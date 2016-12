Ungaria - Accident rutier

Un autocar românesc a ieşit, duminică, de pe autostrada M7, în sud-vestul Ungariei şi s-a răsturnat, şoferul avînd mai multe coaste rupte, însă cei 49 de pasageri nu au fost răniţi. Accidentul a avut loc în apropiere de graniţa cu Croaţia, la ieşirea de pe autostradă spre Becsehely. Autocarul era în drum spre Spania, cînd a rupt gardul de protecţie de pe marginea autostrăzii, a ieşit de pe carosabil şi s-a răsturnat. Pasagerii, inclusiv şase copii şi o femeie însărcinată, au ieşit prin trapa din plafonul autocarului. Şoferul, care se pare că ar fi provocat accidentul deoarece a adormit la volan, a fost transportat la spital. Pasagerii urmau să fie preluaţi de un alt autocar pentru a-i transporta la destinaţie.

Polonia – Catastrofă aviatică

Un avion de vînătoare belarus de tip SU-27 s-a prăbuşit, duminică, în timpul unei demonstraţii de acrobaţii aeriene, la Radom, în centrul Poloniei, iar cei doi piloţi au murit. Posturile de televiziune au prezentat imagini în care putea fi văzut fum ridicîndu-se de la sol, la aproximativ o sută de metri de aeroportul din Radom, unde a avut loc demonstraţia. Purtătorul de cuvînt al armatei poloneze, Robert Rochowicz, a refuzat să comenteze accidentul.

SUA - Crime într-un parc de rulote

Şapte oameni au murit şi doi au fost grav răniţi în urma unui atac ce a avut loc într-un parc de rulote, în statul american Georgia. Răniţii, care se pare că sînt minori, au fost transportaţi de urgenţă la cel mai apropiat spital. Nu se cunosc deocamdată cauzele atacului. Cîteva dintre victime au fost identificate, dar autorităţile au refuzat deocamdată să le facă publică identitatea. Parcul, în care se găsesc aproximativ 100 de rulote, este considerat de localnici un spaţiu foarte sigur. Lisa Vizcaino, care a locuit în New Hope timp de trei ani, povesteşte că autorităţile au depus mari eforturi pentru a asigura siguranţa în zonă. “Este genul de loc unde practic poţi să îşi laşi cheile în maşină şi să nu te îngrijorezi”, s povestit aceasta.

Belgia - Coliziune între două caleşti

Patru persoane au fost rănite, duminică, după ce un cal înţepat de o insectă a provocat o coliziune între două caleşti în timpul unui eveniment la Palatul Regal din apropiere de Bruxelles. Vizitiul nu a fost în măsură să controleze calul, iar caleaşca sa a lovit-o pe cea care o preceda în cadrul festivităţilor organizate pentru a sărbători nunta de aur a cuplului regal. Niciunul dintre răniţi nu aparţine familiei regale belgiene. O persoană rănită a primit îngrijiri la faţa locului din partea serviciilor medicale militare. Celelalte trei au fost conduse la spital, două dintre ele suferind cel mai probabil fracturi. Caleştile au fost prevăzute pentru a transporta persoanele în vîrstă sau cu mobilitate redusă. Peste 200 de persoane au fost invitate la Palatul Laeken pentru festivităţi, ce includ concerte, pentru a marca 50 de ani de la căsătoria cuplului regal.

Japonia - Apropierea taifunului

Un taifun se îndreaptă spre Japonia şi ar putea ajunge în regiunea Tokyo luni dimineaţă. Apărut în Oceanul Pacific, taifunul Krovanh este însoţit de rafale de vînt ce ating 144 de kilometri pe oră. Taifunul se afla duminică la nord-est de insula japoneză Chichi-Jima, la sud de Tokyo, îndreptîndu-se spre nord-vest cu 30 de kilometri pe oră. Potrivit meteorologilor, ciclonul tropical urma să ajungă în regiunea Tokyo luni în cursul nopţii de duminică spre luni. Agenţia Meteorologică niponă a avertizat că în regiunea capitalei vor avea loc ploi torenţiale şi rafale puternice de vînt. Taifunul Krovanh va afecta Japonia la doar cîteva ore după închiderea secţiilor de votare în cadrul alegerilor legislative.

Germania - Alegeri test

Alegătorii germani sînt chemaţi la urne, duminică, în trei landuri controlate de formaţiunea cancelarului Angela Merkel, existînd riscul pierderii acestui control cu doar o lună înaintea scrutinului palramentar general. Sondajele de opinie indică o creştere a popularităţii formaţiunii de extremă-stînga Die Linke. Pentru a evita o înfrîngere, Angela Merkel a dat asigurări că scrutinele regionale nu vor avea impact asupra alegerilor generale. Sondajele de opinie arată că Angela Merkel va fi în stare să formeze noul Guvern după alegerile parlamentare programate la 27 septembrie. Dintre landurile Saxonia, Thuringia şi Sarre, unde au avut loc alegeri, doar primul are şanse mari să rămînă sub controlul conservatorilor. Social-democraţii, parteneri în Guvernul federal condus de Angela Merkel, au o ultimă şansă să recupereze decalajul major pe care îl indică sondajele de opinie. Formaţiunea radicală Die Linke ar putea juca un rol crucial în obţinerea de către ecologişti a controlului landului Sarre. Dacă un astfel de scenariu s-ar verifica, Sarre ar putea deveni primul land vest-german condus de o coaliţie din care face parte Die Linke. În total, 6,2 milioane de germani au fost chemaţi la urne duminică.

Iran - Procuror demis

Procurorul general din Teheran, Said Mortazavi, cunoscut pentru numeroasele anchete iniţiate împotriva disidenţilor şi jurnaliştilor, a fost demis de noul lider al Autorităţii judiciare, ayatollahul Sadegh Larijani. Acesta a decis înlocuirea sa cu Abbas Jafari Dolat-Abadi, pînă acum procuror al provinciei Khuzistan din sud-vestul ţării. În vîrstă de 42 de ani, Said Mortazavi fusese numit procuror general al Teheranului în 2003. Este responsabil de închiderea a 120 de publicaţii şi a semnat actele de acuzare împotriva protestatarilor şi disidenţilor judecaţi după 1 august pentru participarea la protestele post-electorale. Circa 4.000 de persoane au fost arestate în cursul protestelor izbucnite după realegerea în funcţie a lui Mahmud Ahmadinejad pe 12 iunie. Procurorul Mortazavi a fost în prim-plan şi în cazul asasinării în 2003 a jurnalistei iraniano-canadiene Zahra Kazemi. Ayatollahul Larijani a înfiinţat şi o comisie pentru verificarea dosarelor întocmite după violenţele post-electorale.

Pe de altă aprte, ieri, Parlamentul iranian a început dezbaterea privind lista a 21 de miniştri, între care trei femei, prezentată de preşedintele Ahmadinejad, o decizie urmînd să fie luată miercuri. Şedinţa a început cu un discurs, prevăzut să dureze mai bine de două ore, al preşedintelui iranian. Votul Parlamentului este un test pentru preşedintele Ahmadinejad. Mai mulţi deputaţi conservatori au criticat alegerile făcute de acesta, subliniind că unele persoane nu au competenţa necesară.

Italia - Manevre militare

Ministrul italian al Apărării, Ignazio La Russa, a anunţat organizarea unor manevre militare comune între Libia şi Italia, confirmînd afirmaţia unuia dintre fiii liderului libian Muammar Kadhafi, înaintea unei vizite controversate a lui Silvio Berlusconi. “Fiul lui Kadhafi are dreptate, dar ce spune el nu este nou. Manevrele sînt prevăzute în acordul italiano-libian semnat în urmă cu un an. Sînt prevăzute, de asemenea, de grupul de lucru 5+5”, a adăugat ministrul italian. Vizita lui Silvio Berlusconi, duminică, la Tripoli, la un an după semnarea Tratatului de prietenie între cele două ţări şi înaintea celei de-a 40-a aniversări, marţi, a sosirii la putere a lui Muammar Kadhafi a fost denunţată de stînga italiană.

La rîndul său, Guvernul britanic a luat decizia eliberării libianului Abdelbaset Ali Mohmed al-Megrahi, condamnat pentru atentatul de la Lockerbie, pentru a facilita discuţiile cu Libia pentru contracte în domeniul petrolului, arată documente ministeriale. Cabinetul Brown a luat această decizie în contextul discuţiilor dificile care au loc între Libia şi compania BP privind un contract de explorare a resurselor petroliere. Dificultăţile au fost depăşite imediat după eliberarea lui al-Megrahi.

Israel - Trei cazuri de corupţie

Fostul premier israelian Ehud Olmert a fost inculpat, duminică, în trei cazuri de corupţie, la finalul unor investigaţii de câteva luni referitoare la fapte comise în timpul mandatului său de ministru al Comerţului. Procurorul General Menachem Mazuz anunţase anterior, luna aceasta, că Ehud Olmert va fi pus sub acuzare în trei dosare. Procuratura a prezentat documentele de inculpare împotriva lui Olmert şi a fostei şefe a Biroului său, Shula Zaken, la Curtea Magistraţilor din Ierusalim. Fostul premier a fost acuzat că a acceptat plicuri cu bani de la omul de afaceri american Morris Talansky. Este, de asemenea, suspectat că a cerut bani atît de la organizaţii de caritate, cît şi de la un minister pentru aceleaşi călătorii cu avionul, pe care le-a contractat prin Rishon Tours, trimiţîndu-le chitanţe falsificate pentru cheltuielile de deplasare şi utilizînd restul de bani pentru a finanţa călătorii personale şi de familie în străinătate. Într-un alt caz, numit dosarul Investments Center, Ehud Olmert este acuzat că i-a făcut favoruri personale fostului său partener de drept Uri Messer, ce acţiona în numele unei companii, ceea ce ar constitui conflict de interese, abuz de încredere şi fraudă.

Serbia - Recuperarea avionelor

O delegaţie militară din Irak se află în Serbia pentru a recupera 19 avioane de vînătoare de fabricaţie rusească pe care fostul regim irakian le trimisese în această ţară pentru mentenanţă. Generalul Othman al-Fredji, consilier la Ministerul Apărării, şi comandantul Forţelor aeriene, Anuar Mohammad Amin, negociază în prezent în Serbia mentenanţa şi expedierea cît mai curând posibil a 19 avioane MiG-21 şi a altor 23, a căror existenţă a fost descoperită de oficialii de la Bagdad. Fosta federaţie iugoslavă era un important exportator de armament în Irakul lui Saddam Hussein, înainte de destrămarea sa în anii \'90. Numeroşi iugoslavi lucrau, de asemenea, în Irak. Generalul Askari a precizat că Ministerul irakian al Apărării efectuează căutări în SUA, Franţa, Italia, Rusia şi în unele ţări arabe pentru a găsi fonduri sau echipamente militare pe care fostul regim le achiziţionase pentru armata sa. Irakul a găsit două nave militare care îi aparţin în Egipt şi alte două în Italia, precum şi avioane şi echipament în Rusia şi Franţa. Pe de altă parte, acordul militar semnat recent cu Serbia, în valoare de 100 de milioane de dolari, vizează construirea unui spital şi a unor complexuri rezidenţiale pentru forţele aeriene, finanţate de SUA.

Irak - Atenatori eliberaţi din închisoare

Cei doi autori ai atentatelor sinucigaşe din 19 august, care au provocat moartea a aproape 100 de persoane la Bagdad, fuseseră eliberaţi recent dintr-o închisoare americană din sudul Irakului. De exemplu, atacatorul care s-a aruncat în aer în faţa Ministerului Afacerilor Externe fusese eliberat de la Camp Bucca în urmă cu trei luni, a afirmat un oficial irakian, referindu-se la închisoarea administrată de armata americană în sudul ţării. Cel puţin 96 de persoane au fost ucise, iar peste 600 au fost rănite la 19 august, în două atentate comise împotriva sediilor ministerelor Afacerilor Externe şi Finanţelor din Bagdad.

Franţa - Conturi descoperite

Autorităţile franceze au o listă cu 3.000 de conturi deţinute de contribuabili francezi la trei bănci din Elveţia, în valoare de trei miliarde euro, persoanele în cauză avînd termen pînă la finalul anului pentru a-şi regla situaţia fiscală. După această dată controlul fiscal se va aplica cu toată rigoarea: anchetă detaliată şi acţiune în justiţie, în caz de nevoie. Anunţul survine la doar două zile după semnarea de către oficialii de la Paris şi Berna a unui acord ce permite schimbul de informaţii în caz de fraudă fiscală, însă autorităţile elveţiene neagă orice legătură între acord şi anunţul ministrului francez. Franţa a înregistrat un succes important în lupta împotriva evaziunii fiscale în februarie 2008, cînd a obţinut o listă cu 200 de nume de persoane care deţineau conturi bancare în Liechtenstein. În cadrul anchetei, autorităţile franceze au controlat 34 de grupuri familiale.

Insulele Samoa - Seism

Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,6 a fost resimţit, ieri, în insulele Samoa, în Pacificul de Sud, a anunţat Centrul de alertă pentru tsunami din Pacific, fără a menţiona dacă s-au înregistat pagube. Seismul a avut loc la o adîncime de zece kilometri, iar epicentrul său a fost localizat la 280 de kilometri la sud-vest de capitala Apia. Centrul de alertă pentru tsunami din Pacific, cu sediul în Hawaii, a precizat că nu există ameninţare de tsunami.