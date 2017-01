SPANIA

Reţea de şantajişti, dezmembrată

Membrii unei reţele de şantajişti din Spania, din care făceau parte şi români, care au ucis un om de afaceri pentru a-l şantaja pe un altul privind crima, au fost arestaţi săptămâna trecută de către Garda Civilă Spaniolă. Victima a fost identificată drept John Joseph B., un om de afaceri implicat în vânzarea de maşini de lux, în Barcelona. Reţeaua, care opera în Valles, şantaja oameni de afaceri pentru a obţine bani, fiind acuzată, de asemenea, de jafuri cu violenţă, spălare de bani, trafic de droguri, posesie ilegală de arme, furt auto şi crimă. Cadavrul lui John Joseph B. a fost găsit împuşcat în cap, într-o zonă împădurită din Ullastrell. Bărbatul fusese ucis în faţa altui om de afaceri, care a fost ameninţat de membrii grupării că va fi implicat în ancheta pentru crimă dacă nu plăteşte o sumă mare de bani. Poliţiştii spanioli au arestat, săptămâna trecută, patru membri ai reţelei, după ce, în 6 noiembrie, arestaseră alţi şase. Victima şantajului este tot un om de afaceri din Barcelona, dar numele acestuia nu a fost dat publicităţii. Potrivit cercetărilor, victimele grupării au virat, în ultimele zece luni, aproximativ 700.000 de euro în conturile şantajiştilor. Au fost arestaţi patru bărbaţi şi două femei, de naţionalităţile spaniolă, portoricană şi română.

BULGARIA

Foşti spioni comunişti

Trei membri din cadrul actualului Guvern de dreapta din Bulgaria, aflat la putere din iulie, au fost spioni ai serviciilor secrete în timpul regimului comunist, a anunţat miercuri comisia care se ocupă de studierea arhivelor comuniste. Comisia a identificat, astfel, un ministru şi doi adjuncţi de ministru care au desfăşurat activităţi de spionaj, după ce a verificat informaţii referitoare la peste 40 de membri ai Guvernului bulgar. Încă din 2001, o anchetă asupra unor deputaţi din cadrul Parlamentului arăta că Bojidar Dimitrov, de 63 de ani, în prezent ministru fără portofoliu care se ocupă de moştenirea culturală a comunităţilor bulgare din străinătate, a fost agent al serviciilor secrete şi de contraspionaj comuniste. Ceilalţi doi foşti spioni, dezvăluiţi miercuri, sunt adjunctul ministrului Afacerilor Externe, Krasimir Kostov, de 52 de ani, şi adjunctul ministrului Afacerilor Interne, Pavlin Dimitrov, de 57 de ani, care a ocupat funcţii în cadrul acestui minister şi înainte de prăbuşirea Zidului Berlinului şi a comunismului, în urmă cu 20 de ani. Niciunul dintre cei vizaţi nu a făcut vreun comentariu, miercuri.

BELGIA

Un nou premier

Guvernul belgian, condus de Yves Leterme, care i-a succedat miercuri în postul de premier lui Herman Van Rompuy, viitorul preşedinte al UE, păstrează aproape în totalitate echipa anterioară. Doar o singură schimbare notabilă, ministrul Funcţiei Publice din Guvernul Van Rompuy, creştin-democratul flamand Steven Vanackere, preia fotoliul Afacerilor Externe, care era deţinut de Yves Leterme. Noul sosit, Inge Vervotte, membru al aceluiaşi partid, preia fotoliul Funcţiei Publice. Guvernul se bazează în continuare pe o coaliţie de cinci partide, două flamande, creştin-democrat şi liberal, şi trei francofone, de centru, liberal şi socialist.

TURCIA

Drept la grevă

Sute de mii de angajaţi din sectorul public din Turcia au încetat, miercuri, lucrul pentru a cere Guvernului dreptul la grevă şi creşteri salariale. Sindicatul cere Guvernului să modifice legislaţia muncii în conformitate cu standardele Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Cei aproape două milioane de funcţionari civili din Turcia pot adera la sindicate, dar nu pot recurge în mod legal la grevă, iar salariile lor sunt stabilite de Guvern. Protestul a afectat transportul în comun, serviciile poştale şi medicale, spitalele preluând numai cazurile de urgenţă.

PAKISTAN

Atac asupra cisternelor NATO

Mai mulţi bărbaţi au atacat şi distrus, miercuri, în nord-vestul Pakistanului, un camion-cisternă care transporta carburant pentru trupele NATO din Afganistan, pe un drum pe care talibanii atacă în mod regulat convoaiele Alianţei. Un grup de zece bărbaţi înarmaţi a prins camionul într-o ambuscadă în cursul dimineţii, la ieşirea din oraşul Peshawar, capitala provinciei de nord-vest, în timp ce vehiculul se îndrepta către trecătoarea Khyber, principala rută de legătură între cele două ţări vecine. În trecătoarea Khyber, dar şi în mod direct în depozitele transportatorilor rutieri de la Peshawar, insurgenţii islamişti atacă în mod regulat convoaiele care transportă provizii şi carburant pentru Forţa Internaţională de Asistenţă pentru Securitate a NATO, care luptă împotriva insurecţiei Taliban în Afganistan.

IRAN

Răpiţi de Israel

Autorităţile iraniene avertizează că persoanele care participă la protestele împotriva regimului riscă să fie răpite de serviciile secrete israeliene. Potrivit unor surse iraniene, miliţiile Basiji, afiliate Gardienilor Revoluţiei, răspândesc zvonul că pe teritoriul Iranului există agenţi israelieni, aceasta probabil fiind o modalitate de evitare a unor noi manifestaţii. Zeci de mii de iranieni au participat la protestele violente izbucnite după scrutinul prezidenţial din iunie. În urmă cu câteva săptămâni, presa de stat iraniană a oferit informaţii care ar atesta ipoteza că un fost adjunct al ministrului Apărării a fost răpit de Israel în 2006. Ali Reza Asgari, un general în rezervă care a fost membru al Gardienilor Revoluţiei, a dispărut în timpul unei excursii efectuate în Turcia în decembrie 2006. Un oficial german a declarat în martie că Ali Reza Asgari a dezertat şi oferă Occidentului informaţii despre programul nuclear iranian. Familia Asgari a respins speculaţiile că ar fi dezertat, afirmând că a fost răpit.

GRECIA

Atentat la Atena

Un dispozitiv exploziv artizanal a explodat, marţi seară, în centrul Atenei, în faţa cabinetului unui deputat al Partidului Socialist aflat la putere, provocând pagube materiale minore. Explozia s-a produs la etajul al patrulea al unui imobil care adăposteşte cabinetul lui Yannis Vouros, în vârstă de 54 de ani, actor şi deputat al PASOK. Dispozitivul exploziv era alcătuit din mici cartuşe cu gaz şi a provocat un incendiu, stins rapid, care a avariat cabinetul lui Vouros, dar şi un cabinet de avocatură situat în apropiere. Acţiunea nu a fost revendicată imediat. Acesta este cel de-al treilea atentat de acest tip comis în ultimele două săptămâni împotriva deputaţilor partidului PASOK, învingător în alegerile legislative de la 4 octombrie.

PAKISTAN

Suspecţi puşi sub acuzare

Un tribunal special din Pakistan a pus sub acuzare şapte persoane suspectate de participare în seria de atentate de la Bombay, în India, soldate anul trecut cu 166 de morţi. India şi SUA acuză grupul extremist musulman Lashkar-e-Taiba, cu sediul în Pakistan, că ar fi organizat şi comis atacurile în perioada 26 - 29 noiembrie 2008, suspectând că cei zece agresori pakistanezi, dintre care doar unul a supravieţuit, ar fi primit susţinere logistică din partea serviciilor secrete pakistaneze. Poliţia pakistaneză a arestat şapte suspecţi în acest caz, între care Zakiur Rehman Lakhvi, presupusul organizator al atentatelor, şi un membru LeT, Zarar Shah. Cei şapte au fost puşi sub acuzare de către Tribunalul Antitero din Rawalpindi. Suspecţii au pledat nevinovat. Totodată, Pakistan respinge acuzaţiile privind implicarea serviciilor sale secrete în atacurile de la Bombay, dând asigurări că ancheta în cazul celor şapte suspecţi va avansa rapid dacă India va furniza mai multe informaţii.

JAPONIA

Mandate de arestare

Poliţia niponă a obţinut mandate pentru arestarea a patru copii ai unor militari americani, suspectaţi că au rănit grav un motociclist întinzând o coardă pe o şosea. Victima, în vârstă de 23 de ani, a suferit fracturi craniene căzând cu motocicleta după ce s-a împiedicat de coarda întinsă în apropierea bazei militare americane de la Yokota din regiunea Tokyo. Motociclistul le-a explicat anchetatorilor că văzuse patru copii străini înaintea accidentului, iar camerele de supraveghere au confirmat prezenţa a trei băieţi şi a unei fete. Cei patru adolescenţi, cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani, fac obiectul unui mandat de arestare pentru tentativă de crimă. Poliţia niponă va cere comandamentului american să îi predea pe cei patru suspecţi. Circa 47.000 de militari americani sunt staţionaţi în Japonia în virtutea acordului de securitate dintre cele două ţări. Relaţiile bilaterale s-au deteriorat de curând din cauza reamenajării bazelor americane, prevăzută într-un acord semnat în 2006, dar pe care noul Guvern de la Tokyo a decis să îl reanalizeze. Premierul Yukio Hatoyama propune mutarea unei baze americane de pe insula Okinawa, după ce localnicii s-au plâns în ultimii ani de neplăcerile provocate de militarii americani.

GERMANIA

Popularitate minimă

Partidul Social Democrat german, trecut în opoziţie în urma alegerilor legislative din septembrie, după 11 ani la putere, a scăzut la cel mai mic nivel de popularitate de după război. Partidul, care a obţinut 23% din voturi în alegerile din 27 septembrie, nu mai obţine în prezent decât 19% din intenţiile de vot, potrivit unui sondaj de opinie, publicat de revista “Stern” şi postul de televiziune RTL. Uniunile creştin-democrată şi liberală, care îl sprijină pe cancelarul Angela Merkel sunt creditate cu 37% din intenţiile de vot, adică un punct procentual în plus faţă de săptămâna trecută. Liberalii, de asemenea, aliaţi ai cancerului Merkel în cadrul noul Guvern, obţin 12%, cu un punct mai puţin decât săptămâna trecută. Ecologiştii sunt creditaţi cu 13% în creştere, iar partidul radical Die Linke se menţine constant cu 12% din opţiuni. Sondajul a fost realizat pe un eşantion de 2.500 de persoane.

SUA

Imigranţi reţinuţi

Agenţii Serviciului american pentru Vămi şi Imigraţie au reţinut circa 556.000 de imigranţi clandestini în perioada octombrie 2008 - octombrie 2009, în scădere cu 23% faţă de anul precedent. În cursul anului precedent, fuseseră reţinuţi peste 723.000 de imigranţi clandestini. Poliţia de frontieră atribuie aceste rezultate vigilenţei sporite, după recrutarea a 6.000 de agenţi noi, ceea ce ridică la nivelul de 18.000 numărul total al efectivelor. Agenţia americană pentru Vămi şi Imigraţie a confiscat peste 1,6 tone de droguri în cursul anului fiscal 2009, ceea ce reprezintă o creştere cu 57% faţă de anul precedent. Capturile de heroină au crescut cu 316%, iar cele de marijuana şi cocaină sunt în scădere.