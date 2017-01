Site-ul lui Băsescu, clonat

Pagina de internet a lui Traian Băsescu, www.băsescu.ro, a fost clonată pe domeniul www.traianbăsescu.ro, un site care, deşi arată din punct de vedere grafic cu cel făcut pentru campania preşedintelui, parodiază mesajele acestuia, inclusiv pe cele legate de referendumul pentru unicameral. Clona, traianbăsescu.ro are aceeaşi grafică cu a site-ului original, însă toate mesajele şi declaraţiie preşedintelui au fost refăcute, astfel că în loc de sloganul „De ce le e frică nu scapă!”, pe siteul-clonă apare unul nou - „De ce ţi-e frică, păsărică?”, aluzie la formula pe care Băsescu a utilizat-o la un moment dat pentru a se adresa unei ziariste. De asemenea, în locul îndemnului „Hai la referendum!”, stă scris mesajul „Hai la revedere!”. Viziunea şefului statului pentru viitorul mandat s-a transformat în „Viziunea mea pentru o dictatură sănătoasă!”. „Văd o Românie în care să am mai multă putere. Ca preşedinte n-am făcut nimic. Daţi-mi Guvernul, Parlamentul şi Justiţia şi voi face tot ce vreau! Văd un Guvern mai suplu şi mai blond. Văd un Parlament atât de mic, încât Emil Boc să se simtă mare”, sunt câteva dintre mesajele parodiate.

Gripa nouă, în dezbatere la Parlament

Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputaţilor, a decis, ieri, să solicite în regim de „maximă urgenţă” întrunirea Comisiei de sănătate a Camerei, astăzi, pentru audierea ministrului interimar Adriean Videanu pentru a afla situaţia exactă privind gripa nouă şi măsurile luate. Anunţul a fost făcut într-o conferinţă de presă, de viceliderul grupului liberal din Camera Deputaţilor, Eugen Nicolăescu. Creşterea numărului de cazuri de gripă AH1N1, confirmate în această perioadă, este cauzată de pătrunderea şi răspândirea virusului pandemic în colectivităţile de copii şi tineri din judeţele Iaşi, Dolj, Prahova şi din Capitală, a declarat, ieri, secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Adrian Streinu-Cercel.

Discuţii pentru adoptarea unei declaraţii politice privind bugetul

Viceliderul grupului liberal, Eugen Nicolăescu, a declarat că deputaţii PNL propun celorlalte grupuri parlamentare să aibă discuţii pentru a adopta, până la 30 noiembrie, o declaraţie politică a Parlamentului în care să se „fixeze” nivelurile macroeconomice de bază ale proiectului de buget pe 2010. Nicolăescu a susţinut că adoptarea unei astfel de declaraţii ar constitui un semnal către organismele internaţionale că Parlamentul îşi va îndeplini o misiune vizând asigurarea stabilităţii econmice. PNL va solicita ca negocierile pe acest subiect cu celelalte grupuri parlamentare să înceapă în zilele următoare.

Ridzi, la Parchet

Fostul ministru al Tineretului şi Sportului Monica Iacob Ridzi s-a prezentat, ieri dimineaţă, la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în legătură cu plângerea penală în care îi acuză de abuz în serviciu pe membrii Comisiei de anchetă privind organizarea „Zilei Tineretului”. Ridzi a declarat că a venit să dovedească faptul că acea comisie parlamentară care a anchetat-o a funcţionat ilegal. Referitor la acest caz, deputatul PSD Nicu Bănicioiu a declarat că, prin solicitarea ca membrii Comisiei de anchetă în cazul său să fie audiaţi de procurori, fostul ministru al Tineretului, Monica Iacob Ridzi, demonstrează că este lipsă de bun-simţ şi încearcă să se agaţe de un sprijin politic.

Trecerea Registrului Comerţului la Camerele de Comerţ, adoptată pe articole

Deputaţii au adoptat, ieri, pe articole, propunerea legislativă privind trecerea oficiilor de Registru al Comerţului de la Ministerul Justiţiei la Camerele de Comerţ, reprezentanţii PD-L pronunţându-se împotriva proiectului, în timp ce PSD şi PNL l-au susţinut. Deputatul PDL Daniel Oajdea a cerut retrimiterea propunerii legislative la Comisia juridică, arătând că, „acum, când se fac eforturi uriaşe pentru a se plăti pensiile şi salariile, prin această iniţiativă legislativă se dau bani pentru primari care sponsorizează campania electorală”. Deputatul PNL Eugen Nicolăescu l-a criticat pe deputatul PD-L, arătând că acesta demonstrează „o mânie împotriva sistemului privat”. El a spus că proiectul de lege face dreptate şi ordine în sectorul înregistrării firmelor în România.

Vosganian: Balanţa energetică a României ar putea fi excedentară

Preşedintele Comisiei pentru Industrii şi Servicii a Senatului, Varujan Vosganian, a declarat, ieri, că balanţa energetică a României ar putea fi excedentară până în 2012, datorită producţiei de electricitate, care va creşte, şi a comercializării energiei electrice. „Politica energetică este parte a politicii industriale, parte a politicii fiscal-bugetare şi parte a politicii de convergenţă a României în UE. România are într-adevăr resurse energetice, dar ele sunt sărace, cu costuri de exploatare relativ ridicate. În sectorul de producţie, randamentul este mai scăzut în medie cu 20% decât în celelalte ţări membre UE”, a declarat Varujan Vosganian, în cadrul Forumului „Energy in Central and Eastern Europe 2009”. De asemenea, acesta precizează că trebuie promovate măsurile pentru creşterea eficienţei energetice şi pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Totodată, Vosganian spune că „poate ar trebui ca, pe viitor, strategia energetică să fie aprobată în Parlament”. În plus, preşedintele Comisiei pentru Industrii şi Servicii a Senatului consideră că formula ideală în ceea ce priveşte reorganizarea sectorului energetic o reprezintă formarea unei singure companii, şi nu două, potrivit ultimului scenariu. De asemenea, Vosganian subliniază că este necesar un audit energetic riguros.