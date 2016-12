Un ordin emis de Blaga are menirea “de a se putea frauda alegerile”

Un senator PSD a susţinut, ieri, că ministrul Administraţiei şi Internelor a emis un ordin “care are menirea” de a da posibilitatea “fraudării alegerilor”: “Din surse din cadrul acestui minister am aflat că marţi, 20 octombrie, toturor inspectoratelor judeţene de poliţie din ţară le-a fost trimis un ordin al ministrului Vasile Blaga, potrivit căruia angajaţii Ministerului Administraţiei şi Internelor, poliţiştii, poliţiştii de frontieră şi jandarmii implicaţi în paza secţiilor de vot nu mai trebuie să participe la asigurarea pazei transportului buletinelor de vot sigilate de la secţiile de votare la Biroul Electoral Judeţean, aşa cum s-a practicat în ultimii 20 de ani”. Acesta a adăugat că ordinul are menirea “de a se putea frauda alegerile fără a se arăta apoi cu degetul spre Ministerul Administraţiei şi Internelor”.

Calendarul audierilor membrilor Cabinetului Croitoru, dezbătut azi

Birourile Permanente reunite al Camerei Deputaţilor şi Senatului urmează să discute, astăzi, la prînz, calendarul audierilor miniştrilor Cabinetului Croitoru, Parlamentul avînd la dispoziţie 15 zile de la primirea listei Guvernului pentru validarea acestuia. Premierul desemnat, Lucian Croitoru, a anunţat, vineri, că a transmis Parlamentului lista unui Guvern format din 14 ministere, din care fac parte şapte miniştri din Cabinetul actual, cît şi tehnocraţi, precum Bogdan Aurescu şi Mihai Şeitan. Fiecare candidat pentru funcţia de ministru, înscris în lista Guvernului, va fi audiat, în şedinţă comună, de către comisiile permanente ale celor două Camere al căror obiect de activitate corespunde sferei de competenţă a viitorului ministru. În urma audierii, comisiile vor întocmi un aviz comun consultativ, motivat, pe care îl vor prezenta candidatului pentru funcţia de prim-ministru .

Severin face apel la Băsescu să ceară o funcţie în executivul UE

Europarlamentarul PSD Adrian Severin face apel la Traian Băsescu să ceară şi să susţină la Summitul european din 29 octombrie ca una dintre principalele trei funcţii ale Executivului european să revină unei personalităţi din Europa Centrală şi de Est, respectiv din noile state membre. Severin precizează că summitul european va lansa dezbaterea în format multilateral privind desemnarea viitorului preşedinte al Consiliului European şi a viitorului Înalt Reprezentant pentru Acţiunea Externă, iar aceste funcţii, alături de cea a preşedintelui Comisiei Europene, constituie nucleul dur al Executivului UE. El menţionează că, din consultările preliminare informale de pînă acum, se conturează ipoteza ca toate aceste funcţii să fie ocupate de personalităţi provenind din vechile state membre şi anume din zona Europei Occidentale.