau apă a mai multor sate, situate în principal în zona Burgas, nu fusese încă restabilită duminică. Mai multe şosele sunt acoperite de gheaţă, iar serviciile de intervenţie lucrează pentru deszăpezirea drumurilor din sudul Bulgariei. În ultimele 24 de ore, echipele Apărării Civile au acordat ajutor pentru deszăpezirea a 137 de vehicule.

ISRAEL

Naufragiu

Un număr de 11 marinari, membri ai echipajului unei nave cargo, sunt daţi dispăruţi în Mediterana după ce nava pe care se aflau a naufragiat în largul coastelor libaneze, unde marina israeliană încearcă să le vină în ajutor. Nava naufragiată a plecat din Grecia. Echipajul ei era format din 12 membri de origine ucraineană. Dintre aceştia, unul a fost salvat, dar ceilalţi 11 sunt daţi dispăruţi, dar operaţiunile de căutare, în care sunt implicate elicoptere israeliene, continuă. Potrivit unui purtător de cuvânt al armatei, marina şi aviaţia israeliene ajută operaţiunile desfăşurate de Forţa interimară a Naţiunilor Unite în Liban. Vasul care se îndrepta către portul israelian Haifa a naufragiat la 50 de mile depărtare de coastă, în apele internaţionale. Surse militare arată că este vorba despre o navă cargo sub pavilion turcesc.

Italia

Arestare

Vincenzo Germano, fost consul onorific al României la Bari, a fost arestat sâmbătă pentru posesie de droguri, la domiciliul său fiind găsite în timpul unei percheziţii 200 de grame de cocaină de cea mai bună calitate şi 100 de grame de substanţă utilă pentru diluare. Purtătorul de cuvânt al MAE, Alin Şerbănescu a declarat, la solicitarea NewsIn, că Vincenzo Germano şi-a încetat calitatea de consul onorific al României la Bari în urmă cu trei ani şi jumătate, iar autorităţile italiene au fost înştiinţate la vremea respectivă despre această situaţie. Vincenzo Germano, în vârstă de 43 de ani, fără antecedente penale, a declarat că deţinea stupefiantele pentru uz personal, dar în acelaşi timp a recunoscut că le distribuia unui cerc restrâns de apropiaţi, negând însă că ar avea legătură cu criminalitatea organizată. A fost prins în urma operaţiunii a poliţiei ce vizează limitarea creşterii consumului de droguri specifică perioadei sărbătorilor de iarnă.

KOSOVO

Alegeri municipale

Alegătorii din Kosovo erau aşteptaţi, duminică, la urne, pentru cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor locale. Birourile de vot s-au deschis la ora locală 7.00 în cele 21 de municipalităţi, care nu au reuşit să îşi desemneze reprezentanţii la primul tur, desfăşurat la 15 noiembrie. Votul s-a încheiat la ora locală 19.00, iar primele rezultate sunt aşteptate în cursul săptămânii viitoare. Aproape un milion de alegători erau aşteptaţi să voteze, favoriţi fiind Partidul Democratic din Kosovo, al cărui lider este premierul Hashim Thaci, şi Liga Democratică din Kosovo a preşedintelui Fatmir Sejdiu. În primul tur, Partidul Democratic din Kosovo a obţinut cinci posturi de primar, iar Liga Democratică numai două, printre care se numără însă şi cel din Priştina. În trei municipalităţi cu populaţie majoritar sârbă, alegerile au fost câştigate de formaţiuni ale sârbilor.

FRANŢA

Moschee profanată

Moscheea din oraşul francez Castres a fost profanată în noaptea de sâmbătă spre duminică, persoane necunoscute inscripţionând fraze rasiste şi zvastici pe ziduri, printre care şi “Franţa a francezilor” sau “White power”, a declarat preşedintele Asociaţiei Islamice din Castres, Abdelmalek Bouregba. La poarta şi la intrarea în moschee au fost atârnate picioare şi urechi de porc, precum şi foi de hârtie pe care este desenat drapelul Franţei. Necunoscuţii nu au pătruns şi în interiorul lăcaşului. Poliţia din Castres a prelevat probe de la faţa locului, iar Asociaţia Islamică din Castres intenţionează să depună o plângere. Responsabilul moscheei Bilal, deschisă în 1986 într-un fost hangar şi incluzând o sală de rugăciune de circa 200 de metri pătraţi, s-a declarat scandalizat de această profanare, criticând şi unele derapaje în dezbaterile privind identitatea naţională lansate în Franţa, dar şi referendumul privind interzicerea construirii de noi minarete în Elveţia.

UCRAINA

Politician bătăuş

Un deputat din Partidul Regiunilor, aflat în opoziţie în Ucraina, l-a lovit cu pumnul în faţă pe ministrul de Interne Iuri Luţenko în timpul pauzei de la o emisiune televizată, a anunţat purtătoarea de cuvânt a ministrului. Inna Kisil a declarat pentru publicaţia online “Ukrainskaia Pravda” că Iuri Luţenko ieşea din studio în momentul în care deputatul Nestor Şufrici s-a apropiat de el şi l-a lovit în faţă. Cei doi politicieni se certaseră şi îşi aduseseră acuze în timpul emisiunii de televiziune, care fusese transmisă în direct.

THAILANDA

Arme confiscate

Pilotul unui avion cu armament nord-coreean reţinut în Thailanda a afirmat, duminică, în cursul unui interogatoriu care a durat şase ore, că destinaţia finală a aparatului era Ucraina. Pilotul belarus Mihail Petuhov a afirmat că avionul a plecat din Ucraina, făcând escale în Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite şi Thailanda înainte de a ajunge la Phenian, de unde a preluat încărcătura şi urma să revină la Kiev. Acesta a insistat asupra faptului echipajul a fost angajat pentru a transporta bunuri şi nu avea cunoştinţă despre prezenţa armelor la bord. Pilotul şi cei patru membri kazahi ai echipajului vor compărea luni în faţa unei instanţe thailandeze, care va lua o decizie în legătură cu menţinerea lor în detenţie. Cei cinci au fost reţinuţi, sâmbătă, după ce autorităţile thailandeze au descoperit peste 35 de tone de armament şi muniţie la bordul avionului care solicitase autorizaţie de realimentare la Bangkok. Un purtător de cuvânt al poliţiei a declarat că toţi membrii echipajului au fost puşi sub acuzare duminică pentru deţinere de arme de luptă. Premierul thailandez, Abhisit Vejjajiva a afirmat că avionul este înregistrat în Georgia şi a ajuns la Bangkok venind de la Phenian, iar armele transportate sunt produse de o companie nord-coreeană. Un purtător de cuvânt al Guvernului de la Bangkok a declarat că Rezoluţia ONU 1.874 interzice transferul de arme nord-coreene şi identifică patru etape care trebuie urmate în astfel de cazuri: inspecţia, confiscarea şi distrugerea armamentului şi informarea ONU. Mai multe canale de televiziune thailandeze au relatat că informaţiile proveneau de la reprezentanţi ai SUA, însă ambasada americană la Bangkok nu a confirmat informaţia.

ISRAEL

Inculpare

Un membru al corpului de pază al şefului Statului Major israelian a fost inculpat, duminică, pentru tentativă de viol în circumstanţe agravante şi agresarea unei tinere. Conform actului de acuzare, căpitanul Erez Ephrati, în vârstă de 30 de ani, a fost reţinut cu două săptămâni în urmă în apropierea portului Tel Aviv, unde încercase să violeze o tânără, la ieşirea de la o petrecere organizată înaintea nunţii acesteia. Alertaţi de strigătele victimei, trecătorii şi poliţiştii au intervenit, iar agresorul a fost reţinut în cele din urmă, în stare de ebrietate şi dezbrăcat, după ce s-a aruncat în râul Yarkon pentru a încerca să scape de urmăritori. Erez Ephrati riscă o condamnare de până la 20 de ani de închisoare. Iniţial, a respins acuzaţiile, însă, după ce acestea au fost confirmate de analize ADN şi de martori oculari, a invocat un acces de nebunie.

RUSIA

Dispariţie misterioasă

O cunoscută avocată, implicată în apărarea suspecţilor în cazul navei Arctic Sea, a dispărut miercuri la Moscova, a anunţat, sâmbătă, unul dintre colegii săi. Elena Romanova-Lebedeva îl apăra pe unul dintre suspecţii în cazul deturnării navei de transport Arctic Sea. “Miercuri, pe la miezul nopţii, a plecat de la birou. De atunci, nu am mai reuşit să dăm de ea”, a declarat Omar Ahmedov, apărător al unui alt inculpat în acelaşi dosar. Dispariţia avocatei a fost anunţată la poliţie. “Sperăm că este în viaţă. Am telefonat la morgă, am căutat toate rapoartele”, a adăugat acesta. Elena Romanova-Lebedeva a fost implicată în mai multe cazuri judiciare mediatizate, inclusiv într-un proces de crimă major. Arctic Sea, al cărei armator este compania finlandeză Solchar Management şi care navighează sub pavilion maltez, cu echipaj rusesc, a fost dată dispărută în iulie, în largul Suediei, pe o rută dintre cele mai frecventate. Nava a fost localizată în luna august de Marina rusă, după ce mai mulţi experţi au contestat ipoteza deturnării acesteia. Conform declaraţiilor oficiale, vasul transporta cherestea în valoare de peste un milion de euro, iar primele cercetări efectuate de autorităţile malteze nu au dus la descoperirea niciunei încărcături suspecte. Presa a afirmat însă că Rusia a decis interceptarea navei după ce a fost alertată de un grup mafiot că la bordul acesteia s-ar fi aflat rachete antiaeriene S-300 destinate Iranului.

CUBA

Cetăţean american, reţinut

Un cetăţean american a fost reţinut la începutul lunii decembrie de autorităţile cubaneze, iar reprezentanţii SUA la Havana au solicitat să li se permită să ia legătura cu acesta, a anunţat sâmbătă Departamentul de Stat. Americanul este un subcontractant al Development Alternatives Inc., organizaţie americană pentru dezvoltare economică. Persoana reţinută era implicată într-un nou program USAID pentru sprijinirea Guvernului american în vederea implementării unor activităţi în susţinerea statului de drept şi drepturilor omului, competiţiei politice şi a consolidării societăţii civile în Cuba. Development Alternatives Inc. a obţinut contractul USAID în 2008.