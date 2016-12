EBA face obiectul unui e-mail injurios care circulă prin PE

Mezina prezidenţială, Elena Băsescu, a declarat într-un interviu publicat de ediţia electronică a revistei “The Parliament”, că, în Parlamentul European (PE), a circulat un e-mail care o denigra: “Spunea că \'păpuşica” a ajuns în Parlament şi era destul de răutăcios. Făcea aluzie la tatăl meu şi sugera că am fost aleasă doar pentru că el este cine este. Totuşi, vreau să subliniez că am candidat ca independent la alegerile europene, şi nu din partea partidului tatălui meu”. Elena Băsescu, despre care “The Parliament” afirmă că este supranumită “Paris Hilton din Carpaţi” a continuat: “Relaţiile familiei mele nu sînt singura armă pe care unii oameni vor să o folosească împotriva mea, ci şi faptul că am fost model. Aluzia este că sînt inferioară intelectual altor europarlamentari şi nu am dreptul să fiu aici. Acestor oameni le-aş spune că sînt implicată în politică de mulţi ani. Sînt şi economist, iar modellingul nu mai este acum decît un hobby”. Ea recunoaşte că este un avantaj să fii fiica unui preşedinte, dar spune că a ajuns acolo unde se află în prezent prin forţe proprii: “Nu ştiu cine a trimis e-mailul, dar m-a deranjat şi m-am simţit jignită să descopăr că circulă la doar cîteva zile după ce am ajuns aici. Oamenii care fac asta nici măcar nu mă cunosc”.

Orban se declară pregătit să conducă o comisie de anchetă pentru Udrea

Prim-vicepreşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, că Ministerul Turismului a beneficiat de o finanţare scandaloasă, a aruncat cu bani în stînga şi în dreapta fără nicio bază legală, şi că este pregătit să preia conducerea unei comisii parlamentare de anchetă în acest caz. Totuşi, el i-a îndemnat pe ziarişti să nu îl prezinte încă drept şef al comisiei. Liderul PNL a enumerat apoi neregulile semnalate de liberali la Ministerul Turismului: publicitatea plătită din bani publici, transferurile de bani “fără nicio bază legală” din bugetul Ministerului Turismului către primăriile PD-L din ţară, achiziţiile publice “la nişte preţuri absolut scandaloase” şi programul Tichete de Vacanţă, “un program pe care îl declar astăzi falimentar, o risipă de bani publici care nu a adus niciun rezultat”. Orban a încheiat spunînd că toate aceste nereguli o plasează pe Elena Udrea pe “un postament mult mai mare” decît cel pe care se găseşte fostul ministru al Ttineretului şi Sportului, Monica Iacob Ridzi.

UDMR consideră că orice Comisie de anchetă e binevenită

Preşedintele executiv al UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, întrebat dacă grupul său susţine înfiinţarea unei Comisii de anchetă în cazul Udrea, că orice Comisie este binevenită, dar numai dacă este bine fundamentată. Hunor a precizat că nu a fost contactat de reprezentanţi ai PNL în vederea constituirii unei comisii parlamentare de anchetă Udrea. Totuşi, în opinia sa, citind informaţiile apărute în presă în privinţa cheltuierii banilor la ministerul Turismului, nu există date care să confirme încălcarea legii. Astfel, Kelemen a spus că deputaţii UDMR vor discuta, între altele, şi această idee în următoarea şedinţă de grup, care va avea loc luni, înaintea sesiunii extraordinare, dar a acuzat, în acelaşi timp, începutul unui “război al Comisiilor de anchetă” între PD-L şi PSD.

PRM negociază alianţe cu mai multe partide, dar nu şi cu Băsescu

Preşedintele PRM spune că formaţiunea pe care o conduce duce tratative pentru eventuale alianţe cu mai multe partide, mai puţin cu preşedintele României, Traian Băsescu, care s-a “autoexclus”. Corneliu Vadim Tudor a refuzat să comenteze afirmaţiile lui Becali conform căruia PNG ar dori o apropiere faţă de PSD: “El are mînă liberă să facă ce doreşte şi i-am şi zis să se întoarcă în partidul pe care l-a recreat, l-a făcut să se afirme, are toată libertatea din partea noastră!”. Vadim spune că Băsescu va ieşi din viaţa politică şi “nu va apuca alegerile”, aşa că preşedintele PRM prevede o luptă finală pentru Preşedinţie între el, şi liderul social-democrat, Mircea Geoană. Proaspăt reales preşedinte al PNG, George Becali a declarat sîmbătă că a primit mandat din partea Congresului extraordinar să negocieze o alianţă cu orice formaţiune politică din România, dînd exemplu că o alianţă PSD-PC-PNG-CD “sună mai bine şi ar fi mai puternică”.

Vosganian aminteşte de banii din fondul provenit din privatizarea BCR

Fostul ministru liberal al Finanţelor, Varujan Vosganian, a declarat, vineri, că sumele din Fondul de Dezvoltare, provenite din privatizarea BCR, pot fi folosite pentru investiţii şi că este dispus să discute cu şeful statului sau cu orice comisie parlamentară despre cum a gestionat banii publici. El menţionat că orice comparaţie între modurile în care fostul şi actualul guvern au gestionat fondurile de la Buget este în defavoarea premierului Boc. Vosganian a spus că dacă ar conduce pentru o perioadă scurtă Ministerul de Finanţe, ar putea dovedi că cei 3,2 miliarde de euro din Fondul de Dezvoltare, rezultat în urma privatizării BCR, pot fi folosiţi pentru investiţii.

Boc spune că “ciupercăria” de agenţii de stat trebuie redusă

Premierul Emil Boc a declarat, vineri, că “ciupercăria de agenţii trebuie redusă” şi că, în prezent, în România sînt două tipuri de structuri: unele care rezolvă probleme şi altele care caută probleme, iar acestea din urmă trebuie desfiinţate. Premierul a spus că deciziile în această privinţă nu sînt uşoare, dar că acestea sînt absolut necesare pentru eficientizarea muncii în aparatul de stat. Boc a menţionat că agenţiile guvernamentale sînt “stufoase” şi nu funcţionează, iar toată lumea din străinătate “arată România cu degetul” pentru aparatul supradimensionat pe care îl are: “Trebuie să fim eficienţi. Sînt structuri ca o gogoaşă umflată, iar aceasta trebuie spartă”. El le-a cerut şi primarilor PD-L să aibă grijă să fie cumpătaţi şi să nu cheltuiască banii publici angajînd în administraţia locală prea mulţi salariaţi.