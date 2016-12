Alegerile prezidenţiale ar putea avea loc pe 22 sau 29 noiembrie

Guvernul are în vedere în stabilirea zilei alegerilor prezidenţiale datele de 22 sau 29 noiembrie, decizia urmînd să fie luată, prin Hotărîre de Guvern, în baza unei OUG pentru modificarea alegerilor care va fi discutată luni în coaliţie. Proiectul Ordonanţei de Urgenţă pentru modificarea Legii pentru alegerea preşedintelui conţine, în cea mai mare parte, modificări de natură tehnică pentru buna desfăşurare a alegerilor pentru funcţia supremă în stat, separat de scrutinul pentru Parlament, a anunţat, joi seară, Guvernul. Dezbaterea proiectului de act normativ va continua în şedinţele viitoare ale Executivului.

FMI manifestă o indulgenţă excesivă faţă de Guvern

Fostul ministru liberal de Finanţe, Varujan Vosganian, a declarat, vineri, că Fondul Monetar Internaţional (FMI) manifestă “o indulgenţă exesivă” faţă de Guvern, scopul fiind acela de a-şi extinde sferele de influenţă şi de a continua acordul cu România. El a subliniat că “altminteri era de neconceput cum FMI, în baza seriilor de date ale execuţiilor bugetare, a putut să creadă că deficitele bugetre se vor diminua de la trimestru la trimestru”. El a menţionat că “probabil deficitul bugetar din acest an va fi de două trei ori mai mare decît cel de anul trecut”, adăugînd că “acest Guvern de fapt nu înţelege nimic, s-a aşezat la volanul unei maşini pentru care nu are carnet de conducere şi atinge manetele la întîmplare, sub presiunea spaimei care l-a cuprins”. Liberalul a ţinut să recomande actualului Guvern să mărească salariile bugetarilor, dacă doreşte să facă neapărat o lege a salarizării.

Fiica Lidiei Bărbulescu, în topul angajaţilor CSM care au mers în străinătate

Procurorul Dan Chiujdea a cheltuit cele mai mari sume din bugetul CSM pentru deplasări în străinătate, în timp ce Alina Bărbulescu, fiica altui membru CSM, Lidia Bărbulescu, a decontat printre cele mai mari sume, tot pentru deplasări în străinătate, în calitate de angajat al Consiliului. Suma cheltuielilor decontate de către angajaţii CSM pentru deplasările în străinătate, pentru perioada 1 ianuarie - 13 august, se ridicat la 36.272 lei, în timp ce decontarea deplasărilor membrilor permanenţi se ridică la 49.431 de lei, totalul depăşind, astfel, 85.000 de lei. Conform CSM, care a furnizat presei lista cu toate deplasările efectuate în 2009 în străinătate, o parte importantă din costurile suportate pentru deplasarea membrilor CSM în cadrul Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare se decontează la sfîrşitul fiecărui an calendaristic, de către Reţeaua Europene a Consiliilor Judiciare.