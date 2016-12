Marea Britanie - Un dentist român şi-a ţinut pacienţii în agonie după ce le-a scos dinţii fără anestezie

Un dentist român stabilit în Londra şi-a ţinut pacienţii în agonie după ce le-a scos dinţii fără a le mai prescrie un tratament care să implice şi administrarea de anestezice, relatează publicaţia britanică “Basingstoke Gazette”. Printre victimele medicului Alexandru Varga se numără un copil de 6 ani şi o femeie, pe care acesta i-a ignorat atunci cînd l-au implorat să le administreze medicamente anestezice. Dentistul, care practica stomatologia la Centrul din Franklin Avenue, Tadley, încurca, de asemenea, evidenţele pacienţilor săi, motiv pentru care o dată nu a reuşit să recomande tratamentul adecvat pentru patru dintre clienţii săi. În faţa unei comisii de audiere disciplinară din Londra, reprezentantul corpului stomatologilor profesionişti, David Bradly, a acuzat conduita profesională a medicului Varga, arătînd că acesta a uitat să-şi trateze şase dintre pacienţi pe o perioadă două luni. Femeia, intitulată sugestiv Pacientul Unu, l-a văzut pe medic în 22 mai 2008, moment la care acesta i-a extras un dinte. Înainte de începerea procedurilor medicale, dentistul nu i-a explicat femeii ce opţiuni are şi apoi nu i-a administrat nici calmante sau anestezice pentru durere. La mai puţin de o lună, doctorul Varga l-a tratat pe Pacientul doi, caz în care, de asemenea a uitat să menţioneze că acesta putea cerere anestezie. În cazul celui de-al doilea pacient medicul a uitat, de asemenea, să facă o radiografie pentru acurateţea intervenţiei. David Bradly a mai spus că în timpul tratamentului, medicul nu a avut niciun fel de remuşcare faţă de Pacientul doi care îi spunea că are dureri mari. Părinţii unui copil de 6 ani, denumit Pacientul trei, s-au plîns atunci cînd Varga nu a fost în stare să întocmească un tratament şi pentru că nu le-a spus că nu va folosi anestezic local în timpul intervenţiei. Preşedintele Tribunalului, Martyn Green, a spus că lacunele medicului român au fost numeroase, repetate, şi de lungă durată şi că Varga ar trebui suspendat de la practicarea stomatologiei pentru un an. Comitetul stomatologilor profesionişti l-a suspendat pe Varga dintre medicii dentişti pentru 12 luni. Alexandru Varga a absolvit în 1999 Universitatea de Stomatologie din Cluj-Napoca. Pe parcursul celor trei zile de audieri. acesta nu a confirmat dar nici infirmat acuzele aduse. Publicaţia citată crede că medicul s-a întors în România după ce a părăsit centrul de practică Tadley, în iulie 2008.

Finlanda - Taberele ilegale ale cerşetorilor români, desfiinţate

Autorităţile locale din Helsinki au început să desfiinţeze mai multe tabere ilegale ridicate de cerşetorii români. Luni, autorităţile şi-au început acţiunea prin îndepărtarea unui container folosit ca adăpost. În prezent sînt desfiinţate corturi şi adăposturi improvizate din zona Kylasaari a capitalei finlandeze. O altă tabără din Kalasatama va fi desfiinţată în cursul săptămînii. În ultimii ani, mai multe oraşe finlandeze au înregistrat un aflux de români de etnie romă care au venit în Finlanda pentru a cerşi. Serviciile sociale locale au încercat să le monitorizeze sănătatea şi să le ofere alternative. Poliţia se teme că bande criminale din România vor ajunge să conducă reţelele de cerşetori, aşa cum se întîmplă în alte ţări europene.

Polonia - România a predat documente privind supravegherea Guvernului polonez în exil

România a predat Poloniei documente privind supravegherea Guvernului polonez aflat în exil în România, în 1939. Mii de documente de supraveghere a Guvernului polonez aflat în exil în România au fost predate Agenţiei pentru Securitate Internă (ABW) de către serviciile secrete române. Potrivit istoricilor, documentele copiate şi predate Muzeului celui de al Doilea Război Mondial din Gdansk sînt unice şi ar putea face lumină asupra unor evenimente istorice din perioada respectivă. Documentele predate Poloniei au fost redactate în limbile română, franceză, germană, poloneză şi rusă. Acestea includ fotografii, rapoarte oficiale şi corespondenţă privată interceptată de serviciile române. Oficialii muzeului au anunţat că documentele vor fi disponibile pentru toţi istoricii interesaţi, urmînd să fie date publicităţii anul viitor.

Belarus - Avion comercial rusesc, prăbuşit în apropiere de Minsk

Un avion comercial al companiei ruse S-Air s-a prăbuşit luni seară, în apropiere de Minsk, provocînd moartea celor şase persoane aflate la bord. Avionul Bae 125-1000, venind de la Moscova, a dispărut de pe ecranele radarelor la ora locală 21.30 (21.30, ora României). El transporta trei pasageri şi trei membri ai echipajului. Aparatul de zbor s-a prăbuşit la patru kilometri de aeroportul din Minsk. Potrivit agenţiilor ruse, Marat Romaşkin, preşedintele şi directorul general al companiei S-Air, specializată în zboruri de afaceri, figurează printre pasagerii decedaţi.

Bulgaria - Explozie în oraşul Iambol

O puternică explozie a avut loc în oraşul bulgar Iambol, marţi dimineaţa, la ora 03.00 (03.00, ora României). Purtătorul de cuvînt al Direcţiei Regionale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Katia Niagolova, a confirmat că instituţia a fost alertată abia după două ore de la producerea deflagraţiei, deoarece aceasta nu ar fi fost auzită de nimeni atît de dimineaţă. Nicio persoană nu a fost rănită în urma exploziei, dar clădirea a suferit pagube semnificative, toate ferestrele fiind sparte, iar mobila a fost distrusă. Specialişti din cadrul Direcţiei pentru Informaţii Tehnice Operative (DOTI) cu sediul în Burgas continuă investigaţiile privind tipul şi cantitatea de explozivi utilizată în acest incident.

Pe de altă parte, se relatează că răpitorii fiului omului de afaceri bulgar Rumen Guninski, consilier municipal din partea Partidului Socialist în oraşul Praveţ, au trimis un mesaj telefonic în care cer o răscumpărare de 500.000 de euro pentru eliberarea tînărului. Se pare că omul de afaceri a primit din partea răpitorilor o perioadă de trei săptămîni pentru a face rost de bani. Rumen Gunenski Jr., student în vîrstă de 22 de ani, a fost răpit la Sofia, pe 19 octombrie. Luni, poliţiştii au găsit vehiculul cu care a fost răpit tînărul, ştirea fiind anunţată de premierul Bulgariei, Boiko Borisov. Vehiculul a fost găsit la periferia Sofiei, iar ancheta poliţiştilor a dovedit că fusese furată anterior în capitala bulgară. Potrivit premierului, dubiţa era arsă complet şi nu prezenta niciun fel de urme care să ofere indicii anchetatorilor, semn că răpitorii sînt profesionişti. Boiko Borisov a mai declarat că, în decurs de zece zile, va fi supus aprobării Parlamentului un nou proiect de lege privind combaterea infracţiunilor de răpire. Textul prevede o pedeapsă de 30 de ani de închisoare pentru persoanele găsite vinovate de asemenea crime şi crearea unui fond de stat în valoare de 100.000 de leva (51.000 de euro) care să permită o reacţie promptă în asemenea cazuri.

Marea Britanie - S-a spînzurat imitîndu-l pe Tarzan

Un băiat de zece ani s-a spînzurat în timp ce se juca imitîndu-l pe Tarzan, transmite www.mirror.co.uk. Connor Tann a murit într-un accident bizar, în timp ce pretindea a fi Tarzan pe un leagăn de frînghie. El se juca împreună cu prietenul său cel mai bun, Daniel, care a observat că o coardă a leagănului s-a înfăşurat în jurul gîtului. Îngrozit, copilul şi-a alertat părinţii, dar şi pe mama lui Connor, însă cînd au ajuns la copac era prea tîrziu. Nici medicii nu au mai putut face nimic pentru băiat.

SUA - 52 de minori exploataţi de reţele de prostituţie, salvaţi

Biroul Federal de Investigaţii din SUA (FBI) a depistat şi salvat 52 de minori din reţele de prostituţie, arestînd aproape 700 de persoane în cursul unei operaţiuni rapide, în 36 de oraşe. Acţiunea a făcut parte dintr-o operaţiune mai amplă, numită Pierderea Inocenţei, care a permis, începînd din 2003, salvarea din reţelele de prostituţie a 900 de minori şi condamnarea a 510 persoane. În cursul anchetei, agenţii FBI au vizat parcări de camioane, cazinouri, anumite zone rezidenţiale şi site-uri de Internet. ”52 de minori au fost luaţi de pe stradă, cea mai tînără fiind o fată de 10 ani. Ceilalţi 51 sînt adolescenţi cu vîrste sub 18 ani”, a precizat FBI.

Iran - Cadrul acordului propus de AIEA, acceptat dar cu modificări

Iranul acceptă cadrul proiectului de acord propus de AIEA privind îmbogăţirea uraniului în străinătate, dar solicită schimbări importante, anunţă postul iranian de televiziune Al-Alam. Teheranul va transmite răspunsul oficial în următoarele 48 de ore Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA).

Rusia - Scopul noului proces împotriva lui Hodorkovski, tot mai neînţeles

Cetăţenii ruşi înţeleg din ce în ce mai puţin scopul noului proces intentat fostului magnat al petrolului Mihail Hodorkovski, acţiunea judiciară stîrnind sentimente mai degrabă negative, arată rezultatele unui sondaj realizat de centrul independent Levada. Două-treimi dintre ruşi (65%) au sentimente negative faţă de acest proces, iar 33% se declară bucuroşi sau mulţumiţi, potrivit sondajului realizat în perioada 16 - 19 septembrie, pe un eşantion de 1.600 de persoane. O treime dintre ruşi nu înţeleg de ce este acuzat Hodorkovski, deja condamnat la opt ani de închisoare în 2005, pentru fraude fiscale şi judecat din martie într-un nou caz. Două-treimi dintre persoanele interogate (65%) apreciază că fostul preşedinte al companiei petroliere Iukos este un om de afaceri talentat, în timp ce 35% cred contrariul. De altfel, 64% dintre ruşi cred că Hodorkovski a contribuit la crearea de locuri de muncă în anii ’90. Cazul Iukos a fost denunţat de politicienii liberali, care acuză Kremlinul de restabilirea controlului statului asupra activelor petroliere.