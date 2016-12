Bulgaria - Trei adolescenţi, arestaţi pentru decapitarea unui bărbat

Trei adolescenţi au fost arestaţi în Bulgaria, pentru decapitarea unui bărbat de origine arabă, al cărui trup a fost descoperit în localitatea Veliki Preslav, informează Novinite. Tinerii, cu vîrste cuprinse între 17 şi 18 ani, sînt suspectaţi că l-ar fi ucis prin decapitare pe Mehmed Tefik (48 de ani) şi au fost arestaţi preventiv pentru 72 de ore. Procurorii au cerut prelungirea perioadei de detenţie. Potrivit ministrului bulgar de Interne, Tsvetan Tsvetanov, fapta adolescenţilor nu a avut la bază motive etnice, fiind rezultatul unor conflicte personale. Cadavrul decapitat al bărbatului a fost găsit sîmbătă, la primele ore ale dimineţii, lîngă un şantier. Potrivit poliţiştilor, acesta fusese tîrît acolo de mai mulţi cîini.

Italia - Bunuri de 100 de milioane de euro, confiscate mafiei calabreze

Autorităţile italiene au confiscat bunuri în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro aparţinînd unor membri ai \'Ndrangheta, o grupare mafiotă din Calabria. În cursul primei operaţiuni, au fost confiscate bunuri de peste 60 de milioane de euro aparţinînd omului de afaceri Giuseppe Prestanicola, de 57 de ani, în localitatea Vibo Valentia. Prestanicola fusese arestat în februarie, în cursul unei anchete referitoare la implicarea \'Ndrangheta în lucrările de construire a unei autostrăzi. O altă operaţiune a avut loc la Crotone, fiind sechestrate bunuri în valoare de 35 de milioane de euro, în special proprietăţi imobiliare. Ancheta în aceste cazuri a început în urmă cu mai mult de un an, după izbucnirea unui conflict între clanurile mafiote Megna şi Russelli.

Muntenegru - Ambasadorul Poloniei în Muntenegru, lovit de un fulger

Un alpinist muntenegrean a murit, iar două persoane, printre care şi ambasadorul Poloniei la Podgorica, Jaroslaw Lindenberg, au fost rănite, după ce au fost lovite de un fulger, în nordul Muntenegrului, lîngă oraşul Kolasin. Andrej Tomovici a murit pe loc, iar Lindenberg a fost rănit, după ce un fulger a lovit un grup de 11 alpinişti, duminică la ora locală 13.00 (14.00 ora României). Ambasadorul şi-a fracturat un braţ şi a suferit mai multe arsuri, el primind îngrijiri medicale la Podgorica.

SUA - Suspect în cazul deturnării unui Pan Am în 1968, arestat

Un bărbat acuzat că a fost implicat în deturnarea către Havana a unui avion al companiei Pan Am, în 1968, care asigura cursa New York - Puerto Rico, a fost arestat duminică, la New York. Luis Armando Pena Soltren, în vîrstă de 66 de ani, s-a predat autorităţilor federale, la Aeroportul Internaţional JFK de la New York, după ce a coborît de la bordul unui avion ce venea din Cuba. Acesta este acelaşi aeroport de pe care zborul 281 al Pan Am a decolat în urmă cu peste 40 de ani în urmă, înainte de a fi deturnat. El a fost transportat la New York în custodia personalului de securitate diplomatică din Departamentul de Stat. ”Soltren se va confrunta, în sfîrşit, cu sistemul american de justiţie de care a fugit timp de peste patru decenii”, a spus avocatul american Preet Bharara. Potrivit unui act de inculpare din decembrie 1968, Soltren şi alţi trei bărbaţi - Jose Rafael Rios Cruz, Miguel Castro şi Alejandro Figueroa - au conspirat în vederea deturnării zborului 281 al Pan Am, la 24 noiembrie 1968. Cruz şi Castro au fost judecaţi în anii \'70 şi au primit 15, respectiv 12 ani de închisoare, după ce au pledat vinovat. Figueroa a fost achitat în 1969. Membrii echipajului au spus autorităţilor la acea vreme că suspecţii înarmaţi au intrat în cabina avionului şi le-au ordonat să zboare spre Havana.

India - Rachete cu capacitate nucleară, testate cu succes

Armata indiană a efectuat cu succes, luni, tiruri de testare a două rachete cu rază scurtă de acţiune, Prithvi-II, capabile să transporte o încărcătură nucleară, a declarat o sursă din domeniul apărării. Rachetele au fost trase de la centrul Chandipur-on-Sea din statul Orissa. Aceste rachete, lungi de 8,5 metri, au o rază de acţiune de 150 pînă la 350 de kilometri şi pot transporta mici ogive convenţionale şi nucleare. Racheta Prithvi-II a fost testată pentru prima oară în februarie 1988 şi ultimul test datează din 15 aprilie. India, care a efectuat primul său test atomic în 1974 şi s-a declarat putere nucleară în 1998, a lansat un program ambiţios în 1983, pentru a-şi produce ea însăşi rachetele. Ea a dezvoltat şi lansat deja două rachete balistice cu capacitate nucleară (Agni şi Prithvi). Ea intenţionează să-şi încoroneze programul cu o rachetă balistică avînd o rază de acţiune de 5.000 de kilometri, numită Surya (Soare), capabilă să ajungă dincolo de Asia de Sud.

Marea Britanie - Întreruperea relaţiilor financiare cu două companii iraniene

Guvernul de la Londra a ordonat întreruperea relaţiilor financiare cu două companii iraniene - Banca Mellat şi Shipping Lines -, anunţă purtătorul de cuvînt al Ministerului britanic de Finanţe. ”Banca Mellat a colaborat cu o organizaţie implicată în activităţi de proliferare în Iran, în timp ce Shipping Lines a transportat bunuri destinate programului balistic şi nuclear”, se arată într-o declaraţie a Ministerului britanic de Finanţe, transmisă Camerei Comunelor.

Pakistan – Atentat sîngeros

Cel puţin 41 de persoane, majoritatea civili, au fost ucişi luni, într-un atentat sinucigaş care a vizat un convoi militar în nord-vestul Pakistanului, într-o zonă în care au loc confruntări cu militanţi islamişti. Şase dintre victime sînt militari, iar restul civili. Cel puţin 31 de talibani au fost ucişi, duminică şi luni, în urma bombardamentelor efectuate de forţele armate, care le atacă frecvent fiefurile, în zonele tribale din nord-vestul Pakistanului, unde al-Qaida şi talibanii afgani sînt, de asemenea, prezenţi, au anunţat autorităţile locale. Bilanţurile bombardamentelor în aceste zone inaccesibile nu pot fi niciodată verificate din surse independente. Aceste lovituri au avut loc la cîteva ore după un atac, urmat de o luare de ostatici, atribuit talibanilor, asupra sediului Statului Major al forţelor armate de la periferia Islamabadului, sîmbătă şi duminică. Acest atac s-a soldat cu opt morţi în rîndul militarilor, trei în rîndul ostaticilor şi opt în rîndul atacatorilor. Avioane de vînătoare au bombardat diverse repere ale talibanilor în districtul Bajaur, lîngă frontiera afgană.

Cambodgia - Cel puţin 500 de angajaţi ai unei fabrici, leşinaţi la muncă

Cel puţin 500 de angajaţi ai unei fabrici de textile sud-coreene din Cambodgia au leşinat în timpul programului, luni, posibil din cauza lipsei de oxigen. Lucrătorii ce au leşinat în fabrica Willbes Cambodia & Co erau, în majoritate, femei, potrivit poliţiei locale. Anchetatorii au spus că, la prima vedere, este vorba de lipsa de oxigen din uzină. Aceştia au explicat că într-un spaţiu mic lucrează foarte multe persoane. Sindicatele din domeniu au reclamat şi ele lipsa oxigenului din uzine. Acestea susţin că problema de la Willbes Cambodia & Co ar fi legată de o substanţă toxică.

China – Şase condamnări la moarte

Şase persoane au fost condamnate la moarte, luni, pentru participarea la revoltele sîngeroase din Urumqi, la începutul lui iulie, în primul proces pe această temă, care s-a desfăşurat în capitala regiunii chineze Xinjiang. Un al şaptelea acuzat a fost condamnat la închisoare pe viaţă. Numele celor şapte condamnaţi citaţi de televiziune au rezonanţă uigură, etnie de limbă turcă, predominantă în regiunea musulmană Xinjiang din nord-vestul Chinei. Potrivit imaginilor difuzate de televiziune, tribunalul a fost înconjurat de o prezenţă masivă a forţelor de ordine. Securitatea a fost întărită în mod considerabil în capitala Xinjiang, unde 14.000 de civili au fost mobilizaţi pentru a patrula pe străzile oraşului, zi şi noapte, potrivit postului oficial de radio al Chinei. Presa oficială chineză a anunţat la sfîrşitul lui septembrie că justiţia a pronunţat primele sentinţe împotriva a 21 de persoane, în cazul revoltelor soldate cu aproape 200 de morţi, pentru omucidere, incendii voluntare şi pagube materiale. La 5 iulie, violenţele au izbucnit la Urumqi, în urma unei manifestaţii paşnice în vederea anchetării decesului a doi uiguri în sudul Chinei, potrivit disidenţei uigure aflată în exil. Autorităţile chineze i-au acuzat pe separatişti că ar fi incitat la revolte, acestea fiind urmate de represalii din partea chinezilor han, soldate cu 197 de morţi. Presa chineză a menţionat 1.600 de arestări în urma revoltelor, dar poliţia a declarat că este vorba despre 718. Sîmbătă seara, cu două zile înainte de primul proces de la Urumqi, un bărbat a fost condamnat la moarte şi un altul la închisoare pe viaţă pentru implicarea în revolta de la o uzină din sudul Chinei, soldată cu moartea a doi uiguri, în urma unor incidente sîngeroase. O parte dintre uiguri critică discriminarea religioasă şi culturală împotriva lor, sub pretextul luptei împotriva terorismului. Xinjiang are aproape 20 de milioane de locuitori provenind din 47 de etnii, dintre care hanii au ajuns de la 6 la 40% din populaţie, în baza politicii de dezvoltare a Beijingului, din anii \'90.

Afganistan - Pistoale donate de Germania, pe piaţa neagră

Sute de pistoale oferite de autorităţile germane poliţiei şi armatei afgane circulă pe piaţa neagră din Afganistan şi Pakistan, a afirmat, luni, postul german de radio NDR. Pistoalele de tip Walther P1, care se vînd cu 1.000 de dolari pe piaţa neagră, au apărut în urma livrării a 10.000 de arme la mîna a doua, utilizate în trecut în Germania şi donate, în ianuarie 2006, Ministerului afgan de Interne, potrivit anchetei NDR. Apariţia acestora pe piaţa neagră s-ar putea explica parţial prin numărul mare de persoane care părăsesc forţele de securitate afgane fără a preda armele în prealabil, dar şi prin corupţie. Purtătorul de cuvînt al Ministerului german al Apărării, Thomas Raabe, a confirmat, luni, existenţa acestei livrări, dar nu a putut confirma faptul că o parte dintre acestea circulă pe piaţa neagră.

SUA – Seism puternic în Pacificul de Sud

Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 s-a produs luni, în zona Insulelor Santa Cruz din Pacificul de Sud, conform Institutului de Geofizică american (USGS), dar nicio alertă pentru tsunami nu a fost emisă. Seismul, care s-a produs la o adîncime mică (zece kilometri), a avut loc la ora 09.37 GMT (12,37, ora României), la 355 de kilometri nord de Luganville, localitate situată pe Insula Espiritu Santo, care face parte din arhipelagul Vanuatu. O alertă de tsunami a fost lansată, la 8 octombrie, în Pacificul de Sud, în urma a trei cutremure puternice, în apropiere de Vanuatu. Panica s-a instalat, ulterior, în regiune, care a fost afectată, cu o săptămînă înainte, de un tsunami soldat cu cel puţin 184 de morţi. De la sfîrşitul lui septembrie, Asia şi Pacificul au fost lovite de o serie de catastrofe naturale - tsunami, cutremure, taifunuri - care s-au soldat cu aproape 2.000 de morţi. Tot luni, un cutremur puternic, cu magnitudinea 6, s-a produs într-o zonă îndepărtată şi nelocuită din Oceanul Indian, a anunţat Institutul Geofizic american (USGS). Epicentrul seismului, care a avut loc la ora 03.15 GMT (06.15, ora României), a fost localizat la 1.014 kilometri est-nord-est de Port Louis, capitala Republicii Mauritius.