Boc, mandatat de PD-L să ia măsuri pentru o bună guvernare

Colegiul Director al PD-L a adoptat, ieri, o rezoluţie prin care susţine iniţiativa preşedintelui Băsescu de convocare a unui referendum pentru Parlamentul unicameral şi reducerea numărului de parlamentari. Liderul PD-L Vasile Blaga a declarat că “partidul a pornit motoarele”, menţionînd că au fost stabilite măsurile pentru strîngerea de semnături. De asemenea, a remarcat că “mai sînt elemente care ţin de faptul că nu merge coaliţia aşa cum trebuie”. Vicepreşedintele PD-L Gheorghe Flutur a declarat, după şedinţa Colegiului Director, că, avînd în vedere nemulţumirile exprimate de filiale cu privire la modul în care sînt aplicate prevederile Parteneriatului pentru România, premierul a fost mandatat să ia măsuri pentru o bună guvernare.

Şcoala de pregătire a OTRM, la final

În perioada 24 - 27 septembrie s-au derulat lucrările Şcolii de pregătire politică a Organizaţiei de Tineret a România Mare (OTRM), la Hotelul „Splendid” din Eforie Sud, la care au participat reprezentanţii majorităţii filialelor judeţene ale OTRM, sub coordonarea preşedintelui OTRM, Dorel Vulpoiu, a prim -vicepreşedintelui, Alin Văleanu, şi a secretarului general al OTRM, Cătălin Gheorghe Bucălăete. Printre participanţii la manifestarea naţionaliştilor români s-au numărat, printre alţii, preşedintele Filialei Municipale Bucureşti a OTRM, Doriana Cîmpan, preşedintele OTRM Constanţa, Cristina Dincu, Andrei Badea, liderul tinerilor naţionalişti din Dîmboviţa, Cristina Ţone şi preşedintele OTRM Argeş, Alin Firicel. Evenimentul, desfăşurat pe două tipuri de activităţi - pregătire politică (workshop-ul „Alegeri prezidenţiale 2009. Tehnici de abordare a campaniei electorale”) şi întreceri sportive (Campionatul OTRM de Bowling) - a beneficiat de prezenţa unor lideri ai PRM, precum vicepreşedintele organizatoric al PRM, dr. Dan Claudiu Tănăsescu şi preşedintele Filialei Judeţene Constanţa a PRM, Mircea Stoian. Preşedintele OTRM a declarat că, în ciuda previziunilor unor analişti, trendul PRM este ascendent şi, considerînd că Vadim are şanse foarte mari de a cîştiga alegerile prezidenţiale din acest an, a cerut celor prezenţi să se implice activ în activităţile partidului şi să spună ce simt, gîndesc şi trăiesc. La rîndul său, preşedintele PRM Constanţa, fostul deputat Mircea Stoian, a arătat că „toate partidele, cu excepţia notabilă a PRM, s-au perindat la guvernare în aceste două decenii de pseudo-democraţie, dovedind, fie că nu au sau nu au avut soluţii concrete pentru asigurarea unui trai decent cetăţenilor români, fie, mai grav, nu au vrut”, concluzionînd că este nevoie, mai mult ca oricînd, de „venirea la putere a patrioţilor români, capabili să identifice soluţiile salvatoare pentru redresarea economică şi morală a României”. Vicepreşedintele PRM Dan Claudiu Tănăsescu, i-a rugat tinerii membri ai PRM să meargă din casă în casă, în judeţele lor, pentru a transmite mesajul „tribunului” Vadim.

Oprescu se simte pregătit să intre în lupta pentru Cotroceni

Primarul capitalei, Sorin Oprescu, a declarat, sîmbătă, că se simte pregătit să intre în luptă şi a precizat că mai este puţin timp pînă cînd va anunţa decizia finală privind intrarea în cursa prezidenţială. Oprescu a precizat că, deocamdată, nu se află în campanie electorală: “Trecem cu toţii printr-o perioadă mai dificilă şi nu o să vă aduc aminte de acest lucru pentru că simţiţi în fiecare zi. Continui să cred că numai împreună putem, încercînd să ne sprijinim unii pe ceilalţi, să depăşim momentele acestea zăpăcitoare din punct de vedere economic”. Primarul a arătat, la jumătatea lunii septembrie că va anunţa decizia pe care a luat-o privind intrarea în cursa electorală pentru funcţia de preşedinte al României la sfîrşitul lunii. Oprescu va candida ca independent, iar campania sa este foarte posibil să fie coordonată de Octav Cozmîncă. De altfel, Cozmîncă a anunţat, în urmă cu o săptămînă, că se autosuspendă din PSD.

Kelemen: Abordarea lui Băsescu privind referendumul va fi “un eşec”

Candidatul UDMR la Preşedinţie, Kelemen Hunor, consideră că abordarea preşedintelui Traian Băsescu privind organizarea unui referendum în ziua alegerilor este una “populistă”, adăugînd că, dacă se va organiza referendumul la acea dată, va fi “un eşec”. Hunor a declarat, sîmbătă, că un referendum simultan cu alegerile prezidenţiale va fi “un eşec”, pentru că va crea confuzie în rîndul alegătorilor, aşa cum s-a întîmplat şi la europarlamentarele din 2007, cînd prezenţa la vot a fost foarte slabă, iar peste 60% din populaţia cu drept de vot a rămas acasă. El a adăugat că, dacă şeful statului ar fi vrut, putea să facă, pînă acum, de două ori reforma Constituţiei, dar Băsescu nu dorea acest lucru şi nu a reuşit să dialogheze cu cele două partide din coaliţie, ca să facă “un pas înainte”.

Criza economică şi neproliferarea nucleară, subiectele lui Diaconescu

Schimbările climatice, criza economică, neproliferarea nucleară şi participarea României la misiuni sub mandat ONU au fost temele abordate de ministrul de Externe, Cristian Diaconescu, în alocuţiunea susţinută, sîmbătă, în faţa Adunării Generale a ONU. Ministrul a subliniat importanţa responsabilizării tuturor naţiunilor asupra impactului pe care activităţile oamenilor le au asupra mediului şi şi-a exprimat speranţa că liderii lumii vor ajunge la un acord, la summitul cu privire la schimbările climatice, prevăzut să aibă loc în luna decembrie, la Copenhaga. Referitor la criza economică, Diaconescu a subliniat necesitatea reformării sistemului financiar mondial. El a menţionat contribuţia României la instituţiile Organizaţiei Naţiunilor Unite în ultimul an - înfiinţarea unui Centru de tranzit pentru refugiaţi aflaţi în situaţii de urgenţă, la Timişoara şi semnarea Memorandumului privind pregătirea personalului ONU pentru protecţie în cadrul unui centru SPP de excelenţă, care urmează să fie înfiinţat la Bucureşti.

Ministrul de Externe nu urmăreşte un post de comisar european

Ministrul de Externe, Cristian Diaconescu, a declarat, sîmbătă, că nu urmăreşte un post de comisar european, aşa cum au arătat unele informaţii apărute în presă. Conducerea Organizaţiei de Femei a PSD a decis, în urmă cu o săptămînă, să solicite liderilor partidului ca nominalizarea pentru postul de comisar european din partea României să fie un social-democrat, propunîndu-l în acest sens pe Adrian Severin. Întrebat, o zi mai tîrziu, cum comentează propunerea femeilor din PSD potrivit cărora Severin se potriveşte cel mai bine portofoliului de comisar european, Mircea Geoană a declarat: “Este bine, dar nu suficient”. La rîndul său, Theodor Stolojan, prim-vicepreşedintele PD-L, a declarat că România îşi păstrează opţiunea pentru comisarul european pe Agricultură, dar a menţionat că au apărut discuţii şi privind un alt portofoliu, anume cel pentru Extindere. Potrivit unor surse citate de presă, o variantă pentru ocuparea portofoliului Extinderii ar fi actualul ministru de Externe, Cristian Diaconescu.

Pact naţional împotriva egalizării vîrstei de pensionare între femei şi bărbaţi

Femeile PC şi-au ales-o, ieri, pe Lia Ardelean ca preşedinte şi au adoptat o rezoluţie în care propun un pact naţional împotriva egalizării vîrstei de pensionare între femei şi bărbaţi, atît Ardelean cît şi liderul PC Daniela Popa declarîndu-se nemulţumite că femeile nu votează femei. Rezoluţia propusă de Lia Ardelean, după ce aceasta a fost aleasă în unanimitate în fruntea Organizaţiei de femei a conservatorilor, prevede şi recunoaşterea ca experienţă profesională şi remunerarea femeii pentru activitatea desfăşurată în familie, cum ar fi creşterea copiilor, îngrijirea bătrînilor. Lia Ardelean a apreciat că femeile şi bărbaţii au aceleaşi drepturi, obligaţii cu privire la avea un loc de muncă, de a se implica în gospodărie şi creşterea copiilor, de a participa la viaţa politică, sindicală, iar aceste deziderate sînt departe de a fi atinse. Preşedintele PC Daniela Popa a afirmat, în discursul său, că nu doar factori externi şi misoginismul împiedică femeile să acceadă în funcţii de conducere, ci şi mentalitatea femeilor care nu votează femei. Ea a arătat că sînt puţine femei în Guvern, în Parlament şi că o femeie trebuie să muncească mai mult decît bărbaţii pentru a i se recunoaşte meritele.

Constantinescu afirmă că sistemul de învăţămînt trebuie reinventat

Fostul preşedinte Emil Constantinescu a afirmat, ieri, că sistemul educaţional românesc trebuie reinventat, iar tinerii să primească o educaţie care să ţină cont de trăsăturile de personalitate ale fiecăruia. Constantinescu a spus că inclusiv clasa politică trebuie să se lupte pentru a avea în România o “adevărată democraţie bazată pe cunoaştere şi pentru un nou umanism capabil să reconstruiască, din temelii, societatea contemporană”. El a afirmat că greşelile făcute în timpul comunismului cu sistemul educaţional se repetă acum “în numele economiei bazate pe cunoaştere sau a unui laxism confundat cu democraţia”. Fostul şef al statului susţine o formă de invăţămînt diversificată, la început, pentru ca fiecare elev să aibă o bază de cunoştinţe solidă.

Se pregătesc sondaje cu 40% pentru Băsescu

Există informaţii potrivit cărora, în cîteva zile, mai multe institute sociologice vor lansa pe piaţă o serie de sondaje de opinie, deja pregătite şi comandate de PD-L, care vor acredita ideea unui salt spectaculos al preşedintelui Traian Băsescu, pînă spre cota de 38-40%. Şi asta în condiţiile în care în ultimele cercetări sociologice din ultimele luni Băsescu căzuse sub 30 de procente. O explicaţie oficială ar fi impactul pozitiv al propunerii făcute de şeful statului privind parlamentul unicameral. “Avem şi noi aceste informaţii, într-adevăr, că se pregătesc sondajele cu Băsescu la 40%, asta pentru naivii care mai au timp să creadă. După căderea lui Băsescu din ultima perioadă, era nevoie de un eveniment care să justifice aşa-zisa creştere a popularităţii preşedintelui, pentru ca el să fie urcat, din nou, la cote ameţitoare şi propunerea privind referendumul a reprezentat ocazia aşteptată”, a confirmat Cozmin Guşă, strategul candidatului PSD la prezidenţiale, Mircea Geoană.