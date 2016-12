Bela: “Nu este normal ca un ministru să stea călare pe două portofolii”

Preşedintele UDMR, Marko Bela, a declarat, vineri, că indiferent dacă va trece sau nu moţiunea de cenzură, formula actuală a Guvernului nu poate funcţiona pînă după alegerile prezidenţiale: „Oricum, trebuie să se formeze un alt guvern, fiindcă, indiferent dacă moţiunea de cenzură va avea succes sau nu, Guvernul actual, cu această componenţă, un ministru călare pe două portofolii, nu funcţionează decît cel mult 45 de zile de la numire. Înainte de prezidenţiale şi aşa ne vom confrunta cu problema votului asupra unui nou Guvern sau un Guvern remaniat. Acest lucru nu poate fi evitat dacă mai funcţionează democraţia în România”. Liderul unional a precizat că UDMR nu va accepta să facă parte dintr-o nouă formulă de guvern, dacă se face pe criterii politice.

Patriciu: “Liberalii l-au timis pe Olteanu la BNR ca să scape de el”

Omul de afaceri liberal Dinu Patriciu a declarat, vineri, că liberalii l-au “trimis” pe Bogdan Olteanu la BNR “ca să scape de el”, menţionînd că are informaţia de la un lider din Biroul Politic Central şi comentînd că “toată lumea” dorea acest lucru şi s-a găsit această soluţie, cinică, în opinia sa. Omul de afaceri a mai făcut o afirmaţie în acest sens şi într-un comentariu pe forumul unui ziar, după publicarea unui editorial, în care îi răspunde consilierului de stat la Preşedinţie Cătălin Avramescu. Comentariul lui Patriciu este extrem de critic la adresa acestuia şi a lui Bogdan Olteanu, acesta din urmă fiind catalogat drept “labil psihic, excesiv de ambiţios, lipsit de loialitate, de o inteligenţă mediocră, dar şiret şi lipsit de moralitate”.

Deficitul bugetar al României ar putea depăşi 3% în 2011

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a revizuit în ucare prognoza privind deficitul bugetar pentru 2011, de la 2,7% la 4,2% din PIB, ceea ce înseamnă că România nu se va încadra în limita de 3% solicitată de Comisia Europeană (CE) pentru acel an. Potrivit raportului primei evaluări a FMI la acordul cu România, bugetul ar urma să înregistreze un deficit de 7,3% în acest an şi de 5,9% anul viitor. Anul trecut, România a înregistrat un deficit bugetar de 4,9% din PIB, situaţie care a condus la declanşarea procedurii de deficit excesiv de către CE. Consiliul miniştrilor de Finanţe ai statelor UE a cerut României la finele lunii iunie să ia măsuri pentru corectarea deficitului bugetar şi a stabilit ca termen limită anul 2011 pentru reducerea acestuia sub 3% din PIB. Limita maximă de 3% este obligatorie pentru intrarea unui stat în mecanismul ratelor de schimb (ERM -2), anterior trecerii la moneda euro.

Nou cod PNL de conduită al Camerei Deputaţilor

Deputatul de Timiş Horia Cristian susţine că mai mulţi deputaţi PNL lucrează la un nou cod de conduită al Camerei Deputaţilor, printre modificările aduse fiind şi interzicerea parlamentarilor de a “bloca lifturi sau de a-şi trage maşina în faţa intrării Parlamentului”, aşa cum face Roberta Anastase. Horia Cristian a declarat, vineri, că noul cod de conduită este inspirat din cel al parlamentarilor britanici, dar “va fi adaptat nevoilor româneşti”: “Codul de conduită al parlamentarilor va conţine elemente de bun simţ privind modul în care parlamentarii trebuie să se comporte în timpul exercitării atribuţiunilor lor”.

Anastase susţine că luptă ca parlamentarii să renunţe la privilegii

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, a declarat, vineri, în cadrul Congresului Organizaţiei de Femei din PPE, că suspedarea sa din funcţie este dorită pentru faptul că luptă pentru eliminarea privilegiilor legate de pensiile parlamentarilor: “Pentru asta mă lupt, pentru asta luptă ei să mă suspende pe mine, dar dacă ăsta este motivul, atunci sînt onorată”. Anastase a ţinut să mulţumească pentru sprijinul arătat de PPE faţă de PD-L în momentul în care chiar au nevoie de acest ajutor. PSD şi PNL o acuză pe Roberta Anastase, în sesizarea depusă, joi, la Parlament, şi semnată de Viorel Hrebenciuc şi de Călin Popescu Tăriceanu, de faptul că a încălcat Regulamentul Camerei aproape în fiecare şedinţă de plen sau de Birou Permanent, drept pentru care propun sancţionarea ei disciplinară cu interzicerea de a participa la lucrări timp de 30 de zile, pentru abateri grave de la regulament.

“Guvernul rămîne pe baricade pînă la alegeri”

Vicepreşedintele PD-L Ioan Oltean spune că este posibil ca moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Boc să treacă, susţinînd însă că, dacă va fi aşa, “mare lucru” nu se va întîmpla, fiindcă Executivul rămîne şi administrează ţara pînă după alegerile prezidenţiale: “Guvernul Boc rămîne pe baricade”. Deputatul a declarat, vineri, că este posibil ca moţiunea să fie adoptată. Potrivit acestuia, cele două Birouri Permanente “au dat drumul” la o moţiune de cenzură care încalcă prevederile constituţionale. Liderul PD-L s-a arătat convins că prin intermediul moţiunii actuala opoziţie doreşte să blocheze reforma pe care Guvernul Boc vrea să o facă în sistemul unitar al pensiilor şi mai ales în ceea ce priveşte sistemul pensiilor speciale. Oltean a afirmat că interpretează amînarea după dezbaterea moţiunii a angajării răspunderii Guvernului ca fiind încă o încălcare a dreptului constituţional pe care Guvernul îl are privind angajarea răspunderii.