Data prezidenţialelor, stabilită în zilele următoare

Guvernul a discutat, ieri, varianta ca primul tur al alegerilor prezidenţiale să fie organizat la 22 noiembrie, dar a stabilit ca o decizie finală în acest sens să fie adoptată în zilele următoare, cel mai probabil în şedinţa de sîmbătă, au spus surse oficiale. Senatorul PSD Olguţa Vasilescu a declarat, luni, că PSD şi PD-L au agreat, în şedinţa coaliţiei, ca alegerile prezidenţiale să se desfăşoare pe 22 noiembrie, urmînd ca o decizie fermă să fie luată în şedinţa de guvern. La finalul şedinţei de ieri a Executivului, purtătorul de cuvînt al Guvernului, Ioana Muntean, a arătat că membrii Cabinetului au discutat despre proiectul de ordonanţă de urgenţă care modifică legislaţia privind alegerea preşedintelui. Ea a spus că “noile reglementări nu vor aduce modificări în ceea ce priveşte exercitarea drepturilor electorale, ci doar o serie de schimbări tehnice care vizează organizarea secţiilor de votare şi desfăşurarea votului”.

Diaconescu: PSD va rămîne la guvernare

“PSD va rămîne la guvernare”, a afirmat, ieri, la Şcoala de Vară a TSD Vrancea de la Lepşa, ministrul de Externe, Cristian Diaconescu, el apreciind că un dezechilibru politic major ar fi “exact ceea ce lipseşte României în acest moment”. Diaconescu a precizat că doar atunci cînd, la nivelul coaliţiei, va fi afectat actul de guvernare se va pune problema ieşirii PSD din Guvern: “Văd foarte multă lume doritoare să apară pe ecranele televizoarelor vorbind aproape cu pasiune despre criză, despre ideea intrării în disoluţie a sistemului politic, aşa cum este el, cu bune şi rele, dar nu am auzit să spună şi ce ar pune în loc imediat, pentru că nevoile românilor şi ale României sînt nevoi imediate”.

Camera Deputaţilor, convocată în sesiune ordinară la 1 septembrie

Camera Deputaţilor a fost convocată, la 1 septembrie, în cea de a doua sesiune ordinară din acest an. Preşedintele acestui for legislativ, Roberta Anastase, a decis convocarea Camerei în cea de a doua sesiune ordinară a anului 2009, începînd cu ora 14.00. Decizia a fost luată în baza articolului 66 din Constituţie. Camerele Parlamentului se întrunesc în două sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune începe în luna februarie şi nu poate depăşi sfîrşitul lunii iunie, iar a doua sesiune începe în luna septembrie şi nu poate depăşi sfîrşitul lunii decembrie. Convocarea Camerelor se face de către preşedinţii acestora.