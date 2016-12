Franţa - Două românce, reţinute

Două fete de 17 ani au fost reţinute joi, în oraşul francez Toulon, cînd strîngeau semnături şi bani pentru o organizaţie de caritate pentru surdo-muţi fictivă. Poliţiştii francezi au legitimat, miercuri dimineaţă, trei minore care au spus că sînt românce, ele neavînd asupra lor niciun document al organizaţiei de caritate. Joi dimineaţă, două dintre fete au fost reţinute de poliţiştii de la siguranţă publică, care le-au prins în flagrant delict. Ele strîngeau semnături şi bani, mai ales de la oameni în vîrstă. Ambele aveau antecedente penale. Fetele a fost audiate pentru tentativă de escrocherie şi riscă o pedeapsă de şapte ani de închisoare. În plus, Unicef, al cărui logo este folosit pe documentele în cauză, a spus că nu a apelat niciodată la astfel de metode pentru a strînge bani, dar nu a vrut să depună plîngere împotriva minorelor.

Belgia - Poliţist muşcat de o cerşetoare agresivă

Un agent de poliţie din Anvers a fost agresat, joi, de doi tineri care cerşeau, unul dintre ei de naţionalitate română. Joi după-amiază, agentul, care nu era în timpul serviciului, a văzut o cerşetoare care aborda trecătorii în stradă. Ea a urmărit două femei în vîrstă, pînă la domiciliul acestora, pentru a le lua banii. Atunci, poliţistul a intervenit şi s-a legitimat. După un timp, tînăra a continuat să cerşească agresiv, luînd trecătorii de braţ şi insistînd să îi dea bani. Cînd a încercat să o identifice agentul, prietenul femeii, de naţionalitate română, a intervenit. Poliţistul a cerut ajutoare, iar cerşetorii au vrut să fugă. Femeia l-a muşcat pe inspector, în busculada ce a urmat. Cei doi tineri au fost prinşi de un alt poliţist şi au fost duşi la comisariat, unde au fost recalcitranţi, înjurînd şi scuipînd. Tînăra are 17 ani şi are domiciliul în Anderlecht. Iar românul are 18 ani. El a fost închis şi urmează să fie repatriat.

Portugalia - Cel puţin un mort şi doi răniţi, după surparea unei faleze

Cel puţin o persoană a murit, alte două sînt rănite şi patru au fost declarate dispărute, vineri, după surparea unei faleze pe o plajă turistică din Algrave, în sudul Portugaliei. Accidentul s-a produs la prînz, la o oră de mare afluenţă pe plaja Maria Luisa din Albufeira, una dintre staţiunile balneare cele mai cunoscute din Portugalia, foarte frecventată de turiştii străini. Potrivit unui martor, o parte din faleză s-a prăbuşit, în jurul prînzului, iar pietrele au căzut pe plajă pînă în mare, provocînd panică. Circa 20 de pompieri au fost trimişi la locul accidentului. Mai multe buldozere au fost aduse pe plajă pentru a facilita căutarea persoanelor dispărute, în timp ce maşinile grele încercau să prevină noi surpări. Preşedintele portughez, Anibal Cavaco Silva, s-a deplasat de urgenţă la faţa locului. Potrivit serviciilor de urgenţă (INEM), persoana decedată este un bărbat în vîrstă de 60 de ani. Unul dintre cei doi răniţi, o femeie în vîrstă de 38 de ani, se află într-o stare gravă, iar celălalt, un bărbat de 35 de ani, a suferit răni mai uşoare. Naţionalitatea victimelor nu a fost specificată. Un post medical şi o celulă de consiliere psihologică au fost instalate pe plajă.

Rusia - Obuz pe un aeroport din Rusia

Un obuz datînd din perioada celui de-al doilea război mondial a fost descoperit pe o pistă a aeroportului Pulkovo de la Sankt-Petersburg, au anunţat, vineri, autorităţile aeroportuare. Obuzul a fost găsit în cursul lucrărilor efectuate joi, a precizat o purtătoare de cuvînt a aeroportului. Dispozitivul a fost luat de o echipă de genişti sosită la faţa locului. Sankt-Petersburg, care la vremea respectivă se numea Leningrad, a fost asediat de trupele naziste, în perioada septembrie 1941 - ianuarie 1944, timp de aproape 900 de zile, asediu soldat cu sute de mii de morţi. Regiunea Pulkovski Visoti, în apropiere de Leningrad, unde se află astăzi aeroportul, a fost teatrul unor lupte violente.

Cecenia - Patru atentate sinucigaşe la Groznîi

Patru poliţişti au fost ucişi în urma unui dublu atentat sinucigaş comis în centrul oraşului Groznîi, capitala Ceceniei, a declarat, vineri, viceprimarul oraşului, care se ocupă de securitate, Ramzan Magomedov. Anterior, comisia de anchetă a Parchetului rus a anunţat că patru atentate au fost comise în cartiere diferite din Groznîi. Instituţia a revenit ulterior asupra acestei variante. “Două explozii au provocat, fiecare, moartea a doi poliţişti”. Ulterior, această variantă a incidentelor a fost confirmată de preşedintele cecen, Ramzan Kadîrov. El a precizat că doi tineri, care ar putea comite alte atentate şi se deplasează pe bicicletă, sînt în prezent căutaţi în Groznîi. Atentatele s-au produs la ora locală 13.00 (12.00, ora României), unul în faţa unei cafenele, iar altul în faţa unui magazin alimentar, a declarat viceprimarul oraşului, Ramzan Magomedov. Autorităţile federale ruse au pus capăt, în aprilie, operaţiunii antiteroriste din Cecenia, ţară unde s-au purtat două războaie separatiste după căderea comunismului. Numeroase republici din Caucaz sînt frecvent afectate de mişcări islamiste. Una dintre acestea, gruparea Riyadous Salihiine, a revendicat, vineri, într-un mesaj publicat pe Internet, un atentat comis luni împotriva cartierului general al poliţiei unui oraş din Inguşetia, soldat cu zeci de morţi. Aceasta a menţionat de asemenea că a sabotat, în aceeaşi zi, funcţionarea centralei hidroelectrice de la Saiano Şuşenskaia din Siberia.

Ungaria - Cinci persoane suspectate că au comis crime împotriva romilor, arestate

Cinci persoane bănuite că au comis o serie de crime şi atacuri cu caracter rasist împotriva membrilor minorităţii rome din Ungaria au fost arestate, a anunţat, vineri, poliţia. Suspecţii sînt bănuiţi că ar fi participat la nouă atacuri împotriva romilor, în ultimele 12 luni. De mai mult de un an, o unitate specială alcătuită din 120 de poliţişti anchetează o serie de atacuri cu grenade, arme de foc sau cocteiluri Molotov, îndreptate împotriva minorităţii rome din Ungaria, soldate, din iulie 2008 pînă în prezent, cu şase morţi şi cinci răniţi. În noiembrie, un cuplu de romi a fost asasinat în localitatea Nagycsecs din centrul ţării, după care, în februarie 2009, un tînăr tată rom şi fiul său de 5 ani au fost ucişi în sudul Budapestei, în faţa locuinţei lor incendiate. În aprilie, un rom a fost ucis în faţa casei sale, la Tiszalok. În cel mai recent atac, petrecut în august, o femeie a fost ucisă în timp ce dormea în locuinţa ei din Kisleta, în estul ţării. După această crimă, poliţia a dublat recompensa oferită pentru orice informaţie care ar permite arestarea celor vinovaţi, la 100 de milioane de forinţi (379.000 de euro).

Portugalia - Incendiu puternic în apropiere de Lisabona

Un incendiu puternic a izbucnit vineri, în localitatea Belas, situată în apropiere de Sintra (suburbie a Lisabonei), fiind mobilizate avioane şi circa 350 de pompieri. Pompierii, sprijiniţi de peste o sută de autospeciale, dar şi de două avioane şi două elicoptere, încercau să stingă acest incendiu, care a pus în pericol o locuinţă, potrivit forţelor de intervenţie citate de presa portugheză. De la începutul anului, circa 24.000 de hecare de pădure au fost mistuite în Portugalia, cu 7.000 de hectare mai mult decît în 2008, considerat drept un an ”atipic”. În 2005, 15 persoane au murit din cauza incendiilor şi 338.262 de hectare au fost cuprinse de flăcări.

Ucraina - Fără reguli de călătorie impuse moldovenilor

Kievul a renunţat la verificarea suplimentară a cetăţenilor moldoveni care călătoresc în Ucraina, astfel că aceştia nu vor mai fi obligaţi să demonstreze, la intrarea în statul vecin, că au asupra lor suma de 12.600 grivne ucrainene (aproximativ 1.100 de euro). Ambasadorul Ucrainei la Chişinău, Serghei Pirojcov, a informat Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al R. Moldova (MAEIE) că autorităţile de la Kiev au renunţat să mai aplice regimul de verificare, după discuţia dintre preşedintele R. Moldova, Vladimir Voronin şi premierul Ucrainei, Iulia Timoşenko. MAEIE şi-a exprimat speranţa că R. Moldova va fi eliminată de pe lista statelor care fac obiectul Hotărîrii Guvernului Ucrainei referitoare la cetăţenii din 90 de ţări, care, potrivit oficialilor de la Kiev, prezintă “risc de imigraţie”.