SUA - Un român a salvat un copil de 4 ani dintr-o locuinţă în flăcări

Un român stabilit în New York a salvat viaţa unui copil în vîrstă de 4 ani, care rămăsese captiv într-o locuinţă în flăcări din cartierul Bronx. Horia Creţan a povestit că a auzit ţipete disperate dintr-un apartament cuprins de incendiu, de deasupra magazinului său, în cartierul new-yorkez Bronx. Românul a luat, atunci, o scară şi a urcat, apoi, pe scara de incendiu a clădirii, pînă la geamul apartamentului în flăcări. El a spart geamul, pe care a reuşit să iasă întîi un bărbat în vîrstă, apoi a intrat în locuinţă şi a scos băiatul afară. Creţan a mai spus că i-a făcut băiatului respiraţie gură la gură, iar acesta şi-a recăpătat cunoştinţa. Copilul a fost dus, apoi, la spital. Ajuns un adevărat erou peste Ocean, Creţan a fost invitat de mai multe posturi de televiziune, pentru interviuri. În timpul unei emisiuni Good Morning America, transmisă de postul ABC, românul a cerut-o pe prietena sa, Desiree, în căsătorie.

Cehia - O clădire s-a prăbuşit în centrul istoric al oraşului Praga

Structura de rezistenţă a unei clădiri de trei etaje în curs de renovare s-a prăbuşit vineri după-amiază, în centrul istoric al oraşului Praga, patru muncitori - doi bulgari şi doi ucraineni - fiind prinşi sub dărîmături. Deocamdată nu se ştie dacă cei patru muncitori au fost scoşi de sub dărîmături, iar autorităţile cehe nu au comunicat care este starea victimelor. Nu se cunosc cauzele prăbuşirii clădirii.

Marea Britanie - Pe urmele asasinilor unui cuplu britanic

Poliţiştii din Skelmersdale, comitatul Lancashire, au descoperit trupurile a două persoane, bărbat şi femeie, într-o casă din Willow Hey, anchetatorii cunosc identitatea victimelor şi caută posibilii agresori, cauza morţii celor doi nefiind încă stabilită. Poliţiştii au fost chemaţi la adresa din Willow Hey cu puţin înainte de ora locală 20.00, miercuri. ”În casă se aflau cadavrele a două persoane: un bărbat şi o femeie. În această fază a anchetei nu cunoaştem motivele deceselor. Cunoaştem identitatea celor doi, însă familiile abia în acest moment sînt informate”, a declarat un purtător de cuvînt al poliţiei din Lancashire. Oficialul a lăsat să se înţeleagă că bărbatul şi femeia erau un cuplu. La unul din etajele clădirii în care cei doi locuiau a fost desoperit un geam deschis. Unul din vecini a declarat poliţiştilor că noaptea trecută a auzit ţipete dinspre locuinţa cuplului.

Italia - Morţi şi dispăruţi în Sicilia, din cauza ploilor abundente

Cel puţin 17 persoane au murit şi 35 sînt dispărute din cauza vremii nefavorabile care a afectat sudul Italiei şi în special Sicilia. Primele două victime, doi bărbaţi în vîrstă de 40 şi, respectiv, 70 de ani, au fost găsiţi în cursul nopţii de joi spre vineri, acoperiţi de noroi şi reziduuri, la Giampilieri, în regiunea Messina. Protecţia civilă nu a precizat pentru moment care sînt celelalte victime şi cauzele morţii lor. ”Situaţia este dificilă deoarece am înregistrat precipitaţii de 220-230 de milimetri în trei-patru ore, în unele regiuni din Sicilia”, a declarat comandantul adjunct al protecţiei civile, Bernardo De Bernardinis. Autorităţile se tem totuşi că bilanţul victimelor ar putea creşte, unele zone din Sicilia fiind în continuare izolate de restul ţării. Legăturile dintre sudul oraşului Messina şi restul Siciliei sînt întrerupte, autostrada şi calea ferată fiind blocate de o alunecare de teren. Capitala Siciliei a fost, de asemenea, afectată, mai mulţi şoferi rămînînd blocaţi în maşini din cauza condiţiilor meteorologice, iar serviciul de urgenţă al unui spital a fost inundat.

Franţa - Tabără pentru imigranţi

Franţa a aprobat construirea unei noi tabere pentru imigranţii clandestini, lîngă o parcare de camioane folosită de sute de şoferi care se îndreaptă spre Marea Britanie. Corturile vor fi dotate cu paturi, duşuri, facilităţi de gătit şi magazine de haine, pentru a asigura cazarea acestor persoane. Tabăra va fi situată pe un cîmp de lîngă ultima parcare pentru camioane, înainte de porturile Dunkirk şi Calais. Ştirea a intervenit doar la 24 de ore după ce Franţa a cerut Marii Britanii să-şi deschidă graniţele pentru miile de imigranţi care traversează Europa în fiecare an, sperînd la o viaţă mai bună în Marea Britanie. Zona Steenvoorde, lîngă Lille, la graniţa dintre Franţa şi Belgia, a devenit un punct de atracţie în special pentru imigranţi africani provenind din Eritreea, Somalia şi Etiopia, ei încercînd în fiecare noapte să se ascundă în camioanele din parcare. Centrul, care se va deschide la 15 octombrie şi are o licenţă pe şase luni, are susţinerea guvernatorului regional.

FYROM - Focuri de armă la frontiera cu Kosovo

O patrulă a poliţiei macedonene a fost vizată de focuri de armă trase de persoane încă neidentificate, joi seară, în apropierea frontierei cu Kosovo, însă nicio persoană nu a fost rănită. Incidentul a avut loc în apropierea localităţii nordice Belanovce, situată la 1,5 kilometri de frontiera cu Kosovo, unde persoane rămase neidentificate au deschis focul cu arme automate spre patrulă. Incidentul a provocat daune minore vehiculului de patrulare, iar agresorii au reuşit să fugă. Regiunea este cunoscută pentru traficul de armament între Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM) şi Kosovo.

Kosovo - Circa 120 de elevi, internaţi cu simptome de otrăvire

Aproximativ 120 de elevi din două licee au fost internaţi în spital, joi, la Priştina, cu simptome de otrăvire. Elevii acuză în special dificultăţi respiratorii, ameţeală, slăbiciune şi pierderi ale cunoştinţei, potrivit unui comunicat al principalului centru medical din Priştina, unde au fost internaţi elevii, fără a preciza eventualele cauze ale otrăvirii. Cea mai mare parte dintre elevi au fost externaţi după ce au primit îngrijiri, iar starea lor a fost apreciată drept normală, fiind menţinuţi sub observaţie numai 16 dintre ei. Elevii proveneau din două instituţii din Kosovo Polije, la circa opt kilometri sud-vest de capitală. Potrivit presei locale, simptome ale unei otrăviri colective şi neidentificate s-au răspîndit în rîndul elevilor, care au intrat în panică, ceea ce a determinat conducerea celor două instituţii să ceară ajutor poliţiei şi forţelor NATO de menţinere a păcii, pentru a-i interna în spital. Guvernul din Kosovo a făcut apel la calm din partea populaţiei şi a cerut să nu tragă concluzii pripite care ar putea provoca panică. El a declarat de asemenea că a fost deschisă o anchetă pentru a stabili cauzele unei eventuale boli.

SUA - Adjunctul consulului american în Antilele Olandeze a dispărut pe Insula Curacao

Adjunctul consulului american din Insula Curacao, din Antilele Olandeze, a dispărut în urmă cu o săptămînă şi este căutat intens, a declarat Departamentul de Stat american. ”Viceconsulul James Hogan a părăsit domiciliul joia trecută (24 septembrie) după-amiază şi, din păcate, de atunci nu mai avem veşti de la el”, a declarat purtătorul de cuvînt Ian Kelly. ”Sîntem extrem de îngrijoraţi, la fel şi familia sa, neavînd niciun fel de informaţii”, a explicat acesta, precizînd că Marina SUA şi cea a Olandei au ajutat la căutări pe toată insula. Kelly a precizat că SUA nu au nicio pistă pentru a explica dispariţia lui Hogan, semnalată de soţia acestuia, vineri dimineaţa. Diplomatul i-a spus soţiei sale că se duce să se plimbe şi nu a luat nimic cu el. Curacao, teritoriu autonom al Olandei situat în Marea Caraibelor, în largul Venezuelei, este una dintre cele cinci insule ale Antilelor Olandeze, împreună cu Saint-Martin, Saint-Eustache, Saba şi Bonaire.

Filipine - 1,8 milioane de persoane expuse pericolelor taifunului Parma

Taifunul Parma care se apropie de Filipine ameninţă în special 1,8 milioane de persoane care locuiesc în regiuni în care rafalele de vînt riscă să aibă un impact maxim, a avertizat, vineri, biroul ONU pentru gestionarea situaţilor umanitare, OCHA. Opt milioane şi jumătate de persoane trăiesc în zonele aflate calea taifunului şi 1,8 milioane în regiuni în care rafalele de vînt vor avea cea mai mare forţă şi riscă să aibă un impact maxim, a declarat purtătorul de cuvînt al OCHA, Elisabeth Byrs. Taifunul Parma, al doilea care afectează regiunea, este aşteptat în Filipine astăzi sau mîine. Parma a fost retrogradat de la categoria 5 la 4, dar populaţia care a fost deja afectată va suferi din nou în timpul acestui nou taifun.

Irak - Tentativă dejucată de evadare a unor deţinuţi al-Qaida

Forţele de securitate irakiene au anunţat dejucarea unei tentative de evadare a unor membri al-Qaida deţinuţi în oraşul Hilla, la mai mult de o săptămînă după evadarea dintr-un alt penitenciar a 16 insurgenţi. ”Forţele noastre au arestat, joi, un kamikaze al reţelei al-Qaida, care pregătea o maşină pentru a comite un atac sinucigaş în apropiere de închisoarea din oraşul Hilla”, situat la 120 de kilometri sud de Bagdad, a declarat un ofiţer al armatei irakiene. Bărbatul a fost arestat la domiciliul său, în localitatea Jbala, în urma informaţiilor furnizate de locuitori. Suspectul a recunoscut că este membru al-Qaida şi că plănuia să detoneze vehiculul în apropiere de închisoare pentru a permite evadarea deţinuţilor, a adăugat ofiţerul. În penitenciarul de la Hilla sînt aproximativ 300 de deţinuţi. La 23 august, 16 membri al-Qaida au reuşit să fugă dintr-o închisoare de la Tikrit (160 de kilometri la nord de Bagdad). A fost lansată o vastă operaţiune de căutare în provincia Salaheddin, fiind capturaţi opt suspecţi. Ceilalţi opt sînt în continuare de negăsit. Autorităţile irakiene au ordonat arestarea şi interogarea a peste 100 de poliţişti, militari şi gardieni ai centrului de detenţie, în cadrul unei anchete.