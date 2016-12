Italia - Român mort în condiţii suspecte în detenţie

Un român de 24 de ani a murit, în cursul nopţii de marţi spre miercuri, în celula unei secţii a carabinierilor italieni, la cîteva ore după ce fusese reţinut. Potrivit autorităţilor italiene, tînărul era în stare de ebrietate şi a devenit agitat în momentul aducerii la secţia carabinierilor din orăşelul Montecatini Terme, situat în apropiere de Florenţa. Autorităţile italiene susţin că românul s-a lovit singur cu capul de pereţii celulei. A fost chemat un echipaj medical care i-a administrat un calmant. Ulterior, echipajul a încercat să îl trezească, dar deţinutul era în stare de inconştienţă şi a decedat în drum spre spital. Potrivit cotidianului “Il Manifesto”, românul decedat se numeşte Sorin C. şi are 24 de ani. El fusese reţinut marţi seara, sub acuzaţia că ar fi agresat-o pe fosta parteneră de viaţă.

Pe de altă parte, se relatează că două tiruri cu numere de înmatriculare româneşti, care transportau 256 de televizoare LCD din România spre Spania, au fost furate în vestul Italiei, valoarea pagubei depăşind 250.000 de euro. Vehiculele şi marfa transportată au dispărut marţi seară, dintr-o parcare din localitatea italiană Ventimiglia, situată la frontiera cu Franţa. Furtul a fost semnalat de şoferii celor două tiruri, care lăsaseră vehiculele în parcare, cîteva ore, pentru a merge în centrul oraşului. Autorităţile italiene au semnalat incidentul la nivel internaţional, iar vehiculele au fost date în urmărire. Poliţia italiană încearcă să obţină înregistrările camerelor de supraveghere de pe autostrada unde a avut loc incidentul.

Cehia - Român, condamnat la 18 ani de închisoare, pentru omor şi tentativă de omor

Un român a fost condamnat, miercuri, la 18 ani de închisoare în Cehia, pentru uciderea unei femei în vîrstă de 70 de ani, tentativă de asasinare a unei femei de 29 de ani şi agresarea fizică a unei studente. Tribunalul municipal din Praga a decis ca Marius Daniel Rusu, în vîrstă de 35 de ani, să îşi ispăşească pedeapsa într-o închisoare cu condiţii stricte de securitate, iar după ce va fi eliberat, să părăsească teritoriul Cehiei. Pentru acuzaţiile formulate de procuratură, el risca o condamnare la închisoare pe viaţă. Rusu a fost acuzat că a comis atacurile într-un interval de trei zile, în luna martie a acestui an. Experţii au afirmat că românul este instabil psihic şi o persoană agresivă, cu un nivel scăzut de inteligenţă, iar posibilitatea reabilitării este problematică. Cu o săptămâîă în urmă, Ministerul român de Externe a precizat că Marius Daniel Rusu avea un avocat din oficiu, se afla în contact cu ambasada şi cu familia sa din România şi a fost ajutat de autorităţile române de la Praga să obţină o serie de date pentru dosarul său.

Spania - Români, reţinuţi pentru tîlhărie

Poliţiştii din Valencia au reţinut, marţi dimineaţă, în cadrul unui raid, un grup de 19 persoane, printre care şase români, pentru aproximativ 30 de tîlhării în grup organizat. Anchetatorii au reţinut 13 cetăţeni albanezi şi şase români, în legătură cu o serie de furturi din mai multe vile, în vreme ce proprietarii se aflau în locuinţe şi dormeau. La operaţiune au participat 20 de ofiţeri ai Gărzii Civile. Infractorii ar fi acuzaţi de tîlhării non-violente în provincia Valencia, dar şi în Castellón, Alicante şi Tarragona. Aceştia mai furau şi maşini de lux. Ancheta a început în urmă cu mai bine de un an, iar raidul a avut loc marţi dimineaţă, la mai multe locuinţe din Valencia, una din ele fiind situată la aproximativ 50 de metri de sediul Gărzii Civile.

Emiratele Arabe Unite - Avion-cargo prăbuşit

Şase membri ai echipajului unui avion-cargo sudanez au murit miercuri, după prăbuşirea aparatului în apropierea aeroportului din Charjah, în Emiratele Arabe Unite. Este vorba de un avion de tip Boeing 707. Aeroportul a fost închis după prăbuşirea avionului într-o zonă deşertică, precizează o sursă oficială. La 10 februarie 2004, 43 de persoane au murit după prăbuşirea unui avion al companiei iraniene Kish Air pe aeroportul din Sharjah.

Franţa – Luare de ostatici la Paris

Miercuri dimineaţă, doi bărbaţi au luat ostatice şase persoane aflate într-un supermarket situat la nord de Paris. După interveţia promptă a forţelor de securitate, cele şase persoane care fuseseră luate ostatice în magazinul Lidl din Sevran au fost eliberate, a anunţat conducerea Lidl France. Bărbaţii care luaseră ostaticii au fost reţinuţi în jurul orei 11.15 (12.15 ora României).

SUA - Adolescent care voia să comită un atac la un liceu, arestat

Un adolescent de 15 ani a fost arestat în legătură cu un complot în vederea comiterii unui atentat la fostul său liceu, în ziua comemorării masacrului din 1999 de la liceul Columbine, fiind menţinut într-un centru psihiatric, a declarat poliţia din New York. El a fost inculpat în calitate de minor şi este acuzat de posesie ilegală de armament. Poliţia a refuzat să dezvăluie numele adolescentului, arestat luni, după ce poliţia i-a percheziţionat locuinţa. Acolo au fost găsite patru sticle cu benzină, o torţă, un cuţit mare, trei butelii, două calculatoare, obiecte ce puteau fi folosite ca fitiluri şi alte dispozitive electronice. Aceste obiecte au fost găsite în garaj, dar părinţii adolescentului nu cunoşteau intenţiile fiului lor, pînă cînd acesta nu a informat poliţia. Ofiţerii au descoperit şi că el a căutat în mod activ armament militar de asalt cu care să poată trage cît mai multe focuri posibil. Potrivit comunicatului poliţiei, băiatul a spus anchetatorilor că a fost ironizat de colegi şi că i s-a spus că seamănă cu atacatorul de la liceul Columbine, Eric Harris. ”El a afirmat că simţea multă ură faţă de mulţi copii care merg la acea şcoală”, se menţionează în comunicat. Atacul urma să fie comis la liceul Monroe-Woodbury, la data de 20 aprilie, adică în ziua comemorării atentatului de la Columbine, în care 12 studenţi şi un profesor au fost ucişi şi care reprezintă şi ziua lui Adolf Hitler.

Într-un alt incident, un bărbat din statul american Massachusetts a fost arestat sub suspiciunea că ar fi planificat atacuri teroriste în interiorul şi în afara SUA. Tarek Mehanna ar fi discutat despre comiterea unor atacuri cu armă de foc în mai multe centre comerciale din SUA. Mehanna, din Sudbury (Boston), a mai fost arestat în noiembrie 2008, sub suspiciunea că a minţit autorităţile cu privire la un bărbat care s-a pregătit împreună cu membri ai reţelei teroriste al-Qaida în vederea răsturnării Guvernului somalez. Bărbatul a pledat vinovat şi a fost eliberat pe cauţiune.

R. Moldova – Grenadă explodată la Chişinău

O grenadă artizanală a fost găsită miercuri dimineaţă, în faţa unui bloc de locuinţe din Chişinău, dispozitivul explodînd în timpul operaţiunii de dezamorsare, fără a răni pe nimeni. Potrivit pirotehnicienilor, este vorba de un dispozitiv exploziv artizanal. Grenada a fost descoperită de un angajat al serviciilor de salubritate. Ministerul moldovean de Interne a confirmat că a primit un apel telefonic care semnala prezenţa unui dispozitiv suspect.

Ungaria – Cocaină la aeroport

Ofiţerii antidrog din Ungaria au realizat o captură de peste trei kilograme de cocaină pe aeroportul internaţional Ferihegy din Budapesta, drogurile fiind găsite asupra a trei cetăţeni brazilieni sosiţi din Sao Paolo. Ofiţeri specializaţi în combaterea traficului de droguri au confiscat, miercuri, 3,5 kilograme de cocaină, cu o valoare de piaţă de aproximativ 380.000 de euro, pe aeroportul internaţional Ferihegy din Budapesta. Cei trei suspecţi au încercat să treacă prin culoarul vamal verde al aeroportului. Drogurile au fost găsite în nişte cavităţi special create în tălpile papucilor pe care cei trei cetăţeni brazilieni îi purtau, precum şi în pantalonii lor. Anchetatorii continuă investigaţiile pentru a stabili provenienţa drogurilor, precum şi punctul de destinaţie.

Germania - Peste 1.000 de porci au ars într-un incediu la o fermă

Peste 1.000 de porci au ars în noaptea de marţi spre miercuri, într-un incediu care a izbucnit la o fermă din regiunea Schwaben din sud-vestul Germaniei. Focul s-a declanşat marţi seară, la ora locală 22.00 (23.00, ora României) din motive necunoscute, la o fermă de porci din localitatea Erbach. Fermierul a alertat pompierii, dar pînă cînd aceştia au ajuns la faţa locului, întreaga clădire a fost cuprinsă de flăcări. Circa 1.100 de porci au fost mistuiţi de flăcări, în vreme ce 100 de purceluşi care se aflau în afara clădirii au supravieţuit. Poliţia estimează prejudiciul la circa un milion de euro.

India – Tragedie feroviară

Cel puţin 15 persoane au murit miercuri dimineaţa, în nordul Indiei, cînd un tren expres s-a ciocnit cu un altul, staţionat în apropiere de localitatea Mathura. Echipele de salvare au folosit echipamente de descarcerare pentru a scoate cele circa 50 de persoane blocate în ultimul vagon al garniturii staţionate.

Georgia – Explozie pe calea ferată

Cel puţin 12 vagoane-cisternă ale unui tren care transporta combustibil au deraiat şi au luat foc miercuri dimineaţă, în vestul Georgiei, după explozia unei bombe pe calea ferată. Explozia a avut loc pe ruta feroviară Senaki - Poti (vestul Georgiei, în apropiere de Marea Neagră). Potrivit presei georgiene, este vorba de un act de sabotaj comis cu ajutorul unui dispozitiv exploziv puternic. O porţiune de 150 de metri din calea ferată a fost distrusă şi 12 vagoane au deraiat, a declarat Iralky Ezugbay, directorul Căilor Ferate georgiene. Potrivit informaţiilor preliminare, nu s-au înregistrat victime, dar clădirile din jur au fost afectate de forţa deflagraţiei.

Kîrgîzstan - Daniar Usenov a fost numit prim-ministru

Preşedintele Kîrgîzstanului, Kurmanbek Bakiev, a numit, miercuri, în postul de prim-ministru, un apropiat, Daniar Usenov, după ce Guvernul a demisionat marţi, în cadrul unei ample reforme menite să consolideze Executivul acestei ţări din Asia Centrală. Usenov, în vîrstă de 49 de ani, care conducea administraţia prezidenţială, a fost numit la conducerea Guvernului, după aprobarea candidaturii sale, miercuri dimineaţă, de către deputaţii partidului aflat la putere, Ak-Jol, formaţiune ce dispune de o majoritate confortabilă în Parlament. El a declarat imediat că prioritatea sa va fi să pună în aplicare vasta reformă politico-administrativă anunţată cu o zi înainte de Bakiev, care plasează serviciile de securitate (GKNB, fost KGB) sub controlul preşedintelui şi prevede disponibilizarea a 40% din funcţionari. Reformele guvernamentale din Kîrgîzstan vor necesita schimbarea a 67 de legi şi modificarea Constituţiei, a spus noul prim-ministru. Kurmanbek Bakiev a sosit la putere în martie 2005, în urma unei revoluţii, promiţînd ample reforme şi democratizarea ţării. De atunci, majoritatea susţinătorilor săi s-au alăturat opoziţiei, pentru a denunţa deriva autoritară şi clientelistă a regimului său. El a fost reales în iulie, cu peste 76% din voturi. Poliţia a reprimat apoi manifestaţiile opoziţiei, care aprecia că au avut loc fraude electorale masive.

Iran - Autorul atentatului împotriva Gardienilor Revoluţiei era un toxicoman

Atentatorul sinucigaş care a ucis, duminică, în Iran, mai mulţi comandanţi ai corpului de elită al Gardienilor Revoluţiei, era un toxicoman care fusese abandonat de familie. Abdolvahed Mohammadi Saravani era dependent de metamfetamină, un drog sintetic care provoacă o stare de eurofie, a precizat agenţia de presă iraniană. El fusese abandonat de familie, ceea ce l-a transformat într-o pradă uşoară pentru gruparea teroristă care l-a recrutat. Gruparea extremisă sunită iraniană Jundallah, care a revendicat atentatul, l-a identificat pe Abdolvahed Mohammadi Saravani ca fiind autorul atacului sinucigaş. Acest atac fără precedent, desfăşurat în provincia Sistan-Balucistan din sud-estul Iranului, la frontiera cu Pakistanul, s-a soldat cu moartea a cel puţin 42 de persoane, dintre care 15 membri ai Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a regimului islamic. Iranul a acuzat SUA, Marea Britanie şi Pakistanul că sprijină gruparea Jundallah.

SUA – Aterizare cu final fericit

Aproximativ 200 de persoane aflate la bordul unui avion Boeing au scăpat nevătămate după ce aparatul a aterizat pe un culoar secundar de rulare al aeroportului din Atlanta, ratînd pista. Autorităţile anchetează de ce avionul aparţinînd companiei Delta Airlines care zbura pe ruta Rio de Janeiro - Atlanta a aterizat pe culoarul secundar al aeroportului, paralel cu pista de aterizare. Din fericire, nicio altă aeronavă nu se afla pe culoarul secundar de rulare al aeroportului din Atlanta, cel mai mare aeroport din lume, din punctul de vedere al numărului de pasageri. Incidentul nu s-a soldat cu daune materiale la avion sau la infrastructura aeroportului. Piloţii avionului au fost suspendaţi pe durata investigaţiei. Vizibilitatea era redusă la aeroport în momentul incidentului, iar piloţii s-au grăbit să aterizeze pentru că exista o urgenţă medicală la bord.

Portugalia – Scuze pentru... seism

Institutul portughez de meteorologie a declarat miercuri că a anunţat un cutremur din greşeală, cu ocazia unui exerciţiu intern şi şi-a prezentat scuzele într-un comunicat. ”Institutul de meteorologie a efectuat în această zi o simulare a unui seism cu o magnitudine de 4,2, avînd un epicentru localizat la 110 kilometri sud de Faro, la ora 11.56 (13.56, ora României). Acest exerciţiu servea la testarea de echipamente şi proceduri, dar informaţia a fost publicată din greşeală pe site”, precizează comunicatul agenţiei naţionale de meteorologie, care îşi prezintă scuzele pentru acest anunţ fals. Cutremurele de intensitate slabă sau medie sînt frecvente în sudul Portugaliei, dar nu sînt soldate decît rareori cu victime sau pagube materiale.