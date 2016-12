Plăcintă a spus de trei ori “da” cînd i s-a propus să fie ministru

Ministrul Tineretului şi Sportului, Sorina Plăcintă, a declarat că, în dimineaţa zilei de 14 iulie, premierul Emil Boc a sunat-o pentru a-i propune să preia MTS, iar răspunsul ei a fost “de trei ori da”. “Nu cred că era timpul sau momentul să scriu pe blog acest lucru. Pe 14 seara, am fost investită. M-a sunat dl prim-ministru, care este şi preşedintele partidului nostru, m-a întrebat dacă doresc. M-am simţit onorată şi am răspuns de trei ori da. Da, da, da!”, a declarat ea, aseară, la un post de televiziune. Ea a precizat că sosise în Bucureşti în noaptea de 13 spre 14 iulie, deoarece pe 14 iulie avea, la Parlament, o întîlnire cu preşedintele Comsiei de agricultură din Camera Deputaţilor, Valeriu Tabără. “Am considerat că sînt aleasă, că sînt desemnată ca un manager, ca un tehnocrat, nu pentru calităţile mele de politician, care lipsesc cu desăvîrşire”, a mai spus Plăcintă.

Dacă Geoană nu intră în turul doi, Hrebenciuc ar vota cu Antonescu

Liderul deputaţilor PSD, Viorel Hrebenciuc, a declarat sîmbătă, la un post de televiziune, că dacă Mircea Geoană nu va intra în turul doi al prezidenţialelor, deşi nu vede cum s-ar putea întîmpla acest lucru, l-ar vota pe liderul PNL, Crin Antonescu. Hrebenciuc a mai spus că nu crede că Sorin Oprescu, primarul capitalei, va candida: „El tot timpul a fost excitat de Băsescu pentru a-şi depune candidatura, mizîndu-se pe faptul că o parte din voturile d-lui Sorin Oprescu ar fi din PSD, o parte din PNL, deci ar veni voturile de la contracandidaţii d-lui preşedinte Băsescu. Dar l-am auzit şi eu pe dl Oprescu, care a afirmat a nu ştiu cîta oară că nu va candida şi îşi va duce mandatul mai departe pentru bucureşteni care l-au ales”. Hrebenciuc a precizat că, într-un sondaj al PSD, Geoană se află doar la şase procente de Traian Băsescu. El a spus că sondajul respectiv va fi dat publicităţii săptămîna viitoare.

Oprescu ia în calcul candidatura la Preşedinţia României

Primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, a declarat, aseară, la o emisiune televizată, că “ia în calcul” candidatura la Preşedinţie, urmînd să ia o decizie în acest sens în perioada următoare. El a precizat că îl “frămîntă” candidatura aceasta la fel ca şi pe alţii şi că nu este atît de simplu să ia o astfel de decizie: “Este o hotărîre de viaţă. Mai am nevoie de timp ca să iau o decizie”. Oprescu a explicat că are nevoie de certitudine în ceea ce priveşte simpatia şi încrederea oamenilor: “Asta nu e o perioadă în care să te joci, este o chestiune super-serioasă”. Întrebat ce l-ar determina să nu candideze, el a spus că este vorba de promisiunile făcute bucureştenilor. Oprescu a mai spus că, în condiţiile în care va candida, o va face de pe poziţia de independent şi că are oameni care îl “iubesc şi pe care îi iubeşte în partidul din care a făcut parte (PSD - n.r.)”. El a mai spus că toţi candidaţii la prezidenţiale sînt “adversari redutabili”.

Prinţul şi Prinţesa de Asturias fac o vizită oficială în România

Prinţul şi Prinţesa de Asturias vor face, în perioada 27-29 iulie, o vizită oficială în România, la invitaţia preşedintelui Traian Băsescu. Programul vizitei oficiale cuprinde întrevederi cu şeful statului român, cu preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, precum şi cu primul-ministru al României. În cea de-a doua zi a prezenţei lor în România, Alteţele Lor Regale Prinţul şi Prinţesa de Asturias vor participa la Forumul de afaceri româno-spaniol. Pentru cea de-a treia zi a vizitei oficiale, programul prevede vizitarea unor obiective culturale şi religioase din Bucureşti.