Olanda - Soluţii inedite împotriva cerşetorilor români

Proprietarul unei firme de catering din oraşul olandez Haarlem a demarat o acţiune inedită împotriva muzicanţilor ambulanţi de origine română, care deranjează locuitorii acestui oraş. Conform postului regional de radio şi televiziune, Paul Zonneveld, operator în domeniul Horeca, a amplasat, în faţa sediului firmei sale, un panou cu inscripţia în limba română: “Interzis să play fără licenţă. Interzisă cerşit”. În acelaşi timp, Zonneveld le-a propus şi altor colegi de branşă de-ai săi să amplaseze panouri similare pe străzile din Haarlem. Zonneveld a fost deranjat în special de faptul că atunci cînd încerca să-i alunge pe cerşetorii şi muzicanţii ambulanţi români, era bruscat şi scuipat de aceştia. El a cerut ajutorul poliţiei, dar în opinia sa, poliţia nu poate face nimic, deoarece administraţia municipală nu oferă soluţii la această problemă.

Suedia - Coliziune între două feriboturi

Două feriboturi au intrat în coliziune, joi, în condiţii de ceaţă densă, în apropierea portului baltic Nynashamn, la aproximativ 50 de kilometri sud de Stockholm, aproximativ 20 de persoane fiind rănite. Navele HSC Gotlandia II şi M/S Gotland, două feriboturi care fac legătura între portul din sudul oraşului Stockholm şi insula turistică Gotland (Marea Baltică), au intrat în coliziune, a anunţat armatorul celor două ambarcaţiuni, Destination Gotland. Peste 1.330 de pasageri se aflau la bordul navei M/S Gotland, aproape 580 la bordul vasului HSC Gotlandia II, acesta din urmă fiind cel mai afectat în urma coliziunii.

Belgia - Evadare cu elicopterul

Trei deţinuţi de la un penitenciar din oraşul belgian Bruges au evadat, joi, cu un elicopter, anunţă Ministerul belgian al Justiţiei, precizînd că unul dintre evadaţi este extrem de periculos. Elicopterul, al cărui pilot fusese luat ostatic de doi complici, a aterizat în curtea închisorii, unde au urcat cei trei deţinuţi. Elicopterul a fost găsit gol, în apropierea localităţii Aalter. Evadaţii au furat o maşină dintr-o benzinărie şi se îndreptau, potrivit martorilor, spre coasta belgiană. Printre cei trei evadaţi se numără Ashraf Sekkaki, în vîrstă de 26 de ani, descris ca fiind foarte violent şi deţinut de 10 ani, pentru zeci de atacuri la bănci şi tîlhării.

SUA - Operaţiune impresionantă antidrog

Autorităţile americane din California au confiscat marijuana în valoare de un miliard de dolari, pe cîmpurile din Fresno şi au arestat 82 de suspecţi de cetăţenie mexicană, cu posibile legături cu cartelurile de droguri. Operaţiunea Salvaţi Sierra a început în 13 iulie şi a implicat autorităţile locale, statale şi federale. Zona în care erau cultivate drogurile este izolată, cu multe rîuri şi lacuri pe care traficanţii le foloseau pentru a construi sisteme elaborate de irigare. O plantă ajunsă la maturitate era vîndută pentru aproximativ 4.000 de dolari. Potrivit şerifului ţinutului Fresno, Margaret Mims, infractorii aleg zona aceasta pentru că nu există o prezenţă signifiantă a forţelor de ordine. Cercetările preliminarii pentru demararea operaţiunii au început în februarie. Acţiunile poliţiei vor continua în vederea distrugerii a alte 70 de ferme de marijuana identificate. Operaţiunea s-ar putea extinde pînă în noiembrie, cînd vremea rece face cultivarea dificilă. Autorităţile americane au confiscat, pînă în prezent, 330.000 de plante, în valoare totală de un miliard de dolari.

Italia - Iahturi de lux, confiscate

Două iahturi de lux fabricate în Italia şi destinate liderului nord-coreean, Kim Jong-il, au fost sechestrate de autorităţile italiene, conform sancţiunilor internaţionale împotriva Phenianului, anunţă un oficial din cadrul Ministerului italian al Dezvoltării Economice. Potrivit cotidianului ”Il Sole”, iahturile construite de societatea Azimut-Benetti valorează 13 milioane de euro.

Letonia - Port evacuat

O scurgere de substanţe toxice în portul Riga a determinat autorităţile să evacueze locuitorii din zonă, din cauza riscului unei explozii. Substanţa toxică - acetoncianhidrină - s-a scurs din containerul unui cargo, în noaptea de miercuri spre joi, dar acest lucru a fost descoperit abia joi dimineaţă. Primarul din Riga, Nil Uşakov, a afirmat că scurgerea de substanţe toxice în port nu reprezintă nicio ameninţare pentru locuitorii capitalei letone. Totuşi, autorităţile municipale au interzis practicarea înotului în apropierea portului, ca o măsură preventivă. Anterior, ministrul leton al Sănătăţii, Baiba Rozentale, îi asigurase pe ziarişti că medicii sînt pregătiţi să ofere asistenţă, dacă va fi nevoie. Pompierii au anunţat că ameninţarea unei explozii există în continuare, dar au apreciat că riscul este minim.

Japonia - Dispăruţi în inundaţii

Sute de militari japonezi s-au alăturat operaţiunilor de căutare a zece persoane care au dispărut în urma alunecărilor de teren şi inundaţiilor soldate cu moartea a cel puţin şase persoane în vestul Japoniei. Forţele Autoapărării - numele oficial al armatei japoneze - au trimis 220 de militari pentru a participa la operaţiunile de salvare, îngreunate de nămolul care continuă să curgă de pe o colină pînă în interiorul azilului unde trei persoane au fost ucise şi patru nu au fost încă găsite. Alte două persoane au decedat din cauza unei alunecări de teren şi a unei inundaţii în prefectura Yamaguchi, iar şase sînt date dispărute, potrivit poliţiei. Circa 370 de persoane au fost evacuate către adăposturi şi peste 30.000 de locuinţe au rămas fără alimentarea cu apă în oraşul Yamaguchi, a anunţat televiziunea locală NHK, adăugînd că peste 1.270 de case au fost inundate.

Franţa - Incendiu de proporţii

Peste o mie de hectare de garigă şi păduri de pini au fost arse şi mai multe case au fost distruse sau evacuate, într-un incendiu de proporţii la sud-est de Marsilia. Incendiul, unul dintre cele mai mari din ultimii trei ani, din Franţa, nu a făcut deocamdată nicio victimă. Un pompier a suferit arsuri uşoare, alţi doi s-au intoxicat cu fum, la fel ca şi doi poliţişti. Aproximativ 120 de pensionari de la un azil de bătrîni din cartierul La Panouse au fost evacuaţi în noaptea de miercuri spre joi. În acelaşi cartier, 90 de persoane au părăsit un centru pentru persoane cu dizabilităţi. Drumul naţional care pleacă din cartierele din sudul Marsiliei către Cassis, via pasul Gineste, a fost închis. Comandantul pompierilor, amiralul Philippe Pancrazi, a declarat ieri că vastul incendiu este limitat şi sub control. Flăcările au izbucnit accidental, miercuri, la 13.34 (14.34, ora României), după antrenamentul militarilor de la baza Carpiagne, în apropiere de Marsilia. Evocînd ”imbecilitatea gestului militarilor”, prefectul regiunii, Michel Sappin, s-a declarat ”depăşit”. Fumul incendiului s-a răspîndit peste oraşul Marsilia. Mirosul de fum putea fi simţit pînă la Vieux Port, în centrul oraşului.

R. Moldova - Protest cu lapte

Un fermier moldovean a fost reţinut joi, la Chişinău, pentru că a vărsat, în semn de protest, două recipiente cu lapte pe scările de la intrarea în sediul Guvernului. Agenţii de poliţie sosiţi la faţa locului l-au somat pe protestatar să cureţe scările, însă acesta nu a reuşit şi a precizat că preferă să plătească amenda. Adjunctul şefului poliţiei din Chişinău, Iacob Gumeniţă, a declarat că protestatarul va fi sancţionat administrativ pentru nerespectarea condiţiilor sanitare.

China - 23 de mineri dispăruţi

Cel puţin 23 de mineri chinezi au fost daţi dispăruţi joi, în urma unei alunecări de teren, provocată de intemperiile din nord-estul Chinei. Accidentul a avut loc miercuri seară, într-o mină din oraşul Jixi (provincia Heilongjiang). Sute de persoane au participat, joi, la operaţiunile de salvare pentru găsirea celor dispăruţi. Minele de cărbune din China sînt cunoscute ca fiind foarte periculoase. Peste 3.200 de muncitori şi-au pierdut viaţa, anul trecut, potrivit statisticilor oficiale, considerate de anumite organizaţii ca fiind subevaluate.

Brazilia - Tragedie rutieră

11 persoane au murit arse de vii în Brazilia, în urma ciocnirii unui autocar cu un camion-cisternă plin cu etanol. În urma coliziunii, alcoolul obţinut din trestie de zahăr s-a scurs pe carosabil, înainte să ia foc, cuprinzînd şi autocarul. Astfel, multe persoane au avut timp să fugă din zona dezastrului, însă cei rămaşi în autocar nu au avut nicio scăpare. În spital au fost internate cu arsuri grave alte 20 de persoane. Deocamdată nu se cunosc cauzele care au dus la producerea acestei tragedii.

Yemen - Confruntări mortale

Cel puţin 12 persoane au fost ucise şi alte cîteva zeci au fost rănite, ieri, în violentele confruntări dintre forţele guvernamentale şi activişti înarmaţi care manifestau în favoarea independenţei părţii sudice a ţării. Violenţele s-au înregistrat în oraşul Jinsibar, capitala provinciei Abyan.

Olanda - Taxă pe canabis

Olanda ar putea impune o taxă extraordinară pe canabis, pentru a da o gură de oxigen încasărilor statului. Ideea a fost împrumutată de parlamentarul liberal democrat Borsi van der Ham de la autorităţile oraşului american Oakland, care şi-au majorat încasările de la populaţie impunînd o taxă pentru comercializarea marijuanei vîndute în scopuri medicale.

Franţa - Liber la muncă şi duminica

Acum se poate munci şi duminica la Paris, Lille şi Marsilia, precum şi în cîteva comune sau zone turistice sau termale. Parlamentul francez a adoptat definitiv, după un ultim vot în Senat, propunerea avansată de partidul preşedintelui Sarkozy cu privire la posibilitatea de a munci duminica. Reprezantanţii stîngii au votat împotrivă, considerînd că munca duminica duce la distrugerea nucleului familial.

SUA - Zeci de persoane, între care primari şi rabini, arestate

Aproximativ 30 de persoane, între care doi primari şi cîţiva rabini, au fost arestate în statul american New Jersey, în cadrul unei investigaţii privind acte de corupţie şi participare la o reţea internaţională de spălare de bani. Printre persoanele arestate în cadrul investigaţiilor cu privire la comiterea unor acte de corupţie se numără primarul oraşului Hoboken, Peter Cammarano, cel al oraşului Secaucus, Dennis Elwell, parlamentarul statului New Jersey, Daniel Van Pelt şi viceprimarul oraşului Jersey, Leona Beldini. Un număr de rabini din New York şi New Jersey au fost, de asemenea, arestaţi în legătură cu acuzaţiile de spălare de bani formulate în cadrul investigaţiei. Peter Cammarano, un fost consilier din Hoboken, a fost ales primar în iunie, fiind instalat în funcţie la 1 iulie. Potrivit site-ului său de campanie, el a promis diminuarea taxelor, reformarea guvernării şi o adevărată schimbare pentru Hoboken.