SPANIA

Români morţi într-un accident rutier

Patru români au murit marţi după-amiază în urma unui accident rutier produs în Spania. Cele patru victime lucraseră la pădure în localitatea Isona. Potrivit presei, nu se ştie numele întreprinderii la care aceştia erau angajaţi şi nici localitatea din care provin. Accidentul s-a petrecut cu puţin timp înainte de ora 17.00, când, din motive rămase neelucidate, maşina în care se aflau cei patru a ieşit în afara carosabilului. La faţa locului au intervenit şapte echipaje de pompieri care au avut nevoie de circa două ore pentru descarcerarea victimelor.

ITALIA

Românce moarte din cauza unor pilule

Două femei românce au murit în sudul Italiei, după ce au luat pilule avortive provenind din România, iar autorităţile italiene au declanşat o anchetă în acest caz. Cele două femei au murit într-un interval de câteva zile, în urma unor stopuri cardio-respiratorii. Ambele decese au avut loc în regiunea Puglia, unul în localitatea Taranto, iar celălalt la spitalul din Grottaglie (provincia Taranto).

COSTA RICA

Român prins cu 12 kg de cocaină

Un turist român a fost arestat de agenţi ai Poliţiei de Control al Drogurilor pe aeroportul Juan Santamaria din Costa Rica, având 12,2 kilograme de cocaină ascunse printre haine în bagaje. Numele persoanei arestate este Amarioarei şi este un tânăr de 24 de ani, fiind acuzat de trafic internaţional de stupefiante. Potrivit autorităţilor costaricane, bărbatul urma să se deplaseze la Madrid iar apoi, din capitala Spaniei, avea bilet la un avion cu destinaţia Manchester, unde urma să livreze drogurile. Acesta este cel de-al treilea român arestat în ultimul an pe principalul aeroport din Costa Rica având asupra sa cocaină. Poliţia costaricană a arestat, pe parcursul anului 2009, 52 de traficanţi de droguri pe aeroportul Juan Santamaria, majoritatea pentru că aveau asupra lor cocaină. Dintre aceştia, 40 au fost cetăţeni străini. Potrivit legislaţiei costaricane, traficul internaţional de droguri se pedepseşte cu până la 20 de ani de închisoare.

FRANŢA

Incident minor la o centrală nucleară

Unul dintre reactoarele centralei nucleare de la Cruas, în Ardeche, în sud-estul Franţei, a fost oprit marţi seara, în urma unui incident legat de o pierdere de agent de răcire, fără consecinţe asupra mediului, a anunţat Autoritatea pentru Siguranţa Nucleară (ASN). Informată de EDF (serviciul de electricitate), marţi, la ora 23.50 (24.50 ora României), ASN a precizat că a trimis doi inspectori la locul incidentului. EDF a declanşat un plan de urgenţă internă cu privire la reactorul numărul 4 al uzinei din Cruas şi l-a oprit conform procedurilor. Potrivit EDF, situaţia este consecinţa unei pierderi de agent de răcire din unele sisteme ale reactorului, care primeşte apă din Rhone, şi acest eveniment îşi are originea în afluxurile masive de resturi vegetale aduse de Rhone. Incidentul a fost clasat la nivelul 2 pe scara INES, de şapte trepte. Centrala din Cruas, construită la începutul anilor \'80, se află pe malul râului Rhone, în apropiere de Montelimar.

MAREA BRITANIE

Băieţel ucis de un pitbull

Un copil de 4 ani a fost ucis de un pitbull terrier, interzis prin lege în Marea Britanie, anchetatorii urmărind să descopere stăpânul animalului, potrivit ”The Sun”. Copilul a fost ucis de câine în timp ce se afla la bunica sa, care locuia împreună cu unchiul său. Vecinii au declarat că l-au văzut pe unchi plimbând câini agresivi. Pe pagina acestuia de Facebook sunt postate 48 de poze cu câini, între care Uno, cel care l-a omorât pe copil şi alte două exemplare de pitbull terrier. Poliţiştii au recunoscut că nu au reuşit să finalizeze cazul mai repede pentru că fuseseră avertizaţi că erau câini agresivi în acea casă. Anchetatorii încearcă să stabilească cum a ajuns Uno în acea casă şi cine era proprietarul. Câinele a fost împuşcat în cap de poliţişti. Pedeapsa maximă pentru deţinere de animale periculoase este de şase luni de închisoare şi amendă de 5.000 de lire.

IRAN

Marinarii britanici, eliberaţi

Iranul a anunţat miercuri că a eliberat cinci marinari britanici, arestaţi în 25 noiembrie în Golf, recunoscând că aceştia au intrat din greşeală în apele sale teritoriale. Ministerul britanic de Externe a anunţat miercuri că a obţinut confirmarea din partea Teheranului că cei cinci au fost eliberaţi. Marina iraniană a arestat, în 25 noiembrie, cei cinci membri ai echipajului unui velier de cursă aparţinând Sail Bahrain. Velierul se îndrepta de la Bahrein spre Dubai, unde urma să participe la o cursă. Un episod precedent de acest tip, din martie 2007, a provocat un incident diplomatic serios între Londra şi Teheran. Un grup de 15 marinari din Royal Navy a fost capturat în 23 martie de marina iraniană şi reţinut timp de 13 zile.

POLONIA

Se cere inculparea ministrului Sănătăţii

Avocatul Poporului din Polonia, Janusz Kochanowski, a solicitat punerea sub acuzare a ministrului Sănătăţii, Ewa Kopacz, pentru modul în care Guvernul a gestionat epidemia de gripă A/H1N1 şi a asigurat accesul pacienţilor la vaccinul antigripal. Solicitarea Avocatului Poporului a fost înregistrată la Parchetul General, care, la rândul lui, va trimite dosarul spre soluţionare autorităţilor regionale sau locale.

GERMANIA

Daune de milioane de euro

Grupul german Siemens a luat, miercuri, măsuri în cadrul celui mai mare scandal de corupţie din istoria recentă a Germaniai, cerându-le mai multor foşti directori, printre care şi Heinrich von Pierer, să plătească daune de milioane euro. Suma pe care va trebui să o achite von Pierer se ridică la cinci milioane euro. Preşedinte al grupului în perioada 1992-2005, iar apoi membru al consiliului de supraveghere până în 2007, acesta a petrecut 30 de ani în conducerea grupului şi a fost considerat unui dintre cei mai influenţi directori din Germania. Aceasta este cea mai mare sumă care va trebui să fie plătită de unul dintre cei nouă foşti directori ai Siemens. Succesorul lui von Pierer la conducerea companiei, Klaus Kleinfeld, va avea de achitat două milioane euro. Trei foşti directori au acceptat în urmă cu cîteva săptămâni să plătească daune, pentru a evita procedurile judiciare, iar exemplul lor a fost luat miercuri de alţi şase. Doi foşti membrii ai consiliului director refuză însă în continuare un acord amiabil. Siemens reproşează foştilor directori că au ignorat, de-a lungul timpului, practicile de corupţie prin care grupul a obţinut contracte internaţionale. Grupul a recunoscut că a plătit mită 1,3 miliarde euro după anul 2000, spre exemplu pentru a câştiga contractul de telecomunicaţii cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Atena. Grupul şi-a reglat deja conturile cu autorităţile germane şi americane, prin achitarea unei amenzi substanţiale. Scandalul a declanşat o undă de şoc în Germania şi a determinat mai multe companii să adopte coduri deontologice mai stricte.

CEHIA

Protestul agricultorilor

Circa 3.000 de agricultori cehi au manifestat miercuri în centrul oraşului Praga, pentru a protesta faţă de reducerile bugetare prevăzute în 2010. Protestatarii au cerut acordarea a 1,5 miliarde de coroane (58 de milioane de euro) subvenţii suplimentare de la stat, pentru a se garanta că suma totală pentru cheltuielile agricole în bugetul pentru 2010 nu va fi inferioară celei din 2009. Manifestaţia s-a încheiat în faţa sediului Camerei Inferioare a Parlamentului, unde deputaţii se pregăteau să examineze în a doua lectură proiectul de buget pe 2010. Adoptarea definitivă a bugetului este aşteptată la jumătatea lunii. Prima asociaţie agricolă din Cehia, Camera pentru Agricultură, reuneşte în special reprezentanţii marilor societăţi agricole. În schimb, o a doua organizaţie agricolă locală, Asociaţilor Agricultorilor Particulari, s-a distanţat de această acţiune de protest. La sfârşitul lunii octombrie, producătorii de lapte din Cehia au vărsat 500.000 de litri de lapte pe câmpurile din întreaga ţară, pentru a protesta faţă de preţul de livrare, pe care îl consideră prea mic, acţiune desfăşurată, de asemenea, la iniţiativa Camerei pentru Agricultură.

RUSIA

Atentat revendicat

Gruparea islamistă caucaziană a liderului rebel cecen Doku Umarov a revendicat atentatul de vineri, vizând trenul rusesc Nevski Express, soldat cu 27 de morţi, a anunţat, miercuri, site-ul Kavkazcenter, apropiat mişcării. Textul revendicării a fost semnat de ”statul major al forţelor armate din Emiratul Caucaz, condus de Doku Umarov”, un fost preşedinte separatist cecen care s-a proclamat emir şi şef al tuturor mişcărilor rebele active în Caucazul rus. Mai multe republici din Caucazul de Nord se confruntă cu o rebeliune ce îşi are originea în cele două războaie din Cecenia, de la începul anilor \'90 şi începutul anilor 2000.

FRANŢA

Militanţi Greenpeace în sediul Adunării Naţionale

Mai mulţi militanţi din cadrul organizaţiei ecologiste Greenpeace au pătruns miercuri, pentru scurt timp, în sediul Adunării Naţionale franceze, unde avea loc o dezbatere pe tema Conferinţei de la Copenhaga privind modificările climatice. În timp ce ministrul francez al Ecologiei, Jean-Louis Borloo, îşi încheia discursul, aproximativ zece militanţi, care stăteau în tribunele destinate publicului, şi-au scos hainele pentru a scoate la iveală tricouri cu sigla Greenpeace şi au agitat banderole galbene pe care scria ”La fapte, domnule preşedinte”. O militantă a reuşit, în învălmăşeala generală, să coboare de la tribuna rezervată publicului, pe o coardă, până în hemiciclu, după care a fost evacuată în forţă de securitate, ca şi ceilalţi manifestanţi. Şedinţa a fost întreruptă pentru scurt timp, iar publicul a fost evacuat în întregime. Anterior, în cursul după-amiezii, militanţi din cadrul organizaţiei ecologiste s-au căţărat pe acoperişul Adunării Naţionale.

RUSIA

Furt din Parlament

O faţă de masă din in, pachete de lapte şi câteva sticle de votcă au fost furate la o expoziţie care s-a desfăşurat în Duma de Stat, Camera Inferioară a Parlamentului rus. La expoziţia meşteşugurilor populare ale regiunii Riazani, găzduită de Duma de Stat, au fost furate o faţă de masă din in valorând circa 5.000 de ruble (110 de euro), 30 de pachete cu lapte şi câteva sticle de votcă, expuse pentru vânzare. Participanţii expoziţiei au recunoscut că nu se aşteptau să se confrunte cu astfel de cazuri în interiorul Dumei de Stat. Produsele puteau fi furate marţi seara, când funcţionarii şi vizitatorii Dumei părăsesc locurile de muncă şi pleacă acasă. De obicei, vânzătorii îşi lasă produsele împachetate în sala de expoziţie, iar serviciul de pază are grijă doar de produsele de valoare, cum ar fi bijuteriile din pietre preţioase.