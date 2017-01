Franţa - Autorităţile dintr-un orăşel refuză şcolarizarea copiilor romi români

Autorităţile din orăşelul francez Cenon refuză şcolarizarea a aproximativ zece copii romi români care trăiesc în localitate, împreună cu 20 de adulţi, de aproximativ şase luni. În cazul de faţă, primarul socialist din Cenon pare să refuze şcolarizarea copiilor romi, susţin asociaţiile pentru combaterea discriminării. Jerome Lobao, liderul asociaţiei Procom, s-a declarat foarte enervat de atitudinea primarului socialist din Cenon, Alain David, acuzîndu-l că opreşte accesul romilor la educaţie, prin refuzul de acordare a vizelor de domiciliu. Primarul susţine că nu face altceva decît să respecte legea.

SUA - Numărul săracilor a crescut la 40 de milioane

Aproape 40 de milioane de persoane trăiau sub pragul sărăciei în SUA, în anul 2008, un număr în creştere pentru prima oară din 2004, a anunţat Census Bureau într-un raport dat publicităţii joi. Numărul de săraci a crescut de la 37,3 milioane în anul 2007, la 39,8 milioane în 2008, un nivel apropiat de ceea ce s-a întîmplat în alte perioade, în 1993 şi 1960, a subliniat David Johnson, şeful diviziei de statistici privind menajele la Census Bureau. În 2008, săracii au reprezentat 13,2% din populaţie, faţă de 12,5% în 2007, arată raportul intitulat ”Venit, sărăcie, asigurare medicală în SUA”. Această este prima creştere după 2004. În SUA, o persoană sau o familie este considerată săracă dacă veniturile sale se află sub pragul sărăciei, care a fost fixat, în 2008, la 11.000 de dolari pe an pentru o persoană şi 22.025 de dolari pentru o familie cu patru persoane.

Afganistan - Un soldat polonez a fost ucis şi alţi patru au fost răniţi

Un soldat polonez a fost ucis şi alţi patru au fost răniţi în estul Afganistanului, în cursul unui schimb de focuri cu rebelii, a anunţat, joi, armata poloneză. ”În cursul unui schimb de focuri cu rebelii în provincia Ghazni, un soldat polonez a fost ucis şi alţi patru au fost răniţi”, a declarat maiorul Miroslaw Ochyra, din cadrul biroului de presă al comandamentului operaţional al armatei. Numărul militarilor polonezi ucişi în Afganistan a ajuns astfel la 12. Polonia a mobilizat în Afganistan 2.000 de militari, în cadrul Forţei Internaţionale de Asistenţă pentru Securitate (ISAF).

Rusia - Incendiu la hidrocentrala Saiano-Şuşenskaia

Un incendiu care a izbucnit miercuri la cea mai mare centrală hidroelectrică din Rusia, Saiano-Şuşenskaia, devastată într-un accident industrial, luna trecută, nu a provocat nicio victimă, a declarat, joi, operatorul centralei. Incendiul a izbucnit miercuri, la ora locală 17.40 (12.40, ora României), la o sală a turbinelor din centrala situată în Republica Hakasia din Siberia, determinînd evacuarea unui număr de aproximativ 200 de persoane care efectuau lucrări de reparaţii. În cîteva minute, focul a fost stins. Cauza incendiului este în curs de investigare, a precizat RusHidro, într-o declaraţie. Miercuri, al 74-lea trup neînsufleţit a fost descoperit în zona unde centrala a fost inundată, la 17 august şi o femeie este încă dată dispărută. Cauza exactă a accidentului rămîne necunoscută, iar ancheta continuă. Un comitet special de investigaţie cercetează posibilele încălcări ale regulilor de siguranţă a muncii. Compania a declarat anterior că lucrările de reparaţii ar putea dura pînă la doi ani, iar ministrul Energiei, Serghei Şmatko, a estimat costul acestora la peste 40 de miliarde de ruble (1,2 miliarde de dolari). Ministerul de Interne din Hakasia a declarat joi că poliţia investighează afirmaţiile unui jurnalist, potrivit cărora a fost atacat de doi bărbaţi neidentificaţi, după ce a criticat gestionarea dezastrului de la centrală. Mihail Afanasiev, redactor la site-ul de ştiri local Novîi Fokus, a afirmat că bărbaţii l-au bătut în apropierea casei sale.

Bulgaria - Directorul unei companii militare, arestat pentru fraudă

Autorităţile bulgare au decis arestarea directorului companiei militare Terem, acuzat de fraude majore şi trafic de influenţă, informează ”Sofia Echo”. Directorul Terem, Zhechko Petrov, a fost arestat miercuri seara, în legătură cu o fraudă care se ridică la peste cinci milioane de leva (2,5 milioane de euro). Procurorul din Sofia, Nikolai Kokinov, a declarat că Petrov este acuzat de însuşirea unor sume mari de bani şi trafic de influenţă. Potrivit postului public de televiziune din Bulgaria (BNT), frauda se referă la un contract de distrugere a materialelor militare. Una dintre condiţiile contractului cu Ministerul Apărării era ca activitatea să nu fie subcontractată, dar Terem ar fi semnat contracte suplimentare cu alte două companii.

Cehia - Decizia de organizare a alegerilor anticipate, invalidată

Curtea Constituţională din Cehia a anunţat joi, la Brno, că a invalidat definitiv decizia de organizare a alegerilor legislative anticipate, stabilite iniţial pentru 9 şi 10 octombrie, de preşedintele Vaclav Klaus. Actualul Guvern interimar al lui Jan Fischer, fost director al Biroului de Statistică, format din experţi neafiliaţi politic, a înlocuit, la 8 mai, Cabinetul de centru-dreapta al liberalului Mirek Topolanek. Acesta a fost nevoit să demisioneze la sfîrşitul lui martie, în timp ce Praga asigura preşedinţia semestrială a UE, după o moţiune de cenzură iniţiată de Partidul Social-Democrat (CSSD). Guvernul interimar a dus la capăt preşedinţia cehă a UE, preluată la 1 iulie de Suedia. Cabinetul lui Fischer a fost ales în urma unui acord politic între cele două mari partide de pe scena politică cehă, liberalii (ODS) şi adversarii lor social-democraţi.

Danemarca - Înăsprirea măsurilor împotriva imigraţiei

Partidul Poporului din Danemarca cere înăsprirea măsurilor împotriva imigraţiei, inclusiv a criteriilor care permit reuniunile familiale. Anul trecut, Partidul Poporului a încheiat un acord cu Guvernul de la Copenhaga, pentru menţinerea criteriilor de realizare a reuniunilor familiale. Însă, acum, formaţiunea consideră că reglementările în vigoare nu mai funcţionează foarte bine. ”Sîntem îngrijoraţi în legătură că creşterea numărului de imigranţi. Chiar dacă cele 400-500 de persoane care au primit dreptul de reunificare cu rudele nu ating nivelul de care ne temeam, sînt totuşi prea multe”, explică vicepreşedintele formaţiunii, Peter Skaarup. În acest context, Partidul Poporului cere renogocierea criteriilor care permit reuniunile familiale.

Turcia – Avertisment de la CE

Comisia Europeană (CE) consideră că amenda de 2,5 miliarde de dolari impusă de statul turc grupului media Dogan ar putea afecta următorul raport anual privind progresele Turciei în procesul de aderare la UE. “Cînd sancţiunea este de o asemenea magnitudine încît ameninţă chiar existenţa unui întreg grup de presă, ca în această situaţie, este în joc libertatea presei. Comisia va transmite aceste preocupări autorităţilor turce şi va ţine cont de aceste ultime evoluţii în următorul raport privind progresele Turciei, care va fi adoptat la 14 octombrie. Comisia este foarte îngrijorată”, a precizat reprezentantul CE. Ministerul de Finanţe din Turcia a amendat grupul media Dogan Yayin cu 3,76 miliarde de lire turceşti (2,5 miliarde de dolari) la începutul săptămînii, pentru neplata unor taxe. Amenda este cea mai mare penalitate impusă unei companii în istoria Turciei. Criticii Guvernului afirmă că grupul este amendat incorect, motivul real fiind acela că Dogan prezintă activitatea Cabinetului într-o lumină nefavorabilă, în special în cazurile de corupţie. Executivul turc a negat această variantă. Turcia a început discuţiile pentru aderare în 2005, însă progresul a fost lent, ca urmare a temerilor privind respectarea drepturilor omului, a lipsei reformelor, a disputei teritoriale cu Cipru, respectiv a opoziţiei unor state comunitare faţă de acceptarea în UE a unui sta majoritar musulman. Grupul Dogan este prezent şi în România, unde deţine postul de televiziune Kanal D.

Grecia - Cutremur în largul insulei Eubea

Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 pe Scara Richter a fost înregistrat joi dimineaţa, în largul coastelor de sud-vest ale insulei Eubea, a anunţat Institutul de Geodinamică al Observatorului din Atena. Pentru moment nu au fost semnalate victime sau pabube materiale importante produse de cutremurul înregistrat la ora locală 09.04 (09.04 ora României) şi resimţit în sudul insulei şi în regiunea Atenei. Epicentrul seismului a fost localizat la 48 de kilometri nord-vest de capitală. Grecia este ţara europeană unde se înregistrează cele mai multe cutremure, aproximativ jumătate din totalul celor produse pe continent.

SUA - Furtuna tropicală Linda a devenit uragan în Pacific

Furtuna tropicală Linda a devenit uragan, miercuri seara, în Oceanul Pacific, în timp ce uraganul Fred a fost retrogradat la categoria 2, în Oceanul Atlantic, au anunţat meteorologii americani. Linda a devenit cel de-a şaselea uragan al sezonului în estul Pacificului şi se afla, la ora 03.00 GMT (06.00 ora României), la 2.135 de kilometri sud-vest de peninsula Baja California, în Mexic, fiind însoţit de rafale de vînt cu viteze de 130 de kilometri pe oră. Sînt aşteptate puţine schimbări în ceea ce priveşte forţa uraganului Linda, cel puţin pînă sîmbătă, a adăugat centrul cu sediul la Miami, în timp ce uraganul se deplasează lent, cu nouă kilometri pe oră. La rîndul său, Fred a trecut de la categoria 3 la 2 pe Scara Saffir Simpson, care are cinci niveluri, şi-a pierdut forţa la circa 1.040 de kilometri vest de insulele Capului Verde, fiind însoţit de rafale de vînt cu viteze de 165 de kilometri pe oră. Acesta urmează să scadă în continuare în intensitate, în zilele următoare. Sezonul uraganelor în Atlanticul de Nord a începuta la 1 iunie şi se încheie la 30 noiembrie. Pentru moment, sezonul 2009 a fost cel mai calm din ultimii zece ani. Meteorologii atribuie această activitate slabă fenomenului climatic El Nino, prezent în Oceanul Pacific.