Adrian Severin, printre favoriţii la postul de ministru de Externe al UE

Adrian Severin a fost cotat, ieri, cu 4 la 1 şanse de a deveni ministru de Externe al Uniunii Europene, în condiţiile în care punctajul este de la 50 la 1, iar pe listă se află şi scriitoarea de origine română, Herta Muller, care a câştigat premiul Nobel pentru literatură, cotată cu 3 la 1. Pe listă se află şi fostul premier italian Massimo D\'Alema care este încă în cărţi de a deveni Înalt reprezentant al Afacerilor Externe ale Uniunii Europene. Evaluările au fost făcute de Ladbrokes, o faimoasă agenţie britanică de pariuri. Nominalizarea ministrului de externe al UE va fi făcută la jumătatea lunii noiembrie şi pe listă se mai află premierul spaniol Zapatero şi britanicul David Miliband, care se pare că este favorit.

Sfidare a Preşedinţei la adresa Parlamentului

Vicepreşedintele Comisiei de apărare de la Cameră, George Scutaru (PNL), a declarat, ieri, că neprezentarea consilierului prezidenţial Constantin Degeratu la audierile din comisie pe tema Omar Hayssam, reprezintă o sfidare a Preşedinţiei la adresa Parlamentului. ”De o săptămână nu am primit niciun răspuns de la Administraţia Prezidenţială în legătură cu prezenţa gen Degeratu la Comisie. Nu ştiu motivele pentru care generalul Degeratu refuză să se prezinte în faţa Comisiei pentru a furniza amănunte cu privire la discuţia din 2005 cu Omar Hayssam. Ori generalul Degetaru are ceva de ascuns, ori ne confruntăm cu o sfidare a instituţiei prezidenţiale faţă de Parlament”, a afirmat Scutaru. El a mai spus că membrii Comisiei de apărare aşteaptă, în cointinuare, ca Degeratu să vină să relateze despre întâlnirea pe care a avut-o cu Omar Hayssam. „Altfel, am putea crede că lui Traian Băsescu îi este frică că parlamentarilor să li se spună conţinutul acestei discuţii”, a adăugat Scutaru. Potrivit lui Scutaru, este posibil ca în şedinţa Comisiei de joi să fie audiat şi Vasile Blaga în problema de la DGIPI.

Directorul de la Băbeni, audiat

Vicepreşedintele Comisiei pentru apărare a Camerei, George Scutaru, a spus, ieri, că directorul Uzinei de armament Băbeni, Ion Mărculescu, a fost audiat pentru a da informaţii în legătură cu delaborarea de muniţie de la Băbeni şi nu înţelege de ce deputaţii PD-L au părăsit şedinţa. ”Această întâlnire se înscrie în cadrul activităţii de control parlamentar”, a afirmat Scutaru. El a mai spus că audierile în cazul Băbeni vor continua, la şedinţa de joi urmând să fie prezent la comisie jurnalistul Sorin Roşca Stănescu, şi că, dacă va fi nevoie, vor fi chemaţi la comisie şi reprezentanţii altor instituţii implicate în acest caz. Deputaţii PD-L din Comisia de apărare au părăsit, ieri, şedinţa în care era audiat Ion Mărculescu, preşedintele comisiei Costică Canacheu declarând că această audiere nu este legală.

Senatorii, liberi în ultima săptămână a campaniei electorale

Biroul Permanent al Senatului a decis, ieri, ca în ultima săptămână a campaniei electorale să-şi programeze activitate în teritoriu, fără nicio zi de plen, şi activitate în comisii numai dacă este cazul, pentru a da posibilitatea senatorilor să se ocupe de campanie. Săptămâna viitoare, senatorii vor avea program obişnuit de plen pînă miercuri. Pentru restul săptămânii viitoare, senatorii vor avea comisii şi activitate în teritoriu. De asemenea, Biroul Permanent al Senatului a decis ca toate cheltuielile făcute în deplasările externe ale parlamentarilor să fie publicate pe pagina de internet a instituţiei, în acest sens fiind elaborată o machetă cu toate aceste date care urmează să fie aprobată săptămâna viitoare.

Tratatului de la Lisabona, ignorat în România

Fostul şef al Departamentului pentru Afaceri Europene (DAE) Vasile Puşcaş afirmă că pregătirea României pentru aplicarea Tratatului de la Lisabona „este omisă conştient pentru domeniul intern”, existând riscul ca deciziile UE „să se oprească la porţile Bucureştiului”. Puşcaş a declarat că, în timp ce statele membre ale UE şi-au pregătit structurile administrative pentru compatibilizarea cu Tratatul de la Lisabona, în România predomină scandalul politic, suprapus crizei economice. Acesta a menţionat că cetăţenii români vor putea călători şi observa schimbări în alte state membre ale UE, dar vor avea „frustrarea” că, în România europeană, „transformările sunt doar mimări şi scandaluri politice care au ca obiect interesul individual al politicienilor şi nicidecum binele public al cetăţenilor români şi europeni”.

Lucrările la Bîstroe, monitorizate la nivel internaţional

Directorul general pentru afaceri juridice în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Cosmin Dinescu, a declarat că lucrările Ucrainei la proiectul Bîstroe sunt în continuare monitorizate de Comitetul de Implementare al Convenţiei de la Espoo, iar relatările presei ucrainene pe această temă nu corespund realităţii. El a adăugat că, în luna octombrie, secretarul executiv al Comisiei ONU pentru Europa, pe baza analizei Comitetului de Implementare, a transmis Ucrainei că în continuare nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate în cadrul Convenţiei. Dinescu a spus că, practic, cel mai relevant organism internaţional şi-a exprimat clar opinia nefavorabilă legată de acest proiect. Ucraina risca să fie sancţionată cu avertisment - una dintre cele trei forme de sancţiune potrivit Convenţiei de la Espoo - însă acest avertisment nu a mai fost activat în urma unor informaţii potrivit cărora Ucraina ar fi făcut demersuri pentru remedierea încălcărilor tratatului.