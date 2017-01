Franţa - Români, condamnaţi la închisoare

Trei cetăţeni români au fost condamnaţi la închisoare pentru o serie de spargeri comise în Franţa. Cei trei au organizat mai multe spargeri în Franche Comte, la Lons le Saunier şi la Haute Saone. Românii şi-au primit sentinţa, vineri, la Lure. Astfel, unul din români a fost condamnat la patru ani de închisoare, un altul la trei ani şi cel de-al treilea la 18 luni de detenţie. Totodată, doi bărbaţi şi o femeie au fost arestaţi, în Franţa, pentru proxenetism sau complicitate la această infracţiune, iar o altă femeia a fost arestată pentru prostituţie şi racolaj, fiind membri ai unei reţele internaţionale greu de anihilat. Jandarmii francezi au interpelat, miercuri, între Narbonne şi Lezignan, doi proxeneţi şi trei prostituate. Dintre aceştia, bărbaţii au fost acuzaţi de proxenetism, una din femei a fiind acuzată de complicitate la proxenetism şi o alta de racolaj activ. Fiecare proxenet avea în grijă două-trei femei şi se mutau dintr-un oraş în altul în Franţa, Italia, Spania sau Germania. Autorităţile franceze le-au anunţat pe cele de la Bucureşti şi le-au transmis să demareze investigaţii în continuarea celor ale jandarmilor din Narbonne. Anchetatorii francezi au confiscat patru autovehicule, mai multe telefoane mobile şi documente ce atestă transferuri de sume mari de bani spre România.

Italia - Cutremur

Un seism de 4,6 grade pe scara Richter s-a produs, duminică dimineaţă, în centrul Italiei, fără a provoca victime sau pagube materiale, au anunţat autorităţile locale. Epicentrul seismului a fost localizat la o adîncime de 37,7 kilometri, în provincia Macerata, dar cutremurul a fost resimţit şi pe coasta adriatică, în oraşul Ancona.

China - Accident rutier

Cel puţin 16 persoane au murit, sîmbătă, într-un accident rutier în provincia Jiangxi din China, după ce două camioane, dintre care unul transporta muncitori, s-au ciocnit, iar una dintre maşini a căzut de pe un pod. Cele două camioane s-au ciocnit pe un drum al provinciei, autorităţile găsind, pînă în prezent, 16 morţi şi numeroşi răniţi. Drumurile din China sînt considerate printre cele mai periculoase din lume, în contextul în care aproximativ 73.500 de oameni mor anual în accidente rutiere.

SUA - Dramă familială

O femeie şi cei cinci copii ai săi au fost ucişi în Florida, a anunţat duminică poliţia locală, precizînd că îl caută pe tatăl copiilor, considerat drept o persoană violentă. Victimele au fost descoperite fără viaţă în locuinţa lor din North Naples, la circa 200 de kilometri la vest de Miami, sîmbătă seara de poliţişti, alertaţi de apropiaţii familiei. Poliţia îl caută pe Masac Damas, tatăl copiilor, implicat în trecut în proceduri judiciare pentru violenţe conjugale.

Franţa - Cadavru tranşat

Un cadavru tranşat şi pus în trei saci a fost recuperat de pescari la malul râului Allier, în apropiere de Clermont Ferrand, în Auvergne. Cei trei saci au fost pescuiţi de doi bărbaţi, aproape de podul Cournon. Sacii au fost descoperiţi în apropierea unei guri de evacuare a apei. Unele părţi ale corpului lipsesc, iar anchetatorii caută în zonă alţi doi saci. Rămăşiţele aparţin unui adult, însă poliţiştii nu au stabilit deocamdată dacă este vorba de un bărbat sau de o femeie.

Polonia - Marinar dispărut

Un trauler polonez s-a scufundat, duminică, în Marea Baltică, iar unul dintre cei nouă membri ai echipajului este încă dat dispărut, au anunţat serviciile de salvare maritimă poloneze. Opt persoane au fost salvate de echipajele altor nave aflate în zonă. Două nave de salvare, un elicopter al marinei militare şi un avion al pazei de coastă poloneze participă la operaţiunile de căutare a marinarului dat dispărut. Naufragiul a avut loc la zece mile marine de portul polonez Darlowo, aflat în nord-vestul Poloniei.

Austria - Alegeri regionale

Partidul conservator austriac OeVP, membru în guvernul de coaliţie de la Viena, a înregistrat un regres, dar şi-a menţinut prima poziţie în provincia Vorarlberg, în urma unui scrutin regional marcat de un progres important al extremei-dreapta. Conform rezultatelor provizorii, OeVP a obţinut cu 4% mai puţin decît la scrutinul din 2004, însă se clasează pe primul loc, cu 50,8% din voturi şi îşi menţine majoritatea absolută în Parlamentul regional de la Bregenz. Partidul de extremă-dreapta FPOe s-a clasat pe locul al doilea, fiind creditat cu circa 25,2% din voturi şi dublîndu-şi practic rezultatul din 2004, cînd a obţinut 12,9% din voturi. Pe locul al treilea se află ecologiştii cu 10,4% din voturi. La scrutinul din Vorarlberg au votat 261.130 de alegători, pentru a desemna 36 de membri ai Parlamentului regional. Participarea la vot a fost de 67,4%, iar rezultatele definitive vor fi anunţate în data de 28 septembrie.

SUA - Suspecţi de terorism, arestaţi

Agenţii FBI au arestat trei afgani, printre care se numără şi Najibullah Zazi, cu domiciliul în Colorado, interogat într-o anchetă privind un posibil complot terorist în SUA. Najibullah Zazi şi tatăl său, Muhammad, au fost arestaţi fără incidente în urma unui raid al FBI la locuinţa acestora din Denver, în timp ce agenţii FBI din New York l-au arestat şi pe Ahmad Wais Afzali, de 37 de ani, de origine afgană, toţi cei trei fiind acuzaţi că au făcut declaraţii false. Surse apropiate de anchetatori au declarat că alte două arestări urmează să fie operate la New York, iar unul dintre suspecţii interogaţi deja de autorităţi cooperează cu agenţii FBI. Najibullah Zazi, interogat în ultimele trei zile de agenţii federali, nu s-a prezentat sîmbătă pentru cel de-al patrulea interogatoriu. Surse citate de CNN au afirmat că a recunoscut că are legături cu al-Qaida, însă avocatul său a dezminţit informaţia. Complotul terorist, dezvăluit după o serie de raiduri efectuate în cursul acestei săptămîni la New York, ar fi avut drept ţintă un centru major de transporturi, au declarat surse apropiate de anchetă, precizîd că ţinta ar putea fi o gară sau o staţie de metrou, probabil în regiunea New York.

Marea Britanie - Operaţiune majoră a poliţiei

Poliţia din Irlanda de Nord a lansat o operaţiune majoră împotriva a ceea ce numeşte “republicani disidenţi”, care doresc să reaprindă confruntările violente în provincia aflată sub autoritatea Marii Britanii. Operaţiunea Sciziunea, declanşată vineri seară, presupune sporirea numărului de patrule şi puncte de control în zonele din Irlanda de Nord unde se ştie că sînt activi disidenţi pro-irlandezi, care vor să scoată provincia de sub influenţa britanică. Gruparea republicană disidentă autointitulată Adevărata IRA a plasat săptămîna trecută o bombă în curtea casei părinţilor unui ofiţer de poliţie. Aceeaşi grupare a ucis doi soldaţi britanici în luna martie, iar o altă organizaţie similară, numită Continuitatea IRA, a ucis un poliţist în aceeaşi lună.

Pakistan - Arme confiscate

Poliţia pakistaneză a confiscat zeci de arme deţinute ilegal de proprietarul unei firme de securitate, care are legături cu ambasada SUA la Islamabad. Poliţiştii au percheziţionat două locuinţe ale lui Syed Ali Zaidi, proprietarul Inter-Risk, companie pakistaneză care asigură servicii de securitate pentru ambasada şi consulatele SUA din Pakistan. Poliţia a reţinut două persoane care nu au putut prezenta documente şi licenţe pentru armele confiscate şi a anunţat că îl caută în continuare pe Syed Ali Zaidi, pentru interogatoriu. Poliţia pakistaneză a precizat că percheziţia nu a fost motivată de legăturile companiei suspectului cu ambasada SUA. Un purtător de cuvînt al ambasade SUA a confirmat că aceasta a încheiat anul trecut un contract cu compania Inter-Risk, precizînd că nu are cunoştinţă despre acuzaţiile privind deţinerea ilegală de arme.

FYROM - Cauza accidentului

Autorităţile macedonene consideră că supraîncărcarea reprezintă cea mai probabilă cauză a scufundării ambarcaţiunii de agrement Ilinden pe lacul Ohrid, soldată, la începutul lunii septembrie, cu moartea a 15 turişti bulgari. Căpitanul navei, Sotif Filefski, în vîrstă de 23 de ani, a permis îmbarcarea a 56 de pasageri, deşi capacitatea vasului era de numai 43 de persoane. Bărbatul se află în arest, dar autorităţile macedonene nu exclud posibilitatea de a pune sub acuzare şi alte persoane. Nava, care a fost scoasă la suprafaţă, sîmbătă, la două săptămîni după producerea accidentului, urmează să fie inspectată din nou de anchetatori macedoneni şi bulgari, cărora li se vor alătura şi experţi în domeniul nautic. Ghiorghi Iliev, reprezentant al autorităţilor bulgare în comisia comună de anchetă, a declarat că investigaţia are în vedere şase posibile cauze ale accidentului, precizînd că toţi supravieţuitorii urmează să fie interogaţi, iar primele rezultate ar putea fi anunţate încă în cursul zilei de duminică.

Ungaria - Îmbrăcăminte confiscată

Vameşii maghiari au confiscat aproximativ şapte mii de articole de îmbrăcăminte, în valoare de peste 100.000 de euro, găsite într-o camionetă turcească, la graniţa cu Serbia. Camioneta venea din Serbia şi urma să livreze hainele în Franţa. Autorităţile maghiare au demarat o anchetă în acest caz, a precizat un purtător de cuvînt al oficiului vamal.

Serbia - Paradă anulată

Numai cîteva persoane au fost prezente, duminică, la o manifestaţie pentru “persoanele cu comportament sexual nedeviant”, convocată pentru duminică de o grupare naţionalistă în zona unde fusese autorizat iniţial evenimentul Gay Pride. Parada organizată de gruparea naţionalistă Mişcarea Populară Sîrbă 1389 fusese convocată pentru ora locală 8.00, pe esplanada din faţa Facultăţii de Filosofie din Belgrad, unde s-au adunat numai cîteva persoane, în principal activişti ai mişcării. În centrul oraşului şi în zona facultăţii a fost însă mobilizat un important dispozitiv de poliţie. Evenimentul Gay Pride, programat iniţial pentru duminică, a fost anulat sîmbătă de organizatori, după ce au fost avertizaţi de autorităţi că riscurile de producere a unor incidente violente sînt foarte ridicate. Autorităţile sîrbe şi-au manifestat îngrijorarea în mod vizibil în ultimele zile, în special după ce un suporter francez a fost atacat în timpul unui meci disputat joi la Belgrad.

SUA - Dezvăluiri interesante

SUA au fost la curent cu tentativa de puci din Venezuela din 2002 şi este posibil să fi şi fost implicate în lovitura de stat eşuată, a apreciat fostul preşedinte american Jimmy Carter, într-un interviu publicat duminică de cotidianul “El Tiempo”. “Cred că nu există nicio îndoială că în 2002, SUA erau cel puţin la curent sau ar fi putut fi chiar direct implicate în lovitura de stat”, a declarat foştul preşedinte democrat, apreciind că reproşurile făcute de preşedintele venezuelan Hugo Chavez la adresa administraţiei de la Washington sînt ”legitime”. Preşedintele venezuelan Hugo Chavez, lider al stîngii antili-berale din America Latină, a fost înlăturat din funcţie, pentru 48 de ore, în urma unei lovituri de stat organizate în aprilie 2002, însă a reuşit să revină la putere. În acea perioadă, preşedintele american George W. Bush a negat orice implicare a SUA în lovitura de stat eşuată.