Ungaria - Camion românesc răsturnat în şanţ

Un camion înregistrat în România, avînd un şofer român la volan, s-a răsturnat într-un şanţ de pe marginea şoselei 5, în sud-estul Ungariei. Pompierii au fost chemaţi pentru a-l scoate pe şofer din autovehicul, acesta rămînînd prins în cabină. Circulaţia pe şosea a fost întreruptă pe ambele sensuri, între localităţile Kistelek şi Kiskunfelegyhaza.

Grecia - Atentat la Atena

O bombă a explodat vineri, în faţa unui birou al Direcţiei de Taxe şi Impozite din Atena, avariind clădiri aflate în apropiere, dar fără a provoca victime. Dispozitivul explozibil a fost detonat în jurul orei locale şi a României 5.30, împrăştiind sticlă înspre clădirile din apropiere. Poliţia a fost avertizată telefonic, cu cîteva minute înainte, dar atacul nu a fost revendicat. Echipa antiterorism elenă, care anchetează incidentul, a descoperit urme ale unui ceas şi crede că materialul explozibil folosit a fost dinamită, dar va afla mai multe după ce vor fi cunoscute rezultatele testelor de laborator. După revoltele de stradă din decembrie, Grecia se confruntă cu un val de atentate cu bombă vizînd afaceri naţionale şi străine. Într-un alt incident, un grup de atacatori a aruncat cu canistre cu benzină în intrarea în Institutul pentru Politica Imigraţiei din centrul Atenei, provocînd pagube materiale, dar nu şi victime.

Rusia - Incidente aviatice

Un avion Boeing 737 aparţinînd companiei Rossia, ce asigura legătura Murmansk-Sankt Petersburg, a aterizat de urgenţă, vineri, pe aeroportul Pulkovo de lîngă Sankt Petersburg, ca urmare a declanşării unei alarme la bord. Potrivit unui membru al Parchetului pentru transporturi, alarma s-a declanşat din cauza unei defecţiuni tehnice. Avionul avea la bord 104 pasageri şi şase membri ai echipajului. Este al doilea incident de acest tip în decurs de 24 de ore şi al treilea în decurs de două zile. Vineri, un Boeing-734 al companiei Kazan Airlines care efectua cursa Kazan (Tatarstan, Rusia) - Antalya (Turcia) a aterizat de urgenţă pe aeroportul de la Volgograd. Joi, un aparat Tu-134 al companiei Daghestan Airlines, care asigura legătura Sankt-Petersburg - Mahacikala (Daghestan), avînd 68 de pasageri la bord şi şase membri ai echipajului, s-a întors pe aeroportul de la Pulkovo, din cauza unui miros de fum în cabina piloţilor.

Mexic - Avion ieşit de pe pistă

Un Boeing 737 al companiei mexicane Aviacsa a ieşit, joi, de pe pistă, în timpul aterizării pe aeroportul internaţional din Ciudad de Mexico, fără a provoca victime. În momentul aterizării, două pneuri s-au crăpat, iar avionul a ieşit de pe pistă, deşi a aterizat cu bine deoarece pneurile continuau să îl susţină. Aceasta a provocat panică şi întîrziere, dar nu a perturbat activităţile aeroportului. Avionul decolase din Tuxtla Gutierrez (statul Chiapas). Ministrul mexican al Transporturilor a decretat la 3 iunie suspendarea a 25 din cele 26 de avioane ale Aviacsa şi a acordat 60 de zile companiei pentru a rezolva anumite nereguli care reprezintă, în opinia sa, un pericol pentru securitate. Cu toate acestea, după o zi, un judecător a autorizat Aviacsa să continue zborurile avioanelor sale. Înfiinţată în 1990, Aviacsa este una dintre principalele companii aeriene mexicane, alături de Aeromexico şi Mexicana de Aviacion.

Franţa - Preot acuzat de viol

Preotul unei catedrale din Angoulême, Patrick Braud, a fost plasat sub control judiciar, fiind acuzat de viol şi agresiuni sexuale. Preotul diocezei Angoulême, care este şi vicar general, a fost pus sub control judiciar fiind acuzat de agresarea sexuală a trei minore, între care două sub 15 ani. Agresiunile şi violul ar fi fost comise între 1994 şi 1998. Vicarul general al catedralei Angoulême a fost plasat, miercuri, sub control judiciar, cu interdicţie de a locui în Charente şi de a fi în contact cu minorii în exercitarea funcţiei sale de preot. Plîngerile împotriva preotului Braud au fost depuse în ianuarie anul trecut, de către trei tinere originare din Angoulême. O anchetă a fost deschisă la sfîrşitul lui iunie, iar preotul a fost arestat miercuri.

Peru - Tragedie rutieră

Cel puţin 24 de persoane au murit şi alte 25 au fost rănite, joi, în urma coleziunii frontale dintre două autocare, în regiunea andină Puno. Unii răniţi sînt într-o stare gravă. Accidentul s-a produs pe drumul dintre oraşele Juliaca şi Arequipa, la aproximativ 1.300 de kilometri la sud-est de capitala Lima. Porivit poliţiei, doar în 2008, 875 de persoane au murit şi 5.307 au fost rănite în accidente rutiere în afara oraşelor. Accidentele mortale în care sînt implicate autocare sînt frecvente pe drumurile înguste ale ţărilor andine, aşa cum este Peru. Ele sînt cauzate, în general, de faptul că vehiculele nu sînt suficient de bine întreţinute, sînt supraîncărcate şi merg cu o viteză excesivă.

Pakistan - Atac cu rachetă al forţelor americane

Treisprezece persoane au fost ucise şi alte cîteva rănite în urma a două atacuri cu rachetă ale avioanelor americane fără pilot, în regiunea pakistaneză Waziristanul de Sud. Avioanele americane au lansat o rachetă împotriva unei tabere suspecte a militanţilor în satul Kokatkhel din regiunea Sarokai, provocînd moartea a 13 dintre aceştia şi rănirea altor cîţiva. O altă rachetă a fost lansată în regiunea Mantoi, fără a provoca pagube.

Bulgaria - Condamnări pentru cumpărare de voturi

Mai multe condamnări pentru cumpărare de voturi au fost pronunţate săptămîna aceasta în Bulgaria, cu cîteva zile înainte de alegerile legislative. Tribunalul din Plovdiv a condamnat la un an de libertate sub supraveghere şi plata unei amenzi de 5.000 de euro un bărbat care mergea din uşă în uşă şi le propunerea bani alegătorilor care acceptau să voteze pentru partidul naţionalist RZS, duminică. El oferea 15 euro pe alegător. Primarul din Bania a fost condamnat la zece luni închisoare cu suspendare şi plata unei amenzi de 665 euro pentru că a oferit cîte 5 euro de persoană pentru şapte persoane care urmau să voteze cu candidatul partidului minorităţii turce MDL la alegerile europene din 7 iunie. Alte circa zece anchete sînt în curs pentru cazuri similare, infracţiune pasibilă cu închisoare pînă la şase ani şi cu plata unei amenzi. Un ONG, Uniunea pentru iniţiative economice, a spus că toxicomanii primesc doze gratuite de droguri pentru a vota cu un anume partid la alegerile de duminică. Premierul Serghei Stanişev a declarat că ”aceste practici sînt unele dintre cele mai abjecte şi a subliniat că nimic nu este mai umilitor într-o democraţie”.

Italia - Cutremur în L’Aquila

Un cutremur puternic a fost resimţit vineri, în L\'Aquila, epicentrul seismului care s-a soldat cu aproape 300 de morţi în aprilie, cutremurul de vineri înregistrîndu-se cu doar cîteva zile înainte de summit-ul G8. Seismul a avut 4,1 grade pe Scara Richter. Mulţi localnici au ieşit în stradă, dar seismul nu a produs pagube majore. Circa 60.000 de oameni au rămas fără locuinţe în urma cutremurului din aprilie. Premierul Silvio Berlusconi a dat asigurări că locurile în care se vor afla participanţii la summit-ul G8 din acest oraş, în perioada 8-10 iulie, rezistă în cazul unui seism major.

Mexic - Seism puternic

Un seism de 6 grade magnitudine de moment s-a produs în apropierea coastelor de nord-vest ale Mexicului, vineri, la ora locală 05.00 (14.00, ora României), a anunţat Institutul american de geofizică. Deocamdată nu există informaţii despre eventuale victime sau pagube materiale. Epicentrul este situat la zece kilometri adâncime, între peninsula mexicană Baja California şi coastele statului mexican Sinaloa, la 68 kilometri sud-vest de oraşul Ahome. USGS foloseşte magnitudinea de moment, iar un seism de cel puţin 6 grade este considerat puternic.

Rusia - Încă un copil crescut de cîini

Poliţia din extremul orient rusesc afirmă că a găsit un alt copil crescut de cîini, după ce, la sfîrşitul lunii mai, doi părinţi din Siberia au fost acuzaţi că şi-au neglijat fiica de 5 ani, care a fost crescută de cîini. În urmă cu cîteva zile, poliţia a găsit-o pe Veronika Tishchenko (6 ani), într-o casă alături de trei adulţi, în oraşul Vyazemsky din Teritoriul Khabarovsk. Fetiţa nu ştie să vorbească. Ea şi-a petrecut timpul jucîndu-se cu cîinii, în curtea casei sale. În urmă cu doi ani, fratele său a fost omorît de cîini, în grădină. Fetiţa a fost transferată într-un centru social de reabilitare, unde medicii au spus că este în stare bună de sănătate, însă că, din punct de vedere al dezvoltării psihice, este la nivelul unui copil de doi ani şi jumătate. Mama lui Veronika s-ar fi dus, în urmă cu cîteva zile, într-o pădure din apropiere să culeagă fructe, fără a spune cînd se va întoarce. La sfîrşitul lunii mai, poliţia din Tchita, estul Siberiei, a acuzat doi părinţi că şi-au lăsat fiica, în vîrstă de 5 ani, să fie crescută de cîini. Fata, numită Mowgli, de presă, este în prezent internată într-un centru social de reabilitare.