Italia - Români, reţinuţi pentru tentativă de crimă

Doi români au fost reţinuţi în sudul Italiei, sub acuzaţia de tentativă de crimă, după agresarea unor conaţionali într-un bar din apropiere de Neapole. Carabinierii din localitatea Villa Literno i-au reţinut pe Iulian Octavian Anghel, de 42 de ani şi Florin Anghel, de 23 de ani, acuzaţi de tentativă de crimă, port abuziv de arme şi tăinuire de bunuri furate. În cursul zilei de duminică, cei doi români au fost implicaţi într-o altercaţie care a avut loc într-un bar din Villa Literno. Înarmaţi cu cuţite, cei doi suspecţi i-au agresat pe românii Constantin Dincă, de 21 de ani şi Adrian Ovidiu Stoian, de 25 de ani. Victimele au fost transportate la clinica Pineta Grande din Castel Volturno, avînd nevoie de şapte zile de îngrijiri medicale. În cursul percheziţiilor, la domiciliul presupuşilor agresori au fost găsite mai multe cuţite şi un scuter furat.

Bahrein - Condamnare redusă, pentru un violator român

Judecătorii Curţii Supreme de Apel din regatul Bahrein au decis reducerea cu patru ani a pedepsei pentru un violator român condamnat la cinci ani de închisoare, pentru agresarea sexuală a cumnatei sale. Acuzatul fusese condamnat de Înalta Curte din Bahrein la cinci ani de închisoare şi deportare imediată după completarea sentinţei, însă românul a atacat decizia instanţei cu apel, în septembrie şi a obţinut micşorarea pedepsei. Potrivit unor surse judiciare, victima românului şi-ar fi retras plîngerea. Bărbatul a fost transportat la penitenciar după ce a fost căutat de poliţişti, deoarece el a părăsit sala de judecată înainte de pronunţarea verdictului.

Spania - Imobil prăbuşit în Palma de Mallorca

Cel puţin şapte persoane au murit, în noaptea de duminică spre luni, în urma prăbuşirii unui imobil în Palma de Mallorca, în arhipelagul spaniol Baleare din Marea Mediterană. Cel puţin alte două persoane (un bărbat şi o femeie) au fost rănite. Prăbuşirea acestui imobil, unde locuiau oficial opt persoane, a avut loc la ora 24.30 (01.30 ora României). Din cauza prăbuşirii, dar şi ca măsură de precauţie, s-a hotărît evacuarea a şase imobile din apropiere, în care locuiesc 50 de persoane. Cauzele incidentului încă nu se cunosc, dar martorii au auzit o explozie puternică înainte de prăbuşirea clădirii. Potrivit serviciului de urbanism al primăriei din Palma, nicio anchetă referitoare la o eventuală infracţiune nu viza această clădire construită în 1959. În urma accidentului, 75 de pompieri şi 75 de poliţişti locali, dar şi din cadrul poliţiei naţionale participă la operaţiunile de salvare. La ora locală 13.00 (14.00, ora României), a fost respectat un minut de reculegere cu ocazia unei şedinţe extraordinare la primăria din Palma, care a decretat trei zile de doliu începînd de mîine.

Danemarca - Ofiţer condamnat pentru pedofilie pe Internet

Un ofiţer al Statului Major al armatei daneze a fost condamnat, luni, de tribunalul din Copenhaga, la doi ani de închisoare, pentru mai multe tentative de pedofilie şi propagare de materiale de pornografie infantilă. Per Moeller Nielsen, de 48 de ani, avînd gradul de căpitan de vas, s-a declarat vinovat de atentat la pudoare şi tentativă de a întreţine relaţii sexuale cu copii cu vîrste sub 15 ani şi ameninţări, în timpul unor conversaţii pe Internet, comunicaţii telefonice şi mesaje. El a fost condamnat şi pentru că a difuzat imagini şi filme pronografice infantile pe Internet. Acuzatul, care nu a fost de faţă la pronunţarea sentinţei, a pledat nevinovat la proces. El a recunoscut în schimb că a discutat pe Internet cu femei şi fete despre scene groteşti de sex şi violarea copiilor, insistînd că a fost vorba “doar de jocuri care nu ar fi devenit realitate”. Cînd a fost arestat, în urmă cu un an, la locul de muncă, acesta avea asupra sa două perechi de lenjerie pentru copii de circa 7-8 ani. Acesta dispunea, de asemenea, de imagini pornografice cu copii, în calculator, în momentul arestării. Suspendat, ofiţerul, care locuieşte în Suedia, fusese eliberat în aşteptarea verdictului Curţii.

Grecia - 600.000 de euro pentru capturarea a trei presupuşi terorişti

Poliţia elenă a oferit, luni, o recompensă de 600.000 de euro pentru cei care ajută la arestarea a trei infractori căutaţi din 2006 şi suspectaţi de terorism. ”Recompensa este destinată oricui va furniza elemente şi informaţii care vor duce la arestarea fraţilor Mario şi Symeon Seisidis, în vîrstă de 28 şi, respectiv, 31 de ani şi a lui Grigoris Tsironis, de 31 de ani”, potrivit deciziei semnate de miniştrii pentru Protecţia Cetăţeanului şi de Finanţe. Cei trei bărbaţi împreună cu un al patrulea, Yannis Dimitrakis, în vîrstă de 30 de ani, care a fost arestat, sînt cunoscuţi drept Banda hoţilor în negru, responsabilă pentru şapte spargeri de bănci între 2002 şi 2006, în urma cărora ar fi obţinut 700.000 de euro. Dimitrakis a fost arestat în ianuarie 2006, în centrul capitalei, în timpul unui schimb de focuri în care a fost rănit împreună cu alte două persoane. El a fost condamnat, în iulie 2006, la 25 de ani de închisoare, pentru jaf armat, tentativă de omucidere şi apartenenţă la un grup infracţional. Cei trei complici ai săi au reuşit să fugă. Poliţia îi suspectează că ar fi furat, în 2007, arma - un pistol mitralieră de tip MP5 - unei gărzi de corp a unui magistrat, pe care au folosit-o într-un atentat împotriva postului de poliţie din Nea Ionia, o suburbie din vestul oraşului Atena, în aprilie 2007. Arma a fost utilizată şi în atacul împotriva a trei poliţişti, în ianuarie, soldat cu rănirea gravă a unui agent. Aceste atentate au fost revendicate de grupul Lupta Revoluţionară (EA), aflat pe lista organizaţiilor teroriste a UE şi considerat cel mai periculos din Grecia. Apărut în 2003, grupul a revendicat 13 atentate la Atena, printre care şi un atac cu rachetă, în ianuarie 2007, la Atena, împotriva ambasadei SUA, care s-a soldat numai cu pagube materiale. Guvernele elen şi american au oferit, în martie 2007, recompense de 800.000 de euro pentru orice informaţie care va duce la anihilarea EA.

Franţa - Incidente violente după moartea unui tînăr marocan

Incidente violente au avut loc, în cursul nopţii de duminică spre luni, în oraşul francez Frejus, după moartea unui tînăr motociclist care a încercat să evite un baraj al poliţiei. Potrivit unui oficial din cadrul Prefecturii, iniţial, tînărul se întorsese din drum pentru a evita controlul rutier şi reuşise să fugă. A încercat să evite un nou baraj rutier ieşind de pe şosea, dar s-a lovit de un copac. Motocicleta nu a avut niciun contact cu vehiculele poliţiei. Potrivit rudelor, Mohamed El Matari, de 21 de ani, îşi testa motocicleta neînmatriculată pe un drum public. Tînărul marocan, venit în Franţa cu familia, în anii ‘90, lucra ca muncitor într-o uzină. Auzind vestea decesului, între 40 şi 50 de tineri au început să spargă vitrinele magazinelor, distrugînd şi două cabine telefonice. De asemenea, tinerii au incendiat mai multe pubele de gunoi şi anvelope. Pentru calmarea tinerilor, la faţa locului au fost trimişi 60 de poliţişti, 30 de jandarmi, precum şi trei echipaje de supraveghere. În incidente nu s-au înregistrat victime.

Serbia - Incendiu într-o tabără de romi din Belgrad

Un incendiu a izbucnit luni, într-o tabără de romi din Belgrad, aproximativ 20 de locuinţe fiind distruse, însă incidentul nu s-a soldat cu victime. 11 pompieri cu patru vehicule au intervenit pentru stingerea incendiului. Primăria încearcă să găsească posibilităţi pentru găzduirea romilor rămaşi fără adăpost. În incendiu a ars şi un cablu optic al Telekom Serbia. Compania de telecomunicaţii a anunţat că au fost afectate 50 de relee de telefonie mobilă din Belgrad.

Japonia - Pasageri ai unui avion american, răniţi în urma unor turbulenţe

Trei pasageri de la bordul unui avion aparţinînd companiei American Airlines, cu destinaţia Tokyo, au fost răniţi luni, în urma unor turbulenţe provocate de un taifun, în apropiere de Japonia. Avionul, un Boeing 777-200, cu 228 de persoane la bord, venind dinspre Dallas, a fost afectat de rafale de vînt şi de ploaie, la o distanţă de 70 de kilometri sud-est de aeroportul Narita (regiunea Tokyo), unde urma să aterizeze. Agenţia japoneză pentru Meteorologie a emis un buletin de alertă referitor la taifunul Lupit, care venea dinspre Filipine şi a trecut, luni seara, de-a lungul coastelor Japoniei de la Oceanul Pacific. Această furtună tropicală era însoţită de rafale de vînt cu intensitatea de pînă la 150 de kilometri pe oră.

Norvegia - Un bărbat transporta reptile lipite de propriul corp

Vameşii norvegieni au reţinut, duminică, un bărbat care transporta ilegal 14 pitoni şi zece şopîrle, lipite cu bandă adezivă pe propriul corp. Şerpii nu erau veninoşi, însă erau de dimensiuni mari. Cele zece şopîrle erau puse în mici cutii, lipite de gambele bărbatului, a cărui identitate nu a fost făcută publică. Suspectul se întorsese din Danemarca, duminică, cu un feribot ce a oprit în Kristiansand. Încărcătura a fost descoperită în urma unei percheziţii corporale, după ce poliţiştii descoperiseră o tarantulă în bagajele bărbatului.

Venezuela - Zece fotbalişti columbieni răpiţi, găsiţi morţi

Cel puţin zece fotbalişti răpiţi, ce aparţineau unui club sportiv din Columbia, au fost găsiţi de autorităţi în Venezuela, în apropierea graniţei, morţi şi avînd răni de glonţ, informează ”The Independent”. Vicepreşedintele venezuelean, Ramon Carrizalez, a spus că trupurile au fost găsite duminică, în statul Tachira, în apropierea graniţei cu Columbia. Un alt fotbalist al clubului din Columbia a supravieţuit, iar altul este încă dat dispărut. Răpirile şi conflictele armate sînt incidente des întîlnite de ambele părţi ale graniţelor, unde operează trupele de guerillă columbiene, grupările paramilitare şi reţelele de crimă organizată. Carrizalez a precizat că fotbaliştii fuseseră răpiţi în timp ce se aflau în Venezuela, pentru un meci. El a pus incidentul pe seama conflictelor interne din Columbia, dar nu a dat mai multe detalii.

Afganistan – Zece americani au murit după ce un elicopter militar s-a prăbuşit

Zece americani, şapte militari şi trei civili, au murit luni dimineaţă, cînd un elicopter militar s-a prăbuşit în vestul Afganistanului, a anunţat NATO. De asemenea, au fost rănite 26 de persoane, 14 militari afgani, 11 militari americani şi un civil american. Elicopterul s-a prăbuşit din motive necunoscute încă. Alianţa precizase anterior că accidentul s-a petrecut în timpul unei operaţiuni antidrog comune a forţelor afgane şi internaţionale, care au percheziţionat o clădire în care se bănuia că se ascund insurgenţi care desfăşoară activităţi legate de traficul cu droguri. Acesta este al treilea elicopter american prăbuşit luni în Afganistan. În sudul ţării, patru militari americani şi-au pierdut viaţa în ceea ce armata crede că este vorba despre o coliziune între două elicoptere. Accidentul face obiectul unei anchete, dar este sigur că nu s-a înregistrat tir inamic, a subliniat NATO. Aceste decese ridică la 428, dintre care 260 americani, numărul militarilor străini ucişi în Afganistan de la începutul acestui an, conform unui bilanţ stabilit de AFP pe baza site-ului specializat de Internet icasualties.org. Anul 2009 este cel mai sîngeros de cînd talibanii au fost îndepărtaţi de la putere, la sfîrşitul lui 2001, de către coaliţia internaţională condusă de SUA. În 2008 au murit 294 de militari din cadrul forţelor internaţionale. Potrivit icasualties, aproximativ 60% dintre militarii străini morţi în acest an au fost ucişi de bombe artizanale.

Cel puţin trei afgani au fost răniţi luni, la Kabul, cînd poliţia a tras asupra manifestanţilor în a doua zi de proteste faţă de presupusa ardere a unui exemplar din Coran de către militari străini. Ciocnirile au început cînd poliţia a încercat să împiedice circa 300 de studenţi să defileze spre Parlament. De asemenea, 15 poliţişti au fost răniţi în cursul ciocnirilor cu protestatarii furioşi. Mai mulţi afgani au dat foc, duminică, unei efigii a preşedintelui american, Barack Obama, în timpul unei manifestaţii la Kabul. Potrivit acuzaţiilor, militari străini ar fi ars un exemplar din Coran în cursul unei operaţiuni împotriva unor rebeli, la sud de Kabul, la jumătatea lunii octombrie. Preşedintele Obama a dezminţit acuzaţia.

Serbia – Parlamentul a adoptat strategia de securitate naţională

Parlamentul de la Belgrad a adoptat, luni, strategia naţională de apărare a Serbiei, principala ameninţare la adresa securităţii ţării fiind considerată proclamarea în mod unilateral a independenţei Kosovo. Documentul arată că Serbia este hotărîtă să respecte legislaţia internaţională şi să contribuie la consolidarea rolurilor ONU, UE şi OSCE. Priorităţile strategice ale Serbiei sînt accelerarea procesului de aderare la UE, precum şi îmbunătăţirea relaţiilor cu Rusia, SUA şi ţările vecine. Potrivit strategiei, Serbia va continua consolidarea relaţiilor cu statele membre UE şi cu statele membre şi parteneri ai NATO.

Libia – Interzis la vize pentru cetăţenii canadieni

Libia nu va mai emite vize pentru cetăţenii canadieni, a informat presa canadiană, iar Ministerul de Externe a confirmat doar ”dificultăţi întîmpinate de cîţiva cetăţeni canadieni care doreau să ajungă în această ţară”. Televiziunea publică CBS sau ziarul online Cyberpresse a spus că este vorba de represalii în urma unui incident care a dus la anularea în octombrie a unei escale a liderului libian, Muammar Gadhafi, în estul Canadei, la revenirea dintr-o vizită în Venezuela. Gadhafi a luat decizia după ce Ottawa a anunţat că urma să fie primit de ministrul canadian de Externe, Lawrence Cannon, acesta avînd misiunea de a-i reproşa primirea de care a beneficiat, la Tripoli, bărbatul declarat vinovat pentru atentatul din Lockerbie, eliberat de Scoţia din motive medicale. Potrivit presei, Gadhafi le-a dat apoi instrucţiuni funcţionarilor care se ocupă de vize să refuze cererile depuse de canadieni.

R. Moldova - Grenada care a explodat la Chişinău ar putea fi din al II-lea Război Mondial

Serviciul de Informaţii şi Securitate din R. Moldova analizează ipoteza conform căreia grenada care a explodat pe 14 octombrie, de ziua oraşului Chişinău, ar proveni din timpul celui de-al II-lea Război Mondial. Există posibilitatea ca grenada să fi fost descoperită de persoane neautorizate, care efectuează lucrări arheologice în căutarea armelor şi muniţiilor. În prezent, în R. Moldova ar exista 50 de grupuri clandestine specializate în căutarea de obiecte în locuri unde au avut loc lupte în al II-lea Război Mondial. Pirotehnicienii au stabilit că explozia din 14 octombrie a avut un efect redus pentru că grenada fusese păstrată în condiţii inadecvate. SIS a descoperit un depozit clandestin de muniţie datînd din al II-lea Război Mondial. În depozit erau şase grenade, opt obuze, cinci mine şi o bombă de peste 70 de kilograme.